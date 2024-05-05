УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4614 відвідувачів онлайн
Новини
3 651 7

До 150 осіб щодня отримують відмову у перетині кордону, - Держприкордонслужба

кордон

Щодня з різних причин на кордоні на виїзд з України прикордонники відмовляють у перетині кордону 120-150 людям.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Щоденно ми відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску, які не мають тих необхідних документів, які б надавали право на перетин кордону", - зазначив Демченко.

Він також допускає, що правила перетину кордону можуть змінитися, але радить не чекати чогось кардинального.

Раніше Демченко зазначав, що після того, як закон про мобілізацію набуде чинності, зміняться правила перетину кордону для певних категорій осіб.

Також читайте: Близько 30 порушників кордону загинули від початку повномасштабного вторгнення, - Держприкордонслужба

Закон про мобілізацію

Як повідомлялося, 18 травня набуде чинності закон про мобілізацію, який підписав президент Зеленський.

У Міноборони розповіли про основні зміни, які чекають громадян.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5930) Демченко Андрій (342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Генофонд нации в Польшу рвётся...
показати весь коментар
05.05.2024 11:48 Відповісти
А пам'ятаєте, як 5 років тому ви казали: "хужє нє будєт", "хоть паржом".
показати весь коментар
05.05.2024 11:51 Відповісти
Як ви там , "па пріколу" наголосували?
показати весь коментар
05.05.2024 11:54 Відповісти
Щодня з різних причин на кордоні на виїзд з України прикордонники відмовляють у перетині кордону 120-150 людям

То хай урочисто пообіцяють більше цього не робити!
показати весь коментар
05.05.2024 12:16 Відповісти
чоловік інвалід 2 групи на візку..може виїхати чи ні ? ..бо при такому здоров'ї скажуть що він здоровіший чим поліцейський і пошлють окопи рить при РМТЗ
показати весь коментар
05.05.2024 13:40 Відповісти
Порошенко і далі робить свою чорну справу - виганяє бідний нарід на чужбінушку...
показати весь коментар
05.05.2024 14:47 Відповісти
На халяву хотіли кордон перетнути? Зовсім обнагліли. У погранців і митників діти голодні плачуть, хамон просять.
показати весь коментар
05.05.2024 15:17 Відповісти
 
 