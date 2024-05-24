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Новости мобилизации
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В "Резерв+" в скором времени появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный, - Минобороны

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

Более 1 млн граждан уже обновили свои данные в приложении "Резерв+".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В то же время, 40 865 военнообязанных сделали это через ЦПАУ, а 21 735 - через ТЦК.

Сейчас Резерв+ уже доступен в 176 странах.

"На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования потратили бы около года!", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Вскоре в Резерв+ появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный, добавили в Министерстве.

Приложение "Резерв+"

Напомним, накануне в Минобороны ответили на наиболее распространенные вопросы о работе приложения.

Также в Министерстве заявили, что военнообязанные смогут показать представителям ТЦК свой статус обновления данных в "Резерв+".

Читайте: 120 тыс. военнообязанных женщин обновили данные в приложении "Резерв+", - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9312) мобилизация (2753) приложение (170)


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Топ комментарии
+4
А погранцы сказали им поф на все эл. документы, им только бамажка нужна...
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24.05.2024 16:29
+3
Не матиме таку ж силу. Бо ж електронним папірцем чи кьюар кодом сраку не витреш.
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24.05.2024 16:30
+3
Так а що робити з тим, що бази з цього "Резерв+" вже доступні в інтернеті? Тобто я розумію, що всі ці дані є і так на продаж з інших баз, але ж ми зараз говоримо про базу ВСІХ військових. Умовно, готові "Списки" для кацапів.
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24.05.2024 16:52
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А погранцы сказали им поф на все эл. документы, им только бамажка нужна...
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24.05.2024 16:29 Ответить
От навіщо казати чогось , десь щось почувши. Прикордонники сказали, що відповідно до закону вони перевіряють при перетині кордону військово - обліковий документ, а ним є військовий квиток. У нас немає зараз військового електронного квитка в Резерв +.
Коли буде і внесуть відповідні зміни в закон, тогда і можливо буде пред'являти електронний квиток, зараз поки Резерв, це прога для оновлення даних, щоб в ТЦК не йти
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24.05.2024 17:10 Ответить
Ога, офигенно, когда одна рука не знает что делает другая. И она даже не знает правая они или левая. А ты это одобряешь.
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24.05.2024 17:16 Ответить
Електронні документи для перетину кордону не катять.

Вкотре відмітимо, згідно із вимогами законодавства, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну.

https://dpsu.gov.ua/ua/news/SHCHodo-perevirki-prikordonnikami-dokumentiv-cherez-zastosunok-Diya/
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24.05.2024 17:52 Ответить
ви у школі вчились? якшо вступить в силу нова постанова, про те, що Резерв+ буде дорівнювати паперовим документам, то поправлять і постанови і накази для погранців
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24.05.2024 17:35 Ответить
Не матиме таку ж силу. Бо ж електронним папірцем чи кьюар кодом сраку не витреш.
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24.05.2024 16:30 Ответить
Титан думки!
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24.05.2024 17:31 Ответить
пішов викину свій паспорт та права з ДіЇ
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24.05.2024 17:34 Ответить
Без бумажки ты какашка!!Для лохтората и распила денег пойдет
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24.05.2024 16:36 Ответить
гадаю до кінця року всім мешканцям України на лоба або на руку тату з QR набїють.
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24.05.2024 16:48 Ответить
Так а що робити з тим, що бази з цього "Резерв+" вже доступні в інтернеті? Тобто я розумію, що всі ці дані є і так на продаж з інших баз, але ж ми зараз говоримо про базу ВСІХ військових. Умовно, готові "Списки" для кацапів.
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24.05.2024 16:52 Ответить
а де можна глянути?
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24.05.2024 17:10 Ответить
Та десь в Даркнеті. У мене є скрін з продажу, аде викладати не буду - там прізвища, ІНН та звання солдатів, з заблюреними телефонами і адресами. Це повна срака, на мій погляд. Я не хочу розганяти зраду, лити лайно на розробників і т.д., але зі сторони видно, що справи йдуть в зовсім неправильному напрямку...
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24.05.2024 17:23 Ответить
У кого ви той скрін знайшли?
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24.05.2024 17:26 Ответить
Друзі поділилися скріном з обʼяви продажу бази. Я з робочої машини в даркнеті сидіти не стану, Тор тут не поставити. Якщо виявиться, що ніякі бази ніде не продають - із задоволенням вибачусь і видалю комент.
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24.05.2024 18:11 Ответить
вже знайшлися твої друзі (прокацапські блогери цю тему роздувають). якщо виявиться, що ти не кацапський посіпака, я вибачусь
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24.05.2024 18:48 Ответить
З дії я сам бачив на raidforums.com пропозицію на продаж і сампл на десь десять тисяч наріду з даними, фотками і таким іншим.
Але в таких штуках є один прикол. Це може бути набібалово. Ну тобто окрім того сампла у чуваків ніяких даних і нема. І ти ніколи не узнаєш так це чи не так поки не купиш. А там якось дорогувато було шоб просто з цікавості купити.
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24.05.2024 21:18 Ответить
ну так якшо дали алєням доступ до баз, причому продажним алєням, то це не дивина. А ще рахуйте, шо там доступи у них згідно закону - ДО ВСЬОГО. І ці всі дані будуть на кожного в Даркнеті
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24.05.2024 17:31 Ответить
Андрюша, ти або кацапський провокатор, або дурник, що довіряє бабкам на базарі.
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24.05.2024 19:23 Ответить
1 000 000 проти 20 000/40 000. Це говорить про великий рівень довіри людей до ТЦК))) І якшо тут про це ще посперечатися можна, то чому ж тоді така мала кількість через цнап?)))
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24.05.2024 17:30 Ответить
тому що ви думати не вмієте. яка пропускна спроможність тцк/цнап? а яка у застосунка?
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24.05.2024 17:42 Ответить
Бу-га-га! Силу для кого? Покажіть документ в "Дії" юристу, або на митниці. Пошлють. В першу чергу за реальними документами.
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24.05.2024 17:39 Ответить
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24.05.2024 18:46 Ответить
22 числа вже був мільйон записів? ага. А де саме продають? хочу купити, не можу знайти
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24.05.2024 18:49 Ответить
А чому ні? Сьогодні 24. Статистику оприлюднили з запізненням.

У даркнеті щось знайти ДУЖЕ важко, не маючи точного посилання. Колись намагався там шукати інформацію про продаж українських джевелінів. Ледве-ледве знайшов.
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24.05.2024 18:55 Ответить
а вкрали базу 22 числа чи раніше?
з яким бляха запізненням? ці діджиталізатори кожне завантаження приложухи рахували. тільки за мільйон перевалило, в ту ж секунду вже почали про це писати.
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24.05.2024 19:27 Ответить
 
 