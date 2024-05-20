Более 400 тыс. граждан обновили данные в "Резерв+"

По состоянию на 20 мая военно-учетные данные в приложении "Резерв+" обновили уже более 400 тысяч граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Парламентарий привел статистику от Минобороны.

Так, 2 944 человека обновили свои данные в ТЦК и СП.

3 703 - в ЦПАУ.

А 415 094 человека в приложении "Резерв+".

"Следующий шаг - генерация QR кода, которой будет заменой необходимости носить с собой военный билет. По аналогии с Ковид-сертификатом", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. В приложении граждане смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

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