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Новини
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Щонайменше 28 чоловіків, які намагалися втекти з України, загинули в Тисі з початку війни, - ДПСУ

У річці Тиса потонули щонайменше 28 ухилянтів з початку війни

З початку повномасштабної війни в Україні в річці Тиса зафіксовано 28 смертей осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон з Україною.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Він пояснив, що Тиса має стрімку течію та небезпечне дно, тому чоловікам, які намагаються втекти з країни, часто не вистачає сил для того, щоб подолати її.

За словами речника ДПСУ, усього від початку повномасштабної війни біля кордону виявили 35 тіл осіб, які намагалися незаконно втекти з України.

Демченко додав, що ДПСУ максимально посилює контроль на кордоні, використовуючи відеонагляд, дрони та збільшуючи кількість прикордонних постів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті затримали 7 горе-втікачів, які хотіли перепливти Тису одним човном на всіх, - ДПСУ. ФОТО

Нагадаємо, упродовж 6 травня неподалік від кордону з Румунією з річки Тиса на Закарпатті прикордонники дістали тіла трьох потопельників. Одному із загиблих було всього 20 років.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5941) смерть (6742) Демченко Андрій (342) ухилянти (880)


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Топ коментарі
+12
Гинуть Воїни на фронтах. А ці не "загинули", ці - здохли як сикуни і дизертири.
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10.05.2024 11:06
+11
це теж жертви цієї війни...
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10.05.2024 11:11
+11
Ні, пане. Вони готові були зі зброєю в руках йти захищати Україну, але діюча влада створила такі умови, що деякі не витримали і почали втікати. Чому такої ситуації не було з 2014 і по 2019-й роки? Бо до армії влада повернулася обличчям, були короткі і довгі контракти..., а сьогодні шлях в один кінець і дискридитація, починаючи з першої ланки- ТЦК, де спочатку Верховний звільнив всіх воєнкомів, обізвав всіх корупціонерами, набрав нових, але не прийняв мобілізаційних законів, щоб не втратити свій рейтинг. Із-за всіх зусиль для збереження рейтингу всього однієї бородатої, гундосої людини ми стратили військовий дух серех мобілізованих, ми втратили віру в багато чого і тих, хто знаходиться за кордоном зробили сцикунами(трусами), створили тут касти і недотрог свох "квартальних" і "риговських", дискридитували військових, медиків, прикордонників, адвокатів та інші професії. А антимайданний "квартал" ще висміяв військових на своїй позорній сцені.
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10.05.2024 11:33
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/часто не вистачає сил для того, щоб подолати її\ - свого роду ВЛК.
Не доплив, отже все одно був непридатним.
(трохи чорного гумору)
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10.05.2024 11:06 Відповісти
+++
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10.05.2024 12:26 Відповісти
🤣👍 новина:

