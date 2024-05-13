На Буковині затримали правоохоронця, який налагодив схему переправи ухилянтів за кордон, вартість "послуги" становила 6,5 тис доларів, - ДБР. ФОТО

На Буковині Державне бюро розслідувань ліквідувало ще один канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За налагодженням цієї схеми стояв правоохоронець.

Про це повідомляє теруправління ДБУ в Хмельницькому, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ДБР, правоохоронець пропонував чоловікам перевезти їх повз блокпости до кордону на власному автомобілі. Далі він пояснював чоловікам, як пішки перетнути кордон з Румунією, уникаючи прикордонників. Зазначається, що правоохоронець мав інформацію чергування і маршрути руху прикордонних нарядів.

За свої "послуги" чоловік брав по 6,5 тисяч доларів США з особи.

Затримали чоловіка у неділю, 12 травня, "на гарячому" після отримання коштів від чергового охочого нелегально покинути країну. Фігуранту справи оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області судили сержанта поліції, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам перетинати кордон. Свої "послуги" правоохоронець оцінив у 6,5 тисяч доларів США.

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