Четверо мужчин пытались попасть в Румынию, заплатив перевозчику по 4,5 тыс. евро, - ГПСУ
В Черновицкой области задержаны 4 мужчин, которые пытались попасть в Румынию в обход пунктов пропуска.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Четверо мужчин через мессенджер договорились с организатором схемы о доставке в Румынию. 35-летняя жительница Черновцов доставила их к определенному месту недалеко от границы. Там "туристы" собирались сменить транспорт на менее комфортабельный, и уже на нем, с помощью местного жителя, добраться до линии государственной границы.
Однако оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда заранее знали о планах нарушителей и задержали их как раз во время смены автомобилей. В ходе общения с задержанными правоохранители выяснили, что мужчины, жители Черкасской, Черновицкой и Донецкой областей, заплатили организатору поездки, место нахождения которого устанавливается, по 4500 евро за каждого.
В отношении водителей-проводников, мужчины и женщины, в Национальную полицию направлено сообщение по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР.
За попытку нарушения государственной границы в отношении остальных задержанных составлены материалы об административном правонарушении.
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А хтось з керівництва оперативного командування не знає про плани кацапів на Суми та Харків, може їх місцями махнути?
Я имел ввиду, что сеперастские настроения в крысму это не диковинка. И многие мои знакомые предрекали финал именно такой, те кто там живут. задолго даже до времен януковоща