Двоє чоловіків призовного віку намагалися підкупити прикордонників, щоб потрапити до Польщі. ФОТОрепортаж

У пунктах пропуску "Краківець" та "Устилуг" чоловіки призовного віку намагалися підкупити прикордонників, щоб незаконно потрапити до Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужба.

Як зазначили прикордонники, обидва випадки задокументували в пунктах пропуску "Краківець" та "Устилуг".

"Один з чоловіків пропонував інспектору $2 000 після того, як в його документах виявили ознаки підробки. Інший громадянин не мав законних підстав для виїзду з країни й намагався "вирішити" це "питання" за $500 та €100", - ідеться в повідомленні.

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В обох випадках прикордонники від неправомірної вигоди відмовилися та поінформували співробітників Нацполіції.