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Тіла двох чоловіків виявили у Тисі, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Напередодні ввечері українські прикордонники виявили тіла двох чоловіків у річці Тиса на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, тіла потопельників були виявлені під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонниками відділу "Тячів" Мукачівського загону.

"До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції. Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Прикордонники врятували ухилянта, який, пробираючись до Молдови, зламав ногу

потопельники в Тисі
потопельники в Тисі

У ДПСУ наголошують, що наразі особи загиблих чоловіків встановлюються.

Також прикордонники інформують, що від початку повномасштабного вторгнення на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили вже тіла 24 осіб. Вони намагалися подолати Тису.

"Нагадуємо, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно, особливо у темний час доби", - резюмують у Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, вночі 25 квітня за 100 метрів від кордону прикордонники затримали групу з 6 чоловіків. Вони рухались в напрямку Тиси, щоб переплисти річку і потрапити в Румунію. Також повідомлялося, що 39-річний чоловік намагався вплав на надувному матраці дістатися через Дністер до Молдови.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+30
Хто їм доктор? Вас хоч в дупу цілувати,вам все одно щось не так, щоб не зробили,ви видумаєте все що завгодно, тільки щоб не йти воювати, вата звичайна .
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28.04.2024 12:03
+30
шкода хлопців, могли б хоча б в мирному житті працювати десь на зборі дронів чи просто водіями тролейбуса, яких зараз невистачає........... заробляти гроші, платити податки, утримувати свої родини, допомагати економіці України....................... А так і на нулі нема толку і в цивільному житті недопомогли Україні. Хто від цього виграв ?! Від цих смертей виграла росія в даному випадку!
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28.04.2024 12:26
+27
зараз почнуться коменти про "так їм і треба". А красиво ми жити почали еге ж після 2019 що кількість мертвих у Тисі і Дністрі уже більше чим убитих на майдані?
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28.04.2024 12:00
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моряки так і роблять до речі. офіційно заробляють за кордоном, виїжджаючи на певний термін.
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28.04.2024 15:20 Відповісти
Який брєд..... Кріпацтво 2.0 Ви то впевнені що влада буде відбирати все справедливо, на користь не "своїх" і вас то не буде стосуватися? А ще Ви копіюєте заклики рахи, в них там і іноагентіа майно хочуть чи забирають. Совпадєніє?
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28.04.2024 13:23 Відповісти
Ахахахахаха, враховуючи, що в Україні 90% капіталів сконцентровані в 10% людей (у яких бронь), то це копійки, гринкевич не дасть збрехати. А у більшості молоді навіть житла нема і не буде років 20, то що конфісковувати? Тільки в Києві неофіційно знімають житло більше 1 млн людей, в більшості хата в селі вартує біля 4000 у.о., де нема не роботи, нічого.

Тут енергетика в руках одного, газ в іншого і що? заберуть, не заберуть.

Не кажучи, що багато людей взагалі все втратили і живуть зараз де хто може.
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28.04.2024 22:31 Відповісти
Сподіваюсь що антимонопольний комітет врешті почне виконувати свою роботу.
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29.04.2024 03:34 Відповісти
ахахахаха, ну сподівайтеся. Діло не в антимонопольному комітеті, а що у одних все, а у інших нічого і до приватної власності антимонопольний безсилий. У однієї юльки скільки гектар прихватизовано, і що? нічого, всі це знають і толку ... Про інших я промовчу, судді по 40 гектар собі мутять, чиновники різних рівнів також. Всі це знають і що? нічого.
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29.04.2024 14:01 Відповісти
В Британії теж так було. Колись. А потім ввели величезні штрафи землевласникам за неналежне утримання та рекреацію земель. В результаті сьогодні 93% землі в Британії належить державі, бо власникам нічого не залишалось окрім віддати землю яку вони не здатні утримувати згідно екологічних стандартів. Теж саме буде і у нас.
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29.04.2024 18:16 Відповісти
По перше у нас не Британія, а по друге "буде" звучить весь час незалежності. Багатьом вже вмирати скоро, а з ящика все обіцянки і на виборах.

Великобританія.
90% с/г земель в приватній власності за складною схемою. Вся земля в країні номінально належить Короні, інші просто мають право володіння:
✔ Фріхолд - право вільного володіння, продажу та успадкування.
✔ Лізхолд - право користування ділянкою на підставі договору з власником-Фріхолд. Термін користування 99 років з правом передачі третім особам на термін до 98 років.

