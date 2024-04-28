Тела двух мужчин обнаружили в Тисе, - ГПСУ
Накануне вечером украинские пограничники обнаружили тела двух мужчин в реке Тиса на Закарпатье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, тела утопленников были обнаружены во время патрулирования украинско-румынской границы пограничниками отдела "Тячев" Мукачевского отряда.
"К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции. Из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела утопленников удалось только на утро", - говорится в сообщении.
В ГПСУ отмечают, что сейчас личности погибших мужчин устанавливаются.
Также пограничники информируют, что с начала полномасштабного вторжения на участке Мукачевского пограничного отряда обнаружили уже тела 24 человек. Они пытались преодолеть Тису.
"Напоминаем, что несмотря на снижение уровня воды в Тисе, переплывать ее крайне опасно, особенно в темное время суток", - резюмируют в Госпогранслужбе.
Как сообщалось, ночью 25 апреля в 100 метрах от границы пограничники задержали группу из 6 мужчин. Они двигались в направлении Тисы, чтобы переплыть реку и попасть в Румынию. Также сообщалось, что 39-летний мужчина пытался вплавь на надувном матрасе добраться через Днестр в Молдову.
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Тут енергетика в руках одного, газ в іншого і що? заберуть, не заберуть.
Не кажучи, що багато людей взагалі все втратили і живуть зараз де хто може.
Великобританія.
90% с/г земель в приватній власності за складною схемою. Вся земля в країні номінально належить Короні, інші просто мають право володіння:
✔ Фріхолд - право вільного володіння, продажу та успадкування.
✔ Лізхолд - право користування ділянкою на підставі договору з власником-Фріхолд. Термін користування 99 років з правом передачі третім особам на термін до 98 років.
Щось ви прибрехали трохи походу ...
Але й насправді це працює трохи в іншій бік.. Тобто люди бачать, чколько чоловіків готові ризикувати життям, аби лише не йти воювати... Що краще захлинутися в Тисі, ніж йти воювати...
Й що не зважаючи на усі наче заходи Зе-влади, схеми ці працюють й будуть працювати...
Хтось заплатить більше, комусь пощастить більше при переправі річки...
Це тількі підігрває бажання звалити країни... Хоч й на умовах що десь там втопишся в Тисі...
В мене на роботі були люди які бояться крові, покажи кров і він падає, ну така психіка у людини. І всі не можуть бути військовими, коли були під Києвом, то декілька людей від вибухів просто цепеніли і стояли як укопані, і підбігаєш до них і тягнеш до стіні в часткове укриття, лупиш його по морді, що прийди в себе, бо загинеш, а він в точку дивиться і на тому все, дуже гарний військовий з якого буде більше проблем, ніж роботи і відразу буде 200.
І як раз отакі круті в коментах зазвичай по факту убхезувалися по факту в реальних бойових діях, бо в коментах воювати і обзивати багато навичок не треба, в коментах же ж не загинеш.
Залишатися в Україні при таких дегенератах
при владі дуже небезпечно!