Щонайменше 28 чоловіків, які намагалися втекти з України, загинули в Тисі з початку війни, - ДПСУ

З початку повномасштабної війни в Україні в річці Тиса зафіксовано 28 смертей осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон з Україною.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Він пояснив, що Тиса має стрімку течію та небезпечне дно, тому чоловікам, які намагаються втекти з країни, часто не вистачає сил для того, щоб подолати її.

За словами речника ДПСУ, усього від початку повномасштабної війни біля кордону виявили 35 тіл осіб, які намагалися незаконно втекти з України.

Демченко додав, що ДПСУ максимально посилює контроль на кордоні, використовуючи відеонагляд, дрони та збільшуючи кількість прикордонних постів.

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Нагадаємо, упродовж 6 травня неподалік від кордону з Румунією з річки Тиса на Закарпатті прикордонники дістали тіла трьох потопельників. Одному із загиблих було всього 20 років.