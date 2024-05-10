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Около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией с начала полномасштабного вторжения, - румынская полиция

Майже 11 тис українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією

По данным румынской пограничной полиции, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до мая 2024 года около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией.

Об этом пишет румынская пресс-служба "Радио Свобода" со ссылкой на данные от румынской пограничной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал начальник пограничной полиции Сигету-Мармацией (одного из северных городов Румынии вблизи границы) Флорин Коман, после нелегального пересечения границы мужчины в возрасте 18-60 лет обычно просят защиты у румынских органов власти.

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По словам Комана, 19 украинских мужчин погибли при попытке пересечь границу. Из них 11 утонули в реке Тиса, а остальные погибли в Карпатах. Мужчины были без надлежащего снаряжения, а также свою роль сыграло зимнее время года.

Коман также отметил, что в 2023 году несколько уменьшилось количество беглецов из Украины, однако в 2024 году эта тенденция снова усилилась. По словам представителя румынской пограничной полиции, в период с января по апрель 2024 года было зафиксировано 1218 случаев нелегального пересечения государственной границы из Украины в Румынию, в которых были задействованы 2373 гражданина Украины.

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Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что с начала полномасштабной войны в Украине в реке Тиса зафиксировано 28 смертей лиц, которые пытались незаконно пересечь границу с Украиной.

Автор: 

граница (5260) Румыния (1088) уклонисты (813)


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Топ комментарии
+15
Півмільйона військових сидить в тилу два роки війни, не будучи жодного дня на фронті.
А Павлюк сказав, що формують 10 нових бригад, в тому числі для захисту Києва.
Питання, а ці військові, чисельністю більше 100 бригад, що сидять вічно в тилу, для чого, просто для краси, навіть для захисту Києва не годяться від ймовірного нападу рашистів?
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10.05.2024 18:45
+13
Знайомий офіцерчик з династії військових не воював ні дня, в перший день війни був переведений на західний кордон. Має гарну платню, дві автівки і квартиру від держави та може піти на пенсію в сорок років. Його татко не воювати в ЗСУ влаштував - для цього є цивільні.
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10.05.2024 18:51
+8
Пригадую, брався не так давно Сирський проводити аудит. Але дуже швидко припинив, мабуть порадили йому не лізти в справи тих "воїнів", що з початку війни сидять в тилу та отримують зряплату. Там мабуть всі синочки чиновників пригрілися.
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10.05.2024 20:02
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А що, клован через Тису втовплявся? Вибіркова мобілізація була і є. Але комусь Батьківщину захищати треба, чи тільки хлопцям на нулі? До речі, 4-х разовий ухилянт не ховався, хотіли би, відправили захищати, а то тільки бла-бла-бла.
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10.05.2024 22:33 Ответить
Спочатку дибіли зробили з країни концтабір, а потім дивуються, чому люди не хотять захищати такий "чудовий ГУЛАГ"? Де ви бачили, щоб в'язні рятували свою в'язницю від пожежі? Вони з неї будуть тікати на волю.

Якби ви не закривали кордону - не було б цього трешу. А зараз, люди які втонули, замерзли в горах, сім'ї яких розпалися через 2 роки розриву спільного проживання, люди і сім'ї, яких не випустили з країни, і загинули від російських ракет - це все на вашій совісті.
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10.05.2024 20:25 Ответить
Який ще з країни концтабір, кацап? Обов'язок є такий, Батьківщину захищати. Пішло ти за уруським кораблем, падло свинособаче.
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10.05.2024 22:35 Ответить
Уважуха этим мужикам. Зачем ваевать когда есть другие? Как говорится своя рубашка ближе к телу. Залечь на дно где-то в Румынии или Польше. Да и пособии получать. Неплохо правда? Ну а война закончится и..возвращение как "пострадавши от суматохи". Неплохо. Респект украинским мужикам!!!
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10.05.2024 21:02 Ответить
Угу. Ще й під прикриттям зелених вилупків, бо батальон Монако може постраждати.
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10.05.2024 21:41 Ответить
Так приезжай воюй, кто ж тебе мешает? Или не мужик?
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10.05.2024 22:27 Ответить
Довели самі людей. А ще й звинувачують іх у тому, шо вони не хочуть робити проти їхньої волі
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10.05.2024 21:48 Ответить
Довели? Як би зелені гниди не піклувалися про батальйони Монако, вже давно би усіх ухилянтів придавили. Розвелося хитродупих вилупків, як би - порішати. Як красти - так ми уперед, як захищати країну - так про права верещать.
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10.05.2024 22:39 Ответить
Тому збільшили 15 тис прикордонників.
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10.05.2024 22:09 Ответить
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