"Знову за рибу гроші" 🤗
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10.05.2024 13:14 Відповісти
Гинуть Воїни на фронтах. А ці не "загинули", ці - здохли як сикуни і дизертири.
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10.05.2024 11:06 Відповісти
Мабуть тобі вдалось перепливти ... Ла-Манш.
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10.05.2024 11:21 Відповісти
Тобі пора слідом !!!!!!!+++
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10.05.2024 12:02 Відповісти
НЕ ТАК, не в ЗСУ. А очко у штурмовиків Тиси дуже сирливе.
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10.05.2024 11:46 Відповісти
Ні, пане. Вони готові були зі зброєю в руках йти захищати Україну, але діюча влада створила такі умови, що деякі не витримали і почали втікати. Чому такої ситуації не було з 2014 і по 2019-й роки? Бо до армії влада повернулася обличчям, були короткі і довгі контракти..., а сьогодні шлях в один кінець і дискридитація, починаючи з першої ланки- ТЦК, де спочатку Верховний звільнив всіх воєнкомів, обізвав всіх корупціонерами, набрав нових, але не прийняв мобілізаційних законів, щоб не втратити свій рейтинг. Із-за всіх зусиль для збереження рейтингу всього однієї бородатої, гундосої людини ми стратили військовий дух серех мобілізованих, ми втратили віру в багато чого і тих, хто знаходиться за кордоном зробили сцикунами(трусами), створили тут касти і недотрог свох "квартальних" і "риговських", дискридитували військових, медиків, прикордонників, адвокатів та інші професії. А антимайданний "квартал" ще висміяв військових на своїй позорній сцені.
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10.05.2024 11:33 Відповісти
С 14 до 19 ніхто нікого на фронт не засилав. Воювали в АТО виключно на добровільних засадах. Та й порівняти інтенсивність ті і теперешні бої неможливо. Якби мобілізація була в 15 році, то утоплеників в Тисі може ще й більше було б.
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10.05.2024 11:48 Відповісти
Було Б, Порох здав Б .... Не дохера припущень? Спочатку на війну повинні потрапити всі виборці ЗЕ (за списками виборчих комісій). Потім величезний штат поліцаїв і інших СПЕЦрезервістів. І лише тоді все інше.
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10.05.2024 11:57 Відповісти
Їх і так більшість потрапляє. Як це не дивно. Статистика. Якщо 73 відсотка голосували за Зе, то така сама вірогідність і мобілізованих, і ухилянтів серед усього загалу. І де ти взяв слова у моєму тексті ,,Порох здав Б,,? Не потрібно добавляти в мій текст свої вологі думки.
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10.05.2024 12:03 Відповісти
мовчи. якби та якби. Ти вже в ТЦК був? чи може вже військовий, чи можливо ти на фронті, чи аж на нулі? Ні? тоді зникни... а-а-а. я зрозумів... ти шавка єрмаковська з "бронею" від нього...
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10.05.2024 12:12 Відповісти
Барон, я тебе вже декілька днів тому посилав на пісюн за подібний вереск. Іди знову. Розумію, це твоє штатне місце.
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10.05.2024 12:14 Відповісти
я бачу, що ти читав дольд-михайлика, мурло. Ти на питання відповідай, а не переходь на особистості, рагуль.
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10.05.2024 12:20 Відповісти
Навіщо мені відповідати невідомій мені людині, яка може бути ким завгодно, включно шпигуном. Це перше. А друге, ти вже перерахував усі можливі варіанти, а потім ще й ,,здогадався,, Цим і задовольнись.
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10.05.2024 12:32 Відповісти
ну звичайно... що ж я не здогадався. ти ж читаєш совкового шпигунського автора... кругом шпигуни... правда не німецькі чи японські, як в роки ті, а кацапські... і я так розумію, що ти якраз ним і є... так би мовити засланим козачком... бо до ЗСУ не мав і не маєш відношення ніякого (на моє питання - перейшов на особистості), знаходишся на кормі дЄрмака-подляка. отже ти звичайна **** опешна, і тебі якраз звідси треба , бо ти не на стороні українців. ось так воно є насправді,джусик-бусик...
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10.05.2024 12:57 Відповісти
Так. Читав цього автора. 60 років тому.
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10.05.2024 13:00 Відповісти
я так і зрозумів, що ти совкодрочер, мИхаІл... чекав "свАіх" і не дочекався, живеш тут, а душею кацап-кацапом.
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10.05.2024 13:03 Відповісти
Дивна ти людина, поц, заховавшийся під німецьким прапорцем. Де логіка? Якби я був чекаючим "свАіх,, то навішо мені вести риторику проти ухилянтів та їхніх адвокатів, тебе наприклад. Навпаки, я б радувався що всі вже втікли та росія прийшла мене ,,асвабаждать,, А ще я б накупив собі ВПНів та шифрувався як ти, щоб мене українська влада не спіймала. А ще раніше я не поїхав би з Криму після його окупації росіянами, яких , по твоєму я тут чекаю. Ти просто тупий. Бо не можеш два плюс два скласти.
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10.05.2024 13:12 Відповісти
все дуже добре "вкладається", мудло совкове... ти своїми дописами руйнуєш відношення українців одне до одного і формуєш відчуття відірваності одних людей від інших, створюєш напругу між ЗСУ і тилом... так що "шпіоне кацапський" добре ти знаєш, що робиш. і тут ми тебе зрозуміли... ти звичайний вульгарний манкурт на підсосі у ОП, а то й і у кацапів, який ховається під українською мовою і типу проукраїнською риторикою.
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10.05.2024 13:25 Відповісти
Тут ти мене і піймало. Я, значить, своєю проукраїнською патріотичною риторикою та призивами не ухилятись від конституційними обов'язків по захисту України працюю на Кацапстан. А ти, та тобі подібні вишкребки, які тікають з країни та призивають робити це всіх інших і кинути свою країну напризволяще, виходить працюють на Україну. На її збройні сили. На моральні цінності. Ти, вилупок, Оруела читав? Це і про тебе також. Це про виверт мозку. Який ти зараз намагаєшся застосувати.
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10.05.2024 13:34 Відповісти
відносно впн. я дійсно в Німеччині, бо після того, як я був 300 і 400, я тут 6 міс проходив реабілітацію (до того ж я тут часто працював по своїй основній роботі) і мої німецькі друзі-колеги мені допомогли тут закріпитися, отримати роботу за фахом роботу і перевіз сім'ю.
від таких, як ти мІхаІл, я міг не йти і захищати своє місто, а бути під бронею (моя робота нічим не пов'язана а військами, навіть навпаки, і завжди під бронею була, навіть в совку)

