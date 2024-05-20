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Новости мобилизации
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ТЦК передали Нацполиции информацию о 94,5 тыс. уклоняющихся от явки человек. Больше всего - на Днепропетровщине. СПИСОК

ТЦК надало інформацію поліції про ухилянтів

Национальная полиция Украины получила от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки информацию о 94,5 тысячи человек, которые уклоняются от явки в военкоматы. Более 20 тысяч человек были найдены полицией и доставлены в ТЦК.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на данные от Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, рекордное количество украинцев, которые избегают военной службы на Днепропетровщине. Там за четыре месяца 2024 года в подразделения полиции поступило более 38 тысяч обращений ТЦК. Из них уже найдено и доставлено в ТЦК 5511 человек.

Статистика по "уклонистам" в других областях

В зависимости от региона цифры варьируются:

  • Черниговщина - 9115, нашли и доставили в ТЦК 1429 человек;
  • Харьковщина - 4664, нашли 1954 человек;
  • Ивано-Франковская область - 2328, нашли 1814 человек;
  • Житомирщина - 8289, нашли 2452 человек;
  • Полтавщина - 7433, нашли 2591 человека;
  • Ривненская область - 9832, нашли 1828 человек;
  • Винницкая область - 7288, нашли 2325 человек;
  • Кировоградщина - 5955, сколько нашли не сообщается;
  • Хмельницкая область - 1085, сколько нашли также не сообщается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 8 тысяч долларов за "билет" в Венгрию: в Николаеве задержаны лица, которые переправляли уклонистов за границу. ФОТОрепортаж

Области, которые не предоставили данные

Отказались предоставить данные об уклонистах в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской и Черкасской областей. Отказ аргументировали разными причинами: в ответах говорится о том, что запрашиваемая информация является служебной, имеет ограниченный доступ и тому подобное.

Также отказались отвечать на запрос журналистов в Одесской и Черновицкой областях.

В Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областях на запрос также не ответили.

Итак, сейчас есть данные, что военкомы передали полиции информацию о 94 526 уклонистах. Из них 20 031 был найден полицией и доставлен в ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны запустило е-очередь в ТЦК в некоторых облцентрах. Как записаться? ИНСТРУКЦИЯ

Закон о мобилизации

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Подробнее обо всех вопросах и ответах относительно нового закона о мобилизации читайте в материале Цензор.НЕТ: Вступил в силу новый закон о мобилизации: вопросы и ответы.

Автор: 

Нацполиция (16436) мобилизация (2747) уклонисты (814) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+22
Про "орденоносців" Кошового і Пікалова інформацію передали?
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20.05.2024 11:14
+20
Це ті що хотіли, «ну хоть паржать», після виборів у 2019!
Більшість з ним Майдан не підтримували, їздили на заробітки на московію…
А коли московіти широкомасштабно вдерлися в Україну, почали петлями за спинами жінок і дітей, як і аброхамія..
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20.05.2024 11:17
+16
Дурню зрозуміло, що цей "закон про мобілізацію" нічого принципово не змінить із катастрофічною ситуацією з мобілізацією.
Це класичний випадок "Вам шашечки чи їхати?". Якби "їхати", то усували б ПРИЧИНИ, які призвели до такої катастрофи. А про ці причини навіть не говорять. Яке там, нах, "усунення"...
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20.05.2024 11:34
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Ооо, запрацювали корупційні схеми, а я казав )))))
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20.05.2024 23:14 Ответить
ну наловлять, вдягнуть, дадуть зброю і який толк з них буде? А якщо ще при приведенні покопали трохи, то він буде в спини стріляти і першим здаватися в полон...Доки чесної мобілізації не буде, то толку не буде.
Морди з ВР та 95 кварталу, працівники онлайн казино, розвізники піцци заброньовані а водії трамваїв, дальнобійники, маршрутники та інші потрібні та незамінимі працівники - ухилянти, варті "полювання"???
Он ділки у Львові вже за білий білет просять 25тис президентів...це не робить простий лікар...задіяна схема за участі багатьох відповідальних осіб...
де ті, що складали присягу державі і народові України силовики, судді, чиновники?
Вони вже накрали і готові тікати...
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21.05.2024 00:07 Ответить
Знову повернуся до питання, яке мене цікавить. Є офіцер тцк, який безпідставно знімає з обліку 33 офіцерів - військовозобовязаних. Далі все по закону - суд. Який його карає штрафом 2500 грн. Десь по 70 грн за одного недоотриманого державою військовика. Так от я все ніяк не можу зрозуміти - якщо всі перед законом рівні, чого звичайну людину крутять і садять в тюрму на 5 років - за такого ж одного недоотриманого державою військовика. Ну поясніть мені. Це не те що я агітую за ухилянтів, ні, але як це так? Не розумію. І таким офіцерам чогось попереджувальний постріл в голову не роблять, і від епілепсії вони раптово не вмирають десь в підвалі. Незрозуміло все це.
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21.05.2024 01:50 Ответить
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