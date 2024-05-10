Около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией с начала полномасштабного вторжения, - румынская полиция
По данным румынской пограничной полиции, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до мая 2024 года около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией.
Об этом пишет румынская пресс-служба "Радио Свобода" со ссылкой на данные от румынской пограничной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал начальник пограничной полиции Сигету-Мармацией (одного из северных городов Румынии вблизи границы) Флорин Коман, после нелегального пересечения границы мужчины в возрасте 18-60 лет обычно просят защиты у румынских органов власти.
По словам Комана, 19 украинских мужчин погибли при попытке пересечь границу. Из них 11 утонули в реке Тиса, а остальные погибли в Карпатах. Мужчины были без надлежащего снаряжения, а также свою роль сыграло зимнее время года.
Коман также отметил, что в 2023 году несколько уменьшилось количество беглецов из Украины, однако в 2024 году эта тенденция снова усилилась. По словам представителя румынской пограничной полиции, в период с января по апрель 2024 года было зафиксировано 1218 случаев нелегального пересечения государственной границы из Украины в Румынию, в которых были задействованы 2373 гражданина Украины.
Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что с начала полномасштабной войны в Украине в реке Тиса зафиксировано 28 смертей лиц, которые пытались незаконно пересечь границу с Украиной.
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