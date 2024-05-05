До 150 человек ежедневно получают отказ в пересечении границы, - Госпогранслужба

Ежедневно по разным причинам на границе на выезд из Украины пограничники отказывают в пересечении границы 120-150 людям.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска, которые не имеют тех необходимых документов, которые бы давали право на пересечение границы", - отметил Демченко.

Он также допускает, что правила пересечения границы могут измениться, но советует не ждать чего-то кардинального.

Ранее Демченко отмечал, что после того, как закон о мобилизации вступит в силу, изменятся правила пересечения границы для определенных категорий лиц.

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Закон о мобилизации

Как сообщалось, 18 мая вступит в силу закон о мобилизации, который подписал президент Зеленский.

В Минобороны рассказали об основных изменениях, которые ждут граждан.