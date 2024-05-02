Для некоторых категорий украинцев изменятся правила выезда за границу, - ГПСУ
После того, как закон о мобилизации вступит в силу, изменятся правила пересечения границы для определенных категорий лиц.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
По его словам, Кабмин должен привести нормативные документы в соответствии с требованиями закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Поэтому стоит ожидать, что в правила пересечения границы могут быть внесены изменения.
Демченко отметил, что Госпогранслужба пока не знает, чего будут касаться изменения. Вероятно, речь идет о категории граждан, которые имеют отсрочку от призыва.
"Но учитывая, что также в статью 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то стоит ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные, изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы", - предупредил спикер Госпогранслужбы.
Закон о мобилизации
Напомним, 18 мая вступит в силу закон о мобилизации, который накануне подписал президент Зеленский.
В Минобороны рассказали об основных изменениях, которые ждут граждан.
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Прикордонники - тупорилі шулери. Спочатку брешуть, що зміни у Законі про мобілізацію мають відношення до виїзду за кордон (подають це як факт, хоча це брехня), а потім пишуть писульки, про те, які документи треба для задоволення їх садистських бажань (там свідоцтва про народження дітей, посвідчення інваліда, тощо). Хоча насправді нічого цього вони не мають правоо вимагати. Тільки закордонний паспорт перевірити і все
Ну і закритими кордонами ви зробили з людей рабів, що вам скоро буде кров'ю аідхаркуватись, люди зненавидять цю країну і винними в цьому будуть не стільки орки, скільки влада.