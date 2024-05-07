Тіла трьох чоловіків виявили у Тисі, - Держприкордонслужба. ФОТО

Упродовж 6 травня неподалік від кордону з Румунією з річки Тиса на Закарпатті дістали тіла трьох потопельників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Спершу про страшну знахідку у воді прикордонників відділу "Яблунівка" Мукачівського загону повідомив місцевий рибалка. По прибуттю на вказане місце наряд зафіксував перебування у річці тіла людини без ознак життя. Також викликали співробітників Нацполіції та ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Тіло дістали з води. Вказано, що загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини.

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Зазначається, що під час уточнення взаємодії з рятувальниками та поліцейськими, прикордонникам стало відомо про виявлення цього ж дня, нижче за течією від кордону, ще двох тіл чоловіків. Один із них 20-річний житель Сумщини, особу іншого поки не встановлено.

У ДПСУ закликали усіх охочих перепливати Тису не ризикувати своїм життям і здоров’ям.





"Попри зниження рівня води, річка, як і будь-яка інша невідома водойма, залишається небезпечною для її подолання, особливо у темний час доби, коли спраглі до незаконного збагачення злочинні елементи, пропонують своїм жертвам її перетнути", - резюмували у пресцентрі ДПСУ.

Нагадаємо, наприкінці квітня українські прикордонники виявили тіла двох чоловіків у річці Тиса на Закарпатті.

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