Щось ви прибрехали трохи походу ...
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29.04.2024 18:23 Відповісти
як так можна перетворити черги до воєнкоматів в отаке??? клоуни стараються....
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28.04.2024 13:12 Відповісти
Я пропоную почати вести бізнес на цих шахідах,вони тонуть їх обліплюють раки,ми ставимо сітки і так до безкінечності,всі задоволені,в нас бабос,вони теж отримують те що хотіли😈😈😈
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28.04.2024 13:41 Відповісти
Типу, чорний гумор, але мабуть занадто. Крім того, в такій течії раки навряд чи водяться.
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28.04.2024 16:42 Відповісти
Цензор! Ты , своими крестиками, напоминаешь ребенка, который в песочнице перекрывал "водяные потоки" совочком, а потом (исходя из своего детского опыта) захотел перекрыть дикий ручей. Так тебе на Марафетный марафон, там его еще смотрят бабушки! Я здесь пишу, потому, что карась еще плохо клюет! Я понимаю, что я много не знаю, а те кто здесь пишет хотят поделиться своим, но когда вы пытаетесь сосочком направить эти потоки в нужное редакции русло! Удачи!
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28.04.2024 13:42 Відповісти
Значить вас ще не банили за те що хочете і маєте право висказати свою думку. На то і Цензор...
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28.04.2024 15:02 Відповісти
Меня уже столько раз "банили" с 2012 года, мне это уже не интересно, сказать сове мнение, которое не нравиться большинству, уже позиция!
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28.04.2024 16:53 Відповісти
пиши у "раді фрумчан", чого ж тут ізичною ложечкою, Геракла з палицею мавпуєш?
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28.04.2024 15:06 Відповісти
Как хотите так и понимайте!
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28.04.2024 16:51 Відповісти
Цю раду давно пора на пенцію відправити, десь на Десну рибалити)
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29.04.2024 14:09 Відповісти
Вони самі собі вибрали таку смерть. Шанс вижити на війні набагато більший ніж перепливти Тису у холодну повінь без технічних засобів.
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28.04.2024 13:56 Відповісти
Так любили рідну землю(не Україну),що вирішили покласти життя за неї)))І не не східному кордоні,а на західному)Таких не шкода,а лиш статистика.
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28.04.2024 13:57 Відповісти
покорітєлі Тиси.....
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28.04.2024 14:28 Відповісти
А могли бы пойти в ПВО, в логистику и т.д. свой ДОМ защищать!
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28.04.2024 14:35 Відповісти
якраз там дефіциту людей немає, навряд чи туди потрапиш, хіба що за гроші, всі розуміють потрібні штурмовики це у дефіциті, тим паче ми чуємо розмови про нові "контрнаступи" хто їх має робити, я чому це пишу бо знаю, знайомий якраз був у відпустці 10 днів він у моб.групі ПВО служить, там штат повністю заповнений є ким замінювати і тому регулярно по черзі їх відпускають додому.
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28.04.2024 16:21 Відповісти
Ну так правильно хтось має бути штурмовиком хіба ні?
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28.04.2024 16:56 Відповісти
Мабудь за загран паспортими пливли.....
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28.04.2024 15:58 Відповісти
"героїчна" смерть підорів.
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28.04.2024 16:11 Відповісти
Треба ж було через бейбібокс ☝️
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28.04.2024 17:28 Відповісти
Не каждая пися долетить до середини Днепра.
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28.04.2024 18:00 Відповісти
Україна перетворилась на північну корею...
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28.04.2024 18:52 Відповісти
Добре, -2 гандона
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28.04.2024 22:18 Відповісти
Що доброго? Два дурні загинули, а третій радується.
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28.04.2024 22:39 Відповісти
Добре, на 2 підорів менше
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28.04.2024 22:23 Відповісти
Ідіот. Підори в батальйоні Монако, а ці невдахи навіть не сцикуни, бо вистачило хоробрості на ривок через Тису. Я не знаю, що змусило їх на такий крок, можливо байдужість до долі країни (це відразливо, але нічого доброго в тому що загинули не бачу) чи скрута в сім 'ї, але точно знаю, що не маю права засуджувати. Добре, що не наводили ракети, не перейшли на сторону кацапів, не розкрадали бюджет.
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28.04.2024 23:01 Відповісти
Не шкода, дуже добре
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28.04.2024 22:25 Відповісти
Навпаки - шкода дурнів. Не розумію тового кайфу - теж дурень чи москаль?
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28.04.2024 22:44 Відповісти
Загалі усі ці наші силовики здається не розуміють, як працює психологія... Прикординники постійно звітують скільки людей вони там заарештували, скільки трупаков виловили... СБУ й менти постійно звітують як вони постійно розкривають схеми переправки за кордоон... Й все це з великою радістю тиражується Зе-марафоном, ЗМІ...
Але й насправді це працює трохи в іншій бік.. Тобто люди бачать, чколько чоловіків готові ризикувати життям, аби лише не йти воювати... Що краще захлинутися в Тисі, ніж йти воювати...
Й що не зважаючи на усі наче заходи Зе-влади, схеми ці працюють й будуть працювати...
Хтось заплатить більше, комусь пощастить більше при переправі річки...
Це тількі підігрває бажання звалити країни... Хоч й на умовах що десь там втопишся в Тисі...
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28.04.2024 22:29 Відповісти
Коментарі почитати, то багато тупо походу з хворою психікою якогось живодера. Пишуть про ухилянтво з акаунтів або які тут недавно, або досить давно и самі сидять і строчать обзивони, і при цьому інших судять. Жах, це просто жах, хворі на голову люди.

В мене на роботі були люди які бояться крові, покажи кров і він падає, ну така психіка у людини. І всі не можуть бути військовими, коли були під Києвом, то декілька людей від вибухів просто цепеніли і стояли як укопані, і підбігаєш до них і тягнеш до стіні в часткове укриття, лупиш його по морді, що прийди в себе, бо загинеш, а він в точку дивиться і на тому все, дуже гарний військовий з якого буде більше проблем, ніж роботи і відразу буде 200.

І як раз отакі круті в коментах зазвичай по факту убхезувалися по факту в реальних бойових діях, бо в коментах воювати і обзивати багато навичок не треба, в коментах же ж не загинеш.
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28.04.2024 22:39 Відповісти
В 21 столітті перед українськими чоловіками постав серйозний виклик - як переплисти Тису. Не одна тисяча чоловіків кинула пити і курити і записалась на плаваня.
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30.04.2024 07:21 Відповісти
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30.04.2024 13:51 Відповісти
Люди ризикують , але воно того варте!!
Залишатися в Україні при таких дегенератах
при владі дуже небезпечно!
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01.05.2024 09:57 Відповісти
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