Мужчина в женской одежде пытался выехать из Украины с паспортом сестры, - ГПСУ. ВИДЕО
44-летнего жителя Золотоноши, переодетого в женщину, задержали сегодня утром пограничники отделения "Хижа" Мукачевского отряда вблизи границы с Румынией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, "вооружившись" паспортом сестры, непритязательным "фэшн луком", макияжем и париком мужчина приехал на Закарпатье, чтобы попытаться незаконно пересечь украинско-румынскую границу.
"Маневр с переодеванием с легкостью разоблачил наряд, как только мужчина попал в приграничье. Правда он пытался не сдаваться, утверждая, что является гражданкой Украины и даже предоставил для проверки паспорт.
В отношении задержанного составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направили в суд", - говорится в сообщении.
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Яка користь від вас суспільству ? Народити дитину ти не можеш, ти не жінка. Воювати також не йдеш, бо ти не чоловік.
Поки ти протирав штанці вдома.
Ще раз - я його не виправдовую. Але сумно від ціого всього....