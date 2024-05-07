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Тіла трьох чоловіків виявили у Тисі, - Держприкордонслужба. ФОТО

З річки Тиса дістали тіла трьох чоловіків

Упродовж 6 травня неподалік від кордону з Румунією з річки Тиса на Закарпатті дістали тіла трьох потопельників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Спершу про страшну знахідку у воді прикордонників відділу "Яблунівка" Мукачівського загону повідомив місцевий рибалка. По прибуттю на вказане місце наряд зафіксував перебування у річці тіла людини без ознак життя. Також викликали співробітників Нацполіції та ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Тіло дістали з води. Вказано, що загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини.

З річки Тиса дістали тіла трьох чоловіків 6 травня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На березі Тиси з румунського боку кордону виявили тіло невідомого чоловіка, - Держприкордонслужба. ФОТО

Зазначається, що під час уточнення взаємодії з рятувальниками та поліцейськими, прикордонникам стало відомо про виявлення цього ж дня, нижче за течією від кордону, ще двох тіл чоловіків. Один із них 20-річний житель Сумщини, особу іншого поки не встановлено.

У ДПСУ закликали усіх охочих перепливати Тису не ризикувати своїм життям і здоров’ям.

З річки Тиса дістали тіла трьох чоловіків 6 травня
З річки Тиса дістали тіла трьох чоловіків 6 травня

"Попри зниження рівня води, річка, як і будь-яка інша невідома водойма, залишається небезпечною для її подолання, особливо у темний час доби, коли спраглі до незаконного збагачення злочинні елементи, пропонують своїм жертвам її перетнути", - резюмували у пресцентрі ДПСУ.

Нагадаємо, наприкінці квітня українські прикордонники виявили тіла двох чоловіків у річці Тиса на Закарпатті.

Читайте також: Четверо чоловіків намагались потрапити до Румунії, заплативши перевізнику по 4,5 тис. євро, - ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5939) ухилянти (877) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+21
Дааа, не всі можуть стати героями.

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07.05.2024 11:13
+20
Ти правий про скота. Ось ці втопленики -це скот. А люди, це ті які працюють на країну та воюють за Україну.
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07.05.2024 11:22
+17
Вони самі собі обрали таку долю. Долю самогубця. Це всерівно що отримавши повістку в ТЦК взяти і застрелитись
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07.05.2024 11:07
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Лідор ксе зробив щоб люди між собою гризлися поки він в цей час мародере і своїх корешів прикриває
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07.05.2024 12:00 Відповісти
Через таких ось істот і виробляється огида до пацюків!
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07.05.2024 12:06 Відповісти
вся ця постійна інфа про утопших та залетівших при переходах кордону, є проста інверсія до такого давно та загальновідомого поняття, як "упередження виживання". https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Упередження_виживання . тільки тут "упередження загибелі" )) інвертуючи, отримаємо "Упере́дження загибелі, упередження загиблого - логічна хиба концентрації на людях або речах, які «загинули» в певному процесі, та, відповідно, нехтування тими, які «вижили», через відсутність про них достатньої інформації". чому масово зливаєть інфа по загиблих і Абсолютно відсутня інфа про тих, хто успішно вижив в таких пригодах - це зрозуміла, але вже зовсім інша історія ))
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07.05.2024 12:24 Відповісти
в нього не було 5000 зелених для зелених врагів трудового наріду
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07.05.2024 12:44 Відповісти
Чому пливуть самі, чому не беруть з собою провідників, яким гроші віддали? Людина, яка вперше бачить таку річку не розуміє всієї небезпеки, тому погодитись на таку подорож треба тільки з досвідченою людиною! А взагалі то мені шкода всіх українців і тих що гинуть від рашистів і тих хто гине від безвихідної ситуації.
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07.05.2024 12:45 Відповісти
У них був інший вихід - працювати там де вони й працювали. І жити далі.
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07.05.2024 12:52 Відповісти
Може і так, але ми люди і такі різні((
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07.05.2024 13:12 Відповісти
Есть батальон Монако, скоро наверное наберется батальон Тиса.
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07.05.2024 14:57 Відповісти
Люди загинули без честі і без слави. Самі себе прирекли гнити в безвісті. Який сором для рідних.Схаменіться,ухилянти,для вас є вихід. ⚰️🇷🇺⚰️
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08.05.2024 08:11 Відповісти
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