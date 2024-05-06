Выезд мужчин за границу во время военного положения: украинских пограничников пытались подкупить более тысячи раз, - ГПСУ. ИНФОГРАФИКА

С начала действия военного положения украинских пограничников пытались подкупить 1060 раз на общую сумму почти 11,3 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, с начала введения военного положения пограничники пресекли 1060 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму почти 11,3 млн грн в национальной и иностранной валюте. 50 из них - на сумму более 660 тыс. грн - пресечены в течение апреля этого года.

"Большинство попыток подкупа правоохранителей пытались осуществить мужчины - граждане Украины, которые пытались выехать за границу. В двух случаях выявлены факты возможного нарушения личным составом ГПСУ антикоррупционного законодательства. О выявленных правонарушениях проинформирована Нацполиция", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, мужчина в женской одежде пытался выехать из Украины с паспортом сестры.