На відміну від таких манкуртів як ти, я був там і тоді, де ми кацапів зупинили і вони втекли. І зараз я маю моральне право таких як ти "любителей совєтских шпионских романов" посилати нах і вказувати на ницість вашої "душонки" і сцикливіть розуму.
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10.05.2024 13:35 Відповісти
Руйнуєш відношення українців ти, та такі як ти, пропагуючи кацапські наративи на цензорі і не тільки,
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10.05.2024 14:32 Відповісти
ага.... випустили запасного гравця, чи запасний акаунт... ну й тупорилі ви, що просто аж бісики беруть. тупу-тупі...
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10.05.2024 14:55 Відповісти
Ні, пане Михайле, то Ваші особисті видумки. Не думав, що люди так швиденько про все забудуть. Звичайно були добровольці, які пішли навіть прямо з Майдану у 2014 році, але були й підрозділи внутрішніх військ(нацгвардії) і ЗСУ. Звичайно інтенсивність боїв була набагато нижчою, але набагато і гібридною. Не було ні танків, ні артилерії, ні іншої техніки, бо зеки-януковичі, в яких були міністрми оборони кацапи і керували СБУ кацапи, знищили майже все. Були захоплені обладміністрації чи інші державні установи в Харкові, Дніпрі, Херсоні, Одесі та інших містах. Просто ті, що йшли на захист держави, знали куди вони йдуть і що за ними позаду сім'ї і держава і справедливість, а сьогодні це все дискридитовано, одні гуляють по кабаках, а інші голодні в окопи без ракет, снарядів, дронів, зате Херпіду Нетряпкович добре витратив бюджет на дороги і успішно відвів війська з оборонних позицій і розмінував поля. Тоді всі вірили владі і були впевгнені, що вони все роблять правильно і робилося, а сьогодні тільки брешуть, що є захисні споруди, гроші на це покрали, а бійці самі риють собі окопи. Постійно їх відводять в чите поле, а на марафоні і у відосах ніби все нормально. "Кварталу" весело, вони обсміюють військових, а в кожному місті і селі цвинтрі збільшилися в два рази, то Ви думаєте, ті що втікають цього не бачать?
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10.05.2024 12:28 Відповісти
Які тобі умови треба , курва!!!!
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10.05.2024 12:04 Відповісти
А ви в якій бригаді служите? Чи під бронню кайфуєте?
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10.05.2024 11:43 Відповісти
Зконали ...
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10.05.2024 11:10 Відповісти
це теж жертви цієї війни...
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10.05.2024 11:11 Відповісти
Поки що єдинний адекватний комент
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10.05.2024 11:17 Відповісти
Так. Жертви. Тільки з обісраною сракою.
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10.05.2024 11:50 Відповісти
Тобто їхнім родинам треба виплатити по 15 мільйонів і дати всі пільги?
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10.05.2024 12:36 Відповісти
15 мільйонів виплачують родинам загиблих військових. А жертвами війни можуть бути і цивільні особи. Не плутайте.
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10.05.2024 13:37 Відповісти
По висновкам адвокатури ухилянтів, таким утопленикам в першу чергу. Це ж борці з тоталітаризмом зеленої влади. Вони втопилися заради свободи в Україні. Це ж не якісь військові з ЗСУ які зараз пострілюють жартома на фронті. Це Титани Тиси які віддали своє життя за торжество української демократії.
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10.05.2024 13:40 Відповісти
Судячи з усіх ваших дописів, я так розумію, що ви як мінімум командир батальону, який звільняв Ірпінь, Херсон, а зараз мужньо б'ється на Авдіївському напрямку. Бо інакше я не зрозумію вашої "переможної бравурності" і бойового "завзяття" в коментарях.
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10.05.2024 13:44 Відповісти
Не звільняв. Але як мінімум, я не призиваю українців тікати чи швидко домовлятися з ворогом. Як це робиш ти.
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10.05.2024 13:48 Відповісти
Я думаю про життя українців і про збереження української нації. Це мене хвилює в першу чергу. І маю право висловлювати свою точку зору, як і ти.
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10.05.2024 13:49 Відповісти
