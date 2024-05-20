ТЦК передали Нацполиции информацию о 94,5 тыс. уклоняющихся от явки человек. Больше всего - на Днепропетровщине. СПИСОК
Национальная полиция Украины получила от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки информацию о 94,5 тысячи человек, которые уклоняются от явки в военкоматы. Более 20 тысяч человек были найдены полицией и доставлены в ТЦК.
Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на данные от Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным, рекордное количество украинцев, которые избегают военной службы на Днепропетровщине. Там за четыре месяца 2024 года в подразделения полиции поступило более 38 тысяч обращений ТЦК. Из них уже найдено и доставлено в ТЦК 5511 человек.
Статистика по "уклонистам" в других областях
В зависимости от региона цифры варьируются:
- Черниговщина - 9115, нашли и доставили в ТЦК 1429 человек;
- Харьковщина - 4664, нашли 1954 человек;
- Ивано-Франковская область - 2328, нашли 1814 человек;
- Житомирщина - 8289, нашли 2452 человек;
- Полтавщина - 7433, нашли 2591 человека;
- Ривненская область - 9832, нашли 1828 человек;
- Винницкая область - 7288, нашли 2325 человек;
- Кировоградщина - 5955, сколько нашли не сообщается;
- Хмельницкая область - 1085, сколько нашли также не сообщается.
Области, которые не предоставили данные
Отказались предоставить данные об уклонистах в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской и Черкасской областей. Отказ аргументировали разными причинами: в ответах говорится о том, что запрашиваемая информация является служебной, имеет ограниченный доступ и тому подобное.
Также отказались отвечать на запрос журналистов в Одесской и Черновицкой областях.
В Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областях на запрос также не ответили.
Итак, сейчас есть данные, что военкомы передали полиции информацию о 94 526 уклонистах. Из них 20 031 был найден полицией и доставлен в ТЦК.
Закон о мобилизации
С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.
Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте в материале Цензор.НЕТ: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.
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Морди з ВР та 95 кварталу, працівники онлайн казино, розвізники піцци заброньовані а водії трамваїв, дальнобійники, маршрутники та інші потрібні та незамінимі працівники - ухилянти, варті "полювання"???
Он ділки у Львові вже за білий білет просять 25тис президентів...це не робить простий лікар...задіяна схема за участі багатьох відповідальних осіб...
де ті, що складали присягу державі і народові України силовики, судді, чиновники?
Вони вже накрали і готові тікати...