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8 тисяч доларів за "квиток" до Угорщини: у Миколаєві затримано осіб, які переправляли ухилянтів за кордон. ФОТОрепортаж

У Миколаєві затримали трьох осіб, які незаконно переправляли ухилянтів за кордон. Вартість послуг становила 8 000 доларів США.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру 3 особам у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів ( ч. 3 ст. 332 КК України).

У Миколаєві затримали, чоловіків, що переправляли ухилянтів

Як зазначається, двоє мешканців Миколаєва підшукували чоловіків призовного віку, яким за грошову винагороду пропонували переправлення поза пропускними пунктами до країн ЄС. Бажаючих вказані особи направляли до Ужгорода, де третій співучасник – місцевий мешканець, організовував безпосереднє переправлення осіб через кордон.

Вартість послуг становила 8 000 доларів США.

У Миколаєві затримали, чоловіків, що переправляли ухилянтів

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє чоловіків призовного віку намагалися підкупити прикордонників, щоб потрапити до Польщі. ФОТОрепортаж

13 травня одного з підозрюваних затримали в Ужгороді, коли він надавав вказівки військовозобов’язаному щодо перетину держкордону з Угорщиною, двох інших - у м. Миколаєві.

За даними відомства, суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою із заставою у 908 тис. грн кожному.

Нагадаємо, за даними румунської поліції, близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляла українська Держприкордонслужба, щонайменше 28 чоловіків, які намагалися втекти з України, загинули в Тисі з початку війни.

Автор: 

Угорщина (2264) Миколаїв (1794) ухилянти (880)


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Топ коментарі
+15
Зебандити придумали слово "ухилянт" а ви повторюєте як папуги ,теж саме з сумнозвісним "неначасі"
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19.05.2024 11:18
+11
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19.05.2024 11:12
+11
Мого хрещеника щойно демобілізували після 3 років служби у Нацгвардії.
Хлопцеві 23 роки. Він пішов у наш ТЦК, а там йому намагалися вручити бойову повістку. Він відмовився її брати. Тоді його змусили підписати відмову від вручення повістки. Повістку змушував брати особисто начальник ТЦК.
25 років виповниться тільки в 2026 році. Його не мають права мобілізувати до цього часу.
Матір хлопця проживає у Європі. Але ж його не випустять з України, щоб він її провідав.

Як його називати? Він не ухилянт, бо не підлягає наразі мобілізації. Відслужив своє і навіть більше.
Але, наприклад, якщо він якимось чином поїде до матері, то ви ж, нафронтники, його відразу ж обізвете ухилянтом. Як так?

Я бачу лише повне беззаконня з боку влади і спроби людей протидіяти цьому беззаконню доступними їм способами.
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19.05.2024 12:16
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19.05.2024 11:12 Відповісти
Малєвич - плагіатор.

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19.05.2024 11:17 Відповісти
Малевич геній - тому що впарить цю х-ню за мистецтво навіть важче ніж продати бедуїнам пісок...
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19.05.2024 11:30 Відповісти
То типові ЖДУНИ-заробітчани, вони ж коригувальниками уже 3 роки стали !!
Гроші вони «барижити», мабуть, собі на ЕКІПІРОВКУ після ТЦК!!?!?
Це саме те болото московську, яке тільки «шумує» у вигрібній ямі з московським лайном!! Не здивуюся, коли вони і АнтиМайдан їздили або агітували з клікушами рпц мп, за «прутін ввєді» у 2014-15 !!!
Їх би, просто повісити на ліхтарному стовпі, перед місьРадою, щоб і далі не ГАДИЛИ на користь орків в Україні!!
Але поки Патріоти на Фронті, оце зкацаплене лайно, дивиться серіали про говнобородька та скотів, і ГАДИТЬ в Україні !!!..
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19.05.2024 11:17 Відповісти
В основному кацапи зараз оплачують коменти проти мобілізації. Грошей не шкодують.
От таким як ти.
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19.05.2024 11:27 Відповісти
Як добре що я заховався.
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19.05.2024 11:30 Відповісти
Соромлюсь запитати, але нехай. Ви то звідки такі подробиці знаєте, що так безапеляційно стверджуєте? Самі в темі?
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19.05.2024 13:31 Відповісти

'Достатньо подивитися зю- ваєнкоров, ускую вєсну та подібне. Контент "про тецека" там найпопулярніший - причому відосіки є справжні але в основному постановочні. Купа відосіків від "партізан" які в балаклавах зі зброєю грозяться "виродкам з тецека". Кацапи хитають цю тему як саму перспективну і нашим уставшім от вайни вона заходить на ура. Так що, очевидно, гроші туди йдуть немаленькі. Чи ви ідіот і вважаєте що русні зрив мобілізації не цікавий?
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19.05.2024 15:04 Відповісти
А куди її вже більше зривати? Вона вже зірвана давно. На це вже гроші москалі можуть не витрачати.
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19.05.2024 15:20 Відповісти
Тобто ідіот. Ну ок.
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19.05.2024 15:22 Відповісти
Дивні претензії, називати у нас в країні можна кого завгодно, як завгодно. А вирок суду призначає покарання, а не "як називати підсудного".
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19.05.2024 11:20 Відповісти
Ти приймаєш якісь ліки для концентрації уваги, щоб не забувати тему розмови?
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19.05.2024 11:27 Відповісти
Ви неправі формально.
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19.05.2024 13:33 Відповісти
Немає сечі терпіти ці пекельні борошна...
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19.05.2024 11:44 Відповісти
Вже, на тебе.
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19.05.2024 15:25 Відповісти
дивні в тебе фантазії, лікуйся.
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19.05.2024 15:30 Відповісти
Мову не розумієш? Немає сечі, усю на тебе витратив.
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19.05.2024 15:37 Відповісти
шкода тебе. далі буде гірше.
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19.05.2024 15:44 Відповісти
Довбограй, скільки раз тобі нагадувати, що в діючій нормативно-правій базі не має такого поняття як "ухилянт", це оціночне судження, як наприклад, "ідіот".
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19.05.2024 11:47 Відповісти
***** було клона обирати презедентом. Тепер поржи ідіот
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19.05.2024 14:53 Відповісти
Зебандити придумали слово "ухилянт" а ви повторюєте як папуги ,теж саме з сумнозвісним "неначасі"
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19.05.2024 11:18 Відповісти
А яка ваша пропозиція, як кращє називати "ухилянтів"?
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19.05.2024 11:24 Відповісти
Мого хрещеника щойно демобілізували після 3 років служби у Нацгвардії.
Хлопцеві 23 роки. Він пішов у наш ТЦК, а там йому намагалися вручити бойову повістку. Він відмовився її брати. Тоді його змусили підписати відмову від вручення повістки. Повістку змушував брати особисто начальник ТЦК.
25 років виповниться тільки в 2026 році. Його не мають права мобілізувати до цього часу.
Матір хлопця проживає у Європі. Але ж його не випустять з України, щоб він її провідав.

Як його називати? Він не ухилянт, бо не підлягає наразі мобілізації. Відслужив своє і навіть більше.
Але, наприклад, якщо він якимось чином поїде до матері, то ви ж, нафронтники, його відразу ж обізвете ухилянтом. Як так?

