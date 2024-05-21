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Новости мобилизации
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Военнообязанные смогут показать представителям ТЦК свой статус обновления данных в "Резерв+", - Минобороны

Оновлення даних у Резерв+

Работники Территориальных центров комплектования смогут проверять обновление данных граждан в приложении "Резерв+" до того, как там сформируется QR-код.

Об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал в интервью Radio NV, передает Цензор.НЕТ.

"Человек может продемонстрировать, что он уже обновил свои данные, это показывает приложение. Просто показываешь, что ты обновил свои данные после 18 мая и выполнил норму закона", - пояснил он.

Лазуткин отметил, что в приложении будет формироваться электронный ВУД (военно-учетный документ - ред.), в течение месяца он должен появиться с QR-кодом.

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"Если можно проводить какие-то параллели, это будет нечто подобное тому, что мы можем видеть в Дії, где человек может показать свои водительские права или паспорт в смартфоне. Так же будет с "Резерв+" и ВУД будет там", - подчеркнул спикер Минобороны.

В то же время Лазуткин отметил, что нельзя предотвратить то, что на местах могут возникать какие-то эксцессы.

"Мы знаем, после 18 мая представители ТЦК, полиции и пограничной службы могут проверять ВУД и их надо иметь при себе. В то же время все они должны быть проинструктированы. Надеемся, таких случаев или не будет, или будет очень мало", - резюмировал он.

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Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

По состоянию на 20 мая военно-учетные данные в приложении "Резерв+" обновили уже более 400 тысяч граждан.

