Четверо чоловіків намагались потрапити до Румунії, заплативши перевізнику по 4,5 тис. євро, - ДПСУ

У Чернівецькій області затримано 4 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Четверо чоловіків через месенджер домовились з організатором схеми про доставку до Румунії. 35-річна жителька Чернівців доставила їх до визначеного місця неподалік кордону. Там "туристи" збиралися змінити транспорт на менш комфортабельний, і вже на ньому, з допомогою місцевого мешканця, дістатися лінії державного рубежу.

Однак оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону заздалегідь знали про плани порушників і затримали їх якраз під час зміни автомобілів. В ході спілкування із затриманими правоохоронці з’ясували, що чоловіки, жителі Черкаської, Чернівецької та Донецької областей, заплатили організатору поїздки, місце знаходження якого встановлюється, по 4500 євро за кожного.

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Стосовно водіїв-провідників, чоловіка та жінки, до Національної поліції направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.

За спробу порушення державного кордону щодо решти затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення.