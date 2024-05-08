Мужчина выдавал себя за вдовца и пытался выехать за границу с 16-летней дочерью, - Госпогранслужба. ФОТО
Пограничники задержали мужчину, который вместе со своей 16-летней дочерью пытался пересечь границу. Он предъявил свидетельство о смерти жены, но оно оказалось поддельным.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, гражданин Украины через пункт пропуска "Лужанка" пытался попасть в Венгрию. Все выдавалось вполне законно. Мужчина направлялся вместе со своей 16-летней дочерью.
В качестве основания для выезда за границу он предоставил свидетельство о смерти жены и решение суда об установлении факта ее смерти. Однако после проверки оказалось, что документы полностью поддельные. Кроме того, выяснилось, что и "принадлежат" они живой женщине, которая сейчас находится за границей.
Сообщается, что правонарушителю за совершенное грозит уголовная ответственность.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина в женском наряде пытался выехать из Украины с паспортом сестры.
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Что касается Украины, то здесь из 38 миллионов на захист встали 1.5 миллиона за два с лишним года тяжелейшей войны против сильнейшего врага. Тоже каждый 25ый кстати... так, что не надо страдать мешюншовартистю.