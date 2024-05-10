По меньшей мере 28 мужчин, пытавшихся бежать из Украины, погибли в Тисе с начала войны, - ГПСУ

С начала полномасштабной войны в Украине в реке Тиса зафиксировано 28 смертей лиц, которые пытались незаконно пересечь границу с Украиной.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Он объяснил, что у Тисы стремительное течение и опасное дно, поэтому мужчинам, которые пытаются бежать из страны, часто не хватает сил для того, чтобы преодолеть ее.

По словам представителя ГПСУ, всего с начала полномасштабной войны у границы обнаружили 35 тел лиц, которые пытались незаконно сбежать из Украины.

Демченко добавил, что ГПСУ максимально усиливает контроль на границе, используя видеонаблюдение, дроны и увеличивая количество пограничных постов.

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Напомним, в течение 6 мая неподалеку от границы с Румынией из реки Тиса на Закарпатье пограничники достали тела трех утопленников. Одному из погибших было всего 20 лет.