На Буковині затримали правоохоронця, який налагодив схему переправи ухилянтів за кордон, вартість "послуги" становила 6,5 тис доларів, - ДБР. ФОТО
На Буковині Державне бюро розслідувань ліквідувало ще один канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За налагодженням цієї схеми стояв правоохоронець.
Про це повідомляє теруправління ДБУ в Хмельницькому, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією ДБР, правоохоронець пропонував чоловікам перевезти їх повз блокпости до кордону на власному автомобілі. Далі він пояснював чоловікам, як пішки перетнути кордон з Румунією, уникаючи прикордонників. Зазначається, що правоохоронець мав інформацію чергування і маршрути руху прикордонних нарядів.
За свої "послуги" чоловік брав по 6,5 тисяч доларів США з особи.
Затримали чоловіка у неділю, 12 травня, "на гарячому" після отримання коштів від чергового охочого нелегально покинути країну. Фігуранту справи оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 9 років з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області судили сержанта поліції, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам перетинати кордон. Свої "послуги" правоохоронець оцінив у 6,5 тисяч доларів США.
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Не всі, але деякі хто до війни мав дурну славу стали військовими, які були на фронті, воювали і коли повернулусь в рідні краї, починають пити та поводити себе один в один як кацапи.
Вдарити чиюсь жінку, чиюсь дитину, чіплятися до неповнолітніх дівчат і на всі зауваження посилають та погрожують. Про це стараються не писати, мовчать але такий факт існує. Тож питання - кого вважати агрессором, а кого захисником?
Влада робить велику помилку коли одних клеймить героями, а других ухилянтами тому що деякі починають рахувати ухилянтами всіх без розбора, неважно - жінки то чи діти
За налагодженням цієї схеми стояв правоохоронець. Джерело: