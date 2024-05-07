Тела трех мужчин обнаружили в Тисе, - Госпогранслужба. ФОТО

В течение 6 мая неподалеку от границы с Румынией из реки Тиса на Закарпатье достали тела трех утопленников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сначала о страшной находке в воде пограничникам отдела "Яблоновка" Мукачевского отряда сообщил местный рыбак. По прибытию на указанное место наряд зафиксировал пребывание в реке тела человека без признаков жизни. Также вызвали сотрудников Нацполиции и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Тело достали из воды. Указано, что погибшим оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области.

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Отмечается, что во время уточнения взаимодействия со спасателями и полицейскими, пограничникам стало известно об обнаружении в этот же день, ниже по течению от границы, еще двух тел мужчин. Один из них 20-летний житель Сумщины, личность другого пока не установлена.

В ГПСУ призвали всех желающих переплывать Тису не рисковать своей жизнью и здоровьем.





"Несмотря на снижение уровня воды, река, как и любой другой неизвестный водоем, остается опасной для ее преодоления, особенно в темное время суток, когда жаждущие незаконного обогащения преступные элементы, предлагают своим жертвам ее пересечь", - резюмировали в пресс-центре ГПСУ.

Напомним, в конце апреля украинские пограничники обнаружили тела двух мужчин в реке Тиса на Закарпатье.

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