Тіла двох чоловіків виявили у Тисі, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Напередодні ввечері українські прикордонники виявили тіла двох чоловіків у річці Тиса на Закарпатті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, тіла потопельників були виявлені під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонниками відділу "Тячів" Мукачівського загону.
"До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції. Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ наголошують, що наразі особи загиблих чоловіків встановлюються.
Також прикордонники інформують, що від початку повномасштабного вторгнення на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили вже тіла 24 осіб. Вони намагалися подолати Тису.
"Нагадуємо, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно, особливо у темний час доби", - резюмують у Держприкордонслужбі.
Як повідомлялося, вночі 25 квітня за 100 метрів від кордону прикордонники затримали групу з 6 чоловіків. Вони рухались в напрямку Тиси, щоб переплисти річку і потрапити в Румунію. Також повідомлялося, що 39-річний чоловік намагався вплав на надувному матраці дістатися через Дністер до Молдови.
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Тут енергетика в руках одного, газ в іншого і що? заберуть, не заберуть.
Не кажучи, що багато людей взагалі все втратили і живуть зараз де хто може.
Великобританія.
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Щось ви прибрехали трохи походу ...
Але й насправді це працює трохи в іншій бік.. Тобто люди бачать, чколько чоловіків готові ризикувати життям, аби лише не йти воювати... Що краще захлинутися в Тисі, ніж йти воювати...
Й що не зважаючи на усі наче заходи Зе-влади, схеми ці працюють й будуть працювати...
Хтось заплатить більше, комусь пощастить більше при переправі річки...
Це тількі підігрває бажання звалити країни... Хоч й на умовах що десь там втопишся в Тисі...
В мене на роботі були люди які бояться крові, покажи кров і він падає, ну така психіка у людини. І всі не можуть бути військовими, коли були під Києвом, то декілька людей від вибухів просто цепеніли і стояли як укопані, і підбігаєш до них і тягнеш до стіні в часткове укриття, лупиш його по морді, що прийди в себе, бо загинеш, а він в точку дивиться і на тому все, дуже гарний військовий з якого буде більше проблем, ніж роботи і відразу буде 200.
І як раз отакі круті в коментах зазвичай по факту убхезувалися по факту в реальних бойових діях, бо в коментах воювати і обзивати багато навичок не треба, в коментах же ж не загинеш.
Залишатися в Україні при таких дегенератах
при владі дуже небезпечно!