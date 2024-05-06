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Мужчина в женской одежде пытался выехать из Украины с паспортом сестры, - ГПСУ. ВИДЕО

44-летнего жителя Золотоноши, переодетого в женщину, задержали сегодня утром пограничники отделения "Хижа" Мукачевского отряда вблизи границы с Румынией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, "вооружившись" паспортом сестры, непритязательным "фэшн луком", макияжем и париком мужчина приехал на Закарпатье, чтобы попытаться незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

"Маневр с переодеванием с легкостью разоблачил наряд, как только мужчина попал в приграничье. Правда он пытался не сдаваться, утверждая, что является гражданкой Украины и даже предоставил для проверки паспорт.

В отношении задержанного составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направили в суд", - говорится в сообщении.

Также смотрите: На берегу Тисы с румынской стороны границы обнаружили тело неизвестного мужчины, - Госпогранслужба. ФОТО

чоловік у жіночому образі

Автор: 

Госпогранслужба (6425) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+26
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06.05.2024 14:34
+25
Це капєц. От як взагалі можна бути таким?

Особисто я неймовірно щасливий, що 20 місяців провів на нулі. Це було найголовніше, що було в моєму житті. Тепер я маю близьких побратимів не тільки в Україні, але в багатьох країнах світу. І це найкращі воїни у світі.

Просто відверто не розумію. Якщо ти вважаєш себе чоловіком, то ще 24.02.22р. повинен був взяти до рук зброю.
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06.05.2024 14:35
+16
Треба відрізати тістікули.
Прагне бути жінкою - зробить з нього жинку.
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06.05.2024 14:27
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Представник лгбт ?
Яка користь від вас суспільству ? Народити дитину ти не можеш, ти не жінка. Воювати також не йдеш, бо ти не чоловік.
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06.05.2024 14:44 Ответить
А в мене є підозра що Коно Пелька це рашан підарашн бот, який агітує за припинення бойових дій для ЗСУ і мир на умовах рф.
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06.05.2024 14:49 Ответить
Я читаю між рядків. Прямо не даєш, але напрямок коментів явно вказує на дрібне паскудство.
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06.05.2024 14:55 Ответить
Дичину? Ушльопок, я з першого дня повномасштабної. Воював в Ірпіні, воював на Ізюмському напрямку, на Лимано-Куп'янському.

Поки ти протирав штанці вдома.
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06.05.2024 14:50 Ответить
Це ти про рашистів?
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06.05.2024 17:19 Ответить
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06.05.2024 14:43 Ответить
Красунчик. От можуть, коли хочуть, маскуватись. Розвідник, припологовий.
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06.05.2024 14:43 Ответить
Було б смішно, якщо б не було так сумно((
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06.05.2024 14:45 Ответить
Цюцюрка підвела...
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06.05.2024 14:48 Ответить
Хтось з погранців поліз під спідницю і був неприємно здивовании
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06.05.2024 14:50 Ответить
Може хтось і приємно. В Україні люди толерантні до ЛГБТ, ми ж Європа. А ось до підерасів, як цей -ні.
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06.05.2024 15:03 Ответить
Подивіться на спідницю , складену в кишені ніс )))
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06.05.2024 15:08 Ответить
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06.05.2024 14:58 Ответить
З таким хистом, краще б пішов клоуном у цирк. Там тепер бронь дають.
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06.05.2024 15:04 Ответить
Ще не пізно…
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06.05.2024 15:16 Ответить
А може навпаки, в душі хотів бути розвідником і вирішив спробувати. Не проканало.
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06.05.2024 15:46 Ответить
Я третий год на войне ,и я радуюсь когда ловят таких ********* и позорят на всю страну. Потому что не хотят защищать свою страну,нас кто первыми прискакали в военкоматы и ночевали под дверями лишь бы забрали,менять некому. Оно одеяло женские шмотки и полезло через границу,а я знаю 19 летних добровольцев которые могли и не воевать а пришли добровольно. А многие уже и погибли,некоторые тела не смогли и забрать из под вербового. Так что не стыдись,а ему должно быть стыдно,когда его дети спросят где он был во время войны.
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06.05.2024 15:38 Ответить
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06.05.2024 15:45 Ответить
А закон про військовий обов'язок є?
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06.05.2024 15:48 Ответить
Был взят за шланг когда отливал стоя
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06.05.2024 15:40 Ответить
А може то була Вєрка Сердючка .
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06.05.2024 15:55 Ответить
пОцан к успєху шОл.. нєподфартіло... ганьбище на увесь притомний Український Світ.. "усімипрезиденти", зебіли-уклоністи, співчувають та обдумують нові варіанти "падіння у прірву успЄха" - у Зєлєнскага та Сердючки якось же ж вийшло
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06.05.2024 16:03 Ответить
Ну але багато включають стадний інстикнт і кажуть позор чуваку, замість держави, яка до такого довела
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06.05.2024 16:44 Ответить
Ну вот серйозно: це не хлопу позор, який сцить воювати. Ладно ви супер-мєга тігри всі. Але таких як ви 5%. А решта боіться більше вас вмирати. І тут коли таке читають за кордоном - стає стидно. Причому не за цього чоловіка, якого всі під дике улюлюкання толпи яка сама б задоволенням звалила закордон як тільки так і одразу хочуть спалити на вогнищі…. А стидно за Державу, яка доводить людей до цього переодягання з чужим паспорто
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06.05.2024 16:43 Ответить
Зазвичай пишуть таке ті, хто з ттх чи інших причин (законним) воювати не буде. В цілому згоден. Якщо щось порушив - має бути відповідальність, навіть не сперечаюся. Але такі новини - ви праві - кажуть тільки про проблеми держави. Завжди винен керівник або командир - така командирська доля. А здебільшого ті, хто воює - вони просто хочуть, щоб їх поміняли і здриснути на дємбєль (що нормально), а на подальшу долю держави начхати. Бо баггато патріоти лише на форумах, а глобально кожна людина в першу чергу дбає про родину і себе - що цілком логічно і нормально. А задача держави зробити так, щоб цілі держави і цілі громадянина максимально співпадали. Тоді і примус не потрібний буде

Ще раз - я його не виправдовую. Але сумно від ціого всього....
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06.05.2024 17:07 Ответить
То часом не колишній мер Золотоноші і колишній депутат..?
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06.05.2024 16:47 Ответить
У нього "пістолет" випирає ....Розкусили хлопа!
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06.05.2024 17:38 Ответить
Лень читать каменты.. Донна Роза Дальваторес уже была тут?
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06.05.2024 17:38 Ответить
Креативно.
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06.05.2024 17:57 Ответить
Ну вылитая Кончита Вурст 😂
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06.05.2024 22:15 Ответить
Це наскільки треба бути архінікчемою щоб іти перевдягнутим в тьолочку не в Угорщину, а в Румунію. Ха ха ха.
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06.05.2024 22:34 Ответить
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