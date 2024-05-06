Выезд мужчин за границу во время военного положения: украинских пограничников пытались подкупить более тысячи раз, - ГПСУ. ИНФОГРАФИКА
С начала действия военного положения украинских пограничников пытались подкупить 1060 раз на общую сумму почти 11,3 млн грн
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, с начала введения военного положения пограничники пресекли 1060 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму почти 11,3 млн грн в национальной и иностранной валюте. 50 из них - на сумму более 660 тыс. грн - пресечены в течение апреля этого года.
"Большинство попыток подкупа правоохранителей пытались осуществить мужчины - граждане Украины, которые пытались выехать за границу. В двух случаях выявлены факты возможного нарушения личным составом ГПСУ антикоррупционного законодательства. О выявленных правонарушениях проинформирована Нацполиция", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, мужчина в женской одежде пытался выехать из Украины с паспортом сестры.
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Зелені казкарі нам заливають і навіть не червоніють. Гидко читати про "саму чесну та патріотичну" прикордонну службу.
Цікаво, а яке ж співвідношення цих 1060 трафунків із понад 20000 чоловіків, що виїхало та було підтверджено прикордонниками сусідніх держав???
- А скільки ви пропонуєте?
- 10 000 грн
- Ні, я хабарів не беру.
Не дивно,що прикордонні пацюки відмовляли таким неадекватам...
Краще скажіть не скільки намагалися, а скільки вдалося.