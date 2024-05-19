8 тисяч доларів за "квиток" до Угорщини: у Миколаєві затримано осіб, які переправляли ухилянтів за кордон. ФОТОрепортаж

У Миколаєві затримали трьох осіб, які незаконно переправляли ухилянтів за кордон. Вартість послуг становила 8 000 доларів США.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру 3 особам у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів ( ч. 3 ст. 332 КК України).

Як зазначається, двоє мешканців Миколаєва підшукували чоловіків призовного віку, яким за грошову винагороду пропонували переправлення поза пропускними пунктами до країн ЄС. Бажаючих вказані особи направляли до Ужгорода, де третій співучасник – місцевий мешканець, організовував безпосереднє переправлення осіб через кордон.

Вартість послуг становила 8 000 доларів США.

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13 травня одного з підозрюваних затримали в Ужгороді, коли він надавав вказівки військовозобов’язаному щодо перетину держкордону з Угорщиною, двох інших - у м. Миколаєві.

За даними відомства, суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою із заставою у 908 тис. грн кожному.

Нагадаємо, за даними румунської поліції, близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляла українська Держприкордонслужба, щонайменше 28 чоловіків, які намагалися втекти з України, загинули в Тисі з початку війни.