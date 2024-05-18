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Двоє чоловіків призовного віку намагалися підкупити прикордонників, щоб потрапити до Польщі. ФОТОрепортаж

У пунктах пропуску "Краківець" та "Устилуг" чоловіки призовного віку намагалися підкупити прикордонників, щоб незаконно потрапити до Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужба.

Як зазначили прикордонники, обидва випадки задокументували в пунктах пропуску "Краківець" та "Устилуг".

"Один з чоловіків пропонував інспектору $2 000 після того, як в його документах виявили ознаки підробки. Інший громадянин не мав законних підстав для виїзду з країни й намагався "вирішити" це "питання" за $500 та €100", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Намагався виїхати з України у "тайнику" мікроавтобуса: на кордоні з Польщею прикордонники викрили пасажира-невидимку, - ДПСУ. ВIДЕО

Підкупили прикордонників, щоб потрапити в Польщу
Підкупили прикордонників, щоб потрапити в Польщу

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Підкупили прикордонників, щоб потрапити в Польщу

В обох випадках прикордонники від неправомірної вигоди відмовилися та поінформували співробітників Нацполіції.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Польща (8496) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+7
Краще направили б ці кошти для наших захисників , які захищають
нашу краіну ,
ідіоти 😡
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18.05.2024 13:10
+7
Один з чоловіків пропонував інспектору $2 000
==========
Такі дрібні подачки чесний український митник ніколи не прийме - совість не дозволить.
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18.05.2024 13:51
+5
Такі гроші навіть неправомірною вигодою важко назвати. Це просто якесь іздевательство над прикордонниками.
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18.05.2024 16:02
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Повезло порушникам, а могли б і застрелити...
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18.05.2024 12:59 Відповісти
Я то думаю чого двоюродний з Новотроїцького далеко не вата вперше вчора написав - "не надо меня освобождать"
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18.05.2024 13:01 Відповісти
Мабуть він вже в кацапську армію найнявся.
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18.05.2024 13:10 Відповісти
До речі кум там,Новоніколаевка,так каже шо **** москалі дороги зробили що при украіні одні ями були.В скадовську також про таке кажуть .
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18.05.2024 13:29 Відповісти
Надо Вася... Надо....
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18.05.2024 14:58 Відповісти
А чого Тисою не полізли? По 5-6 тисяч доларів за онлайнпрокладку маршруту, надувні нарукавники і вперед!
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18.05.2024 13:08 Відповісти
ці плавати не вміють.
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18.05.2024 13:11 Відповісти
Краще направили б ці кошти для наших захисників , які захищають
нашу краіну ,
ідіоти 😡
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18.05.2024 13:10 Відповісти
Жити по-новому, це теж, що жити по-старому. Ліжка змінили, а користі зробити не змогли.
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18.05.2024 13:18 Відповісти
Мало давали, погранцы посмеялись, и норму виконали ))) Там уже 10ку платят что бы Тису переплыть, а так, по чистому, так 20ку давайте, ухилянты чертовы
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18.05.2024 13:22 Відповісти
Ну тепер вже точно "хужє нє будєт", "хоть паржут".
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18.05.2024 13:34 Відповісти
Один з чоловіків пропонував інспектору $2 000
==========
Такі дрібні подачки чесний український митник ніколи не прийме - совість не дозволить.
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18.05.2024 13:51 Відповісти
За таке 2000 пропонувати це просто злочин!!Хабар в особливо малому розмірі,тут явно тягне на образу дерслужбовця!!!
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18.05.2024 16:20 Відповісти
Генофонд нации встал на лыжи...
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18.05.2024 14:25 Відповісти
Когда протрубили тревогу в любимом краю,
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки вы первые кинулись в бой,
Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой...
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18.05.2024 14:44 Відповісти
Сегодня поехал в Полтаву оставил у супермаркета на окраине машину сел в автобус ,смотрю в салоне одни женщины и пенсионеры и пробок на улицах нет а потом вижу сотрудники ТЦК тормознули две маршрутки и раздают письма счастья.В общем сегодня начался мужской ковид с карантином.
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18.05.2024 15:05 Відповісти
Такі гроші навіть неправомірною вигодою важко назвати. Це просто якесь іздевательство над прикордонниками.
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18.05.2024 16:02 Відповісти
Іспанський сором.
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18.05.2024 16:02 Відповісти
Лошара. В перший день війни це коштувало 4к. А зараз усі 10. Ти його просто образив своєю 2000))
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18.05.2024 22:49 Відповісти
 
 