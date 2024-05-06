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Выезд мужчин за границу во время военного положения: украинских пограничников пытались подкупить более тысячи раз, - ГПСУ. ИНФОГРАФИКА

спроби підкупу прикордонників

С начала действия военного положения украинских пограничников пытались подкупить 1060 раз на общую сумму почти 11,3 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, с начала введения военного положения пограничники пресекли 1060 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму почти 11,3 млн грн в национальной и иностранной валюте. 50 из них - на сумму более 660 тыс. грн - пресечены в течение апреля этого года.

"Большинство попыток подкупа правоохранителей пытались осуществить мужчины - граждане Украины, которые пытались выехать за границу. В двух случаях выявлены факты возможного нарушения личным составом ГПСУ антикоррупционного законодательства. О выявленных правонарушениях проинформирована Нацполиция", - говорится в сообщении.

Также читайте: Мужчина в женской одежде пытался выехать из Украины с паспортом сестры, - ГПСУ. ВИДЕО

інфографіка спроби підкупу прикордонників

Как сообщалось ранее, мужчина в женской одежде пытался выехать из Украины с паспортом сестры.

Автор: 

взятка (6152) Госпогранслужба (6383) подкуп (600) уклонисты (809)


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Топ комментарии
+12
А скільки було телефонних дзвінків з ОП для наказу когось там пропустити?
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06.05.2024 16:25
+9
То есть средняя взятка составляет 10 тыс. грн = $250??? Вам самим не смешно такой бред публиковать?
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06.05.2024 16:25
+9
Ну на кого розрахована така стаття? На 73% зедебілів? Хто хоч раз перетинав український кордон на власному купленому авто в Європі, той у повній мірі пізнав "чесність та непідкупність" митників та прикордонників, при перетині кордону у повній мірі розкривається суть людей у погонах і розумієш в яку корумповану країну ти поверташся...
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06.05.2024 16:39
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Це не вдалось 1000р - а вдалось?
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06.05.2024 16:20 Ответить
А на 1001 - вдалося. Ямі, сам зізнався, гидота жопокручена.
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06.05.2024 16:46 Ответить
То есть средняя взятка составляет 10 тыс. грн = $250??? Вам самим не смешно такой бред публиковать?
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06.05.2024 16:25 Ответить
То вплав через Тису від криміналу 5 тисяч доларів коштує. А прикордонники це офіційні особи. Їм совість не дозволяє знущатися з зубожілого населення.
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06.05.2024 16:30 Ответить
Ага. Они бесплатно отворачиваются в нужный момент. А новые машины, от которых их зарубежные коллеги охриневают им государство выдает в частное пользование.
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06.05.2024 16:34 Ответить
підкидають як нічийні та безхозні.
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06.05.2024 16:53 Ответить
А скільки було телефонних дзвінків з ОП для наказу когось там пропустити?
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06.05.2024 16:25 Ответить
Навіть особистий лист від Буданова був
Зелені казкарі нам заливають і навіть не червоніють. Гидко читати про "саму чесну та патріотичну" прикордонну службу.
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06.05.2024 18:16 Ответить
українські прикордонники принаймні двічі ставали справжніми марсіанами (коли порошенко) - оце цікаво, а не якесь дурне земне звичайне...
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06.05.2024 16:32 Ответить
Так ось чому на даний момент, кількість прикордонників у західному регіоні більша чим за часів сирівсирів? Перевіряють на матеріальних пофігізм із відсутністю стрілянини.

Цікаво, а яке ж співвідношення цих 1060 трафунків із понад 20000 чоловіків, що виїхало та було підтверджено прикордонниками сусідніх держав???
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06.05.2024 16:34 Ответить
Ну на кого розрахована така стаття? На 73% зедебілів? Хто хоч раз перетинав український кордон на власному купленому авто в Європі, той у повній мірі пізнав "чесність та непідкупність" митників та прикордонників, при перетині кордону у повній мірі розкривається суть людей у погонах і розумієш в яку корумповану країну ти поверташся...
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06.05.2024 16:39 Ответить
Мені, мабуть, поталанило. Або вони бачили в моїх очах, що мені не потрібно заробляти на контрабандних цигарках чи ввозити в Україну айфони заховані в двері авто.
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06.05.2024 17:02 Ответить
- Доброго дня, давайте я вам хабаря дам, а ви мене пропустите?
- А скільки ви пропонуєте?
- 10 000 грн
- Ні, я хабарів не беру.
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06.05.2024 16:40 Ответить
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06.05.2024 16:42 Ответить
У двох випадках виявлено факти можливого порушення особовим складом ДПСУ антикорупційного законодавства. (((Про це повідомляє із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби Джерело: - кому потрібна ця брехня???
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06.05.2024 16:44 Ответить
Бо заборони на виїзд не повинно бути взагалі, це дискредитую Україну як правову державу, особливо на фоні кровожерливого сусіда. Якщо військовозабов'язана людина не повертається по повістці, тоді має діяти закон, все.
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06.05.2024 16:46 Ответить
Але доблєсному батальйону Монако це з легкістю вдалося!
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06.05.2024 16:55 Ответить
и ни разу не подкупили -ваабче
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06.05.2024 17:20 Ответить
А вони всі хором такі чесні, що сльози навертаються. Не беруть принципово!
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06.05.2024 17:20 Ответить
600 тис чоловіків виїхало з України з 24 лютого 2022 року напевно не за хабарі?
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06.05.2024 17:55 Ответить
Че то вспомнился честный милицианер из кацапских шоу.
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06.05.2024 17:56 Ответить
100%. Ось так виглядає прикордонник з сім'єю:
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06.05.2024 18:19 Ответить
Тобто,середній розмір хабара,-11600 грн 😆
Не дивно,що прикордонні пацюки відмовляли таким неадекватам...
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06.05.2024 18:20 Ответить
Минуточку я записываю: итак, пытались подкупить - тысячу раз. Успешно подкупили 100 тысяч раз... Или больше? Ась
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06.05.2024 18:33 Ответить
11 300 000 х 39 = 400 млн. Скільки це дронів ? Невже Україні зайві ці дрони ? Дозвольте ці кошти заплатити в бюджет офіційно за довідку: відстрочка від мобілізації. Треба закон ? Прийняти важко ? А я б прийняв.
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06.05.2024 19:07 Ответить
українських прикордонників намагалися підкупити понад тисячу разів

Краще скажіть не скільки намагалися, а скільки вдалося.
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06.05.2024 20:25 Ответить
А скольких подкупили, в эту статиску уж точно не вошло!!!
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06.05.2024 21:15 Ответить
дякуємо тобі, Господи, що послав нам непідкупних митників, ну зовсім непідкупних...
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06.05.2024 21:26 Ответить
Так ці придурки саме для того і ввели неконституційну заборону на виїзд чоловіків, щоб хабарі збирати
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06.05.2024 22:09 Ответить
 
 