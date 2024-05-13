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На Буковині затримали правоохоронця, який налагодив схему переправи ухилянтів за кордон, вартість "послуги" становила 6,5 тис доларів, - ДБР. ФОТО

На Буковині Державне бюро розслідувань ліквідувало ще один канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За налагодженням цієї схеми стояв правоохоронець.

Про це повідомляє теруправління ДБУ в Хмельницькому, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ДБР, правоохоронець пропонував чоловікам перевезти їх повз блокпости до кордону на власному автомобілі. Далі він пояснював чоловікам, як пішки перетнути кордон з Румунією, уникаючи прикордонників. Зазначається, що правоохоронець мав інформацію чергування і маршрути руху прикордонних нарядів.

ДБР затримало правоохоронця, який переправляв ухилянтів за кордон

За свої "послуги" чоловік брав по 6,5 тисяч доларів США з особи. 

ДБР затримало правоохоронця, який переправляв ухилянтів за кордон

Затримали чоловіка у неділю, 12 травня, "на гарячому" після отримання коштів від чергового охочого нелегально покинути країну. Фігуранту справи оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

ДБР затримало правоохоронця, який переправляв ухилянтів за кордон

Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

ДБР затримало правоохоронця, який переправляв ухилянтів за кордон

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області судили сержанта поліції, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам перетинати кордон. Свої "послуги" правоохоронець оцінив у 6,5 тисяч доларів США.

Дивіться також: На Буковині затримано групу чоловіків, які пішки намагалися потрапити до Румунії,- ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Буковина (848) ДБР (3491) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+5
Демпінгував очевидно, гад...
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13.05.2024 21:31
+5
У мене є питання до влади - як в сьогоденній реальності відрізнити агресора від захисника? ТЦК проявляють агресію до громадян як і кацапи.

Не всі, але деякі хто до війни мав дурну славу стали військовими, які були на фронті, воювали і коли повернулусь в рідні краї, починають пити та поводити себе один в один як кацапи.

Вдарити чиюсь жінку, чиюсь дитину, чіплятися до неповнолітніх дівчат і на всі зауваження посилають та погрожують. Про це стараються не писати, мовчать але такий факт існує. Тож питання - кого вважати агрессором, а кого захисником?

Влада робить велику помилку коли одних клеймить героями, а других ухилянтами тому що деякі починають рахувати ухилянтами всіх без розбора, неважно - жінки то чи діти
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13.05.2024 21:47
+3
Черговий правохоронитель або правопохоронець...
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13.05.2024 21:34
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Демпінгував очевидно, гад...
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13.05.2024 21:31 Відповісти
Не ділився з тими ким треба.
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13.05.2024 21:59 Відповісти
Черговий правохоронитель або правопохоронець...
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13.05.2024 21:34 Відповісти
такий стартап поламався..
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13.05.2024 21:35 Відповісти
Тепер співає - мєня засосала опасная трясіна
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13.05.2024 21:37 Відповісти
Жадность фраера сгубила.
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13.05.2024 21:43 Відповісти
У мене є питання до влади - як в сьогоденній реальності відрізнити агресора від захисника? ТЦК проявляють агресію до громадян як і кацапи.

Не всі, але деякі хто до війни мав дурну славу стали військовими, які були на фронті, воювали і коли повернулусь в рідні краї, починають пити та поводити себе один в один як кацапи.

Вдарити чиюсь жінку, чиюсь дитину, чіплятися до неповнолітніх дівчат і на всі зауваження посилають та погрожують. Про це стараються не писати, мовчать але такий факт існує. Тож питання - кого вважати агрессором, а кого захисником?

Влада робить велику помилку коли одних клеймить героями, а других ухилянтами тому що деякі починають рахувати ухилянтами всіх без розбора, неважно - жінки то чи діти
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13.05.2024 21:47 Відповісти
Думайте...
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13.05.2024 21:49 Відповісти
Не поділився з начальством або конкуренти злили. Оскал капіталізму, він такий
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13.05.2024 21:55 Відповісти
Ще й напевне броню має
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13.05.2024 21:58 Відповісти
То не ухилянти, то бійці підрозділу Юзік.
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13.05.2024 22:06 Відповісти
Деліца нада.............
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13.05.2024 22:13 Відповісти
Щось не так у нашій країні з правоохоронцями. А вони дійсно правоохоронці, чи члени ОПГ з такою назвою?
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13.05.2024 22:22 Відповісти
"Адин, адин, савсем адин..."
За налагодженням цієї схеми стояв правоохоронець. Джерело:
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14.05.2024 00:30 Відповісти
Ці "міліціонери" з Буковини, мабуть всі там таким займаються, бо їм всім завжди мало.
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14.05.2024 06:14 Відповісти
Це пацюк, він з начальством не ділився тому на суді прийдеться відкупатися і всі «збереження» розвіються як туман над річкою….
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14.05.2024 13:44 Відповісти
Дуже переконліве обгрунтування броні для "правоохоронців"! Або правозлочинців?
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14.05.2024 20:00 Відповісти
надеюсь что такие оборотни сидеть будут в общих зонах . И суд над слугами закона должен быть показательным с трансляцией по ТВ.
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17.05.2024 10:02 Відповісти
 
 