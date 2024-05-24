В "Резерв+" в скором времени появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный, - Минобороны
Более 1 млн граждан уже обновили свои данные в приложении "Резерв+".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В то же время, 40 865 военнообязанных сделали это через ЦПАУ, а 21 735 - через ТЦК.
Сейчас Резерв+ уже доступен в 176 странах.
"На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования потратили бы около года!", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Вскоре в Резерв+ появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный, добавили в Министерстве.
Приложение "Резерв+"
Напомним, накануне в Минобороны ответили на наиболее распространенные вопросы о работе приложения.
Также в Министерстве заявили, что военнообязанные смогут показать представителям ТЦК свой статус обновления данных в "Резерв+".
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Коли буде і внесуть відповідні зміни в закон, тогда і можливо буде пред'являти електронний квиток, зараз поки Резерв, це прога для оновлення даних, щоб в ТЦК не йти
Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/SHCHodo-perevirki-prikordonnikami-dokumentiv-cherez-zastosunok-Diya/
Але в таких штуках є один прикол. Це може бути набібалово. Ну тобто окрім того сампла у чуваків ніяких даних і нема. І ти ніколи не узнаєш так це чи не так поки не купиш. А там якось дорогувато було шоб просто з цікавості купити.
У даркнеті щось знайти ДУЖЕ важко, не маючи точного посилання. Колись намагався там шукати інформацію про продаж українських джевелінів. Ледве-ледве знайшов.
з яким бляха запізненням? ці діджиталізатори кожне завантаження приложухи рахували. тільки за мільйон перевалило, в ту ж секунду вже почали про це писати.