Я бачу лише повне беззаконня з боку влади і спроби людей протидіяти цьому беззаконню доступними їм способами.
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19.05.2024 12:16 Відповісти
Update: рідний дядько мого хрещеника місяць тому пропав безвісти на Бахмутському напрямку.
Хлопець живе тепер у бабусі. Звісно, бабуся, після того, як пропав її син, трупом ляже, але свого єдиного онука нікуди не відпустить...
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19.05.2024 12:21 Відповісти
ну тебе ж бабуся відпустила в далеку Америку до негрів...
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19.05.2024 14:00 Відповісти
6 місяців строковиків ,звільнених в запас, обіцяли не чіпати, а потім будуть вручати повістки, бо вони резервісти і норма про 25 років їх не стосується. Та навіть 21 річному впаяли термін за неявку по повістці у Волинській області, в інтернеті місяць тому було.
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19.05.2024 13:40 Відповісти
Так. Я тільки що розмовляв з кумом-юристом і він мені сказав таке саме.
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19.05.2024 13:49 Відповісти
це тільки ухилянти вважають, що світ обертається навколо них і вони нібито "головне".
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19.05.2024 11:29 Відповісти
вони і є влада
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19.05.2024 11:48 Відповісти
А тих хто дозволив різним ''елітним батальйонам'' виїхати коли затримають? Чи ''д'єрмаки'' не дозволяють?
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19.05.2024 11:24 Відповісти
Молодці! Так цим багатіям проклятим і треба!
Це - фантастичні гроші! От хоч би на відстані побачити тау суму!
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19.05.2024 11:29 Відповісти
Скільки тобі років, діточку? Вийди на вулицю і на дорозі побачиш, машин дешевше щє спробуй знайти.
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19.05.2024 11:32 Відповісти
нащо мені машини? це фантастика - мати своє авто.
я кажу от би гроші такі хоч раз в житті побачити! Таке багатство!
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19.05.2024 15:16 Відповісти
Правильно люди роблять, що звалюють з краiни, держава якоi продала майже всю эброю, в ту ж саму рашку, запустили сюди в вищи ешелони влади вiдкритих агентiв рф, нiкого за цей страшний злочин досi не покарано. Ну i так далi...
I ще хочуть знайти iдiотiв(((((:
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19.05.2024 11:45 Відповісти
А можна хоч посилання на якесь джерело, де держава продає якусь конкретну зброю у кількості 100% від наявної
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19.05.2024 11:49 Відповісти
Хіба він методичку свою тобі покаже? Бо ,,джерело,, там.
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19.05.2024 11:57 Відповісти
методичка у тебе вiд фсб, не рiвняй всiх з собою.
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19.05.2024 12:40 Відповісти
Бери вище. Від ФБР.
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19.05.2024 12:55 Відповісти
А джерело, про те куди зникли лiтаки , яких було 1200 одиниць можете показати??
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19.05.2024 12:38 Відповісти
а на мою думку правильно роблять русня та пшеки,які ріжуть цих ухилянтів-квіточок,як свиней за кордоном! одного такого батрака,пшековський рольнік недавно зарізав,як свиню і там же у хліву спалив!
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19.05.2024 14:03 Відповісти
При порошенку, я їздив у Угорщину за 80 грн на поїзді Чоп-Захонь, а за 600 грн літав віззейром "Київ - Будапешт". А при зепідру, насєлєніє так зубожіло, що вже платять по $8000 за квиток до мадяр. Ну, хужє вжє нє будєт
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19.05.2024 11:54 Відповісти
Навіть не віриться зараз наскільки близько ми тоді були до цивілізованого світу, навіть попри війну з кацапами...
А головне секта свідків зубожіння у власному гівні втопиться але не визнає своєї помилки... Їм досі всі щось винні...
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19.05.2024 12:18 Відповісти
українці ******* реперні точки.
раніше були тітушки, до речі красавчик! респект і поважуха. сержант зсу.
тепер ухилянти.
це, не образливе слово, це кумедна назва.
не треба агритися. запозичене, англійське слово, як і респект!
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19.05.2024 12:54 Відповісти
Сколько людей он спасли от гибели в Тисе? То-то же....
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19.05.2024 13:15 Відповісти
Простіть і наградіть!
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19.05.2024 14:30 Відповісти
Люді у тису не лізуть, якщо не вміють плавати.
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19.05.2024 14:55 Відповісти
 
 