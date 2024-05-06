Чоловік у жіночому вбранні намагався виїхати з України з паспортом сестри, - ДПСУ. ВIДЕО

44-річного жителя Золотоноші, переодягненого в жінку, затримали сьогодні вранці прикордонники відділення "Хижа" Мукачівського загону поблизу кордону з Румунією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, "озброївшись" паспортом сестри, невибагливим "фешн луком", макіяжем та перукою чоловік приїхав на Закарпаття, щоб спробувати незаконно перетнути українсько-румунський кордон.

"Маневр з перевдяганням з легкістю викрив наряд, як тільки чоловік потрапив у прикордоння. Щоправда він намагався не здаватися, стверджуючи, що є громадянкою України і навіть надав для перевірки паспорт.

Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скерували до суду", - йдеться у повідомленні.

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