Военнообязанные смогут показать представителям ТЦК свой статус обновления данных в "Резерв+", - Минобороны
Работники Территориальных центров комплектования смогут проверять обновление данных граждан в приложении "Резерв+" до того, как там сформируется QR-код.
Об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал в интервью Radio NV, передает Цензор.НЕТ.
"Человек может продемонстрировать, что он уже обновил свои данные, это показывает приложение. Просто показываешь, что ты обновил свои данные после 18 мая и выполнил норму закона", - пояснил он.
Лазуткин отметил, что в приложении будет формироваться электронный ВУД (военно-учетный документ - ред.), в течение месяца он должен появиться с QR-кодом.
"Если можно проводить какие-то параллели, это будет нечто подобное тому, что мы можем видеть в Дії, где человек может показать свои водительские права или паспорт в смартфоне. Так же будет с "Резерв+" и ВУД будет там", - подчеркнул спикер Минобороны.
В то же время Лазуткин отметил, что нельзя предотвратить то, что на местах могут возникать какие-то эксцессы.
"Мы знаем, после 18 мая представители ТЦК, полиции и пограничной службы могут проверять ВУД и их надо иметь при себе. В то же время все они должны быть проинструктированы. Надеемся, таких случаев или не будет, или будет очень мало", - резюмировал он.
Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.
В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".
По состоянию на 20 мая военно-учетные данные в приложении "Резерв+" обновили уже более 400 тысяч граждан.
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* паспорт в Дії = реальний паспорт;
* якщо зробити "копію" паспорту, то це кримінал;
* якщо мати декілька Дій-паспортів, то це Ок.
Сподіваємося, таких випадків або не буде, або буде дуже мало", - резюмував він. Джерело:
Эта формулировка сначала вызвала недоумение, как в государственном приложении может быть такая ху-ня.
Федоров не сильно заморачивался с технологиями. По факту в таких приложениях защиты нет совсем.
Дело в том что меня исключили из реестра 20 лет назад еще в школе, военного билета даже нет.
Пошел в ЦНАП, там сказали "А при чем тут мы? Иди в ТЦК!". В ТЦК очередь на 2 недели вперед. Ну как бы все. Бегать за ТЦКшниками я не буду, раз "у розшуку" так пусть они за мной бегают.
Але якщо є військовий квиток і стояв на обліку, то там ні в кого немає проблем. Пише
"на обліку" і дає дату народження, РНОКПП, ТЦК та СП, Звання, ВОС, Унікальний номер.
відомств, громадськими, приватними організаціями та особами не
допускається.)
За такое их надо пид арасить - перевищення