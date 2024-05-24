Сотрудники силовых структур в течение нескольких месяцев должны стать на военный учет, - Генштаб ВСУ
В течение нескольких месяцев работники Нацполиции, ГБР и других силовых структур также должны стать на воинский учет.
Об этом заявил начальник главного управления персонала Генштаба ВСУ Роман Горбач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"На воинский учет поставлен более широкий спектр категорий граждан... Сотрудники Нацполиции, ГБР и других силовых структур, согласно этому закону, в течение нескольких месяцев эти категории будут становиться на воинский учет. Этим законом возложено больше обязанностей на самих граждан.
Так, с 18 мая каждый гражданин обязан находиться постоянно с военно-учетным документом и, в случае требования уполномоченного лица, гражданин обязан предъявлять этот документ. Такие действия в обязательном порядке должны фиксироваться средствами видеофиксации. В случае нарушения или гражданами, или уполномоченными лицами законодательства все лица несут ответственность", - сказал он.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что планируют уменьшить штат на 60%. Часть военных отправят в боевые части.
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Насправді поліціянти є найманими працівниками суб'єкта приватноі власності
можете пояснити цей пассаж ?? що маєте на увазі ??
Всі повнолітні особи чоловічої статі на обліку стоять..
24 травня, 2024 р СУСПІЛЬНЕ
https://suspilne.media/kropyvnytskiy/753109-na-zasidanna-sudu-nad-rozvidnikom-cervinskim-prijsli-poterpili-trivae-rozglad-spravi/
Безуглій може вже тому у тому числі, не сподобався ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ СИРСЬКИЙ, окрім того що не хоче вові з Єрмаком все докладати від пратнерів ( впененна що така вимога була ) - а де засідання СТАВКИ?
https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/24/714174/
А ось вже й Фіалі олігарху спонсору соросят в Україні та володарю УП та НВ прилітає .. Ну Міша Ткач крутий кишеньковий розслідувач Єрмака жаліється на владу теж ... прийшов з РС до Фіали на УП і вдруг - ашо такоє!
Тоді давайте і лікарів з медсестрами на фронт, і пекарів, і автослюсарів, і продавців з продавчиня ми, і педагогів - усіх.
От тільки питання до розумаків: а чому ви тут пишете, а не на фронті воюєте?
І намагання верхівки ЗСУ взяти їх під контроль матимуть один наслідок підуть коту в тріщину. Така система була є і буде.Особливо така структура як тцк.Бо силовики чудово розуміють законність тих чи інших процесів як і утворень і відполвідальності перед законом які не мають сроків давності.То працівники тцк мабуть бігуді налупили і корону лупонули і думають їх це не каснеться.Всім воєнкомам слід задуматися за законність і відповідальність яка їх чекає.А прикритися по закону вони нічим не можуть.Вони ще хай сбу під свій облік поставлять...