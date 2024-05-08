На Закарпатье задержали 7 горе-беглецов, которые хотели переплыть Тису одной лодкой на всех, - ГПСУ. ФОТО
Семерых мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию, 7 мая вытащили из Тисы пограничники Мукачевского отряда. Дельцы дали мужчинам одну лодку на всех, насос и указали направление к реке.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как задержали беглецов
"Проверяя предоставленную оперативниками отряда информацию о возможной противоправной деятельности, наряд отдела "Вилок" заметил группу лиц, пытавшихся накачать резиновую лодку. Увидев пограничников, злоумышленники покинули плавсредство и побежали к реке. Догнать беглецов удалось за 20 метров до госграницы. Мужчины уже успели окунуться в воду и поняли, что преодолеть реку не смогут. С помощью пограничников горе-беглецы смогли выйти на берег", - говорится в сообщении.
Как отмечается, всех задержанных доставили в подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения, а также для предоставления возможности высушить личные вещи и одежду.
Мужчины нашли дельцов в соцсетях
Задержанными оказались трое закарпатцев, трое мужчин из Хмельнитчины, один - из Кировоградщины и один - из Львовщины.
Мужчины рассказали, что намеревались незаконно попасть в Венгрию. Для этого нашли в соцсетях дельцов, пообещавших им помочь пересечь границу через официальные пункты пропуска.
"По прибытии в поселок Вилок, мужчинам сообщили, что в пунктах пропуска невозможно будет пересечь границу, потому придется переплывать реку. Предоставили мужчинам одну лодку на всех, насос и указали направление движения к Тисе", - рассказали в ГПСУ.
За предложенные услуги мужчины должны были заплатить переправщикам от 6 до 7,5 тысяч долларов с каждого. Один из них уже даже успел рассчитаться за такой "сервис".
Судьбу уклонистов будет решать суд
В отношении задержанных правоохранители составили админпротоколы. Правовую оценку действиям задержанных уже вскоре предоставит суд.
Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.
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А не простіше було самим купити човен і по GPS вийти до Тиси???
у бусик посадив;
до річки довіз ;
човен дав;
напрям показав;
гроші забрав з розрахунку 30 собі 40 побратимам на потреби ЗСУ, 30 особам, що постраждали від пі.дарососійської агресії;
Тцкашникам попередньо точку висадки вказав;
поїхав за новими лишньохромосомими ухилянтам!
В результаті всі нормальні люди в бонусів, ухилянти в ТЦК, прикордонникам менше роботи!
Який суд?!
Мусять наполягати на проведенні психіатричної експертизи! Вони ж неосудні, бо явні дебіли і хвороба в стані загострення.
хай навіть вони штурмують Льодовитий океан
далеко не всі можуть дістатися до того берега і не потонути 🙁