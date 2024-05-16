Намагався виїхати з України у "тайнику" мікроавтобуса: на кордоні з Польщею прикордонники викрили пасажира-невидимку, - ДПСУ. ВIДЕО
Прикордонники викрили українця, який намагався незаконно потрапити до Польщі, сховавшись у спеціально виготовленій ніші для багажу. Інцидент стався у пункті пропуску "Шегині", що на Львівщині.
Про це інформує ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що мікроавтобус "Мерседес", яким керував 24-річний житель Прикарпаття, прибув у згаданий пункт пропуску вранці 14 травня. Прикордонники перевірили кількість осіб у машині і зробили відмітку в контрольному талоні про те, що прикарпатець прямує до Польщі один.
Проте під час ретального огляду мікроавтобуса прикордонники виявили пасажира. Чоловік сховався у спеціально виготовленій ніші для багажу. Ним виявився 28-річний громадянин України, який не мав документів для офіційного перетинання державного кордону.
Прикордонники відмовили йому у виїзді з України. На чоловіка складено адміністративні документи за ст. 204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону). А 24-річному водієві загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
Про виявлене правопорушення прикордонники проінформували правоохоронців.
Раніше ДПСУ повідомляла, що викрила та ліквідувала канал незаконного переправлення осіб призовного віку з України до Словаччини.
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Хотілося б вірити, тільки от багато хто вже фізично ще 30 років надій і експериментів не протягне. Фізіологія...
30 років на ті самі граблі...
P.S. И пожалуйста, не задавай стандартный вопрос-отмазку тикунов-ссыкунов: " а ты из окопа пишешь?"...
)))
а отей? ну шо отей, така сама амеба,,,
в сухому відліку ні отей ні мусорня на війну не підуть.
не знаю як воно натепер, але за Совка, звісно на облаштованих, НЕКОРУМПОВАНИХ КПП, несанкціонованого перетину бути, майже, не могло, ну принаймні такими примітивними способами, як ОЦЕ..
або собака або технічні пристрої виявлення (газоаналізатори чи датчики інфранизької частоти та т.і.) сигналізують про "тєло" - "на раз-два"...
і на шо вони розраховують? - що на пункті такі самі, як і вони?
- ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
особливо ті які мають навичкі володіння зброєю?
а ті пузаті в батальони поближчє до Вовчянська?
Тоді заборона виїзду неконституційна, значить незаконна.
Або Конституція не діє.
Тоді про який "конституційний обов'язок" можна говорити?
Не пойдут.
Так что, Конституция у нас не хуже вашей.
И дикий Совок у нас такой же , как и у вас.
Когда чинуши и их дети будут в окопе, как думаешь, будут они разворовывать армию?
А когда в окопах ЧУЖИЕ ДЕТИ, вот тогда они обворовывают их с удовольствием!