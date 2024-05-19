8 тысяч долларов за "билет" в Венгрию: в Николаеве задержаны лица, переправлявшие уклонистов за границу. ФОТОрепортаж

В Николаеве задержали трех человек, которые незаконно переправляли уклонистов за границу. Стоимость услуг составляла 8 000 долларов США.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры сообщено о подозрении 3 лицам в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Как отмечается, двое жителей Николаева подыскивали мужчин призывного возраста, которым за денежное вознаграждение предлагали переправку вне пропускных пунктов в страны ЕС. Желающих указанные лица направляли в Ужгород, где третий соучастник - местный житель, организовывал непосредственную переправку лиц через границу.

Стоимость услуг составляла 8 000 долларов США.

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13 мая одного из подозреваемых задержали в Ужгороде, когда он давал указания военнообязанному относительно пересечения госграницы с Венгрией, двух других - в г. Николаеве.

По данным ведомства, суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей с залогом в 908 тыс. грн каждому.

Напомним, по данным румынской полиции, около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщала украинская Госпогранслужба, по меньшей мере 28 мужчин, которые пытались сбежать из Украины, погибли в Тисе с начала войны.