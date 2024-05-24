В "Резерв+" в скором времени появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный, - Минобороны

Более 1 млн граждан уже обновили свои данные в приложении "Резерв+".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В то же время, 40 865 военнообязанных сделали это через ЦПАУ, а 21 735 - через ТЦК.

Сейчас Резерв+ уже доступен в 176 странах.

"На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования потратили бы около года!", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Вскоре в Резерв+ появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный, добавили в Министерстве.

Приложение "Резерв+"

Напомним, накануне в Минобороны ответили на наиболее распространенные вопросы о работе приложения.

Также в Министерстве заявили, что военнообязанные смогут показать представителям ТЦК свой статус обновления данных в "Резерв+".

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