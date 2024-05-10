Щонайменше 28 чоловіків, які намагалися втекти з України, загинули в Тисі з початку війни, - ДПСУ
З початку повномасштабної війни в Україні в річці Тиса зафіксовано 28 смертей осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон з Україною.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Він пояснив, що Тиса має стрімку течію та небезпечне дно, тому чоловікам, які намагаються втекти з країни, часто не вистачає сил для того, щоб подолати її.
За словами речника ДПСУ, усього від початку повномасштабної війни біля кордону виявили 35 тіл осіб, які намагалися незаконно втекти з України.
Демченко додав, що ДПСУ максимально посилює контроль на кордоні, використовуючи відеонагляд, дрони та збільшуючи кількість прикордонних постів.
Нагадаємо, упродовж 6 травня неподалік від кордону з Румунією з річки Тиса на Закарпатті прикордонники дістали тіла трьох потопельників. Одному із загиблих було всього 20 років.
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Не доплив, отже все одно був непридатним.
(трохи чорного гумору)
"Знову за рибу гроші" 🤗
від таких, як ти мІхаІл, я міг не йти і захищати своє місто, а бути під бронею (моя робота нічим не пов'язана а військами, навіть навпаки, і завжди під бронею була, навіть в совку)
На відміну від таких манкуртів як ти, я був там і тоді, де ми кацапів зупинили і вони втекли. І зараз я маю моральне право таких як ти "любителей совєтских шпионских романов" посилати нах і вказувати на ницість вашої "душонки" і сцикливіть розуму.
Завжди треба все робити вчасно... ми вже декілька нагод згаяли. Спершу у Стамбулі. Потім коли вигнали орків з Харківщини та Херсону. Боюсь, що далі таких шансів вже може й не бути...
І ще одне: люди завжди важливіші за території. Ти поставив питання: "де збережені українці мають жити?" А я поставлю зворотнє питання: а якщо не зберегти українців, а згубити їх у кровопролитній десятилітній війні - то кому потрібна буде ця сама територія?
А стосовно "озброєнь, стратегічної промисловості, мостів, аеропортів, гребель" - якщо така війна триватиме на нашій території ше роками, то всього вищепереліченого у нас точно не залишиться.
То надзвичайно бентежний показник який демонструє показник довіри до країни. Людина ризикує життям. Або пан або пропав. Бо в її уявленні світу : або вмерти за щасливе світле майбутнє сімей єрмаків, татарових, зеленських, ахмєтових, тощо або отримати волю.
То небезпечна тенденція коли Воля Україна перестають бути синонімом.