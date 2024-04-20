УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10824 відвідувача онлайн
Новини
2 773 23

Прикордонники врятували ухилянта, який, пробираючись до Молдови, зламав ногу

ухилянт

Львів’янин планував незаконно перетнути кордон з Молдовою, керуючись підказками з телеграм-каналу, за які заплатив 4000 доларів. Але коли зламав ногу, покликав на порятунок прикордонників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначається, на "гарячу лінію" ДПСУ звернулася жінка та повідомила, що її колишній чоловік хотів незаконно потрапити за кордон, проте травмувався. На пошуки вирушив прикордонний наряд зі службовим собакою та квадрокоптером. Потерпілого знайшли, надали йому медичну допомогу та доставили до підрозділу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 7 тис. доларів за встановлення групи інвалідності для військовозобов’язаного – завідувачку відділення однієї із лікарень затримали у Львові. ФОТО

В ДПСУ уточнили, що просто неба львівʼянин перебував 4 години, змок та змерз. Поради щодо своєї "мандрівки" він отримував через телеграм-канал, за які попередньо заплатив $4000.

Чоловіка притягнуто до адмінвідповідальності.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) Молдова (2066) ухилянти (888)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Треба прикордонникам його підлікувати, погодувати, на поводок і ходить з ним на чергування!
показати весь коментар
20.04.2024 18:34
+3
Годувати не треба - злішим буде!
показати весь коментар
20.04.2024 19:10
+2
Він просто фанат гірського туризму!
показати весь коментар
20.04.2024 18:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба прикордонникам його підлікувати, погодувати, на поводок і ходить з ним на чергування!
показати весь коментар
20.04.2024 18:34 Відповісти
Годувати не треба - злішим буде!
показати весь коментар
20.04.2024 19:10 Відповісти
ножку зламав ?
добити, а підкови зідрати! 👿
показати весь коментар
20.04.2024 20:24 Відповісти
через Карпати в Молдову? 👀
показати весь коментар
20.04.2024 18:35 Відповісти
Він просто фанат гірського туризму!
показати весь коментар
20.04.2024 18:37 Відповісти
І доречі ісконно Молдова знаходиться за Карпатами в Румунії, головний город Ясси.
показати весь коментар
20.04.2024 18:39 Відповісти
😂, тільки ось занадто довгий шлях обрав. з маршрутом знайомі? 😪
показати весь коментар
20.04.2024 18:46 Відповісти
алібі в прикордонників є?
показати весь коментар
20.04.2024 18:39 Відповісти
Краще вже шию б зразу.
показати весь коментар
20.04.2024 18:42 Відповісти
Отримав відстрочку, поки вава заживе, а так довбойоб звичайний.
показати весь коментар
20.04.2024 18:55 Відповісти
О, соромище!!! Каліч незграбна, а туди ж!!!
показати весь коментар
20.04.2024 18:55 Відповісти
То він вийшов ще у грудні 2023.
Падав сніг...
показати весь коментар
20.04.2024 18:56 Відповісти
краща робота у світі - спочатку давати платні поради, потім заарештувати під хабар.
показати весь коментар
20.04.2024 19:01 Відповісти
Каждому прикордоннику по Медлю!
показати весь коментар
20.04.2024 19:06 Відповісти
за час поки кістки зростуться, і ще пару місяців реабілітації, то можно ще 4000$ накопичити.
показати весь коментар
20.04.2024 19:24 Відповісти
Та ногу він сам собі ламав, як побачив прикордонників. Знає, що буде далі
показати весь коментар
20.04.2024 19:44 Відповісти
На днях один кадр из соседнего села получил повестку рванул через кордон и не доплыл до польского берега.От судьбы не уйдешь.
показати весь коментар
20.04.2024 19:56 Відповісти
вот о чем ты *******? какую реку он переплывал? Буг? он 5 метров шириной!
показати весь коментар
20.04.2024 20:24 Відповісти
Ты это его родственникам и жене расскажи баклан.
показати весь коментар
20.04.2024 21:18 Відповісти
цікаво а ці "прикордонники" брали участь у захисті України бо якщо ні то нехай теж зломають собі ноги "самі"
показати весь коментар
20.04.2024 20:12 Відповісти
А ті "захисники" кордону з Молдовою, ветерани Могилів-Подільського котла, екіпіровані дронами, приладами нічного бачення, вони - не ухилянти?
показати весь коментар
20.04.2024 21:11 Відповісти
Після адмін -покарання та лікування ноги .... 100% що буде він і ще й не раз намагатися злиняти за бугор .В надії що покинути свою Батьківщину таки колись може і вигорить...
показати весь коментар
21.04.2024 04:54 Відповісти
 
 