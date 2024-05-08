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Чоловік видавав себе за вдівця і намагався виїхати за кордон із 16-річною донькою, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали чоловіка, який разом зі своєю 16-річною донькою намагався перетнути кордон. Він пред’явив свідоцтво про смерть дружини, але воно виявилося підробленим.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, громадянин України через пункт пропуску "Лужанка" намагався потрапити до Угорщини. Усе видавалося цілком законно. Чоловік прямував разом зі своєю 16-річною донькою.

Також читайте: До 150 осіб щодня отримують відмову у перетині кордону, - Держприкордонслужба

Чоловік видавав себе за вдівця для перетину кордону

Як підставу для виїзду за кордон він надав свідоцтво про смерть дружини й рішення суду про встановлення факту її смерті. Однак після перевірки виявилося, що документи повністю підроблені. Крім того, зʼясувалося, що й "належать" вони живій жінці, яка наразі перебуває за кордоном.

Чоловік видавав себе за вдівця для перетину кордону

Також читайте: Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану: українських прикордонників намагалися підкупити понад тисячу разів, - ДПСУ. ІНФОГРАФІКА

Повідомляється, що правопорушнику за вчинене загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік у жіночому вбранні намагався виїхати з України з паспортом сестри.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) підробка (437)


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Топ коментарі
+5
Один розказував за шашлики у травні, інший заспокоював що мешканцям прикордонних областей з мордором, не варто хвилюватись, бо ніякої небезпеки нема. А потім раптом виявляється що ти в небезпеці з усіх сторін, бо одні скажені херачать ракетами, КАБами, артілерією, а наші Є*анати нічого кращого не придумали як наплювати на права людини, гендерну та статеву рівність, гідність та безпеку громадян соєї країни, розтоптати Конституцію України, та зробити коцтабір для чоловіків, відпустивши жінок за кордон що руйнує сімї, та змушує громадян ненавидити свюж країну. І після того всього ще й об'явити всіх ухилянтами та примушувати йти на війну на строк "поки не здохнеш." Потрібни негайни чи перевибори, чи добровільна відставка з формуванням уряду національної єдності як в Ізраїлі, інакше ця ЗЕ-пліснява доїсть країну, а недоїдки викине на смітник.
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08.05.2024 13:08
+2
А футболіста завтра відмажуть,бо навіть до Андрія Шевченка звернулися.Всі рівні,але хтось рівніший.
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08.05.2024 12:48
+2
Викормили?Держава ні в що не вкладалась.Це такі як цей чоловік вкладались і утримували весь державний апарат.
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08.05.2024 20:20
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держава тебе "любе" синку, та фиг куди відпусте.
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08.05.2024 12:44 Відповісти
А футболіста завтра відмажуть,бо навіть до Андрія Шевченка звернулися.Всі рівні,але хтось рівніший.
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08.05.2024 12:48 Відповісти
Футболіста повинні "відмазати" хоча б тому, що він по віку не підпадає наразі під мобілізацію!
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08.05.2024 13:02 Відповісти
Ну навіщо його тримати? Не бачить він вже свого тут майбутнього.Дружина там.Сім'я ж розпадається.Донька також буде навчатися,десь закордоном і жити там.
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08.05.2024 12:51 Відповісти
Цього ******** тут викормили навчали захищали тож хай платить за свое існування та своїх тьоток в яких держава теж вкладалась а зараз яка різниця, аби собі та жінці
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08.05.2024 13:26 Відповісти
Викормили?Держава ні в що не вкладалась.Це такі як цей чоловік вкладались і утримували весь державний апарат.
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08.05.2024 20:20 Відповісти
Один розказував за шашлики у травні, інший заспокоював що мешканцям прикордонних областей з мордором, не варто хвилюватись, бо ніякої небезпеки нема. А потім раптом виявляється що ти в небезпеці з усіх сторін, бо одні скажені херачать ракетами, КАБами, артілерією, а наші Є*анати нічого кращого не придумали як наплювати на права людини, гендерну та статеву рівність, гідність та безпеку громадян соєї країни, розтоптати Конституцію України, та зробити коцтабір для чоловіків, відпустивши жінок за кордон що руйнує сімї, та змушує громадян ненавидити свюж країну. І після того всього ще й об'явити всіх ухилянтами та примушувати йти на війну на строк "поки не здохнеш." Потрібни негайни чи перевибори, чи добровільна відставка з формуванням уряду національної єдності як в Ізраїлі, інакше ця ЗЕ-пліснява доїсть країну, а недоїдки викине на смітник.
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08.05.2024 13:08 Відповісти
Якесь словоблуддя, в Ізрайлі всі громодяни встали на захист своїі держави повертаючись з закордону і внутрі країни бо в них е честь та совість всі йдуть на захист своеї держави а не шукають як врятувати свою шкуру. А в нас багато покидькив націі яким якарізниця тому і вибрали ухилянта зеленського , головне собі та жінці, отак і живуть все життя в лайні воруючи укриваючись на помийках ЕС.
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08.05.2024 13:39 Відповісти
Ну если быть точным, то в Израиле из 9.5 миллионов на захист встали около 350-400 тысяч. Каждый 25ый гражданин примерно. И количество выехавших из Израиля после нападения было примерно таким же. Просто границ никто не закрывал. Многие впрочем возвращаются, противник оказался слабым и война идет к концу.
Что касается Украины, то здесь из 38 миллионов на захист встали 1.5 миллиона за два с лишним года тяжелейшей войны против сильнейшего врага. Тоже каждый 25ый кстати... так, что не надо страдать мешюншовартистю.
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08.05.2024 16:21 Відповісти
Не всі,а резервісти.
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08.05.2024 20:21 Відповісти
Україна не Ізраіль
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10.05.2024 01:01 Відповісти
 
 