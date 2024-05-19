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8 тысяч долларов за "билет" в Венгрию: в Николаеве задержаны лица, переправлявшие уклонистов за границу. ФОТОрепортаж

В Николаеве задержали трех человек, которые незаконно переправляли уклонистов за границу. Стоимость услуг составляла 8 000 долларов США.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры сообщено о подозрении 3 лицам в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

У Миколаєві затримали, чоловіків, що переправляли ухилянтів

Как отмечается, двое жителей Николаева подыскивали мужчин призывного возраста, которым за денежное вознаграждение предлагали переправку вне пропускных пунктов в страны ЕС. Желающих указанные лица направляли в Ужгород, где третий соучастник - местный житель, организовывал непосредственную переправку лиц через границу.

Стоимость услуг составляла 8 000 долларов США.

У Миколаєві затримали, чоловіків, що переправляли ухилянтів

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13 мая одного из подозреваемых задержали в Ужгороде, когда он давал указания военнообязанному относительно пересечения госграницы с Венгрией, двух других - в г. Николаеве.

По данным ведомства, суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей с залогом в 908 тыс. грн каждому.

Напомним, по данным румынской полиции, около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщала украинская Госпогранслужба, по меньшей мере 28 мужчин, которые пытались сбежать из Украины, погибли в Тисе с начала войны.

Автор: 

Венгрия (1935) Николаев (2144) уклонисты (813)


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Топ комментарии
+15
Зебандити придумали слово "ухилянт" а ви повторюєте як папуги ,теж саме з сумнозвісним "неначасі"
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19.05.2024 11:18
+11
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19.05.2024 11:12
+11
Мого хрещеника щойно демобілізували після 3 років служби у Нацгвардії.
Хлопцеві 23 роки. Він пішов у наш ТЦК, а там йому намагалися вручити бойову повістку. Він відмовився її брати. Тоді його змусили підписати відмову від вручення повістки. Повістку змушував брати особисто начальник ТЦК.
25 років виповниться тільки в 2026 році. Його не мають права мобілізувати до цього часу.
Матір хлопця проживає у Європі. Але ж його не випустять з України, щоб він її провідав.

Як його називати? Він не ухилянт, бо не підлягає наразі мобілізації. Відслужив своє і навіть більше.
Але, наприклад, якщо він якимось чином поїде до матері, то ви ж, нафронтники, його відразу ж обізвете ухилянтом. Як так?

Я бачу лише повне беззаконня з боку влади і спроби людей протидіяти цьому беззаконню доступними їм способами.
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19.05.2024 12:16
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19.05.2024 11:12 Ответить
Малєвич - плагіатор.

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19.05.2024 11:17 Ответить
Малевич геній - тому що впарить цю х-ню за мистецтво навіть важче ніж продати бедуїнам пісок...
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19.05.2024 11:30 Ответить
То типові ЖДУНИ-заробітчани, вони ж коригувальниками уже 3 роки стали !!
Гроші вони «барижити», мабуть, собі на ЕКІПІРОВКУ після ТЦК!!?!?
Це саме те болото московську, яке тільки «шумує» у вигрібній ямі з московським лайном!! Не здивуюся, коли вони і АнтиМайдан їздили або агітували з клікушами рпц мп, за «прутін ввєді» у 2014-15 !!!
Їх би, просто повісити на ліхтарному стовпі, перед місьРадою, щоб і далі не ГАДИЛИ на користь орків в Україні!!
Але поки Патріоти на Фронті, оце зкацаплене лайно, дивиться серіали про говнобородька та скотів, і ГАДИТЬ в Україні !!!..
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19.05.2024 11:17 Ответить
В основному кацапи зараз оплачують коменти проти мобілізації. Грошей не шкодують.
От таким як ти.
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19.05.2024 11:27 Ответить
Як добре що я заховався.
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19.05.2024 11:30 Ответить
Соромлюсь запитати, але нехай. Ви то звідки такі подробиці знаєте, що так безапеляційно стверджуєте? Самі в темі?
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19.05.2024 13:31 Ответить

'Достатньо подивитися зю- ваєнкоров, ускую вєсну та подібне. Контент "про тецека" там найпопулярніший - причому відосіки є справжні але в основному постановочні. Купа відосіків від "партізан" які в балаклавах зі зброєю грозяться "виродкам з тецека". Кацапи хитають цю тему як саму перспективну і нашим уставшім от вайни вона заходить на ура. Так що, очевидно, гроші туди йдуть немаленькі. Чи ви ідіот і вважаєте що русні зрив мобілізації не цікавий?
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19.05.2024 15:04 Ответить
А куди її вже більше зривати? Вона вже зірвана давно. На це вже гроші москалі можуть не витрачати.
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19.05.2024 15:20 Ответить
Тобто ідіот. Ну ок.
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19.05.2024 15:22 Ответить
Дивні претензії, називати у нас в країні можна кого завгодно, як завгодно. А вирок суду призначає покарання, а не "як називати підсудного".
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19.05.2024 11:20 Ответить
Ти приймаєш якісь ліки для концентрації уваги, щоб не забувати тему розмови?
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19.05.2024 11:27 Ответить
Ви неправі формально.
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19.05.2024 13:33 Ответить
Немає сечі терпіти ці пекельні борошна...
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19.05.2024 11:44 Ответить
Вже, на тебе.
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19.05.2024 15:25 Ответить
дивні в тебе фантазії, лікуйся.
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19.05.2024 15:30 Ответить
Мову не розумієш? Немає сечі, усю на тебе витратив.
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19.05.2024 15:37 Ответить
шкода тебе. далі буде гірше.
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19.05.2024 15:44 Ответить
Довбограй, скільки раз тобі нагадувати, що в діючій нормативно-правій базі не має такого поняття як "ухилянт", це оціночне судження, як наприклад, "ідіот".
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19.05.2024 11:47 Ответить
***** було клона обирати презедентом. Тепер поржи ідіот
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19.05.2024 14:53 Ответить
Зебандити придумали слово "ухилянт" а ви повторюєте як папуги ,теж саме з сумнозвісним "неначасі"
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19.05.2024 11:18 Ответить
А яка ваша пропозиція, як кращє називати "ухилянтів"?
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19.05.2024 11:24 Ответить
Мого хрещеника щойно демобілізували після 3 років служби у Нацгвардії.
Хлопцеві 23 роки. Він пішов у наш ТЦК, а там йому намагалися вручити бойову повістку. Він відмовився її брати. Тоді його змусили підписати відмову від вручення повістки. Повістку змушував брати особисто начальник ТЦК.
25 років виповниться тільки в 2026 році. Його не мають права мобілізувати до цього часу.
Матір хлопця проживає у Європі. Але ж його не випустять з України, щоб він її провідав.

