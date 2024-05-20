ТЦК передали Нацполиции информацию о 94,5 тыс. уклоняющихся от явки человек. Больше всего - на Днепропетровщине. СПИСОК

Национальная полиция Украины получила от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки информацию о 94,5 тысячи человек, которые уклоняются от явки в военкоматы. Более 20 тысяч человек были найдены полицией и доставлены в ТЦК.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на данные от Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, рекордное количество украинцев, которые избегают военной службы на Днепропетровщине. Там за четыре месяца 2024 года в подразделения полиции поступило более 38 тысяч обращений ТЦК. Из них уже найдено и доставлено в ТЦК 5511 человек.

Статистика по "уклонистам" в других областях

В зависимости от региона цифры варьируются:

Черниговщина - 9115, нашли и доставили в ТЦК 1429 человек;

Харьковщина - 4664, нашли 1954 человек;

Ивано-Франковская область - 2328, нашли 1814 человек;

Житомирщина - 8289, нашли 2452 человек;

Полтавщина - 7433, нашли 2591 человека;

Ривненская область - 9832, нашли 1828 человек;

Винницкая область - 7288, нашли 2325 человек;

Кировоградщина - 5955, сколько нашли не сообщается;

Хмельницкая область - 1085, сколько нашли также не сообщается.

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Области, которые не предоставили данные

Отказались предоставить данные об уклонистах в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской и Черкасской областей. Отказ аргументировали разными причинами: в ответах говорится о том, что запрашиваемая информация является служебной, имеет ограниченный доступ и тому подобное.

Также отказались отвечать на запрос журналистов в Одесской и Черновицкой областях.

В Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областях на запрос также не ответили.

Итак, сейчас есть данные, что военкомы передали полиции информацию о 94 526 уклонистах. Из них 20 031 был найден полицией и доставлен в ТЦК.

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Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте в материале Цензор.НЕТ: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.