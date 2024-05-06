На березі Тиси з румунського боку кордону виявили тіло невідомого чоловіка, - Держприкордонслужба. ФОТО

На березі Тиси румунські прикордонники знайшли тіло невідомого чоловіка. Це вже сьомий випадок у 2024 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Про виявлення тіла людини на березі Тиси, зі свого боку кордону, військовослужбовців відділу прикордонної служби "Тячів" повідомили румунські колеги. Загиблим є чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Документів при ньому не знайшли", - йдеться в повідомленні.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника.

Прикордонники зазначають, що від початку 2024 року на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, по обидва боки річкової ділянки кордону, виявлено тіла семи чоловіків, які намагались незаконно подолати Тису.

Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже двадцять п'ятий випадок виявлення тіла чоловічої статі на річковій ділянці кордону.

Нагадаємо, наприкінці квітня українські прикордонники виявили тіла двох чоловіків у річці Тиса на Закарпатті.

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