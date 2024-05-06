На берегу Тисы с румынской стороны границы обнаружили тело неизвестного мужчины, - Госпогранслужба. ФОТО

На берегу Тисы румынские пограничники нашли тело неизвестного мужчины. Это уже седьмой случай в 2024 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Об обнаружении тела человека на берегу Тисы, со своей стороны границы, военнослужащим отдела пограничной службы "Тячев" сообщили румынские коллеги. Погибшим является мужчина среднего возраста с признаками длительного пребывания в воде. Документов при нем не нашли", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности утопленника.

Пограничники отмечают, что с начала 2024 года на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда, по обе стороны речного участка границы, обнаружены тела семи мужчин, которые пытались незаконно преодолеть Тису.

С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины это уже двадцать пятый случай обнаружения тела мужского пола на речном участке границы.

Напомним, в конце апреля украинские пограничники обнаружили тела двух мужчин в реке Тиса на Закарпатье.

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