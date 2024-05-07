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Тела трех мужчин обнаружили в Тисе, - Госпогранслужба. ФОТО

З річки Тиса дістали тіла трьох чоловіків

В течение 6 мая неподалеку от границы с Румынией из реки Тиса на Закарпатье достали тела трех утопленников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сначала о страшной находке в воде пограничникам отдела "Яблоновка" Мукачевского отряда сообщил местный рыбак. По прибытию на указанное место наряд зафиксировал пребывание в реке тела человека без признаков жизни. Также вызвали сотрудников Нацполиции и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Тело достали из воды. Указано, что погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области.

З річки Тиса дістали тіла трьох чоловіків 6 травня

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На берегу Тисы с румынской стороны границы обнаружили тело неизвестного мужчины, - Госпогранслужба. ФОТО

Отмечается, что во время уточнения взаимодействия со спасателями и полицейскими, пограничникам стало известно об обнаружении в этот же день, ниже по течению от границы, еще двух тел мужчин. Один из них 20-летний житель Сумщины, личность другого пока не установлена.

В ГПСУ призвали всех желающих переплывать Тису не рисковать своей жизнью и здоровьем.

З річки Тиса дістали тіла трьох чоловіків 6 травня
З річки Тиса дістали тіла трьох чоловіків 6 травня

"Несмотря на снижение уровня воды, река, как и любой другой неизвестный водоем, остается опасной для ее преодоления, особенно в темное время суток, когда жаждущие незаконного обогащения преступные элементы, предлагают своим жертвам ее пересечь", - резюмировали в пресс-центре ГПСУ.

Напомним, в конце апреля украинские пограничники обнаружили тела двух мужчин в реке Тиса на Закарпатье.

Читайте также: Четверо мужчин пытались попасть в Румынию, заплатив перевозчику по 4,5 тыс. евро, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6385) уклонисты (810) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+21
Дааа, не всі можуть стати героями.

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07.05.2024 11:13
+20
Ти правий про скота. Ось ці втопленики -це скот. А люди, це ті які працюють на країну та воюють за Україну.
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07.05.2024 11:22
+17
Вони самі собі обрали таку долю. Долю самогубця. Це всерівно що отримавши повістку в ТЦК взяти і застрелитись
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07.05.2024 11:07
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Лідор ксе зробив щоб люди між собою гризлися поки він в цей час мародере і своїх корешів прикриває
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07.05.2024 12:00 Ответить
Через таких ось істот і виробляється огида до пацюків!
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07.05.2024 12:06 Ответить
вся ця постійна інфа про утопших та залетівших при переходах кордону, є проста інверсія до такого давно та загальновідомого поняття, як "упередження виживання". https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Упередження_виживання . тільки тут "упередження загибелі" )) інвертуючи, отримаємо "Упере́дження загибелі, упередження загиблого - логічна хиба концентрації на людях або речах, які «загинули» в певному процесі, та, відповідно, нехтування тими, які «вижили», через відсутність про них достатньої інформації". чому масово зливаєть інфа по загиблих і Абсолютно відсутня інфа про тих, хто успішно вижив в таких пригодах - це зрозуміла, але вже зовсім інша історія ))
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07.05.2024 12:24 Ответить
в нього не було 5000 зелених для зелених врагів трудового наріду
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07.05.2024 12:44 Ответить
Чому пливуть самі, чому не беруть з собою провідників, яким гроші віддали? Людина, яка вперше бачить таку річку не розуміє всієї небезпеки, тому погодитись на таку подорож треба тільки з досвідченою людиною! А взагалі то мені шкода всіх українців і тих що гинуть від рашистів і тих хто гине від безвихідної ситуації.
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07.05.2024 12:45 Ответить
У них був інший вихід - працювати там де вони й працювали. І жити далі.
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07.05.2024 12:52 Ответить
Може і так, але ми люди і такі різні((
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07.05.2024 13:12 Ответить
Есть батальон Монако, скоро наверное наберется батальон Тиса.
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07.05.2024 14:57 Ответить
Люди загинули без честі і без слави. Самі себе прирекли гнити в безвісті. Який сором для рідних.Схаменіться,ухилянти,для вас є вихід. ⚰️🇷🇺⚰️
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08.05.2024 08:11 Ответить
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