Де ці збережені українці, тобто я в тому числі, мають жити. В Польші, Німеччині, Канаді? Бо якщо, виходячи з твоєї риторики, сісти та домовитись з ******, то для українців життя вже закінчиться на українській землі. Фізично, можливо, когось залишать в живих. Але вже не тут, а десь в Магадані. І вже з вивернутими мізками. Про українство в Україні вже мова не йтиме. Навіть назви такої не буде. Це твоє бачення збереження нації? Щоб під керівництвом російської імперії інколи на свята дозволяли використовувати в російській мові шокання та гикання людям з призвіщами на Ко? Це для тих кого не знищать, а просто тотально асимілюють.
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10.05.2024 14:00 Відповісти
Ти надто все гіперболізуєш, і не зовсім вірно інтерпретуєш особисто моє бачення правильного розвитку ситуації. Але нехай... вам "ура-патріотам" всім це притаманно. Я ніколи не закликав до здачі України путінському режиму чи до капітуляції. Навпаки, вважаю, що зараз у нас ПОКИ ЩО ще є достатні позиції і можливості, щоб диктувати якісь свої умови на переговорах. Але ці можливості з кожним днем тають і зменшуються. І я не хотів би, щоб кацапи таки дотиснули нас у військовому плані (а вони можуть це зробити) і примусили піти на усі їхні ультимативні умови.
Завжди треба все робити вчасно... ми вже декілька нагод згаяли. Спершу у Стамбулі. Потім коли вигнали орків з Харківщини та Херсону. Боюсь, що далі таких шансів вже може й не бути...
І ще одне: люди завжди важливіші за території. Ти поставив питання: "де збережені українці мають жити?" А я поставлю зворотнє питання: а якщо не зберегти українців, а згубити їх у кровопролитній десятилітній війні - то кому потрібна буде ця сама територія?
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10.05.2024 14:15 Відповісти
Якщо ти згадав Стамбул, то зрозуміло твою суть. Цей Стамбул навіть його трубадури воліють забути, як ганьбу. Та вдають, що цього практично не було. Там від України мала залишитись тільки назва. Маріонеткова країна без армії, озброєння, стратегічної промисловості. Безможливості будувати мости, аеропорти, греблі, магістралі. Бо на все портібен дозвіл російського лорда. Без самостійної внутрішньої і зовнішньої політики. З урядовцями назначеними з Москви. І все інше що витікає у разі коли нам залишили б тільки зовнішню оболочку.
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10.05.2024 15:56 Відповісти
Судячи з усього, ти не дуже уважно читав Стамбульські угоди. Там і близько не було таких капітулятивних умов, які ти вище описав.
А стосовно "озброєнь, стратегічної промисловості, мостів, аеропортів, гребель" - якщо така війна триватиме на нашій території ше роками, то всього вищепереліченого у нас точно не залишиться.
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11.05.2024 10:50 Відповісти
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10.05.2024 11:18 Відповісти
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10.05.2024 11:28 Відповісти
Невійськові втрати зеленої влади. Браво ЗЄ! Ці життя на твоїй совісті! Так само як і тисячі інших...
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10.05.2024 11:44 Відповісти
Час вводити воєнний стан. Щоб кожен, хто кукурікнув проти мобілізації та захищає ухилянта в публічному просторі, був виявлений та наступного дня з прикутою до рук лопатою вже копав би окопи на лінії фронту. Щоб дійсні захисники мали змогу відпочити між боями. Та з повною силою захищати землю та свої родини, і звісно родини подібних недоносків-ухилянтів та їм співчуваючим.
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10.05.2024 11:58 Відповісти
Жизнь прожить- не реку Тиссу переплыть!
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10.05.2024 11:59 Відповісти
Хочешь дожить до старости - занимайся спортом. Переплыви Тису, или Днестр
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10.05.2024 12:31 Відповісти
Ще можна перевірити свої фізичні здібності заховавший в бензобаці вантажівки, яка перетинає кордон. Перевірити, чи зможеш дихати через соломинку в сраці.
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10.05.2024 12:36 Відповісти
35 тіл тільки тих хто не впорався, а скільки впорались ніхто не знає.
То надзвичайно бентежний показник який демонструє показник довіри до країни. Людина ризикує життям. Або пан або пропав. Бо в її уявленні світу : або вмерти за щасливе світле майбутнє сімей єрмаків, татарових, зеленських, ахмєтових, тощо або отримати волю.
То небезпечна тенденція коли Воля Україна перестають бути синонімом.
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10.05.2024 13:24 Відповісти
Майже взвод бесславно загинувших ухилянтів, а могли б у війську користь приносити, вбиваючи кацапів, і багато хто з них лишалися живими, а загинувші, були б героями, а так... Не розумію я цього!
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10.05.2024 13:52 Відповісти
 
 