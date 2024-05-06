На берегу Тисы с румынской стороны границы обнаружили тело неизвестного мужчины, - Госпогранслужба. ФОТО
На берегу Тисы румынские пограничники нашли тело неизвестного мужчины. Это уже седьмой случай в 2024 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"Об обнаружении тела человека на берегу Тисы, со своей стороны границы, военнослужащим отдела пограничной службы "Тячев" сообщили румынские коллеги. Погибшим является мужчина среднего возраста с признаками длительного пребывания в воде. Документов при нем не нашли", - говорится в сообщении.
Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности утопленника.
Пограничники отмечают, что с начала 2024 года на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда, по обе стороны речного участка границы, обнаружены тела семи мужчин, которые пытались незаконно преодолеть Тису.
С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины это уже двадцать пятый случай обнаружения тела мужского пола на речном участке границы.
Напомним, в конце апреля украинские пограничники обнаружили тела двух мужчин в реке Тиса на Закарпатье.
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інтернет, а саме соціальні мережі і т.п. зло, бо допустило, що всякі рагулі можуть писати свої "глибокі і вельми змістовні" тексти.
раніше мовчали "в тряпочку" і здавалося, що дурників на світі менше, а зараз любе гівно вважає за потрібне свою "надзвичайно мудру" думку озвучити...
щодо теми... якби ти думало дальше, чим просто "пожрать, посрать і протрахаться", то до тебе б дійшло, що під роздачу швидше за все попадеш ти, бо дурний.
Проте,як дались наібати на виборах(аж 80 процентів),невже повірили в доброго голобородька-терориста,а чи тільки задля приколу і поржать?
Каламутна справа, якщо без документів та грошей був...
Хоча пишуть лише про невдачі.
Так що Тиса, це ще не найнебезпечніше місце...
або сумніваюсь, що він йшов з того боку,
щоб поповнити добробат....