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На Закарпатье задержали 7 горе-беглецов, которые хотели переплыть Тису одной лодкой на всех, - ГПСУ. ФОТО

Семерых мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию, 7 мая вытащили из Тисы пограничники Мукачевского отряда. Дельцы дали мужчинам одну лодку на всех, насос и указали направление к реке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как задержали беглецов

"Проверяя предоставленную оперативниками отряда информацию о возможной противоправной деятельности, наряд отдела "Вилок" заметил группу лиц, пытавшихся накачать резиновую лодку. Увидев пограничников, злоумышленники покинули плавсредство и побежали к реке. Догнать беглецов удалось за 20 метров до госграницы. Мужчины уже успели окунуться в воду и поняли, что преодолеть реку не смогут. С помощью пограничников горе-беглецы смогли выйти на берег", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всех задержанных доставили в подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения, а также для предоставления возможности высушить личные вещи и одежду.

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Мужчины нашли дельцов в соцсетях

Задержанными оказались трое закарпатцев, трое мужчин из Хмельнитчины, один - из Кировоградщины и один - из Львовщины.

Мужчины рассказали, что намеревались незаконно попасть в Венгрию. Для этого нашли в соцсетях дельцов, пообещавших им помочь пересечь границу через официальные пункты пропуска.

"По прибытии в поселок Вилок, мужчинам сообщили, что в пунктах пропуска невозможно будет пересечь границу, потому придется переплывать реку. Предоставили мужчинам одну лодку на всех, насос и указали направление движения к Тисе", - рассказали в ГПСУ.

ДПСУ затримала сімох втікачів на березі Тиси 7 травня 2024 року
ДПСУ затримала сімох втікачів на березі Тиси 7 травня 2024 року

За предложенные услуги мужчины должны были заплатить переправщикам от 6 до 7,5 тысяч долларов с каждого. Один из них уже даже успел рассчитаться за такой "сервис".

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Судьбу уклонистов будет решать суд

В отношении задержанных правоохранители составили админпротоколы. Правовую оценку действиям задержанных уже вскоре предоставит суд.

Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) уклонисты (831) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+7
Для этого нужен мозг, у них его нет, поэтому платят за аренду чужого
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08.05.2024 16:05
+6
А зачем кому то платить? Если уже решил сваливать, так бери лодку и вали, зачем платить то?
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08.05.2024 15:57
+6
Тиса це фантастичний покращувач генофонду українського мудрого наріду

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08.05.2024 16:00
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Правила форума Совет форумчан
А зачем кому то платить? Если уже решил сваливать, так бери лодку и вали, зачем платить то?
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08.05.2024 15:57 Ответить
Для этого нужен мозг, у них его нет, поэтому платят за аренду чужого
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08.05.2024 16:05 Ответить
Одягаєш термокостюм, жилет для плавання та як поплавочок, спокійно перепливаєш річку!
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08.05.2024 16:19 Ответить
не треба ніякого "термокостюма" і "жилета" , треба гідрокостюм певної товщини без вагового ременя, неопренові шкарпетки та рукавичкі і ще деякі речі і спокійно перепливеш шо завгодно. В Київі ,за 1т у.е., надам все на зріст до 172 і вагу 85кг і навчу як цим правильно користуватися
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08.05.2024 16:29 Ответить
Люди лізуть в Тису не маючи знань і навичок ,як правильно користуватися речами , тому і тонуть . В правильному спорядженні і вмінні ним користуватися , не потонеш, даю 100%
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08.05.2024 16:58 Ответить
А як гірську річку перепливати-навчаєте
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08.05.2024 19:13 Ответить
Перегруз?
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08.05.2024 15:59 Ответить
не рахуючи собаки
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08.05.2024 16:02 Ответить
бо собака розумна - втекла від довпойопів

.
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08.05.2024 16:03 Ответить
у Нацгвардію
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08.05.2024 16:16 Ответить
на акадємічке чи на розпашній збирались всімох сплавлятись?
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08.05.2024 15:59 Ответить
Тиса це фантастичний покращувач генофонду українського мудрого наріду

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08.05.2024 16:00 Ответить
От на що вони розраховували зібравшись непомітно перетнути кордон таким натовпом і без жодної підготовки? Ще по одному, добряче підготувавшись можна було якось проскочити, а так - жодного шансу.
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08.05.2024 16:01 Ответить
Просто дрищі та ідіоти... Треба таких на розмінуванні використовувати - всеодно більше шансів вижити...
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08.05.2024 16:09 Ответить
З прибуттям у селище Вилок, чоловікам повідомили, що в пунктах пропуску неможливо буде перетнути кордон, а тому прийдеться перепливати річку. Надали чоловікам один човен на всіх, помпу та вказали напрям руху до Тиси. За запропоновані послуги чоловіки мали заплатити переправникам від 6 до 7,5 тисяч доларів з кожного.

А не простіше було самим купити човен і по GPS вийти до Тиси???
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08.05.2024 16:08 Ответить
Бляха я оце подумую над тим, що самому допомогати цим імбецилам у вільний від служби час, таким алгоритмом :
у бусик посадив;
до річки довіз ;
човен дав;
напрям показав;
гроші забрав з розрахунку 30 собі 40 побратимам на потреби ЗСУ, 30 особам, що постраждали від пі.дарососійської агресії;
Тцкашникам попередньо точку висадки вказав;
поїхав за новими лишньохромосомими ухилянтам!
В результаті всі нормальні люди в бонусів, ухилянти в ТЦК, прикордонникам менше роботи!
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08.05.2024 16:10 Ответить
гарний стартап для консалтингової фірми "Тиса там !"
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08.05.2024 16:19 Ответить
Хороша в тебе служба ....вільного часу багато
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08.05.2024 16:28 Ответить
Час від часу так буває декілька місяців він взагалі відсутній, а буває, що є!
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08.05.2024 16:53 Ответить
Скинулись в сімох по 6÷7,000$ і купили на всі гроші гумового човна з помпою.
Який суд?!
Мусять наполягати на проведенні психіатричної експертизи! Вони ж неосудні, бо явні дебіли і хвороба в стані загострення.
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08.05.2024 16:30 Ответить
палата копитних лемінгів-самогубців у псіхушці то вже занадто !!!
хай навіть вони штурмують Льодовитий океан

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08.05.2024 16:41 Ответить
Взагалі ту річку можна подолати , але для того тре мати мізки ! Я знаю як , і це просто , згадала як це робили польські скаути )) Вітання придуркам ухилянтам ! )))
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08.05.2024 17:13 Ответить
Закидаєш на той берег мотузку з гачком і тягнеш, поки за щось не зачепиться. Потім прив'язуєш мотузку зі свого боку і лізеш до води. Далі, тримаючись за мотузку, перепливаєш на той бік.

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08.05.2024 17:23 Ответить
прикордоникі не дебіли , вони все оглядають тепловізором і таку переправу накроють швидко
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08.05.2024 17:40 Ответить
З миномета.
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08.05.2024 18:23 Ответить
Це за сприятливих умов (якщо наряд не так швидко приїде, погода погана буде і т.д.). І якщо все робитиметься швидко і злагоджено.
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08.05.2024 18:30 Ответить
Горе - втікачів наші прикордонники врятували від смерті , бо
далеко не всі можуть дістатися до того берега і не потонути 🙁
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08.05.2024 19:15 Ответить
 
 