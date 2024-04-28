Тела двух мужчин обнаружили в Тисе, - ГПСУ

Накануне вечером украинские пограничники обнаружили тела двух мужчин в реке Тиса на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, тела утопленников были обнаружены во время патрулирования украинско-румынской границы пограничниками отдела "Тячев" Мукачевского отряда.

"К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции. Из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела утопленников удалось только на утро", - говорится в сообщении.

Читайте: Пограничники спасли уклониста, который, пробираясь в Молдову, сломал ногу





В ГПСУ отмечают, что сейчас личности погибших мужчин устанавливаются.

Также пограничники информируют, что с начала полномасштабного вторжения на участке Мукачевского пограничного отряда обнаружили уже тела 24 человек. Они пытались преодолеть Тису.

"Напоминаем, что несмотря на снижение уровня воды в Тисе, переплывать ее крайне опасно, особенно в темное время суток", - резюмируют в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, ночью 25 апреля в 100 метрах от границы пограничники задержали группу из 6 мужчин. Они двигались в направлении Тисы, чтобы переплыть реку и попасть в Румынию. Также сообщалось, что 39-летний мужчина пытался вплавь на надувном матрасе добраться через Днестр в Молдову.