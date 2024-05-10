По меньшей мере 28 мужчин, пытавшихся бежать из Украины, погибли в Тисе с начала войны, - ГПСУ
С начала полномасштабной войны в Украине в реке Тиса зафиксировано 28 смертей лиц, которые пытались незаконно пересечь границу с Украиной.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Он объяснил, что у Тисы стремительное течение и опасное дно, поэтому мужчинам, которые пытаются бежать из страны, часто не хватает сил для того, чтобы преодолеть ее.
По словам представителя ГПСУ, всего с начала полномасштабной войны у границы обнаружили 35 тел лиц, которые пытались незаконно сбежать из Украины.
Демченко добавил, что ГПСУ максимально усиливает контроль на границе, используя видеонаблюдение, дроны и увеличивая количество пограничных постов.
Напомним, в течение 6 мая неподалеку от границы с Румынией из реки Тиса на Закарпатье пограничники достали тела трех утопленников. Одному из погибших было всего 20 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не доплив, отже все одно був непридатним.
(трохи чорного гумору)
"Знову за рибу гроші" 🤗
від таких, як ти мІхаІл, я міг не йти і захищати своє місто, а бути під бронею (моя робота нічим не пов'язана а військами, навіть навпаки, і завжди під бронею була, навіть в совку)
На відміну від таких манкуртів як ти, я був там і тоді, де ми кацапів зупинили і вони втекли. І зараз я маю моральне право таких як ти "любителей совєтских шпионских романов" посилати нах і вказувати на ницість вашої "душонки" і сцикливіть розуму.
Завжди треба все робити вчасно... ми вже декілька нагод згаяли. Спершу у Стамбулі. Потім коли вигнали орків з Харківщини та Херсону. Боюсь, що далі таких шансів вже може й не бути...
І ще одне: люди завжди важливіші за території. Ти поставив питання: "де збережені українці мають жити?" А я поставлю зворотнє питання: а якщо не зберегти українців, а згубити їх у кровопролитній десятилітній війні - то кому потрібна буде ця сама територія?
А стосовно "озброєнь, стратегічної промисловості, мостів, аеропортів, гребель" - якщо така війна триватиме на нашій території ше роками, то всього вищепереліченого у нас точно не залишиться.
То надзвичайно бентежний показник який демонструє показник довіри до країни. Людина ризикує життям. Або пан або пропав. Бо в її уявленні світу : або вмерти за щасливе світле майбутнє сімей єрмаків, татарових, зеленських, ахмєтових, тощо або отримати волю.
То небезпечна тенденція коли Воля Україна перестають бути синонімом.