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Мужчина выдавал себя за вдовца и пытался выехать за границу с 16-летней дочерью, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники задержали мужчину, который вместе со своей 16-летней дочерью пытался пересечь границу. Он предъявил свидетельство о смерти жены, но оно оказалось поддельным.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, гражданин Украины через пункт пропуска "Лужанка" пытался попасть в Венгрию. Все выдавалось вполне законно. Мужчина направлялся вместе со своей 16-летней дочерью.

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Чоловік видавав себе за вдівця для перетину кордону

В качестве основания для выезда за границу он предоставил свидетельство о смерти жены и решение суда об установлении факта ее смерти. Однако после проверки оказалось, что документы полностью поддельные. Кроме того, выяснилось, что и "принадлежат" они живой женщине, которая сейчас находится за границей.

Чоловік видавав себе за вдівця для перетину кордону

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Сообщается, что правонарушителю за совершенное грозит уголовная ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина в женском наряде пытался выехать из Украины с паспортом сестры.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) подделка (437)


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Топ комментарии
+5
Один розказував за шашлики у травні, інший заспокоював що мешканцям прикордонних областей з мордором, не варто хвилюватись, бо ніякої небезпеки нема. А потім раптом виявляється що ти в небезпеці з усіх сторін, бо одні скажені херачать ракетами, КАБами, артілерією, а наші Є*анати нічого кращого не придумали як наплювати на права людини, гендерну та статеву рівність, гідність та безпеку громадян соєї країни, розтоптати Конституцію України, та зробити коцтабір для чоловіків, відпустивши жінок за кордон що руйнує сімї, та змушує громадян ненавидити свюж країну. І після того всього ще й об'явити всіх ухилянтами та примушувати йти на війну на строк "поки не здохнеш." Потрібни негайни чи перевибори, чи добровільна відставка з формуванням уряду національної єдності як в Ізраїлі, інакше ця ЗЕ-пліснява доїсть країну, а недоїдки викине на смітник.
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08.05.2024 13:08
+2
А футболіста завтра відмажуть,бо навіть до Андрія Шевченка звернулися.Всі рівні,але хтось рівніший.
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08.05.2024 12:48
+2
Викормили?Держава ні в що не вкладалась.Це такі як цей чоловік вкладались і утримували весь державний апарат.
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08.05.2024 20:20
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держава тебе "любе" синку, та фиг куди відпусте.
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08.05.2024 12:44 Ответить
А футболіста завтра відмажуть,бо навіть до Андрія Шевченка звернулися.Всі рівні,але хтось рівніший.
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08.05.2024 12:48 Ответить
Футболіста повинні "відмазати" хоча б тому, що він по віку не підпадає наразі під мобілізацію!
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08.05.2024 13:02 Ответить
Ну навіщо його тримати? Не бачить він вже свого тут майбутнього.Дружина там.Сім'я ж розпадається.Донька також буде навчатися,десь закордоном і жити там.
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08.05.2024 12:51 Ответить
Цього ******** тут викормили навчали захищали тож хай платить за свое існування та своїх тьоток в яких держава теж вкладалась а зараз яка різниця, аби собі та жінці
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08.05.2024 13:26 Ответить
Викормили?Держава ні в що не вкладалась.Це такі як цей чоловік вкладались і утримували весь державний апарат.
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08.05.2024 20:20 Ответить
Один розказував за шашлики у травні, інший заспокоював що мешканцям прикордонних областей з мордором, не варто хвилюватись, бо ніякої небезпеки нема. А потім раптом виявляється що ти в небезпеці з усіх сторін, бо одні скажені херачать ракетами, КАБами, артілерією, а наші Є*анати нічого кращого не придумали як наплювати на права людини, гендерну та статеву рівність, гідність та безпеку громадян соєї країни, розтоптати Конституцію України, та зробити коцтабір для чоловіків, відпустивши жінок за кордон що руйнує сімї, та змушує громадян ненавидити свюж країну. І після того всього ще й об'явити всіх ухилянтами та примушувати йти на війну на строк "поки не здохнеш." Потрібни негайни чи перевибори, чи добровільна відставка з формуванням уряду національної єдності як в Ізраїлі, інакше ця ЗЕ-пліснява доїсть країну, а недоїдки викине на смітник.
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08.05.2024 13:08 Ответить
Якесь словоблуддя, в Ізрайлі всі громодяни встали на захист своїі держави повертаючись з закордону і внутрі країни бо в них е честь та совість всі йдуть на захист своеї держави а не шукають як врятувати свою шкуру. А в нас багато покидькив націі яким якарізниця тому і вибрали ухилянта зеленського , головне собі та жінці, отак і живуть все життя в лайні воруючи укриваючись на помийках ЕС.
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08.05.2024 13:39 Ответить
Ну если быть точным, то в Израиле из 9.5 миллионов на захист встали около 350-400 тысяч. Каждый 25ый гражданин примерно. И количество выехавших из Израиля после нападения было примерно таким же. Просто границ никто не закрывал. Многие впрочем возвращаются, противник оказался слабым и война идет к концу.
Что касается Украины, то здесь из 38 миллионов на захист встали 1.5 миллиона за два с лишним года тяжелейшей войны против сильнейшего врага. Тоже каждый 25ый кстати... так, что не надо страдать мешюншовартистю.
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08.05.2024 16:21 Ответить
Не всі,а резервісти.
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08.05.2024 20:21 Ответить
Україна не Ізраіль
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10.05.2024 01:01 Ответить
 
 