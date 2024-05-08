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На Закарпатті затримали 7 горе-втікачів, які хотіли перепливти Тису одним човном на всіх, - ДПСУ. ФОТО

Сімох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини, витягли з Тиси 7 травня прикордонники Мукачівського загону. Ділки дали чоловікам один човен на всіх, помпу та вказали напрямок до річки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як затримали втікачів

"Перевіряючи надану оперативниками загону інформацію про можливу протиправну діяльність, наряд відділу "Вилок" помітив групу осіб, які намагались накачати гумовий човен. Побачивши прикордонників, зловмисники покинули плавзасіб та побігли до річки. Наздогнати втікачів вдалось за 20 метрів до держрубежу. Чоловіки вже встигли зануритися у воду та зрозуміли, що подолати річку не зможуть. За допомогою прикордонників горе-втікачі змогли вийти на берег", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усіх затриманих доставили у підрозділ для з’ясування обставин правопорушення, а також для надання можливості висушити особисті речі та одяг.

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Чоловіки знайшли ділків у соцмережах

Затриманими виявилися троє закарпатців, троє чоловіків з Хмельниччини, один з Кіровоградщини та один з Львівщини.

Чоловіки розповіли, що мали намір незаконно потрапити в Угорщину. Для цього знайшли у соцмережах ділків, які пообіцяли їм допомогти перетнути кордон через офіційні пункти пропуску.

"З прибуттям у селище Вилок, чоловікам повідомили, що в пунктах пропуску неможливо буде перетнути кордон, а тому прийдеться перепливати річку. Надали чоловікам один човен на всіх, помпу та вказали напрям руху до Тиси", - розповіли в ДПСУ.

ДПСУ затримала сімох втікачів на березі Тиси 7 травня 2024 року
ДПСУ затримала сімох втікачів на березі Тиси 7 травня 2024 року

За запропоновані послуги чоловіки мали заплатити переправникам від 6 до 7,5 тисяч доларів з кожного. Один із них вже навіть встиг розрахуватися за такий "сервіс".

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Долю ухилянтів вирішуватиме суд

Стосовно затриманих правоохоронці склали адмінпротоколи. Правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) ухилянти (900) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+7
Для этого нужен мозг, у них его нет, поэтому платят за аренду чужого
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08.05.2024 16:05
+6
А зачем кому то платить? Если уже решил сваливать, так бери лодку и вали, зачем платить то?
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08.05.2024 15:57
+6
Тиса це фантастичний покращувач генофонду українського мудрого наріду

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08.05.2024 16:00
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А зачем кому то платить? Если уже решил сваливать, так бери лодку и вали, зачем платить то?
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08.05.2024 15:57 Відповісти
Для этого нужен мозг, у них его нет, поэтому платят за аренду чужого
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08.05.2024 16:05 Відповісти
Одягаєш термокостюм, жилет для плавання та як поплавочок, спокійно перепливаєш річку!
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08.05.2024 16:19 Відповісти
не треба ніякого "термокостюма" і "жилета" , треба гідрокостюм певної товщини без вагового ременя, неопренові шкарпетки та рукавичкі і ще деякі речі і спокійно перепливеш шо завгодно. В Київі ,за 1т у.е., надам все на зріст до 172 і вагу 85кг і навчу як цим правильно користуватися
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08.05.2024 16:29 Відповісти
Люди лізуть в Тису не маючи знань і навичок ,як правильно користуватися речами , тому і тонуть . В правильному спорядженні і вмінні ним користуватися , не потонеш, даю 100%
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08.05.2024 16:58 Відповісти
А як гірську річку перепливати-навчаєте
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08.05.2024 19:13 Відповісти
Перегруз?
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08.05.2024 15:59 Відповісти
не рахуючи собаки
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08.05.2024 16:02 Відповісти
бо собака розумна - втекла від довпойопів

.
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08.05.2024 16:03 Відповісти
у Нацгвардію
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08.05.2024 16:16 Відповісти
на акадємічке чи на розпашній збирались всімох сплавлятись?
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08.05.2024 15:59 Відповісти
Тиса це фантастичний покращувач генофонду українського мудрого наріду

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08.05.2024 16:00 Відповісти
От на що вони розраховували зібравшись непомітно перетнути кордон таким натовпом і без жодної підготовки? Ще по одному, добряче підготувавшись можна було якось проскочити, а так - жодного шансу.
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08.05.2024 16:01 Відповісти
Просто дрищі та ідіоти... Треба таких на розмінуванні використовувати - всеодно більше шансів вижити...
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08.05.2024 16:09 Відповісти
З прибуттям у селище Вилок, чоловікам повідомили, що в пунктах пропуску неможливо буде перетнути кордон, а тому прийдеться перепливати річку. Надали чоловікам один човен на всіх, помпу та вказали напрям руху до Тиси. За запропоновані послуги чоловіки мали заплатити переправникам від 6 до 7,5 тисяч доларів з кожного.

А не простіше було самим купити човен і по GPS вийти до Тиси???
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08.05.2024 16:08 Відповісти
Бляха я оце подумую над тим, що самому допомогати цим імбецилам у вільний від служби час, таким алгоритмом :
у бусик посадив;
до річки довіз ;
човен дав;
напрям показав;
гроші забрав з розрахунку 30 собі 40 побратимам на потреби ЗСУ, 30 особам, що постраждали від пі.дарососійської агресії;
Тцкашникам попередньо точку висадки вказав;
поїхав за новими лишньохромосомими ухилянтам!
В результаті всі нормальні люди в бонусів, ухилянти в ТЦК, прикордонникам менше роботи!
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08.05.2024 16:10 Відповісти
гарний стартап для консалтингової фірми "Тиса там !"
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08.05.2024 16:19 Відповісти
Хороша в тебе служба ....вільного часу багато
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08.05.2024 16:28 Відповісти
Час від часу так буває декілька місяців він взагалі відсутній, а буває, що є!
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08.05.2024 16:53 Відповісти
Скинулись в сімох по 6÷7,000$ і купили на всі гроші гумового човна з помпою.
Який суд?!
Мусять наполягати на проведенні психіатричної експертизи! Вони ж неосудні, бо явні дебіли і хвороба в стані загострення.
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08.05.2024 16:30 Відповісти
палата копитних лемінгів-самогубців у псіхушці то вже занадто !!!
хай навіть вони штурмують Льодовитий океан

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08.05.2024 16:41 Відповісти
Взагалі ту річку можна подолати , але для того тре мати мізки ! Я знаю як , і це просто , згадала як це робили польські скаути )) Вітання придуркам ухилянтам ! )))
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08.05.2024 17:13 Відповісти
Закидаєш на той берег мотузку з гачком і тягнеш, поки за щось не зачепиться. Потім прив'язуєш мотузку зі свого боку і лізеш до води. Далі, тримаючись за мотузку, перепливаєш на той бік.

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08.05.2024 17:23 Відповісти
прикордоникі не дебіли , вони все оглядають тепловізором і таку переправу накроють швидко
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08.05.2024 17:40 Відповісти
З миномета.
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08.05.2024 18:23 Відповісти
Це за сприятливих умов (якщо наряд не так швидко приїде, погода погана буде і т.д.). І якщо все робитиметься швидко і злагоджено.
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08.05.2024 18:30 Відповісти
Горе - втікачів наші прикордонники врятували від смерті , бо
далеко не всі можуть дістатися до того берега і не потонути 🙁
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08.05.2024 19:15 Відповісти
 
 