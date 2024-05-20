Более 400 тыс. граждан обновили данные в "Резерв+"
По состоянию на 20 мая военно-учетные данные в приложении "Резерв+" обновили уже более 400 тысяч граждан.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Парламентарий привел статистику от Минобороны.
Так, 2 944 человека обновили свои данные в ТЦК и СП.
3 703 - в ЦПАУ.
А 415 094 человека в приложении "Резерв+".
"Следующий шаг - генерация QR кода, которой будет заменой необходимости носить с собой военный билет. По аналогии с Ковид-сертификатом", - добавил Арахамия.
Напомним, ранее Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.
В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. В приложении граждане смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".
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Усі ресурси/ продукти Федорова під загрозою.
Бо кібербезпека на рівні плінтуса…
Отже, 6 мільйонів здорових (бо не стали на облік як інваліди та недієздатні) чоловіків - не працюють, троліки та шкільні автобуси не водять і точно вже не виробляють танки та ракети.
Звісно, той, хто має бронь, виробляє танки та ракети - перший, поперед отих 6 мільйонів справжніх громадян, повинен бігти та оновлювати дані...
Даю наводку ТЦК-шникам: 95% тих, кого можна побачити на будь-яких будівництвах в Україні - це незаброньовані, непрацевлаштовані офіційно, здорові та працездатні чоловіки, які пройдуть будь-яке ВЛК, які мають сили, витривалість та глазомір тощо...
Будівництва біля нас завмерли з війною. Тільки на початку цього року трохи ожили. Значить 4 млн. таки добряче до війні нагарували, раз запасів на здорових чоловіків вистачило на 2 роки.
Але справа не тільки у цьому. Боюся новий Закон буде вже до лампочки. Можуть і активні бойові дії припинитися. Активні.
Все це життя. 1000000 разів було до нас, 1000000 разів буде після нас.
Ні одна війна, довша за півроку, не вигравалась і не завершувалась добровольцями, які прибігли на заклик "наших б'ють". ЗАВЖДИ війни завершувались наловленими рекрутами, яким ДУЖЕ не хотілося йти воювати. А командирами в них були ті, хто вижив в перші періоди війни. ЗАВЖИ так було. І завжди так буде.
І, відповідно, ТЦК просто прийде за "оновленими" прямо на місце роботи/навчання, а не за тими 12'000'000 громадян, які просто забили на все і сидять по домівках, не маючи ніяких підстав не з'являтись для оновлення даних.
МО - 200 тис.
Арахамія - 400 тис.
Увечері, Зеленський - 800 тис.?
Він по суті є засобом цифрового стеження за «населенням», яке піпл добровільно собі встановлює.
Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн» із заздалегідь визначеним переможцем.
На самом деле ЗЄ льоных не так волнуеют моб списки
- они вовсю ведут переговоры за нашими спинами-
как списки на выборы на второй термин ЗЄ
Африка вже вистоїлась в черги теж!
За бажання можна навіть автоматизувати процес.
Адміністраторам баз даних - «велике вітання».
И при жалобах на эти нарушения они подлежат УДАЛЕНИЮ ч этих площадок!