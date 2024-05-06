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Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану: українських прикордонників намагалися підкупити понад тисячу разів, - ДПСУ. ІНФОГРАФІКА

спроби підкупу прикордонників

З початку дії воєнного стану українських прикордонників намагалися підкупити 1060 разів на загальну суму майже 11,3 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, з початку введення воєнного стану прикордонники припинили 1060 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму майже 11,3 млн грн у національній та іноземній валюті. 50 із них - на суму понад 660 тис. грн - припинено протягом квітня цього року.

"Більшість спроб підкупу правоохоронців намагались здійснити чоловіки - громадяни України, які намагалися виїхати за кордон. У двох випадках виявлено факти можливого порушення особовим складом ДПСУ антикорупційного законодавства. Про виявлені правопорушення поінформовано Нацполіцію", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Чоловік у жіночому вбранні намагався виїхати з України з паспортом сестри, - ДПСУ. ВIДЕО

інфографіка спроби підкупу прикордонників

Як повідомлялося раніше, чоловік у жіночому вбранні намагався виїхати з України з паспортом сестри.

Автор: 

хабар (4694) Держприкордонслужба ДПСУ (5936) підкуп (279) ухилянти (877)


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Топ коментарі
+12
А скільки було телефонних дзвінків з ОП для наказу когось там пропустити?
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06.05.2024 16:25
+9
То есть средняя взятка составляет 10 тыс. грн = $250??? Вам самим не смешно такой бред публиковать?
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06.05.2024 16:25
+9
Ну на кого розрахована така стаття? На 73% зедебілів? Хто хоч раз перетинав український кордон на власному купленому авто в Європі, той у повній мірі пізнав "чесність та непідкупність" митників та прикордонників, при перетині кордону у повній мірі розкривається суть людей у погонах і розумієш в яку корумповану країну ти поверташся...
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06.05.2024 16:39
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Це не вдалось 1000р - а вдалось?
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06.05.2024 16:20 Відповісти
А на 1001 - вдалося. Ямі, сам зізнався, гидота жопокручена.
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06.05.2024 16:46 Відповісти
То есть средняя взятка составляет 10 тыс. грн = $250??? Вам самим не смешно такой бред публиковать?
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06.05.2024 16:25 Відповісти
То вплав через Тису від криміналу 5 тисяч доларів коштує. А прикордонники це офіційні особи. Їм совість не дозволяє знущатися з зубожілого населення.
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06.05.2024 16:30 Відповісти
Ага. Они бесплатно отворачиваются в нужный момент. А новые машины, от которых их зарубежные коллеги охриневают им государство выдает в частное пользование.
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06.05.2024 16:34 Відповісти
підкидають як нічийні та безхозні.
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06.05.2024 16:53 Відповісти
А скільки було телефонних дзвінків з ОП для наказу когось там пропустити?
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06.05.2024 16:25 Відповісти
Навіть особистий лист від Буданова був
Зелені казкарі нам заливають і навіть не червоніють. Гидко читати про "саму чесну та патріотичну" прикордонну службу.
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06.05.2024 18:16 Відповісти
українські прикордонники принаймні двічі ставали справжніми марсіанами (коли порошенко) - оце цікаво, а не якесь дурне земне звичайне...
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06.05.2024 16:32 Відповісти
Так ось чому на даний момент, кількість прикордонників у західному регіоні більша чим за часів сирівсирів? Перевіряють на матеріальних пофігізм із відсутністю стрілянини.

Цікаво, а яке ж співвідношення цих 1060 трафунків із понад 20000 чоловіків, що виїхало та було підтверджено прикордонниками сусідніх держав???
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06.05.2024 16:34 Відповісти
Ну на кого розрахована така стаття? На 73% зедебілів? Хто хоч раз перетинав український кордон на власному купленому авто в Європі, той у повній мірі пізнав "чесність та непідкупність" митників та прикордонників, при перетині кордону у повній мірі розкривається суть людей у погонах і розумієш в яку корумповану країну ти поверташся...
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06.05.2024 16:39 Відповісти
Мені, мабуть, поталанило. Або вони бачили в моїх очах, що мені не потрібно заробляти на контрабандних цигарках чи ввозити в Україну айфони заховані в двері авто.
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06.05.2024 17:02 Відповісти
- Доброго дня, давайте я вам хабаря дам, а ви мене пропустите?
- А скільки ви пропонуєте?
- 10 000 грн
- Ні, я хабарів не беру.
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06.05.2024 16:40 Відповісти
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06.05.2024 16:42 Відповісти
У двох випадках виявлено факти можливого порушення особовим складом ДПСУ антикорупційного законодавства. (((Про це повідомляє із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби Джерело: - кому потрібна ця брехня???
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06.05.2024 16:44 Відповісти
Бо заборони на виїзд не повинно бути взагалі, це дискредитую Україну як правову державу, особливо на фоні кровожерливого сусіда. Якщо військовозабов'язана людина не повертається по повістці, тоді має діяти закон, все.
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06.05.2024 16:46 Відповісти
Але доблєсному батальйону Монако це з легкістю вдалося!
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06.05.2024 16:55 Відповісти
и ни разу не подкупили -ваабче
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06.05.2024 17:20 Відповісти
А вони всі хором такі чесні, що сльози навертаються. Не беруть принципово!
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06.05.2024 17:20 Відповісти
600 тис чоловіків виїхало з України з 24 лютого 2022 року напевно не за хабарі?
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06.05.2024 17:55 Відповісти
Че то вспомнился честный милицианер из кацапских шоу.
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06.05.2024 17:56 Відповісти
100%. Ось так виглядає прикордонник з сім'єю:
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06.05.2024 18:19 Відповісти
Тобто,середній розмір хабара,-11600 грн 😆
Не дивно,що прикордонні пацюки відмовляли таким неадекватам...
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06.05.2024 18:20 Відповісти
Минуточку я записываю: итак, пытались подкупить - тысячу раз. Успешно подкупили 100 тысяч раз... Или больше? Ась
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06.05.2024 18:33 Відповісти
11 300 000 х 39 = 400 млн. Скільки це дронів ? Невже Україні зайві ці дрони ? Дозвольте ці кошти заплатити в бюджет офіційно за довідку: відстрочка від мобілізації. Треба закон ? Прийняти важко ? А я б прийняв.
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06.05.2024 19:07 Відповісти
українських прикордонників намагалися підкупити понад тисячу разів

Краще скажіть не скільки намагалися, а скільки вдалося.
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06.05.2024 20:25 Відповісти
А скольких подкупили, в эту статиску уж точно не вошло!!!
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06.05.2024 21:15 Відповісти
дякуємо тобі, Господи, що послав нам непідкупних митників, ну зовсім непідкупних...
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06.05.2024 21:26 Відповісти
Так ці придурки саме для того і ввели неконституційну заборону на виїзд чоловіків, щоб хабарі збирати
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06.05.2024 22:09 Відповісти
 
 