Четверо мужчин пытались попасть в Румынию, заплатив перевозчику по 4,5 тыс. евро, - ГПСУ

В Черновицкой области задержаны 4 мужчин, которые пытались попасть в Румынию в обход пунктов пропуска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Четверо мужчин через мессенджер договорились с организатором схемы о доставке в Румынию. 35-летняя жительница Черновцов доставила их к определенному месту недалеко от границы. Там "туристы" собирались сменить транспорт на менее комфортабельный, и уже на нем, с помощью местного жителя, добраться до линии государственной границы.

Однако оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда заранее знали о планах нарушителей и задержали их как раз во время смены автомобилей. В ходе общения с задержанными правоохранители выяснили, что мужчины, жители Черкасской, Черновицкой и Донецкой областей, заплатили организатору поездки, место нахождения которого устанавливается, по 4500 евро за каждого.

Также смотрите: Тела двух мужчин обнаружили в Тисе, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В отношении водителей-проводников, мужчины и женщины, в Национальную полицию направлено сообщение по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР.

За попытку нарушения государственной границы в отношении остальных задержанных составлены материалы об административном правонарушении.