Поліцейський з Франківщини переправляв ухилянтів через кордон. Йому присудили штраф у 510 тис. грн - на всю суму "заробленого"

В Івано-Франківській області судили сержанта поліції, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам перетинати кордон. Свої "послуги" правоохоронець оцінив у 6,5 тисяч доларів США.

Про це пише "Еспресо.Захід", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами справи, чоловік з квітня 2022 року обіймав посаду помічника чергового у відділенні поліції № 2 селища Богородчани. У вересні того ж року сержант разом зі спільником вирішив за гроші організувати незаконне переправлення військовозобов'язаного через державний кордон України.

Для цього обвинувачений узгодив зі службовцем управління соцзахисту виготовлення фіктивного медичного висновку про захворювання доньки військовозобов'язаного, а також довідки про отримання допомоги особі з інвалідністю. На підставі цих документів чоловік, який звернувся за "допомогою" до поліцейського, перетнув держкордон.

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Зазначається, що 14 вересня 2022 року "клієнт" поліцейського разом з донькою виїхав автівкою до міжнародного пункту пропуску Рава-Руська - Хребене. Після цього поліцейський продовжив допомогати військовозобов'язаним перетинати держкордон. За свої "послуги" сержант брав з особи 6,5 тисяч доларів США.

Обвинуваченого викрили поліцейські під час третьої спроби переправлення військовозобов'язаного через кордон. Слідство також встановило, що чоловік незаконно володів вогнепальною зброєю та патронами до неї.

Суд визнав чоловіка винним (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 263 ККУ) і призначив йому покарання у вигляді 510 тис. грн штрафу. Також у нього конфіскували майно та позбавили права обіймати посади у правоохоронних органах трміном на два роки.

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Раніше повідомлялося, що прикордонники затримали чоловіка, який разом зі своєю 16-річною донькою намагався перетнути кордон. Він пред’явив свідоцтво про смерть дружини, але воно виявилося підробленим.