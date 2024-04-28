Тіла двох чоловіків виявили у Тисі, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Напередодні ввечері українські прикордонники виявили тіла двох чоловіків у річці Тиса на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, тіла потопельників були виявлені під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонниками відділу "Тячів" Мукачівського загону.

"До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції. Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок", - йдеться у повідомленні.

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У ДПСУ наголошують, що наразі особи загиблих чоловіків встановлюються.

Також прикордонники інформують, що від початку повномасштабного вторгнення на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили вже тіла 24 осіб. Вони намагалися подолати Тису.

"Нагадуємо, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно, особливо у темний час доби", - резюмують у Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, вночі 25 квітня за 100 метрів від кордону прикордонники затримали групу з 6 чоловіків. Вони рухались в напрямку Тиси, щоб переплисти річку і потрапити в Румунію. Також повідомлялося, що 39-річний чоловік намагався вплав на надувному матраці дістатися через Дністер до Молдови.