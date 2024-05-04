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Четверо мужчин пытались попасть в Румынию, заплатив перевозчику по 4,5 тыс. евро, - ГПСУ

Ухилянти затримані на Буковині

В Черновицкой области задержаны 4 мужчин, которые пытались попасть в Румынию в обход пунктов пропуска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Четверо мужчин через мессенджер договорились с организатором схемы о доставке в Румынию. 35-летняя жительница Черновцов доставила их к определенному месту недалеко от границы. Там "туристы" собирались сменить транспорт на менее комфортабельный, и уже на нем, с помощью местного жителя, добраться до линии государственной границы.

Однако оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда заранее знали о планах нарушителей и задержали их как раз во время смены автомобилей. В ходе общения с задержанными правоохранители выяснили, что мужчины, жители Черкасской, Черновицкой и Донецкой областей, заплатили организатору поездки, место нахождения которого устанавливается, по 4500 евро за каждого.

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В отношении водителей-проводников, мужчины и женщины, в Национальную полицию направлено сообщение по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР.

За попытку нарушения государственной границы в отношении остальных задержанных составлены материалы об административном правонарушении.

Автор: 

Буковина (893) Госпогранслужба (6377) уклонисты (808)


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Топ комментарии
+8
Однак оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону заздалегідь знали про плани "порушників".
А хтось з керівництва оперативного командування не знає про плани кацапів на Суми та Харків, може їх місцями махнути?
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04.05.2024 00:33
+4
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04.05.2024 00:38
+3
Я вот не хочу, конечно, хвастаться. Я прошел ВЛК 28 грудня 2023. Был признан виновным, всмысле здоровым, получил на днях вин-код (какаято ****** из цифер и типа штрих кода). И у меня бронь до середины октября. Чувствую себя богом (iddqd)? хожу по улице, вожу по губам жиробасам из тцк, жизнь удалась так шо я в домике, а остальные тряситесь
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04.05.2024 00:42
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Однак оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону заздалегідь знали про плани "порушників".
А хтось з керівництва оперативного командування не знає про плани кацапів на Суми та Харків, може їх місцями махнути?
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04.05.2024 00:33 Ответить
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04.05.2024 00:38 Ответить
Я вот не хочу, конечно, хвастаться. Я прошел ВЛК 28 грудня 2023. Был признан виновным, всмысле здоровым, получил на днях вин-код (какаято ****** из цифер и типа штрих кода). И у меня бронь до середины октября. Чувствую себя богом (iddqd)? хожу по улице, вожу по губам жиробасам из тцк, жизнь удалась так шо я в домике, а остальные тряситесь
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04.05.2024 00:42 Ответить
А потім?
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04.05.2024 11:01 Ответить
******** лухарі едвенчер.
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04.05.2024 00:42 Ответить
ну я например знал что крысм отожмут еще в 2004м году. я правда тогда пацаном еще был, но мой "хороший" знакомый энергетик еще тогда говорил, что крым уйдет, всмысле заберут. До сих пор в крым энерго работает. А тогда еще хихикали - не верили. там ****** давно уже воду мутили и подогревали местных курв, так шо не дывно то шо случилось
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04.05.2024 00:47 Ответить
зходу не можу уловити зв'язок. А щоб двісті грамів догнатись - то для цього вже пізно.
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04.05.2024 00:54 Ответить
Согласен, сам хотел сходить, но понял что комендантська годына и это меня остановило.

Я имел ввиду, что сеперастские настроения в крысму это не диковинка. И многие мои знакомые предрекали финал именно такой, те кто там живут. задолго даже до времен януковоща
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04.05.2024 00:56 Ответить
щодо Криму згоден, але не можу уловити зв'язок з моїм коментом. Мабуть це дуже довгий логічний ланюжок від Петрівецького заказника до Криму, а я стільки сьогодні не випив.
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04.05.2024 01:10 Ответить
Самый главный вопрос. Что случилось с деньгами в итоге? куда они делись? вернули?
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04.05.2024 00:51 Ответить
Пацаны, я биру дешовше
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04.05.2024 00:58 Ответить
Опять не тем заплатили? Прыкордонныкам треба! Як детi.
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04.05.2024 01:22 Ответить
схоже, розводити лохів через месенджери, зараз найбільш ходова тєма😆
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04.05.2024 05:38 Ответить
Молодці, до успіху йшли!
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04.05.2024 06:49 Ответить
***** чоловіки називається. На фронт їх а гроші на дрони. Говорять в держави грошей немає. Та грошей поникано дохрена. На не один ф16 хватить.
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04.05.2024 07:34 Ответить
Потрібно як в середні віки: тих хто воює наділяти землею а в тих хто втік за кордон землю забирити. На державні посади брати тільки тих хто пройшов фронт. Тоді буде порядок і люди будуть розуміти за що воюють і в державі буде процвітання. А то бардак в державі.
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04.05.2024 07:40 Ответить
Зараз вам тут розкажуть, що ті хто тікає, ховати свою сраку в ЄС, взагалі то вони "прєкрасниє рєбята"(,, і перебувають вони, під захистом міжнародного права, а ті що у нас не хочуть захищати Батьківщину, то роблять це через небажання захищати вертикаль влади, тобто-- в них немає чого захищати крім "зелі-опи-суддів-прокурорів,," ітд, у них немає, ні своїх Рідних, Жінок-Дітей, ні близьких, ні Землі, ні сорому за свій *******, ні совісті, ***** у них немає !! (Ось такий тут розклад!, У тутешніх оповідачів!, Але в цей же час, ХТОСЬ!!! , на їхню думку просто зобов'язаний ******* з радістью орків, та захищати їхні сраки!! ось така тут логіка!
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04.05.2024 08:25 Ответить
в теорії - правильно. а в дійсності землю заберуть собі ті, що ні каплі крові не пролили (маємо місцевий досвід ще з 2014). Міняти цю владу треба на тимчасову так як було в 2014. Голову ВР можна переобрати на скажімо Кривоноса. кому ж бути головнокомандуючому як не генералу. А всіх генералів кола Залужного повернути кого в генштаб, а кого в міністерство оборони чи іншу військову адміністрацію. А тоді вже робити справедливі ротації для тих хто воює з початку з правом відвідування сім'ї за кордоном. Ви повинні зрозуміти - оті пару гектарів навіть по найбільшим цінам коштують всього навсього якісь десять тисяч доларів. По ********* курсу біля шести. Це взагалі не нагорода для тих, хто повинен за таку тяжку службу отримувати європейську чи американську зарплату. Якщо давати не по два а по сто два гектари, то ніяких земель українських не вистачить. Тобто я вважаю, що краще грошима. А вже воїн сам вирішить - що йому більше потрібно, і якщо має бажання то купиить землі стільки йому треба. Судячи з Вашої наївності я не вірю, що Ви пишете із США.
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04.05.2024 10:31 Ответить
А эти всё бегут...
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04.05.2024 08:29 Ответить
Місцеві діляться (або не діляться) з погранцями.
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04.05.2024 11:04 Ответить
 
 