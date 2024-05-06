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На берегу Тисы с румынской стороны границы обнаружили тело неизвестного мужчины, - Госпогранслужба. ФОТО

На берегу Тисы румынские пограничники нашли тело неизвестного мужчины. Это уже седьмой случай в 2024 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Об обнаружении тела человека на берегу Тисы, со своей стороны границы, военнослужащим отдела пограничной службы "Тячев" сообщили румынские коллеги. Погибшим является мужчина среднего возраста с признаками длительного пребывания в воде. Документов при нем не нашли", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности утопленника.

Пограничники отмечают, что с начала 2024 года на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда, по обе стороны речного участка границы, обнаружены тела семи мужчин, которые пытались незаконно преодолеть Тису.

С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины это уже двадцать пятый случай обнаружения тела мужского пола на речном участке границы.

Напомним, в конце апреля украинские пограничники обнаружили тела двух мужчин в реке Тиса на Закарпатье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четверо мужчин пытались попасть в Румынию, заплатив перевозчику по 4,5 тыс. евро, - ГПСУ

У Тисі виявили тіло чоловіка
У Тисі виявили тіло чоловіка

Автор: 

Госпогранслужба (6425) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+8
Заплавник-черговий ухилянт
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06.05.2024 11:51
+8
Чоловіком цю ухилянтську істоту важко назвати, але то таке...
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06.05.2024 11:51
+7
За вираз *ухилянт* потрібно рило ламати!!!Його придумала влада,щоб срач влаштовувати між тупим бидлом.
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06.05.2024 12:18
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румин навєрноє
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06.05.2024 11:51 Ответить
точноисказано черговий руский румин
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06.05.2024 14:11 Ответить
Заплавник-черговий ухилянт
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06.05.2024 11:51 Ответить
За вираз *ухилянт* потрібно рило ламати!!!Його придумала влада,щоб срач влаштовувати між тупим бидлом.
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06.05.2024 12:18 Ответить
Добре. Називатимемо таких обісравшийся втікач. Щоб срачу не розводити.
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06.05.2024 12:57 Ответить
Компенсуємо продажем їхнього майна в Україні. Піде на закупівлю зброї.
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06.05.2024 13:09 Ответить
капець, яке ти дурне і недалеке...

інтернет, а саме соціальні мережі і т.п. зло, бо допустило, що всякі рагулі можуть писати свої "глибокі і вельми змістовні" тексти.
раніше мовчали "в тряпочку" і здавалося, що дурників на світі менше, а зараз любе гівно вважає за потрібне свою "надзвичайно мудру" думку озвучити...

щодо теми... якби ти думало дальше, чим просто "пожрать, посрать і протрахаться", то до тебе б дійшло, що під роздачу швидше за все попадеш ти, бо дурний.
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06.05.2024 13:17 Ответить
Ідіть на кук, обидва. Ти і попередній новонароджений ольгінець. Була б моя воля, то я би на період воєнного стану повернув смертну кару. Піймали на крадіжці військового обладнання, піймали на шпигунській діяльності, піймали на дезертирстві, це про кого йде мова зараз, смерть на шибениці.
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06.05.2024 13:26 Ответить
ага... була б твоя воля... для початку перестань під себе срати, бо крепко воняє. ти для початку сходи у військо, "боєц"... бо такого гімна, як ти, ще пошукати потрібно. тупориле неграмотне і надзвичайно агресивне бидло.
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06.05.2024 13:40 Ответить
Слухай, бароне фон Гольдринг. Ти вже поділився досвідом з потенційними втікачами у якому кориті з лайном ти таємно український кордон пересік? Ти ж так за них піклуєшся. То розповідай їм як ти в жіночому пальті ховався в бочці з українським експортним гімном від наших прикордонників. Зараз весь в ,,бєлом,,. На німецькі гроші мила накупив щоб відмивати свою шкіру, сраку та репутацію. Покидьок ти і пу чій!
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06.05.2024 13:55 Ответить
тебе запитав - ти вже воював, мудло? що ти, сопля підзаборна, виляєш? я своє вже відвоював ще в 22 році, а ти? чи мамка таку хитрожопу квіточку не для цього ростила? ти годне тільки на матюки і образи, я так зрозумів. на більше у тебе "дихалки" немає. подляцька підстилка...
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06.05.2024 20:52 Ответить
Мій син уже має 4 контузії та два поранення без заміни воює на 0,а ти гнида чекаєш хто прикриє тебе чи твою сімю окрім тебе самого.дурдом а не країна.
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06.05.2024 14:08 Ответить
****** на Банкову і вимагай,щоб проводили ротації,військових у нас ***** і більше,включно з мусорськими!!Спочатку ти дебіл проголосував за клоуна,тепер соплі тут розпустив,скаржися на долю сина простим людям!!!
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06.05.2024 15:46 Ответить
Людина ,яка не мала броні на відміну від дерслужбовців і мусорні,яка втекла в перші дні війни і повернулася,десь через пів року!!!
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06.05.2024 12:21 Ответить
Знову вам діду "ухилянти" в штани насрали?
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06.05.2024 12:44 Ответить
Чоловіком цю ухилянтську істоту важко назвати, але то таке...
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06.05.2024 11:51 Ответить
Ухиллес сын Тисея...
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06.05.2024 11:53 Ответить
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06.05.2024 11:53 Ответить
Козломлрдіч дофіга такого лайна видавала...
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06.05.2024 11:56 Ответить
80 процентів закарпатців голосували за зе і ніколи не думали,що за то доведеться перепливати Тису,тікаючи.
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06.05.2024 12:00 Ответить
Скажу більше - ті 80% спокійно драпанули ще в перші дні, будинки здають в оренду біженцям і самі за кордоном. Про масові випадки подвійного громадянства навіть не згадую.
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06.05.2024 13:16 Ответить
Спрацював інстинкт самозбереження.
Проте,як дались наібати на виборах(аж 80 процентів),невже повірили в доброго голобородька-терориста,а чи тільки задля приколу і поржать?
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06.05.2024 21:32 Ответить
Та й х.й з ним! Шкода родичів, якщо залишились адекватні, будуть всі тикати пальцями " прикиньте який у них син/батько/брат/чоловік довбо.***, замість того щоб стати на захист Батьківщини і бути нормальною людиною вирішив втопитися у Тисі"
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06.05.2024 12:01 Ответить
Не суди ,та не будеш судимий.
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06.05.2024 12:11 Ответить
Я й не суджу, констатую факт, ця безмізка сци.клива особа сама себе засудила!
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06.05.2024 12:15 Ответить
Річ у тім ,що всі ,окрім справжніх ветеранів хто зараз не на фронті є боягузами ,а не лише ті хто втік і втікає зараз, Різниця лише в механізмі ухилення від участі у боях, це і липові справки ,фіктивні шлюби , держслужба і багато іншого. Кожен прикривається чим може, навіть серед військових яких ви бачете в містах ,що гордо йдуть бо вони в однострої ,теж є багато боягузів. Доречі дуже багато військових роблять все ,щоб уникнути фронту, то хто більший боягуз цей потопельник чи той вояка ?
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06.05.2024 12:46 Ответить
Наведіть приклад, навіть у тцк зараз 80 відсотків бойових хлопців перевели, і обмежено придатних залишили
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06.05.2024 12:47 Ответить
Ось вам і приклад 20% є тими хто пошустрив і залишився, чому не всі 100%?
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06.05.2024 12:50 Ответить
А ви зареєстрований 10 днів тому сколківській троляка, що намагається посіяти брехливі піда.росоотсосійські наративи, і у звертаннях до своїх Господарів пі.даросоосійськи раби повинні бути по простіше доречі!
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06.05.2024 13:08 Ответить
Людина яка пішла служити до війська в умовах військового стану не може бути сцикуном узагалі!
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06.05.2024 12:49 Ответить
Вони, як мінімум, не ухилянти. Ось про що мова.
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06.05.2024 12:58 Ответить
Ну якщо з довбнями не хочеш жити, а поїхати не дають... От люди і ризикують
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06.05.2024 12:04 Ответить
Прикро що поруч з такими я ти ні хто не хоче жити.
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06.05.2024 12:24 Ответить
Якщо йдеться про довбнів каденції зе-то було 3 роки (з 2019 по 2022), коли можна було вільно поїхати. Але чомусь тоді довбні якось не заважали, а от з початком повномасштабної війни різко перехотілося із ними жити.
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06.05.2024 14:12 Ответить
Бережіть себе
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06.05.2024 12:09 Ответить
Загиблим є чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Документів при ньому не знайшли", - йдеться в повідомленні. Джерело:

Каламутна справа, якщо без документів та грошей був...
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06.05.2024 12:12 Ответить
А скільки перепливли,нема ніяких даних хоч приблизно?
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06.05.2024 12:13 Ответить
Маєте на увазі тільки тих хто через Тису? Бо хтось у бензобаку вантажівки через кордон перепливав. Хтось у бачку біотуалету ховався.
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06.05.2024 13:03 Ответить
Перепливли десь десятки тисяч через Тису,напевно.
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06.05.2024 21:35 Ответить
Не нравилось ему в зеленом раю!
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06.05.2024 12:14 Ответить
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06.05.2024 12:20 Ответить
А скільки то перепливли.
Хоча пишуть лише про невдачі.
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06.05.2024 12:17 Ответить
Добре повоював за свою родину та країну 😏
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06.05.2024 12:22 Ответить
А от позавчора аж три(!) українських молодика зустріли смерть у розбитому , палаючому БМВ у спальному районі Варшави. Автотроща з приводу надмірної швидкості.

Так що Тиса, це ще не найнебезпечніше місце...
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06.05.2024 12:29 Ответить
Ну ось навіщо ви зразу так? Можливо вони збиралися повернутись до України та на фронт готувались. Гонщиками на БМП.
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06.05.2024 13:07 Ответить
Мабуть працює снайпер.
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06.05.2024 12:44 Ответить
R.I.P. хлопцеві, вода жахливо холодна
або сумніваюсь, що він йшов з того боку,
щоб поповнити добробат....
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06.05.2024 12:47 Ответить
Чомусь згадав фільми про ухилянтів часів 2 світової. На горищах, у погрібах ховались. Потім ще років 25 після закінчення війни там сиділи. Цікаво, якби тоді був інтернет то деякі їх також би називали ідейними героями бо, мовляв, хату їхню вже німці спалили, а за палац сільради чи сусідську хату вони воювать не хочуть принципово.
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06.05.2024 13:19 Ответить
Зі слів самого прикордонника, який сам втік до Європи, вони брали гроші від "ухилянта", обіцяючи йому сприяти в перетині кордону, а потім розстрілювали його , коли той перепливав річку ! Всі кінці в воду !!!
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06.05.2024 13:39 Ответить
Маячня , або плід хворої фантазії . Зверніться до психіатра .
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06.05.2024 15:01 Ответить
дякуйте, що у нього "Caps Lock" не залип від ожиріння тексту.
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06.05.2024 15:15 Ответить
 
 