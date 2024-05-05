До 150 осіб щодня отримують відмову у перетині кордону, - Держприкордонслужба

Щодня з різних причин на кордоні на виїзд з України прикордонники відмовляють у перетині кордону 120-150 людям.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Щоденно ми відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску, які не мають тих необхідних документів, які б надавали право на перетин кордону", - зазначив Демченко.

Він також допускає, що правила перетину кордону можуть змінитися, але радить не чекати чогось кардинального.

Раніше Демченко зазначав, що після того, як закон про мобілізацію набуде чинності, зміняться правила перетину кордону для певних категорій осіб.

Також читайте: Близько 30 порушників кордону загинули від початку повномасштабного вторгнення, - Держприкордонслужба

Закон про мобілізацію

Як повідомлялося, 18 травня набуде чинності закон про мобілізацію, який підписав президент Зеленський.

У Міноборони розповіли про основні зміни, які чекають громадян.