Военнообязанные смогут показать представителям ТЦК свой статус обновления данных в "Резерв+", - Минобороны

Работники Территориальных центров комплектования смогут проверять обновление данных граждан в приложении "Резерв+" до того, как там сформируется QR-код.

Об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал в интервью Radio NV, передает Цензор.НЕТ.

"Человек может продемонстрировать, что он уже обновил свои данные, это показывает приложение. Просто показываешь, что ты обновил свои данные после 18 мая и выполнил норму закона", - пояснил он.

Лазуткин отметил, что в приложении будет формироваться электронный ВУД (военно-учетный документ - ред.), в течение месяца он должен появиться с QR-кодом.

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"Если можно проводить какие-то параллели, это будет нечто подобное тому, что мы можем видеть в Дії, где человек может показать свои водительские права или паспорт в смартфоне. Так же будет с "Резерв+" и ВУД будет там", - подчеркнул спикер Минобороны.

В то же время Лазуткин отметил, что нельзя предотвратить то, что на местах могут возникать какие-то эксцессы.

"Мы знаем, после 18 мая представители ТЦК, полиции и пограничной службы могут проверять ВУД и их надо иметь при себе. В то же время все они должны быть проинструктированы. Надеемся, таких случаев или не будет, или будет очень мало", - резюмировал он.

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Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

По состоянию на 20 мая военно-учетные данные в приложении "Резерв+" обновили уже более 400 тысяч граждан.

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