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Для некоторых категорий украинцев изменятся правила выезда за границу, - ГПСУ

молдова,кордон

После того, как закон о мобилизации вступит в силу, изменятся правила пересечения границы для определенных категорий лиц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, Кабмин должен привести нормативные документы в соответствии с требованиями закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Поэтому стоит ожидать, что в правила пересечения границы могут быть внесены изменения.

Демченко отметил, что Госпогранслужба пока не знает, чего будут касаться изменения. Вероятно, речь идет о категории граждан, которые имеют отсрочку от призыва.

"Но учитывая, что также в статью 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то стоит ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные, изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы", - предупредил спикер Госпогранслужбы.

Закон о мобилизации

Напомним, 18 мая вступит в силу закон о мобилизации, который накануне подписал президент Зеленский.

В Минобороны рассказали об основных изменениях, которые ждут граждан.

Также смотрите: Переплывали реку, чтобы вернуться в Украину: На границе с Польшей задержали двух братьев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Госпогранслужба (6374) граница (5258) Демченко Андрей (279)


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Топ комментарии
+6
Для виїзду в Монако нічого не зміниться
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02.05.2024 15:50
+3
Так про шо новина?
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02.05.2024 15:39
+2
Афігенна новина. Певно, будуть якісь зміни, але ми не знаємо які, і для кого.
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02.05.2024 16:27
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Так про шо новина?
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02.05.2024 15:39 Ответить
Для виїзду в Монако нічого не зміниться
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02.05.2024 15:50 Ответить
Заброньованим клоунам можна буде їздити в Монако.
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02.05.2024 15:51 Ответить
кабмін тепер заміняє КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ і створить ще одне корупційне корито...
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02.05.2024 15:56 Ответить
мабуть інвалідів 25-50 по старих доках пускать не будуть. А може студентам таки дозволять. чого вони тут на шиях сидять, нехай вчитись їдуть
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02.05.2024 15:58 Ответить
Да хрєн там збільшать коло вільних. Скорше навпаки. З таким успіхом я бачу, шо вони закриють кордони на 5 років після війни, шоп всі не втекли поки дають
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02.05.2024 16:46 Ответить
Афігенна новина. Певно, будуть якісь зміни, але ми не знаємо які, і для кого.
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02.05.2024 16:27 Ответить
Чи не ти тиждень тому дрочив на незаконне рішення МЗС не видавати громадянам паспорти, за які вони заплатили гроші? То їж чиновницьке гімно повною ложкою. Я можу впевнено сказати, що українські прикордонники -це тупорилі придурки, які систематично порушують закон. З першого дня війни ця мразота діє на підставі відомчої писульки, якої людям навіть не показують, бо вона має гриф "для службового використання". Ігнорують статтю 33 Конституції, бо отримали вказівку у якомусь листі (хоча лист це не закон і не встановлює законодавчих норм). Тобто все те саме, що і у випадку з порушенням ст. 25 Конституції на підставі писульки за підписом заступника міністра МЗС Сибіги. То чим ти не задоволений, віслюк? Чи ти хотів лише зловтішатися з інших?
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02.05.2024 17:01 Ответить
****, спали свій український паспорт - накажи тих придурків - прикордонників 😆
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05.05.2024 11:46 Ответить
Ти на зарплаті тут одну й ту саму дурню пишеш, вертухайський вилупок, охоронець концтабору
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06.05.2024 17:04 Ответить
Тобто? Тепер крім дозволу воєнкома треба буде брати ще і дозвіл у Павлюка?
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02.05.2024 16:44 Ответить
зробіть їм душ Шарко, бо вони щось незрозуміле мямлють
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02.05.2024 16:45 Ответить
Придурки. Закон про мобілізацію жодним чином не регулює питання виїзду за кордон. Це вигадка від самого початку, що у воєнний час можна виїжджати за кордон тільки чоловікам, які звільнені від мобілізації за ст. 23 Закону про мобілізацію. Насправді питання виїзду за кордон регулює Закон Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. І виїзд за кордон (право гарантоване ст. 33 Конституції) обмежується тільки у випадках, перелічених у статті 6 цього Закону.
Прикордонники - тупорилі шулери. Спочатку брешуть, що зміни у Законі про мобілізацію мають відношення до виїзду за кордон (подають це як факт, хоча це брехня), а потім пишуть писульки, про те, які документи треба для задоволення їх садистських бажань (там свідоцтва про народження дітей, посвідчення інваліда, тощо). Хоча насправді нічого цього вони не мають правоо вимагати. Тільки закордонний паспорт перевірити і все
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02.05.2024 16:47 Ответить
А як ти сам виїхав з країни "шуллєрів"? Дав хабаря?! Так знищи свій український паспорт - стань вільною людиною.
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05.05.2024 11:49 Ответить
Троляка тупий не вказуй мені, що мені робити
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06.05.2024 17:02 Ответить
Вертухаї. Зробили з країни північну Корею. А що стосується могилізації "по-новому, влада дуиає, що цей безкоштовний відлов "м'яса" буде успішним. Ідіоти. Для того, щоб зрозуміти, що лайно не смачне, не обов'язково його куштувати. Так і з цією мобілізацією: ви вбили мотивацію в людях під ноль і те, що ви когось впіймаєте на вулиці, вам ніяк не допоможе. Ви (влада, цькуваьелі цивільних з усіх тв-помийок), самі, своїми руками вбили і мотивацію і довіру до країни (силовики, мєнти, держслужбовці, мародери заброньовані, яйця по 17 в мільярдах вкрадені буквально на крові солдат, яким по простоті душевній внушили, що винуватий в усьому якісь "ухилянти', а не алада. Це зробить ситуацію ще гіршою, бо ви думаєте що вийде, а ніхєра не вийде, буде ще гірше - але ви втратите час. Рашка вже відмовилась від "бусицвкації" і платять банально реальні гроші, є термін служби (а не до "кінця війни") соцпакет, виплати.
Ну і закритими кордонами ви зробили з людей рабів, що вам скоро буде кров'ю аідхаркуватись, люди зненавидять цю країну і винними в цьому будуть не стільки орки, скільки влада.
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02.05.2024 17:59 Ответить
Тобто, тебе жаба давить, бо для того аби незаконно виїхати з країни, тобі прийшлося дати хабаря.
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05.05.2024 11:48 Ответить
 
 