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Пограничники спасли уклониста, который, пробираясь в Молдову, сломал ногу

ухилянт

Львовянин планировал незаконно пересечь границу с Молдовой, руководствуясь подсказками из телеграмм-канала, за которые заплатил 4000 долларов. Но когда сломал ногу, позвал на спасение пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечается, на "горячую линию" ГПСУ обратилась женщина и сообщила, что ее бывший муж хотел незаконно попасть за границу, однако травмировался. На поиски отправился пограничный наряд со служебной собакой и квадрокоптером. Потерпевшего нашли, оказали ему медицинскую помощь и доставили в подразделение.

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В ГПСУ уточнили, что под открытым небом львовянин находился 4 часа, промок и замерз. Советы относительно своего "путешествия" он получал через телеграм-канал, за которые предварительно заплатил $4000.

Мужчина привлечен к админответственности.

Автор: 

Госпогранслужба (6369) Молдова (1867) уклонисты (801)


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Топ комментарии
+3
Треба прикордонникам його підлікувати, погодувати, на поводок і ходить з ним на чергування!
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20.04.2024 18:34
+3
Годувати не треба - злішим буде!
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20.04.2024 19:10
+2
Він просто фанат гірського туризму!
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20.04.2024 18:37
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Треба прикордонникам його підлікувати, погодувати, на поводок і ходить з ним на чергування!
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20.04.2024 18:34 Ответить
Годувати не треба - злішим буде!
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20.04.2024 19:10 Ответить
ножку зламав ?
добити, а підкови зідрати! 👿
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20.04.2024 20:24 Ответить
через Карпати в Молдову? 👀
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20.04.2024 18:35 Ответить
Він просто фанат гірського туризму!
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20.04.2024 18:37 Ответить
І доречі ісконно Молдова знаходиться за Карпатами в Румунії, головний город Ясси.
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20.04.2024 18:39 Ответить
😂, тільки ось занадто довгий шлях обрав. з маршрутом знайомі? 😪
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20.04.2024 18:46 Ответить
алібі в прикордонників є?
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20.04.2024 18:39 Ответить
Краще вже шию б зразу.
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20.04.2024 18:42 Ответить
Отримав відстрочку, поки вава заживе, а так довбойоб звичайний.
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20.04.2024 18:55 Ответить
О, соромище!!! Каліч незграбна, а туди ж!!!
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20.04.2024 18:55 Ответить
То він вийшов ще у грудні 2023.
Падав сніг...
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20.04.2024 18:56 Ответить
краща робота у світі - спочатку давати платні поради, потім заарештувати під хабар.
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20.04.2024 19:01 Ответить
Каждому прикордоннику по Медлю!
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20.04.2024 19:06 Ответить
за час поки кістки зростуться, і ще пару місяців реабілітації, то можно ще 4000$ накопичити.
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20.04.2024 19:24 Ответить
Та ногу він сам собі ламав, як побачив прикордонників. Знає, що буде далі
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20.04.2024 19:44 Ответить
На днях один кадр из соседнего села получил повестку рванул через кордон и не доплыл до польского берега.От судьбы не уйдешь.
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20.04.2024 19:56 Ответить
вот о чем ты *******? какую реку он переплывал? Буг? он 5 метров шириной!
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20.04.2024 20:24 Ответить
Ты это его родственникам и жене расскажи баклан.
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20.04.2024 21:18 Ответить
цікаво а ці "прикордонники" брали участь у захисті України бо якщо ні то нехай теж зломають собі ноги "самі"
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20.04.2024 20:12 Ответить
А ті "захисники" кордону з Молдовою, ветерани Могилів-Подільського котла, екіпіровані дронами, приладами нічного бачення, вони - не ухилянти?
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20.04.2024 21:11 Ответить
Після адмін -покарання та лікування ноги .... 100% що буде він і ще й не раз намагатися злиняти за бугор .В надії що покинути свою Батьківщину таки колись може і вигорить...
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21.04.2024 04:54 Ответить
 
 