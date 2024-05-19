8 тысяч долларов за "билет" в Венгрию: в Николаеве задержаны лица, переправлявшие уклонистов за границу. ФОТОрепортаж
В Николаеве задержали трех человек, которые незаконно переправляли уклонистов за границу. Стоимость услуг составляла 8 000 долларов США.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры сообщено о подозрении 3 лицам в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Как отмечается, двое жителей Николаева подыскивали мужчин призывного возраста, которым за денежное вознаграждение предлагали переправку вне пропускных пунктов в страны ЕС. Желающих указанные лица направляли в Ужгород, где третий соучастник - местный житель, организовывал непосредственную переправку лиц через границу.
Стоимость услуг составляла 8 000 долларов США.
13 мая одного из подозреваемых задержали в Ужгороде, когда он давал указания военнообязанному относительно пересечения госграницы с Венгрией, двух других - в г. Николаеве.
По данным ведомства, суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей с залогом в 908 тыс. грн каждому.
Напомним, по данным румынской полиции, около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией с начала полномасштабного вторжения.
Как сообщала украинская Госпогранслужба, по меньшей мере 28 мужчин, которые пытались сбежать из Украины, погибли в Тисе с начала войны.
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Гроші вони «барижити», мабуть, собі на ЕКІПІРОВКУ після ТЦК!!?!?
Це саме те болото московську, яке тільки «шумує» у вигрібній ямі з московським лайном!! Не здивуюся, коли вони і АнтиМайдан їздили або агітували з клікушами рпц мп, за «прутін ввєді» у 2014-15 !!!
Їх би, просто повісити на ліхтарному стовпі, перед місьРадою, щоб і далі не ГАДИЛИ на користь орків в Україні!!
Але поки Патріоти на Фронті, оце зкацаплене лайно, дивиться серіали про говнобородька та скотів, і ГАДИТЬ в Україні !!!..
От таким як ти.
'Достатньо подивитися зю- ваєнкоров, ускую вєсну та подібне. Контент "про тецека" там найпопулярніший - причому відосіки є справжні але в основному постановочні. Купа відосіків від "партізан" які в балаклавах зі зброєю грозяться "виродкам з тецека". Кацапи хитають цю тему як саму перспективну і нашим уставшім от вайни вона заходить на ура. Так що, очевидно, гроші туди йдуть немаленькі. Чи ви ідіот і вважаєте що русні зрив мобілізації не цікавий?
Хлопцеві 23 роки. Він пішов у наш ТЦК, а там йому намагалися вручити бойову повістку. Він відмовився її брати. Тоді його змусили підписати відмову від вручення повістки. Повістку змушував брати особисто начальник ТЦК.
25 років виповниться тільки в 2026 році. Його не мають права мобілізувати до цього часу.
Матір хлопця проживає у Європі. Але ж його не випустять з України, щоб він її провідав.
Як його називати? Він не ухилянт, бо не підлягає наразі мобілізації. Відслужив своє і навіть більше.
Але, наприклад, якщо він якимось чином поїде до матері, то ви ж, нафронтники, його відразу ж обізвете ухилянтом. Як так?
Я бачу лише повне беззаконня з боку влади і спроби людей протидіяти цьому беззаконню доступними їм способами.
Хлопець живе тепер у бабусі. Звісно, бабуся, після того, як пропав її син, трупом ляже, але свого єдиного онука нікуди не відпустить...
Це - фантастичні гроші! От хоч би на відстані побачити тау суму!
я кажу от би гроші такі хоч раз в житті побачити! Таке багатство!
I ще хочуть знайти iдiотiв(((((:
А головне секта свідків зубожіння у власному гівні втопиться але не визнає своєї помилки... Їм досі всі щось винні...
раніше були тітушки, до речі красавчик! респект і поважуха. сержант зсу.
тепер ухилянти.
це, не образливе слово, це кумедна назва.
не треба агритися. запозичене, англійське слово, як і респект!