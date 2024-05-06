Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану: українських прикордонників намагалися підкупити понад тисячу разів, - ДПСУ. ІНФОГРАФІКА

З початку дії воєнного стану українських прикордонників намагалися підкупити 1060 разів на загальну суму майже 11,3 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, з початку введення воєнного стану прикордонники припинили 1060 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму майже 11,3 млн грн у національній та іноземній валюті. 50 із них - на суму понад 660 тис. грн - припинено протягом квітня цього року.

"Більшість спроб підкупу правоохоронців намагались здійснити чоловіки - громадяни України, які намагалися виїхати за кордон. У двох випадках виявлено факти можливого порушення особовим складом ДПСУ антикорупційного законодавства. Про виявлені правопорушення поінформовано Нацполіцію", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, чоловік у жіночому вбранні намагався виїхати з України з паспортом сестри.