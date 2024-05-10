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Близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією від початку повномасштабного вторгнення, - румунська поліція

Майже 11 тис українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією

За даними румунської прикордонної поліції, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до травня 2024 року близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією.

Про це пише румунська пресслужба "Радіо Свобода" з посиланням на дані від румунської прикордонної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів начальник прикордонної поліції Сігету-Мармацієй (одного з північних міст Румунії поблизу кордону) Флорін Коман, після нелегального перетину кордону чоловіки віком 18-60 років зазвичай просять захисту в румунських органів влади.

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За словами Комана, 19 українських чоловіків загинули під час спроби перетнути кордон. З них 11 потонули у річці Тиса, а решта загинули в Карпатах. Чоловіки були без належного спорядження, а також свою роль зіграла зимова пора року.

Коман також зазначив, що у 2023 році дещо зменшилася кількість втікачів з України, проте у 2024 році ця тенденція знову посилилася. За словами представника румунської прикордонної поліції, у період з січня по квітень 2024 року було зафіксовано 1218 випадків нелегального перетину державного кордону з України до Румунії, у яких були задіяні 2373 громадяни України.

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Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що з початку повномасштабної війни в Україні в річці Тиса зафіксовано 28 смертей осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон з Україною.

Автор: 

кордон (4754) Румунія (1158) ухилянти (880)


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Топ коментарі
+15
Півмільйона військових сидить в тилу два роки війни, не будучи жодного дня на фронті.
А Павлюк сказав, що формують 10 нових бригад, в тому числі для захисту Києва.
Питання, а ці військові, чисельністю більше 100 бригад, що сидять вічно в тилу, для чого, просто для краси, навіть для захисту Києва не годяться від ймовірного нападу рашистів?
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10.05.2024 18:45
+13
Знайомий офіцерчик з династії військових не воював ні дня, в перший день війни був переведений на західний кордон. Має гарну платню, дві автівки і квартиру від держави та може піти на пенсію в сорок років. Його татко не воювати в ЗСУ влаштував - для цього є цивільні.
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10.05.2024 18:51
+8
Пригадую, брався не так давно Сирський проводити аудит. Але дуже швидко припинив, мабуть порадили йому не лізти в справи тих "воїнів", що з початку війни сидять в тилу та отримують зряплату. Там мабуть всі синочки чиновників пригрілися.
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10.05.2024 20:02
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А що, клован через Тису втовплявся? Вибіркова мобілізація була і є. Але комусь Батьківщину захищати треба, чи тільки хлопцям на нулі? До речі, 4-х разовий ухилянт не ховався, хотіли би, відправили захищати, а то тільки бла-бла-бла.
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10.05.2024 22:33 Відповісти
Спочатку дибіли зробили з країни концтабір, а потім дивуються, чому люди не хотять захищати такий "чудовий ГУЛАГ"? Де ви бачили, щоб в'язні рятували свою в'язницю від пожежі? Вони з неї будуть тікати на волю.

Якби ви не закривали кордону - не було б цього трешу. А зараз, люди які втонули, замерзли в горах, сім'ї яких розпалися через 2 роки розриву спільного проживання, люди і сім'ї, яких не випустили з країни, і загинули від російських ракет - це все на вашій совісті.
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10.05.2024 20:25 Відповісти
Який ще з країни концтабір, кацап? Обов'язок є такий, Батьківщину захищати. Пішло ти за уруським кораблем, падло свинособаче.
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10.05.2024 22:35 Відповісти
Уважуха этим мужикам. Зачем ваевать когда есть другие? Как говорится своя рубашка ближе к телу. Залечь на дно где-то в Румынии или Польше. Да и пособии получать. Неплохо правда? Ну а война закончится и..возвращение как "пострадавши от суматохи". Неплохо. Респект украинским мужикам!!!
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10.05.2024 21:02 Відповісти
Угу. Ще й під прикриттям зелених вилупків, бо батальон Монако може постраждати.
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10.05.2024 21:41 Відповісти
Так приезжай воюй, кто ж тебе мешает? Или не мужик?
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10.05.2024 22:27 Відповісти
Довели самі людей. А ще й звинувачують іх у тому, шо вони не хочуть робити проти їхньої волі
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10.05.2024 21:48 Відповісти
Довели? Як би зелені гниди не піклувалися про батальйони Монако, вже давно би усіх ухилянтів придавили. Розвелося хитродупих вилупків, як би - порішати. Як красти - так ми уперед, як захищати країну - так про права верещать.
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10.05.2024 22:39 Відповісти
Тому збільшили 15 тис прикордонників.
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10.05.2024 22:09 Відповісти
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