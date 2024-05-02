Для деяких категорій українців зміняться правила виїзду за кордон, - ДПСУ
Після того, як закон про мобілізацію набуде чинності, зміняться правила перетину кордону для певних категорій осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.
За його словами, Кабмін має привести нормативні документи відповідно до вимог закону про мобілізацію, який набере чинності 18 травня. Тому варто очікувати, що у правила перетину кордону можуть бути внесені зміни.
Демченко зазначив, що Держприкордонслужба поки не знає, чого будуть стосуватися зміни. Ймовірно, йдеться про категорію громадян, які мають відстрочку від призову.
"Але зважаючи, що також в статтю 23 Закону України "По мобілізацію та мобілізаційну підготовку" були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону", - попередив речник Держприкордонслужби.
Закон про мобілізацію
Нагадаємо, 18 травня набуде чинності закон про мобілізацію, який напередодні підписав президент Зеленський.
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Прикордонники - тупорилі шулери. Спочатку брешуть, що зміни у Законі про мобілізацію мають відношення до виїзду за кордон (подають це як факт, хоча це брехня), а потім пишуть писульки, про те, які документи треба для задоволення їх садистських бажань (там свідоцтва про народження дітей, посвідчення інваліда, тощо). Хоча насправді нічого цього вони не мають правоо вимагати. Тільки закордонний паспорт перевірити і все
Ну і закритими кордонами ви зробили з людей рабів, що вам скоро буде кров'ю аідхаркуватись, люди зненавидять цю країну і винними в цьому будуть не стільки орки, скільки влада.