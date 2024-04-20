Пограничники спасли уклониста, который, пробираясь в Молдову, сломал ногу
Львовянин планировал незаконно пересечь границу с Молдовой, руководствуясь подсказками из телеграмм-канала, за которые заплатил 4000 долларов. Но когда сломал ногу, позвал на спасение пограничников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как отмечается, на "горячую линию" ГПСУ обратилась женщина и сообщила, что ее бывший муж хотел незаконно попасть за границу, однако травмировался. На поиски отправился пограничный наряд со служебной собакой и квадрокоптером. Потерпевшего нашли, оказали ему медицинскую помощь и доставили в подразделение.
В ГПСУ уточнили, что под открытым небом львовянин находился 4 часа, промок и замерз. Советы относительно своего "путешествия" он получал через телеграм-канал, за которые предварительно заплатил $4000.
Мужчина привлечен к админответственности.
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