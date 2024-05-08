На Закарпатті затримали 7 горе-втікачів, які хотіли перепливти Тису одним човном на всіх, - ДПСУ. ФОТО

Сімох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини, витягли з Тиси 7 травня прикордонники Мукачівського загону. Ділки дали чоловікам один човен на всіх, помпу та вказали напрямок до річки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як затримали втікачів

"Перевіряючи надану оперативниками загону інформацію про можливу протиправну діяльність, наряд відділу "Вилок" помітив групу осіб, які намагались накачати гумовий човен. Побачивши прикордонників, зловмисники покинули плавзасіб та побігли до річки. Наздогнати втікачів вдалось за 20 метрів до держрубежу. Чоловіки вже встигли зануритися у воду та зрозуміли, що подолати річку не зможуть. За допомогою прикордонників горе-втікачі змогли вийти на берег", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усіх затриманих доставили у підрозділ для з’ясування обставин правопорушення, а також для надання можливості висушити особисті речі та одяг.

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Чоловіки знайшли ділків у соцмережах

Затриманими виявилися троє закарпатців, троє чоловіків з Хмельниччини, один з Кіровоградщини та один з Львівщини.

Чоловіки розповіли, що мали намір незаконно потрапити в Угорщину. Для цього знайшли у соцмережах ділків, які пообіцяли їм допомогти перетнути кордон через офіційні пункти пропуску.

"З прибуттям у селище Вилок, чоловікам повідомили, що в пунктах пропуску неможливо буде перетнути кордон, а тому прийдеться перепливати річку. Надали чоловікам один човен на всіх, помпу та вказали напрям руху до Тиси", - розповіли в ДПСУ.





За запропоновані послуги чоловіки мали заплатити переправникам від 6 до 7,5 тисяч доларів з кожного. Один із них вже навіть встиг розрахуватися за такий "сервіс".

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Долю ухилянтів вирішуватиме суд

Стосовно затриманих правоохоронці склали адмінпротоколи. Правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.