Як його називати? Він не ухилянт, бо не підлягає наразі мобілізації. Відслужив своє і навіть більше.
Але, наприклад, якщо він якимось чином поїде до матері, то ви ж, нафронтники, його відразу ж обізвете ухилянтом. Як так?

Я бачу лише повне беззаконня з боку влади і спроби людей протидіяти цьому беззаконню доступними їм способами.
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19.05.2024 12:16 Ответить
Update: рідний дядько мого хрещеника місяць тому пропав безвісти на Бахмутському напрямку.
Хлопець живе тепер у бабусі. Звісно, бабуся, після того, як пропав її син, трупом ляже, але свого єдиного онука нікуди не відпустить...
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19.05.2024 12:21 Ответить
ну тебе ж бабуся відпустила в далеку Америку до негрів...
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19.05.2024 14:00 Ответить
6 місяців строковиків ,звільнених в запас, обіцяли не чіпати, а потім будуть вручати повістки, бо вони резервісти і норма про 25 років їх не стосується. Та навіть 21 річному впаяли термін за неявку по повістці у Волинській області, в інтернеті місяць тому було.
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19.05.2024 13:40 Ответить
Так. Я тільки що розмовляв з кумом-юристом і він мені сказав таке саме.
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19.05.2024 13:49 Ответить
це тільки ухилянти вважають, що світ обертається навколо них і вони нібито "головне".
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19.05.2024 11:29 Ответить
вони і є влада
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19.05.2024 11:48 Ответить
А тих хто дозволив різним ''елітним батальйонам'' виїхати коли затримають? Чи ''д'єрмаки'' не дозволяють?
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19.05.2024 11:24 Ответить
Молодці! Так цим багатіям проклятим і треба!
Це - фантастичні гроші! От хоч би на відстані побачити тау суму!
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19.05.2024 11:29 Ответить
Скільки тобі років, діточку? Вийди на вулицю і на дорозі побачиш, машин дешевше щє спробуй знайти.
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19.05.2024 11:32 Ответить
нащо мені машини? це фантастика - мати своє авто.
я кажу от би гроші такі хоч раз в житті побачити! Таке багатство!
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19.05.2024 15:16 Ответить
Правильно люди роблять, що звалюють з краiни, держава якоi продала майже всю эброю, в ту ж саму рашку, запустили сюди в вищи ешелони влади вiдкритих агентiв рф, нiкого за цей страшний злочин досi не покарано. Ну i так далi...
I ще хочуть знайти iдiотiв(((((:
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19.05.2024 11:45 Ответить
А можна хоч посилання на якесь джерело, де держава продає якусь конкретну зброю у кількості 100% від наявної
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19.05.2024 11:49 Ответить
Хіба він методичку свою тобі покаже? Бо ,,джерело,, там.
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19.05.2024 11:57 Ответить
методичка у тебе вiд фсб, не рiвняй всiх з собою.
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19.05.2024 12:40 Ответить
Бери вище. Від ФБР.
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19.05.2024 12:55 Ответить
А джерело, про те куди зникли лiтаки , яких було 1200 одиниць можете показати??
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19.05.2024 12:38 Ответить
а на мою думку правильно роблять русня та пшеки,які ріжуть цих ухилянтів-квіточок,як свиней за кордоном! одного такого батрака,пшековський рольнік недавно зарізав,як свиню і там же у хліву спалив!
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19.05.2024 14:03 Ответить
При порошенку, я їздив у Угорщину за 80 грн на поїзді Чоп-Захонь, а за 600 грн літав віззейром "Київ - Будапешт". А при зепідру, насєлєніє так зубожіло, що вже платять по $8000 за квиток до мадяр. Ну, хужє вжє нє будєт
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19.05.2024 11:54 Ответить
Навіть не віриться зараз наскільки близько ми тоді були до цивілізованого світу, навіть попри війну з кацапами...
А головне секта свідків зубожіння у власному гівні втопиться але не визнає своєї помилки... Їм досі всі щось винні...
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19.05.2024 12:18 Ответить
українці ******* реперні точки.
раніше були тітушки, до речі красавчик! респект і поважуха. сержант зсу.
тепер ухилянти.
це, не образливе слово, це кумедна назва.
не треба агритися. запозичене, англійське слово, як і респект!
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19.05.2024 12:54 Ответить
Сколько людей он спасли от гибели в Тисе? То-то же....
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19.05.2024 13:15 Ответить
Простіть і наградіть!
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19.05.2024 14:30 Ответить
Люді у тису не лізуть, якщо не вміють плавати.
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19.05.2024 14:55 Ответить
 
 