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Новини
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Поліцейський з Франківщини переправляв ухилянтів через кордон. Йому присудили штраф у 510 тис. грн - на всю суму "заробленого"

Поліцейський з Франківщини отримав штраф за допомогу чоловікам з виїзду з України

В Івано-Франківській області судили сержанта поліції, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам перетинати кордон. Свої "послуги" правоохоронець оцінив у 6,5 тисяч доларів США.

Про це пише "Еспресо.Захід", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами справи, чоловік з квітня 2022 року обіймав посаду помічника чергового у відділенні поліції № 2 селища Богородчани. У вересні того ж року сержант разом зі спільником вирішив за гроші організувати незаконне переправлення військовозобов'язаного через державний кордон України.

Для цього обвинувачений узгодив зі службовцем управління соцзахисту виготовлення фіктивного медичного висновку про захворювання доньки військовозобов'язаного, а також довідки про отримання допомоги особі з інвалідністю. На підставі цих документів чоловік, який звернувся за "допомогою" до поліцейського, перетнув держкордон.

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Зазначається, що 14 вересня 2022 року "клієнт" поліцейського разом з донькою виїхав автівкою до міжнародного пункту пропуску Рава-Руська - Хребене. Після цього поліцейський продовжив допомогати військовозобов'язаним перетинати держкордон. За свої "послуги" сержант брав з особи 6,5 тисяч доларів США.

Обвинуваченого викрили поліцейські під час третьої спроби переправлення військовозобов'язаного через кордон. Слідство також встановило, що чоловік незаконно володів вогнепальною зброєю та патронами до неї.

Суд визнав чоловіка винним (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 263 ККУ) і призначив йому покарання у вигляді 510 тис. грн штрафу. Також у нього конфіскували майно та позбавили права обіймати посади у правоохоронних органах трміном на два роки. 

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Раніше повідомлялося, що прикордонники затримали чоловіка, який разом зі своєю 16-річною донькою намагався перетнути кордон. Він пред’явив свідоцтво про смерть дружини, але воно виявилося підробленим.

Автор: 

кордон (4753) штраф (1856) ухилянти (877)


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Топ коментарі
+11
Фамилию судьи который вынес постановление, в студию!
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08.05.2024 13:01
+8
на всю сумму заррбленого. Держава шапіто 95.
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08.05.2024 13:12
+6
Цікаво чому тільки на два роки, та голий і босий, і уся сім'я і без права працювати у держструктурах назавжди!
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08.05.2024 13:05
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Фамилию судьи который вынес постановление, в студию!
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08.05.2024 13:01 Відповісти
Штраф!?

За це требо дати років10-15!
А не з поліції звільняти.
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08.05.2024 15:10 Відповісти
По статті 332 кримінального кодексу України він мав отримати позбавленням волі на строк від 5 до 8 років, а по статті 263 позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Суддя мабуть забув що судить особу за вчинення кримінальних злочинів і призначив покарання як за якесь адміністративне правопорушення. Цікаво якими аргументами суд обґрунтував те що не призначив навіть мінімальні санкції передбачені вказаними статтями КК..
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08.05.2024 15:51 Відповісти
Цікаво чому тільки на два роки, та голий і босий, і уся сім'я і без права працювати у держструктурах назавжди!
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08.05.2024 13:05 Відповісти
Бо такі закони написали для себе
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08.05.2024 14:57 Відповісти
Це прекрасно. Скоро як в Отоманській імперії - сплатив процент з хабаря і йди далі "служи"...
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08.05.2024 13:06 Відповісти
100% забрали, делиться надо, тогда дешевле обойдется служба)))
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08.05.2024 13:11 Відповісти
на всю сумму заррбленого. Держава шапіто 95.
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08.05.2024 13:12 Відповісти
Поділився зі всіма по чесному, так що хлопець свій, не чіпати
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08.05.2024 13:15 Відповісти
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08.05.2024 13:16 Відповісти
напишіть як зв'язатися. люди цікавляться
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08.05.2024 13:22 Відповісти
Вот это и есть показательная "справедливость и закон" по украински...Стыдоба
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08.05.2024 13:22 Відповісти
Класне у нас "лівосуддя" - не пощастило, то просто віддай ВИКЛЮЧНО ТЕ, НА ЧОМУ спійманий і живи спокійно далі ))) Козляри в мантіях... Це лайно на 90% само має сидіти і пожиттєво.
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08.05.2024 14:43 Відповісти
А за незаконне володіння зброєю та набоями до неї - взагалі нічого?
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08.05.2024 14:56 Відповісти
Початківець?! 510 тис. грн. = 1,5 ухилянта!
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08.05.2024 16:30 Відповісти
 
 