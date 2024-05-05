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До 150 человек ежедневно получают отказ в пересечении границы, - Госпогранслужба

кордон

Ежедневно по разным причинам на границе на выезд из Украины пограничники отказывают в пересечении границы 120-150 людям.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска, которые не имеют тех необходимых документов, которые бы давали право на пересечение границы", - отметил Демченко.

Он также допускает, что правила пересечения границы могут измениться, но советует не ждать чего-то кардинального.

Ранее Демченко отмечал, что после того, как закон о мобилизации вступит в силу, изменятся правила пересечения границы для определенных категорий лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 30 нарушителей границы погибли с начала полномасштабного вторжения, - Госпогранслужба

Закон о мобилизации

Как сообщалось, 18 мая вступит в силу закон о мобилизации, который подписал президент Зеленский.

В Минобороны рассказали об основных изменениях, которые ждут граждан.

Автор: 

Госпогранслужба (6377) Демченко Андрей (279)


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Генофонд нации в Польшу рвётся...
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05.05.2024 11:48 Ответить
А пам'ятаєте, як 5 років тому ви казали: "хужє нє будєт", "хоть паржом".
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05.05.2024 11:51 Ответить
Як ви там , "па пріколу" наголосували?
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05.05.2024 11:54 Ответить
Щодня з різних причин на кордоні на виїзд з України прикордонники відмовляють у перетині кордону 120-150 людям

То хай урочисто пообіцяють більше цього не робити!
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05.05.2024 12:16 Ответить
чоловік інвалід 2 групи на візку..може виїхати чи ні ? ..бо при такому здоров'ї скажуть що він здоровіший чим поліцейський і пошлють окопи рить при РМТЗ
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05.05.2024 13:40 Ответить
Порошенко і далі робить свою чорну справу - виганяє бідний нарід на чужбінушку...
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05.05.2024 14:47 Ответить
На халяву хотіли кордон перетнути? Зовсім обнагліли. У погранців і митників діти голодні плачуть, хамон просять.
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05.05.2024 15:17 Ответить
 
 