Также читайте: "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных украинцев. Приложение защищается лучшими командами, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9305) военнослужащие (6115) мобилизация (2747) приложение (170) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+6
чим більше "резервів" ,тим більше вірогідність того, що до особистих даними ,можуть мати доступ рашистські спецслужби...
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21.05.2024 10:01
+3
Зробіть сайт для володарів кабеного і-нету,бо кишенькових діжиталізаторів хакнутий "києвстар" не чьому не навчив.Там захист на богато вищий.
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21.05.2024 10:40
+3
Так то воно так. Але мені якось пофіг, що кацапи дізнаються щось про мене. З проникненням їхньої агентури у всі наші відомства включно з ОПою Зєрмака, було б, навпаки, дивним, якби у москалів не було даних. Якщо хтось мені пояснить чим це загрожує мені або обороноздатності України вцілому, буду вдячний.
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21.05.2024 11:08
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Правила форума Совет форумчан
Досі не можу зрозуміти:
* паспорт в Дії = реальний паспорт;
* якщо зробити "копію" паспорту, то це кримінал;
* якщо мати декілька Дій-паспортів, то це Ок.
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21.05.2024 09:39 Ответить
А якщо не зможуть?
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21.05.2024 09:49 Ответить
Тобто відразу попередив, що декому буде ***** на все?
Сподіваємося, таких випадків або не буде, або буде дуже мало", - резюмував він. Джерело:
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21.05.2024 09:54 Ответить
Он просто надеется, но ничего сделать не может. А предупредить о том что все будут наказаны по закону за такое действие почему то не додумался.
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21.05.2024 11:16 Ответить
чим більше "резервів" ,тим більше вірогідність того, що до особистих даними ,можуть мати доступ рашистські спецслужби...
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21.05.2024 10:01 Ответить
так резрев + це таке лайно
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21.05.2024 10:13 Ответить
Теперь понятно откуда взялось "Сталося щось дивне".
Эта формулировка сначала вызвала недоумение, как в государственном приложении может быть такая ху-ня.
Федоров не сильно заморачивался с технологиями. По факту в таких приложениях защиты нет совсем.
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21.05.2024 11:20 Ответить
Так то воно так. Але мені якось пофіг, що кацапи дізнаються щось про мене. З проникненням їхньої агентури у всі наші відомства включно з ОПою Зєрмака, було б, навпаки, дивним, якби у москалів не було даних. Якщо хтось мені пояснить чим це загрожує мені або обороноздатності України вцілому, буду вдячний.
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21.05.2024 11:08 Ответить
ламаемо і погнали мобілізують 75 річних для картинки багато чого можна накоіти не дарма федоров з гетьманцевим шпілі віли ако шаман з володіним
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21.05.2024 12:30 Ответить
Та вони ж тільки для картинки для кацапських іпсо і працюють. Зебіли все зробили для того, щоб зірвати мобілізацію - зробити так, щоб з безлічі бажаючих захищати країну в безнадійній ситуації на початку 22 року залишились таких одиниці серед юрби кончених ухилянтів, зробити так не зміг би ніхто, наше Зє змогло
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21.05.2024 12:45 Ответить
Так то воно так, що кацапи дізнаються про Вас , але не всі такі,як Ви ,а тим більше із рашистською агентурою в ОП(офісі путіна).котра ,не виключено, саме в такий спосіб і збирає інформацію для рашиста...
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21.05.2024 14:56 Ответить
Я і не сумніваюсь у цьому. Але чим це мені може зашкодити? Я не розумію. Нє, ну якщо я здуру попруся на Кацапію, щоб там деяких родичів порішити або що, то понятно...
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21.05.2024 15:06 Ответить
я теж не сумніваюсь, що вся діяльність рашистської агентури в Україні на чолі із агентом "козирним" ,котрий прикритий під вивіскою "оп" ,працює на користь і благо рашистської 3,14дерації, яка є на шкоду Україні і кожному українському громадянину...в тому числі і Вам.
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21.05.2024 15:16 Ответить
Я почитав мої питання і зрозумів усю їх недолугість Але я мав на увазі те, чим мені може зашкодити те, що до моїх особистих даних ,можуть мати доступ рашистські спецслужби?
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21.05.2024 15:29 Ответить
тим, що Ви громадянин України
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21.05.2024 15:33 Ответить
чому нема сайту а тільки додаток
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21.05.2024 10:10 Ответить
Зробіть сайт для володарів кабеного і-нету,бо кишенькових діжиталізаторів хакнутий "києвстар" не чьому не навчив.Там захист на богато вищий.
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21.05.2024 10:40 Ответить
Чому в Україні все роблять, через сраку?
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21.05.2024 10:42 Ответить
Ну обновил данные в Резерве. Там написано "у розшуку" и то что я "солдат" + написано что я профессионал в "будівельних работах".

Дело в том что меня исключили из реестра 20 лет назад еще в школе, военного билета даже нет.

Пошел в ЦНАП, там сказали "А при чем тут мы? Иди в ТЦК!". В ТЦК очередь на 2 недели вперед. Ну как бы все. Бегать за ТЦКшниками я не буду, раз "у розшуку" так пусть они за мной бегают.
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21.05.2024 11:32 Ответить
Ну саме тому воно і видає таку фігню. Якщо дід за 60 років або школяр по-приколу там "обновить дані", то теж отримає " у розшуку". Ну ще може бути помилки, куди ж без цього.
Але якщо є військовий квиток і стояв на обліку, то там ні в кого немає проблем. Пише
"на обліку" і дає дату народження, РНОКПП, ТЦК та СП, Звання, ВОС, Унікальний номер.
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21.05.2024 11:43 Ответить
аналогично у знакомого. Сказали, что не знают что за розшук, свою персоналку слил всё равно, а они боятся присесть ( З А К О Н У К Р А Ї Н И Про оперативно-розшукову діяльність - Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств,
відомств, громадськими, приватними організаціями та особами не
допускається.)
За такое их надо пид арасить - перевищення
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21.05.2024 12:17 Ответить
як відповів при посадці пасажирів маршруточнік дідугану на питання "Вам показывать?" - Дома будешь показывать, а здесь предъявляют.
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21.05.2024 12:39 Ответить
 
 