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Тела двух мужчин обнаружили в Тисе, - ГПСУ

Накануне вечером украинские пограничники обнаружили тела двух мужчин в реке Тиса на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, тела утопленников были обнаружены во время патрулирования украинско-румынской границы пограничниками отдела "Тячев" Мукачевского отряда.

"К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции. Из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела утопленников удалось только на утро", - говорится в сообщении.

Читайте: Пограничники спасли уклониста, который, пробираясь в Молдову, сломал ногу

потопельники в Тисі
потопельники в Тисі

В ГПСУ отмечают, что сейчас личности погибших мужчин устанавливаются.

Также пограничники информируют, что с начала полномасштабного вторжения на участке Мукачевского пограничного отряда обнаружили уже тела 24 человек. Они пытались преодолеть Тису.

"Напоминаем, что несмотря на снижение уровня воды в Тисе, переплывать ее крайне опасно, особенно в темное время суток", - резюмируют в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, ночью 25 апреля в 100 метрах от границы пограничники задержали группу из 6 мужчин. Они двигались в направлении Тисы, чтобы переплыть реку и попасть в Румынию. Также сообщалось, что 39-летний мужчина пытался вплавь на надувном матрасе добраться через Днестр в Молдову.

Автор: 

Госпогранслужба (6421) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+30
Хто їм доктор? Вас хоч в дупу цілувати,вам все одно щось не так, щоб не зробили,ви видумаєте все що завгодно, тільки щоб не йти воювати, вата звичайна .
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28.04.2024 12:03
+30
шкода хлопців, могли б хоча б в мирному житті працювати десь на зборі дронів чи просто водіями тролейбуса, яких зараз невистачає........... заробляти гроші, платити податки, утримувати свої родини, допомагати економіці України....................... А так і на нулі нема толку і в цивільному житті недопомогли Україні. Хто від цього виграв ?! Від цих смертей виграла росія в даному випадку!
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28.04.2024 12:26
+27
зараз почнуться коменти про "так їм і треба". А красиво ми жити почали еге ж після 2019 що кількість мертвих у Тисі і Дністрі уже більше чим убитих на майдані?
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28.04.2024 12:00
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моряки так і роблять до речі. офіційно заробляють за кордоном, виїжджаючи на певний термін.
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28.04.2024 15:20 Ответить
Який брєд..... Кріпацтво 2.0 Ви то впевнені що влада буде відбирати все справедливо, на користь не "своїх" і вас то не буде стосуватися? А ще Ви копіюєте заклики рахи, в них там і іноагентіа майно хочуть чи забирають. Совпадєніє?
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28.04.2024 13:23 Ответить
Ахахахахаха, враховуючи, що в Україні 90% капіталів сконцентровані в 10% людей (у яких бронь), то це копійки, гринкевич не дасть збрехати. А у більшості молоді навіть житла нема і не буде років 20, то що конфісковувати? Тільки в Києві неофіційно знімають житло більше 1 млн людей, в більшості хата в селі вартує біля 4000 у.о., де нема не роботи, нічого.

Тут енергетика в руках одного, газ в іншого і що? заберуть, не заберуть.

Не кажучи, що багато людей взагалі все втратили і живуть зараз де хто може.
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28.04.2024 22:31 Ответить
Сподіваюсь що антимонопольний комітет врешті почне виконувати свою роботу.
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29.04.2024 03:34 Ответить
ахахахаха, ну сподівайтеся. Діло не в антимонопольному комітеті, а що у одних все, а у інших нічого і до приватної власності антимонопольний безсилий. У однієї юльки скільки гектар прихватизовано, і що? нічого, всі це знають і толку ... Про інших я промовчу, судді по 40 гектар собі мутять, чиновники різних рівнів також. Всі це знають і що? нічого.
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29.04.2024 14:01 Ответить
В Британії теж так було. Колись. А потім ввели величезні штрафи землевласникам за неналежне утримання та рекреацію земель. В результаті сьогодні 93% землі в Британії належить державі, бо власникам нічого не залишалось окрім віддати землю яку вони не здатні утримувати згідно екологічних стандартів. Теж саме буде і у нас.
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29.04.2024 18:16 Ответить
По перше у нас не Британія, а по друге "буде" звучить весь час незалежності. Багатьом вже вмирати скоро, а з ящика все обіцянки і на виборах.

Великобританія.
90% с/г земель в приватній власності за складною схемою. Вся земля в країні номінально належить Короні, інші просто мають право володіння:
✔ Фріхолд - право вільного володіння, продажу та успадкування.
✔ Лізхолд - право користування ділянкою на підставі договору з власником-Фріхолд. Термін користування 99 років з правом передачі третім особам на термін до 98 років.

