Прикордонники врятували ухилянта, який, пробираючись до Молдови, зламав ногу

Львів’янин планував незаконно перетнути кордон з Молдовою, керуючись підказками з телеграм-каналу, за які заплатив 4000 доларів. Але коли зламав ногу, покликав на порятунок прикордонників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначається, на "гарячу лінію" ДПСУ звернулася жінка та повідомила, що її колишній чоловік хотів незаконно потрапити за кордон, проте травмувався. На пошуки вирушив прикордонний наряд зі службовим собакою та квадрокоптером. Потерпілого знайшли, надали йому медичну допомогу та доставили до підрозділу.

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В ДПСУ уточнили, що просто неба львівʼянин перебував 4 години, змок та змерз. Поради щодо своєї "мандрівки" він отримував через телеграм-канал, за які попередньо заплатив $4000.

Чоловіка притягнуто до адмінвідповідальності.