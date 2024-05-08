Чоловік видавав себе за вдівця і намагався виїхати за кордон із 16-річною донькою, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали чоловіка, який разом зі своєю 16-річною донькою намагався перетнути кордон. Він пред’явив свідоцтво про смерть дружини, але воно виявилося підробленим.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, громадянин України через пункт пропуску "Лужанка" намагався потрапити до Угорщини. Усе видавалося цілком законно. Чоловік прямував разом зі своєю 16-річною донькою.

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Як підставу для виїзду за кордон він надав свідоцтво про смерть дружини й рішення суду про встановлення факту її смерті. Однак після перевірки виявилося, що документи повністю підроблені. Крім того, зʼясувалося, що й "належать" вони живій жінці, яка наразі перебуває за кордоном.

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Повідомляється, що правопорушнику за вчинене загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік у жіночому вбранні намагався виїхати з України з паспортом сестри.