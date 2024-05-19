8 тисяч доларів за "квиток" до Угорщини: у Миколаєві затримано осіб, які переправляли ухилянтів за кордон. ФОТОрепортаж
У Миколаєві затримали трьох осіб, які незаконно переправляли ухилянтів за кордон. Вартість послуг становила 8 000 доларів США.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру 3 особам у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів ( ч. 3 ст. 332 КК України).
Як зазначається, двоє мешканців Миколаєва підшукували чоловіків призовного віку, яким за грошову винагороду пропонували переправлення поза пропускними пунктами до країн ЄС. Бажаючих вказані особи направляли до Ужгорода, де третій співучасник – місцевий мешканець, організовував безпосереднє переправлення осіб через кордон.
Вартість послуг становила 8 000 доларів США.
13 травня одного з підозрюваних затримали в Ужгороді, коли він надавав вказівки військовозобов’язаному щодо перетину держкордону з Угорщиною, двох інших - у м. Миколаєві.
За даними відомства, суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою із заставою у 908 тис. грн кожному.
Нагадаємо, за даними румунської поліції, близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією від початку повномасштабного вторгнення.
Як повідомляла українська Держприкордонслужба, щонайменше 28 чоловіків, які намагалися втекти з України, загинули в Тисі з початку війни.
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Гроші вони «барижити», мабуть, собі на ЕКІПІРОВКУ після ТЦК!!?!?
Це саме те болото московську, яке тільки «шумує» у вигрібній ямі з московським лайном!! Не здивуюся, коли вони і АнтиМайдан їздили або агітували з клікушами рпц мп, за «прутін ввєді» у 2014-15 !!!
Їх би, просто повісити на ліхтарному стовпі, перед місьРадою, щоб і далі не ГАДИЛИ на користь орків в Україні!!
Але поки Патріоти на Фронті, оце зкацаплене лайно, дивиться серіали про говнобородька та скотів, і ГАДИТЬ в Україні !!!..
От таким як ти.
'Достатньо подивитися зю- ваєнкоров, ускую вєсну та подібне. Контент "про тецека" там найпопулярніший - причому відосіки є справжні але в основному постановочні. Купа відосіків від "партізан" які в балаклавах зі зброєю грозяться "виродкам з тецека". Кацапи хитають цю тему як саму перспективну і нашим уставшім от вайни вона заходить на ура. Так що, очевидно, гроші туди йдуть немаленькі. Чи ви ідіот і вважаєте що русні зрив мобілізації не цікавий?
Хлопцеві 23 роки. Він пішов у наш ТЦК, а там йому намагалися вручити бойову повістку. Він відмовився її брати. Тоді його змусили підписати відмову від вручення повістки. Повістку змушував брати особисто начальник ТЦК.
25 років виповниться тільки в 2026 році. Його не мають права мобілізувати до цього часу.
Матір хлопця проживає у Європі. Але ж його не випустять з України, щоб він її провідав.
Як його називати? Він не ухилянт, бо не підлягає наразі мобілізації. Відслужив своє і навіть більше.
Але, наприклад, якщо він якимось чином поїде до матері, то ви ж, нафронтники, його відразу ж обізвете ухилянтом. Як так?
Я бачу лише повне беззаконня з боку влади і спроби людей протидіяти цьому беззаконню доступними їм способами.
Хлопець живе тепер у бабусі. Звісно, бабуся, після того, як пропав її син, трупом ляже, але свого єдиного онука нікуди не відпустить...
Це - фантастичні гроші! От хоч би на відстані побачити тау суму!
я кажу от би гроші такі хоч раз в житті побачити! Таке багатство!
I ще хочуть знайти iдiотiв(((((:
А головне секта свідків зубожіння у власному гівні втопиться але не визнає своєї помилки... Їм досі всі щось винні...
раніше були тітушки, до речі красавчик! респект і поважуха. сержант зсу.
тепер ухилянти.
це, не образливе слово, це кумедна назва.
не треба агритися. запозичене, англійське слово, як і респект!