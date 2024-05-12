На Буковині затримано групу чоловіків, які пішки намагалися потрапити до Румунії,- ДПСУ. ФОТО

Державна прикордонна служба України затримала групу із чотирьох чоловіків, які планували пішки пройти до Румунії, минаючи пункти пропуску.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники виявили рух групи у бік держкордону на ділянці відділу Порубне, що у Чернівецькій області. Зазначається, що до прикордоння чоловіки дісталися на таксі, а далі планували пішки перейти до Румунії, минаючи пункти пропуску.

"Під час затримання четверо чоловіків навіть не одразу зрозуміли, що їх наздогнали прикордонники. В ході спілкування із затриманими стало відомо, що вони мешканці Дніпропетровської та Харківської областей", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

На затриманих склали адмінпротоколи.

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Раніше повідомлялося, що прикордонники впіймали шістьох чоловіків, які планували підкорити гірські вершини та потрапити у Румунію. За організацію "походу" заплатили від 4000 доларів.