Щось ви прибрехали трохи походу ...
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29.04.2024 18:23 Ответить
як так можна перетворити черги до воєнкоматів в отаке??? клоуни стараються....
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28.04.2024 13:12 Ответить
Я пропоную почати вести бізнес на цих шахідах,вони тонуть їх обліплюють раки,ми ставимо сітки і так до безкінечності,всі задоволені,в нас бабос,вони теж отримують те що хотіли😈😈😈
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28.04.2024 13:41 Ответить
Типу, чорний гумор, але мабуть занадто. Крім того, в такій течії раки навряд чи водяться.
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28.04.2024 16:42 Ответить
Цензор! Ты , своими крестиками, напоминаешь ребенка, который в песочнице перекрывал "водяные потоки" совочком, а потом (исходя из своего детского опыта) захотел перекрыть дикий ручей. Так тебе на Марафетный марафон, там его еще смотрят бабушки! Я здесь пишу, потому, что карась еще плохо клюет! Я понимаю, что я много не знаю, а те кто здесь пишет хотят поделиться своим, но когда вы пытаетесь сосочком направить эти потоки в нужное редакции русло! Удачи!
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28.04.2024 13:42 Ответить
Значить вас ще не банили за те що хочете і маєте право висказати свою думку. На то і Цензор...
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28.04.2024 15:02 Ответить
Меня уже столько раз "банили" с 2012 года, мне это уже не интересно, сказать сове мнение, которое не нравиться большинству, уже позиция!
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28.04.2024 16:53 Ответить
пиши у "раді фрумчан", чого ж тут ізичною ложечкою, Геракла з палицею мавпуєш?
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28.04.2024 15:06 Ответить
Как хотите так и понимайте!
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28.04.2024 16:51 Ответить
Цю раду давно пора на пенцію відправити, десь на Десну рибалити)
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29.04.2024 14:09 Ответить
Вони самі собі вибрали таку смерть. Шанс вижити на війні набагато більший ніж перепливти Тису у холодну повінь без технічних засобів.
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28.04.2024 13:56 Ответить
Так любили рідну землю(не Україну),що вирішили покласти життя за неї)))І не не східному кордоні,а на західному)Таких не шкода,а лиш статистика.
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28.04.2024 13:57 Ответить
покорітєлі Тиси.....
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28.04.2024 14:28 Ответить
А могли бы пойти в ПВО, в логистику и т.д. свой ДОМ защищать!
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28.04.2024 14:35 Ответить
якраз там дефіциту людей немає, навряд чи туди потрапиш, хіба що за гроші, всі розуміють потрібні штурмовики це у дефіциті, тим паче ми чуємо розмови про нові "контрнаступи" хто їх має робити, я чому це пишу бо знаю, знайомий якраз був у відпустці 10 днів він у моб.групі ПВО служить, там штат повністю заповнений є ким замінювати і тому регулярно по черзі їх відпускають додому.
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28.04.2024 16:21 Ответить
Ну так правильно хтось має бути штурмовиком хіба ні?
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28.04.2024 16:56 Ответить
Мабудь за загран паспортими пливли.....
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28.04.2024 15:58 Ответить
"героїчна" смерть підорів.
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28.04.2024 16:11 Ответить
Треба ж було через бейбібокс ☝️
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28.04.2024 17:28 Ответить
Не каждая пися долетить до середини Днепра.
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28.04.2024 18:00 Ответить
Україна перетворилась на північну корею...
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28.04.2024 18:52 Ответить
Добре, -2 гандона
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28.04.2024 22:18 Ответить
Що доброго? Два дурні загинули, а третій радується.
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28.04.2024 22:39 Ответить
Добре, на 2 підорів менше
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28.04.2024 22:23 Ответить
Ідіот. Підори в батальйоні Монако, а ці невдахи навіть не сцикуни, бо вистачило хоробрості на ривок через Тису. Я не знаю, що змусило їх на такий крок, можливо байдужість до долі країни (це відразливо, але нічого доброго в тому що загинули не бачу) чи скрута в сім 'ї, але точно знаю, що не маю права засуджувати. Добре, що не наводили ракети, не перейшли на сторону кацапів, не розкрадали бюджет.
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28.04.2024 23:01 Ответить
Не шкода, дуже добре
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28.04.2024 22:25 Ответить
Навпаки - шкода дурнів. Не розумію тового кайфу - теж дурень чи москаль?
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28.04.2024 22:44 Ответить
Загалі усі ці наші силовики здається не розуміють, як працює психологія... Прикординники постійно звітують скільки людей вони там заарештували, скільки трупаков виловили... СБУ й менти постійно звітують як вони постійно розкривають схеми переправки за кордоон... Й все це з великою радістю тиражується Зе-марафоном, ЗМІ...
Але й насправді це працює трохи в іншій бік.. Тобто люди бачать, чколько чоловіків готові ризикувати життям, аби лише не йти воювати... Що краще захлинутися в Тисі, ніж йти воювати...
Й що не зважаючи на усі наче заходи Зе-влади, схеми ці працюють й будуть працювати...
Хтось заплатить більше, комусь пощастить більше при переправі річки...
Це тількі підігрває бажання звалити країни... Хоч й на умовах що десь там втопишся в Тисі...
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28.04.2024 22:29 Ответить
Коментарі почитати, то багато тупо походу з хворою психікою якогось живодера. Пишуть про ухилянтво з акаунтів або які тут недавно, або досить давно и самі сидять і строчать обзивони, і при цьому інших судять. Жах, це просто жах, хворі на голову люди.

В мене на роботі були люди які бояться крові, покажи кров і він падає, ну така психіка у людини. І всі не можуть бути військовими, коли були під Києвом, то декілька людей від вибухів просто цепеніли і стояли як укопані, і підбігаєш до них і тягнеш до стіні в часткове укриття, лупиш його по морді, що прийди в себе, бо загинеш, а він в точку дивиться і на тому все, дуже гарний військовий з якого буде більше проблем, ніж роботи і відразу буде 200.

І як раз отакі круті в коментах зазвичай по факту убхезувалися по факту в реальних бойових діях, бо в коментах воювати і обзивати багато навичок не треба, в коментах же ж не загинеш.
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28.04.2024 22:39 Ответить
В 21 столітті перед українськими чоловіками постав серйозний виклик - як переплисти Тису. Не одна тисяча чоловіків кинула пити і курити і записалась на плаваня.
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30.04.2024 07:21 Ответить
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30.04.2024 13:51 Ответить
Люди ризикують , але воно того варте!!
Залишатися в Україні при таких дегенератах
при владі дуже небезпечно!
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01.05.2024 09:57 Ответить
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