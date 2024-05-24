Сотрудники силовых структур в течение нескольких месяцев должны стать на военный учет, - Генштаб ВСУ

В течение нескольких месяцев работники Нацполиции, ГБР и других силовых структур также должны стать на воинский учет.

Об этом заявил начальник главного управления персонала Генштаба ВСУ Роман Горбач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На воинский учет поставлен более широкий спектр категорий граждан... Сотрудники Нацполиции, ГБР и других силовых структур, согласно этому закону, в течение нескольких месяцев эти категории будут становиться на воинский учет. Этим законом возложено больше обязанностей на самих граждан.

Так, с 18 мая каждый гражданин обязан находиться постоянно с военно-учетным документом и, в случае требования уполномоченного лица, гражданин обязан предъявлять этот документ. Такие действия в обязательном порядке должны фиксироваться средствами видеофиксации. В случае нарушения или гражданами, или уполномоченными лицами законодательства все лица несут ответственность", - сказал он.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что планируют уменьшить штат на 60%. Часть военных отправят в боевые части.

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