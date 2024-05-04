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Новини
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Четверо чоловіків намагались потрапити до Румунії, заплативши перевізнику по 4,5 тис. євро, - ДПСУ

Ухилянти затримані на Буковині

У Чернівецькій області затримано 4 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Четверо чоловіків через месенджер домовились з організатором схеми про доставку до Румунії. 35-річна жителька Чернівців доставила їх до визначеного місця неподалік кордону. Там "туристи" збиралися змінити транспорт на менш комфортабельний, і вже на ньому, з допомогою місцевого мешканця, дістатися лінії державного рубежу.

Однак оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону заздалегідь знали про плани порушників і затримали їх якраз під час зміни автомобілів. В ході спілкування із затриманими правоохоронці з’ясували, що чоловіки, жителі Черкаської, Чернівецької та Донецької областей, заплатили організатору поїздки, місце знаходження якого встановлюється, по 4500 євро за кожного.

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Стосовно водіїв-провідників, чоловіка та жінки, до Національної поліції направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.

За спробу порушення державного кордону щодо решти затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Автор: 

Буковина (846) Держприкордонслужба ДПСУ (5930) ухилянти (872)


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Топ коментарі
+8
Однак оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону заздалегідь знали про плани "порушників".
А хтось з керівництва оперативного командування не знає про плани кацапів на Суми та Харків, може їх місцями махнути?
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04.05.2024 00:33
+4
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04.05.2024 00:38
+3
Я вот не хочу, конечно, хвастаться. Я прошел ВЛК 28 грудня 2023. Был признан виновным, всмысле здоровым, получил на днях вин-код (какаято ****** из цифер и типа штрих кода). И у меня бронь до середины октября. Чувствую себя богом (iddqd)? хожу по улице, вожу по губам жиробасам из тцк, жизнь удалась так шо я в домике, а остальные тряситесь
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04.05.2024 00:42
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Однак оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону заздалегідь знали про плани "порушників".
А хтось з керівництва оперативного командування не знає про плани кацапів на Суми та Харків, може їх місцями махнути?
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04.05.2024 00:33 Відповісти
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04.05.2024 00:38 Відповісти
Я вот не хочу, конечно, хвастаться. Я прошел ВЛК 28 грудня 2023. Был признан виновным, всмысле здоровым, получил на днях вин-код (какаято ****** из цифер и типа штрих кода). И у меня бронь до середины октября. Чувствую себя богом (iddqd)? хожу по улице, вожу по губам жиробасам из тцк, жизнь удалась так шо я в домике, а остальные тряситесь
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04.05.2024 00:42 Відповісти
А потім?
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04.05.2024 11:01 Відповісти
******** лухарі едвенчер.
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04.05.2024 00:42 Відповісти
ну я например знал что крысм отожмут еще в 2004м году. я правда тогда пацаном еще был, но мой "хороший" знакомый энергетик еще тогда говорил, что крым уйдет, всмысле заберут. До сих пор в крым энерго работает. А тогда еще хихикали - не верили. там ****** давно уже воду мутили и подогревали местных курв, так шо не дывно то шо случилось
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04.05.2024 00:47 Відповісти
зходу не можу уловити зв'язок. А щоб двісті грамів догнатись - то для цього вже пізно.
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04.05.2024 00:54 Відповісти
Согласен, сам хотел сходить, но понял что комендантська годына и это меня остановило.

Я имел ввиду, что сеперастские настроения в крысму это не диковинка. И многие мои знакомые предрекали финал именно такой, те кто там живут. задолго даже до времен януковоща
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04.05.2024 00:56 Відповісти
щодо Криму згоден, але не можу уловити зв'язок з моїм коментом. Мабуть це дуже довгий логічний ланюжок від Петрівецького заказника до Криму, а я стільки сьогодні не випив.
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04.05.2024 01:10 Відповісти
Самый главный вопрос. Что случилось с деньгами в итоге? куда они делись? вернули?
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04.05.2024 00:51 Відповісти
Пацаны, я биру дешовше
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04.05.2024 00:58 Відповісти
Опять не тем заплатили? Прыкордонныкам треба! Як детi.
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04.05.2024 01:22 Відповісти
схоже, розводити лохів через месенджери, зараз найбільш ходова тєма😆
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04.05.2024 05:38 Відповісти
Молодці, до успіху йшли!
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04.05.2024 06:49 Відповісти
***** чоловіки називається. На фронт їх а гроші на дрони. Говорять в держави грошей немає. Та грошей поникано дохрена. На не один ф16 хватить.
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04.05.2024 07:34 Відповісти
Потрібно як в середні віки: тих хто воює наділяти землею а в тих хто втік за кордон землю забирити. На державні посади брати тільки тих хто пройшов фронт. Тоді буде порядок і люди будуть розуміти за що воюють і в державі буде процвітання. А то бардак в державі.
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04.05.2024 07:40 Відповісти
Зараз вам тут розкажуть, що ті хто тікає, ховати свою сраку в ЄС, взагалі то вони "прєкрасниє рєбята"(,, і перебувають вони, під захистом міжнародного права, а ті що у нас не хочуть захищати Батьківщину, то роблять це через небажання захищати вертикаль влади, тобто-- в них немає чого захищати крім "зелі-опи-суддів-прокурорів,," ітд, у них немає, ні своїх Рідних, Жінок-Дітей, ні близьких, ні Землі, ні сорому за свій *******, ні совісті, ***** у них немає !! (Ось такий тут розклад!, У тутешніх оповідачів!, Але в цей же час, ХТОСЬ!!! , на їхню думку просто зобов'язаний ******* з радістью орків, та захищати їхні сраки!! ось така тут логіка!
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04.05.2024 08:25 Відповісти
в теорії - правильно. а в дійсності землю заберуть собі ті, що ні каплі крові не пролили (маємо місцевий досвід ще з 2014). Міняти цю владу треба на тимчасову так як було в 2014. Голову ВР можна переобрати на скажімо Кривоноса. кому ж бути головнокомандуючому як не генералу. А всіх генералів кола Залужного повернути кого в генштаб, а кого в міністерство оборони чи іншу військову адміністрацію. А тоді вже робити справедливі ротації для тих хто воює з початку з правом відвідування сім'ї за кордоном. Ви повинні зрозуміти - оті пару гектарів навіть по найбільшим цінам коштують всього навсього якісь десять тисяч доларів. По ********* курсу біля шести. Це взагалі не нагорода для тих, хто повинен за таку тяжку службу отримувати європейську чи американську зарплату. Якщо давати не по два а по сто два гектари, то ніяких земель українських не вистачить. Тобто я вважаю, що краще грошима. А вже воїн сам вирішить - що йому більше потрібно, і якщо має бажання то купиить землі стільки йому треба. Судячи з Вашої наївності я не вірю, що Ви пишете із США.
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04.05.2024 10:31 Відповісти
А эти всё бегут...
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04.05.2024 08:29 Відповісти
Місцеві діляться (або не діляться) з погранцями.
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04.05.2024 11:04 Відповісти
 
 