На Закарпатье задержали 7 горе-беглецов, которые хотели переплыть Тису одной лодкой на всех, - ГПСУ. ФОТО

Семерых мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию, 7 мая вытащили из Тисы пограничники Мукачевского отряда. Дельцы дали мужчинам одну лодку на всех, насос и указали направление к реке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как задержали беглецов

"Проверяя предоставленную оперативниками отряда информацию о возможной противоправной деятельности, наряд отдела "Вилок" заметил группу лиц, пытавшихся накачать резиновую лодку. Увидев пограничников, злоумышленники покинули плавсредство и побежали к реке. Догнать беглецов удалось за 20 метров до госграницы. Мужчины уже успели окунуться в воду и поняли, что преодолеть реку не смогут. С помощью пограничников горе-беглецы смогли выйти на берег", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всех задержанных доставили в подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения, а также для предоставления возможности высушить личные вещи и одежду.

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Мужчины нашли дельцов в соцсетях

Задержанными оказались трое закарпатцев, трое мужчин из Хмельнитчины, один - из Кировоградщины и один - из Львовщины.

Мужчины рассказали, что намеревались незаконно попасть в Венгрию. Для этого нашли в соцсетях дельцов, пообещавших им помочь пересечь границу через официальные пункты пропуска.

"По прибытии в поселок Вилок, мужчинам сообщили, что в пунктах пропуска невозможно будет пересечь границу, потому придется переплывать реку. Предоставили мужчинам одну лодку на всех, насос и указали направление движения к Тисе", - рассказали в ГПСУ.





За предложенные услуги мужчины должны были заплатить переправщикам от 6 до 7,5 тысяч долларов с каждого. Один из них уже даже успел рассчитаться за такой "сервис".

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Судьбу уклонистов будет решать суд

В отношении задержанных правоохранители составили админпротоколы. Правовую оценку действиям задержанных уже вскоре предоставит суд.

Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.