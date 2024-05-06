Мужчина в женской одежде пытался выехать из Украины с паспортом сестры, - ГПСУ. ВИДЕО

44-летнего жителя Золотоноши, переодетого в женщину, задержали сегодня утром пограничники отделения "Хижа" Мукачевского отряда вблизи границы с Румынией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, "вооружившись" паспортом сестры, непритязательным "фэшн луком", макияжем и париком мужчина приехал на Закарпатье, чтобы попытаться незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

"Маневр с переодеванием с легкостью разоблачил наряд, как только мужчина попал в приграничье. Правда он пытался не сдаваться, утверждая, что является гражданкой Украины и даже предоставил для проверки паспорт.

В отношении задержанного составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направили в суд", - говорится в сообщении.

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