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Полицейский из Франковщины переправлял уклонистов через границу. Ему присудили штраф в 510 тыс. грн - на всю сумму "заработанного"

Поліцейський з Франківщини отримав штраф за допомогу чоловікам з виїзду з України

В Ивано-Франковской области судили сержанта полиции, помогавшего военнообязанным мужчинам пересекать границу. Свои "услуги" правоохранитель оценил в 6,5 тысяч долларов США.

Об этом пишет "Еспресо.Захід", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно материалам дела, мужчина с апреля 2022 года занимал должность помощника дежурного в отделении полиции № 2 поселка Богородчаны. В сентябре того же года сержант, вместе с сообщником, решил за деньги организовать незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины.

Для этого обвиняемый согласовал со служащим управления соцзащиты изготовление фиктивного медицинского заключения о заболевании дочери военнообязанного, а также справки о получении помощи лицу с инвалидностью. На основании этих документов мужчина, обратившийся за "помощью" к полицейскому, пересек госграницу.

Также читайте: Выезд мужчин за границу во время военного положения: украинских пограничников пытались подкупить более тысячи раз, - ГПСУ. ИНФОГРАФИКА

Отмечается, что 14 сентября 2022 года "клиент" полицейского вместе с дочерью выехал на машине в международный пункт пропуска Рава-Руська - Гребенне. После этого полицейский продолжил помогать военнообязанным пересекать госграницу. За свои "услуги" сержант брал с человека 6,5 тысяч долларов США.

Обвиняемого разоблачили полицейские во время третьей попытки переправки военнообязанного через границу. Следствие также установило, что мужчина незаконно владел огнестрельным оружием и патронами к нему.

Суд признал мужчину виновным (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 263 УКУ) и назначил ему наказание в виде 510 тыс. грн штрафа. Также у него конфисковали имущество и лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

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Ранее сообщалось, что пограничники задержали мужчину, который вместе со своей 16-летней дочерью пытался пересечь границу. Он предъявил свидетельство о смерти жены, но оно оказалось поддельным.

Автор: 

граница (5260) штраф (1283) уклонисты (810)


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Топ комментарии
+11
Фамилию судьи который вынес постановление, в студию!
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08.05.2024 13:01
+8
на всю сумму заррбленого. Держава шапіто 95.
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08.05.2024 13:12
+6
Цікаво чому тільки на два роки, та голий і босий, і уся сім'я і без права працювати у держструктурах назавжди!
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08.05.2024 13:05
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Фамилию судьи который вынес постановление, в студию!
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08.05.2024 13:01 Ответить
Штраф!?

За це требо дати років10-15!
А не з поліції звільняти.
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08.05.2024 15:10 Ответить
По статті 332 кримінального кодексу України він мав отримати позбавленням волі на строк від 5 до 8 років, а по статті 263 позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Суддя мабуть забув що судить особу за вчинення кримінальних злочинів і призначив покарання як за якесь адміністративне правопорушення. Цікаво якими аргументами суд обґрунтував те що не призначив навіть мінімальні санкції передбачені вказаними статтями КК..
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08.05.2024 15:51 Ответить
Цікаво чому тільки на два роки, та голий і босий, і уся сім'я і без права працювати у держструктурах назавжди!
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08.05.2024 13:05 Ответить
Бо такі закони написали для себе
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08.05.2024 14:57 Ответить
Це прекрасно. Скоро як в Отоманській імперії - сплатив процент з хабаря і йди далі "служи"...
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08.05.2024 13:06 Ответить
100% забрали, делиться надо, тогда дешевле обойдется служба)))
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08.05.2024 13:11 Ответить
на всю сумму заррбленого. Держава шапіто 95.
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08.05.2024 13:12 Ответить
Поділився зі всіма по чесному, так що хлопець свій, не чіпати
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08.05.2024 13:15 Ответить
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08.05.2024 13:16 Ответить
напишіть як зв'язатися. люди цікавляться
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08.05.2024 13:22 Ответить
Вот это и есть показательная "справедливость и закон" по украински...Стыдоба
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08.05.2024 13:22 Ответить
Класне у нас "лівосуддя" - не пощастило, то просто віддай ВИКЛЮЧНО ТЕ, НА ЧОМУ спійманий і живи спокійно далі ))) Козляри в мантіях... Це лайно на 90% само має сидіти і пожиттєво.
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08.05.2024 14:43 Ответить
А за незаконне володіння зброєю та набоями до неї - взагалі нічого?
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08.05.2024 14:56 Ответить
Початківець?! 510 тис. грн. = 1,5 ухилянта!
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08.05.2024 16:30 Ответить
 
 