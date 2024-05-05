До 150 человек ежедневно получают отказ в пересечении границы, - Госпогранслужба
Ежедневно по разным причинам на границе на выезд из Украины пограничники отказывают в пересечении границы 120-150 людям.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска, которые не имеют тех необходимых документов, которые бы давали право на пересечение границы", - отметил Демченко.
Он также допускает, что правила пересечения границы могут измениться, но советует не ждать чего-то кардинального.
Ранее Демченко отмечал, что после того, как закон о мобилизации вступит в силу, изменятся правила пересечения границы для определенных категорий лиц.
Закон о мобилизации
Как сообщалось, 18 мая вступит в силу закон о мобилизации, который подписал президент Зеленский.
В Минобороны рассказали об основных изменениях, которые ждут граждан.
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