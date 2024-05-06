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Чоловік у жіночому вбранні намагався виїхати з України з паспортом сестри, - ДПСУ. ВIДЕО

44-річного жителя Золотоноші, переодягненого в жінку, затримали сьогодні вранці прикордонники відділення "Хижа" Мукачівського загону поблизу кордону з Румунією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, "озброївшись" паспортом сестри, невибагливим "фешн луком", макіяжем та перукою чоловік приїхав на Закарпаття, щоб спробувати незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

"Маневр з перевдяганням з легкістю викрив наряд, як тільки чоловік потрапив у прикордоння. Щоправда він намагався не здаватися, стверджуючи, що є громадянкою України і навіть надав для перевірки паспорт.

Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скерували до суду", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На березі Тиси з румунського боку кордону виявили тіло невідомого чоловіка, - Держприкордонслужба. ФОТО

чоловік у жіночому образі

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+26
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06.05.2024 14:34
+25
Це капєц. От як взагалі можна бути таким?

Особисто я неймовірно щасливий, що 20 місяців провів на нулі. Це було найголовніше, що було в моєму житті. Тепер я маю близьких побратимів не тільки в Україні, але в багатьох країнах світу. І це найкращі воїни у світі.

Просто відверто не розумію. Якщо ти вважаєш себе чоловіком, то ще 24.02.22р. повинен був взяти до рук зброю.
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06.05.2024 14:35
+16
Треба відрізати тістікули.
Прагне бути жінкою - зробить з нього жинку.
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06.05.2024 14:27
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Представник лгбт ?
Яка користь від вас суспільству ? Народити дитину ти не можеш, ти не жінка. Воювати також не йдеш, бо ти не чоловік.
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06.05.2024 14:44 Відповісти
А в мене є підозра що Коно Пелька це рашан підарашн бот, який агітує за припинення бойових дій для ЗСУ і мир на умовах рф.
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06.05.2024 14:49 Відповісти
Я читаю між рядків. Прямо не даєш, але напрямок коментів явно вказує на дрібне паскудство.
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06.05.2024 14:55 Відповісти
Дичину? Ушльопок, я з першого дня повномасштабної. Воював в Ірпіні, воював на Ізюмському напрямку, на Лимано-Куп'янському.

Поки ти протирав штанці вдома.
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06.05.2024 14:50 Відповісти
Це ти про рашистів?
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06.05.2024 17:19 Відповісти
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06.05.2024 14:43 Відповісти
Красунчик. От можуть, коли хочуть, маскуватись. Розвідник, припологовий.
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06.05.2024 14:43 Відповісти
Було б смішно, якщо б не було так сумно((
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06.05.2024 14:45 Відповісти
Цюцюрка підвела...
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06.05.2024 14:48 Відповісти
Хтось з погранців поліз під спідницю і був неприємно здивовании
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06.05.2024 14:50 Відповісти
Може хтось і приємно. В Україні люди толерантні до ЛГБТ, ми ж Європа. А ось до підерасів, як цей -ні.
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06.05.2024 15:03 Відповісти
Подивіться на спідницю , складену в кишені ніс )))
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06.05.2024 15:08 Відповісти
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06.05.2024 14:58 Відповісти
З таким хистом, краще б пішов клоуном у цирк. Там тепер бронь дають.
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06.05.2024 15:04 Відповісти
Ще не пізно…
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06.05.2024 15:16 Відповісти
А може навпаки, в душі хотів бути розвідником і вирішив спробувати. Не проканало.
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06.05.2024 15:46 Відповісти
Я третий год на войне ,и я радуюсь когда ловят таких ********* и позорят на всю страну. Потому что не хотят защищать свою страну,нас кто первыми прискакали в военкоматы и ночевали под дверями лишь бы забрали,менять некому. Оно одеяло женские шмотки и полезло через границу,а я знаю 19 летних добровольцев которые могли и не воевать а пришли добровольно. А многие уже и погибли,некоторые тела не смогли и забрать из под вербового. Так что не стыдись,а ему должно быть стыдно,когда его дети спросят где он был во время войны.
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06.05.2024 15:38 Відповісти
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06.05.2024 15:45 Відповісти
А закон про військовий обов'язок є?
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06.05.2024 15:48 Відповісти
Был взят за шланг когда отливал стоя
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06.05.2024 15:40 Відповісти
А може то була Вєрка Сердючка .
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06.05.2024 15:55 Відповісти
пОцан к успєху шОл.. нєподфартіло... ганьбище на увесь притомний Український Світ.. "усімипрезиденти", зебіли-уклоністи, співчувають та обдумують нові варіанти "падіння у прірву успЄха" - у Зєлєнскага та Сердючки якось же ж вийшло
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06.05.2024 16:03 Відповісти
Ну але багато включають стадний інстикнт і кажуть позор чуваку, замість держави, яка до такого довела
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06.05.2024 16:44 Відповісти
Ну вот серйозно: це не хлопу позор, який сцить воювати. Ладно ви супер-мєга тігри всі. Але таких як ви 5%. А решта боіться більше вас вмирати. І тут коли таке читають за кордоном - стає стидно. Причому не за цього чоловіка, якого всі під дике улюлюкання толпи яка сама б задоволенням звалила закордон як тільки так і одразу хочуть спалити на вогнищі…. А стидно за Державу, яка доводить людей до цього переодягання з чужим паспорто
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06.05.2024 16:43 Відповісти
Зазвичай пишуть таке ті, хто з ттх чи інших причин (законним) воювати не буде. В цілому згоден. Якщо щось порушив - має бути відповідальність, навіть не сперечаюся. Але такі новини - ви праві - кажуть тільки про проблеми держави. Завжди винен керівник або командир - така командирська доля. А здебільшого ті, хто воює - вони просто хочуть, щоб їх поміняли і здриснути на дємбєль (що нормально), а на подальшу долю держави начхати. Бо баггато патріоти лише на форумах, а глобально кожна людина в першу чергу дбає про родину і себе - що цілком логічно і нормально. А задача держави зробити так, щоб цілі держави і цілі громадянина максимально співпадали. Тоді і примус не потрібний буде

Ще раз - я його не виправдовую. Але сумно від ціого всього....
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06.05.2024 17:07 Відповісти
То часом не колишній мер Золотоноші і колишній депутат..?
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06.05.2024 16:47 Відповісти
У нього "пістолет" випирає ....Розкусили хлопа!
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06.05.2024 17:38 Відповісти
Лень читать каменты.. Донна Роза Дальваторес уже была тут?
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06.05.2024 17:38 Відповісти
Креативно.
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06.05.2024 17:57 Відповісти
Ну вылитая Кончита Вурст 😂
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06.05.2024 22:15 Відповісти
Це наскільки треба бути архінікчемою щоб іти перевдягнутим в тьолочку не в Угорщину, а в Румунію. Ха ха ха.
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06.05.2024 22:34 Відповісти
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