Полицейский из Франковщины переправлял уклонистов через границу. Ему присудили штраф в 510 тыс. грн - на всю сумму "заработанного"

В Ивано-Франковской области судили сержанта полиции, помогавшего военнообязанным мужчинам пересекать границу. Свои "услуги" правоохранитель оценил в 6,5 тысяч долларов США.

Об этом пишет "Еспресо.Захід", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно материалам дела, мужчина с апреля 2022 года занимал должность помощника дежурного в отделении полиции № 2 поселка Богородчаны. В сентябре того же года сержант, вместе с сообщником, решил за деньги организовать незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины.

Для этого обвиняемый согласовал со служащим управления соцзащиты изготовление фиктивного медицинского заключения о заболевании дочери военнообязанного, а также справки о получении помощи лицу с инвалидностью. На основании этих документов мужчина, обратившийся за "помощью" к полицейскому, пересек госграницу.

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Отмечается, что 14 сентября 2022 года "клиент" полицейского вместе с дочерью выехал на машине в международный пункт пропуска Рава-Руська - Гребенне. После этого полицейский продолжил помогать военнообязанным пересекать госграницу. За свои "услуги" сержант брал с человека 6,5 тысяч долларов США.

Обвиняемого разоблачили полицейские во время третьей попытки переправки военнообязанного через границу. Следствие также установило, что мужчина незаконно владел огнестрельным оружием и патронами к нему.

Суд признал мужчину виновным (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 263 УКУ) и назначил ему наказание в виде 510 тыс. грн штрафа. Также у него конфисковали имущество и лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

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Ранее сообщалось, что пограничники задержали мужчину, который вместе со своей 16-летней дочерью пытался пересечь границу. Он предъявил свидетельство о смерти жены, но оно оказалось поддельным.