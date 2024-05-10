Близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією від початку повномасштабного вторгнення, - румунська поліція

За даними румунської прикордонної поліції, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до травня 2024 року близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією.

Про це пише румунська пресслужба "Радіо Свобода" з посиланням на дані від румунської прикордонної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів начальник прикордонної поліції Сігету-Мармацієй (одного з північних міст Румунії поблизу кордону) Флорін Коман, після нелегального перетину кордону чоловіки віком 18-60 років зазвичай просять захисту в румунських органів влади.

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За словами Комана, 19 українських чоловіків загинули під час спроби перетнути кордон. З них 11 потонули у річці Тиса, а решта загинули в Карпатах. Чоловіки були без належного спорядження, а також свою роль зіграла зимова пора року.

Коман також зазначив, що у 2023 році дещо зменшилася кількість втікачів з України, проте у 2024 році ця тенденція знову посилилася. За словами представника румунської прикордонної поліції, у період з січня по квітень 2024 року було зафіксовано 1218 випадків нелегального перетину державного кордону з України до Румунії, у яких були задіяні 2373 громадяни України.

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Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що з початку повномасштабної війни в Україні в річці Тиса зафіксовано 28 смертей осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон з Україною.