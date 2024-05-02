Для некоторых категорий украинцев изменятся правила выезда за границу, - ГПСУ

После того, как закон о мобилизации вступит в силу, изменятся правила пересечения границы для определенных категорий лиц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, Кабмин должен привести нормативные документы в соответствии с требованиями закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Поэтому стоит ожидать, что в правила пересечения границы могут быть внесены изменения.

Демченко отметил, что Госпогранслужба пока не знает, чего будут касаться изменения. Вероятно, речь идет о категории граждан, которые имеют отсрочку от призыва.

"Но учитывая, что также в статью 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то стоит ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные, изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы", - предупредил спикер Госпогранслужбы.

Закон о мобилизации

Напомним, 18 мая вступит в силу закон о мобилизации, который накануне подписал президент Зеленский.

В Минобороны рассказали об основных изменениях, которые ждут граждан.

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