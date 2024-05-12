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На Буковині затримано групу чоловіків, які пішки намагалися потрапити до Румунії,- ДПСУ. ФОТО

Державна прикордонна служба України затримала групу із чотирьох чоловіків, які планували пішки пройти до Румунії, минаючи пункти пропуску.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники виявили рух групи у бік держкордону на ділянці відділу Порубне, що у Чернівецькій області. Зазначається, що до прикордоння чоловіки дісталися на таксі, а далі планували пішки перейти до Румунії, минаючи пункти пропуску.

"Під час затримання четверо чоловіків навіть не одразу зрозуміли, що їх наздогнали прикордонники. В ході спілкування із затриманими стало відомо, що вони мешканці Дніпропетровської та Харківської областей", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії

На затриманих склали адмінпротоколи.

Читайте також: Близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією від початку повномасштабного вторгнення, - румунська поліція

Раніше повідомлялося, що прикордонники впіймали шістьох чоловіків, які планували підкорити гірські вершини та потрапити у Румунію. За організацію "походу" заплатили від 4000 доларів.

Автор: 

Буковина (848) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+14
а детей порошенка, гордона, мосийчучки, пороха, данилова вернуть не хочешь? или дорого?
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12.05.2024 19:26
+7
Вася Пупкін так ненавидів Баригу (ТМ), що у одному реченні згадав його двічі...
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12.05.2024 19:57
+5
''Незрозуміли що їх затримали''. Ого, то вони ще й особливо ''обдаровані''. Куди ж таких на фронт -вони не зрозуміють з якого боку ворог.
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12.05.2024 19:29
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Якщо їх просто покласти на місці, можна буде зекономити купу грошей на транспортуванні, харчуванні, озброєнні і т. і.!
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12.05.2024 19:16 Відповісти
а детей порошенка, гордона, мосийчучки, пороха, данилова вернуть не хочешь? или дорого?
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12.05.2024 19:26 Відповісти
То на потім, на росплод )))
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12.05.2024 19:29 Відповісти
А чому або/або? Якщо треба і тих/і тих...
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12.05.2024 19:39 Відповісти
Вася Пупкін так ненавидів Баригу (ТМ), що у одному реченні згадав його двічі...
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12.05.2024 19:57 Відповісти
мне твой порох настолько же противен, как и зеля. что один разочаровал, что другой. а у тебя просто ума настолько мало, что простую опечатку уже как за заговор против твоего шоколадного вождя воспринимаешь
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12.05.2024 20:27 Відповісти
ватнік, ти за клоуна голосував, а тепер тобі не смішно.
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12.05.2024 20:36 Відповісти
а від партії порошенко до того, головою виборчої дільниці. і в регіональному штабі народного фронту ще. всі вони потвори разом з твоїм зе. так що можеш бути вільний. тут водкі нє налєвают
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12.05.2024 20:43 Відповісти
Так поржи, хужє нє будєт.
Я тобі ще накидаю синонімів до прізвища порошенко: соєвий, барига, шоколаднік, кондітєр, жмурукуобнімаю, убілбрата. Так що у наступному своєму коментарі, можеш зразу 7 раз написати про порошенка.
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12.05.2024 20:48 Відповісти
москаляка, я тобі вже сказав, тут водкі не налєвают. вільний. можеш не відповідати
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12.05.2024 21:13 Відповісти
А ше Вальцман. Це тоже фамілія Порошенка. Чи того брата, якого він з'їв?
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12.05.2024 21:57 Відповісти
та то таке...неоднозначно не таке... не зовсісім нови такі ... не ухилянти а імігранти та контрверулюціонери в десятому поколінні
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12.05.2024 20:14 Відповісти
Свине, а Порошенко і "Порох" згадані двічі для ефекту?

Треба було ще раз написати, свиняче твоє рило. Тим більше, що ти ж не знаєш де сини Порошенка.
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12.05.2024 20:21 Відповісти
свине - то твій батько. я за тобой голіку не пив, щоб ти мені ще й тикав. вільний. можеш йти отримувати свої три карбованці, троляка.
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12.05.2024 20:29 Відповісти
а шо, рафтери вже закінчились?
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12.05.2024 19:19 Відповісти
о, сцикливий ухилянт із виліз із нетрів Донкастера. краще розкажи скільки ти відвалив бабла аби втікти від свого зєльоного пріЗЄдента
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12.05.2024 20:41 Відповісти
О, ти тоже сьогодні зарегістрірувався, як і я. Шоб серед своїх тут крутицця. Вони нас ухилянтами обзиваються. А ми фактічеськи герої. Вмієм ховаться від воєнкомата. Хрєн вони нас піймають, братан.
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12.05.2024 22:03 Відповісти
Спутали захід зі сходом, нічого, це справа наживна.
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12.05.2024 19:26 Відповісти
''Незрозуміли що їх затримали''. Ого, то вони ще й особливо ''обдаровані''. Куди ж таких на фронт -вони не зрозуміють з якого боку ворог.
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12.05.2024 19:29 Відповісти
Нічого не зрозуміло: місцеві провідники ваапше з погранцями не діляться ілі шо?
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12.05.2024 19:32 Відповісти
Всі ті "у країнці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі багатомільйонні сходини про надання нам амуніції, по всьому світу, ви зразок моральности.
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12.05.2024 19:34 Відповісти
Просто треба вдягатися в форму ТЦК. ( А ще мати і буса!) Вони в Україні недоторкані.
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12.05.2024 19:34 Відповісти
Деякі так і роблять. Правда автомата важко дістати.
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12.05.2024 19:49 Відповісти
так, вдягатись потрібно в форму ТЦК .. і втікати на рабсію..
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12.05.2024 20:06 Відповісти


італійський дебіл, у співробітників ТЦК не має своєї форми.
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12.05.2024 20:45 Відповісти
А скільком так вдається перейти... їх же ніхто не рахує. Цікаво, якою кількість населення у нас в країні буде через пару років.
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12.05.2024 19:46 Відповісти
якщо будуть втікати такими темпами - не буде країни..
а рф - населення не рахують..
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12.05.2024 20:05 Відповісти
Я спеціально зарегістріровався шоб написать тоже про таких людей. Сестра точніше мене сюди вписала на ці новості шо б я міг своє шось людям написать. Я тут три місяці тіки читаю як людей як собак ловлять на границі, а вони ж не хочуть воювать.Аж злость бере. У ніх немає таких великих квартір, як он у багатіїв з Київа. То нашо їм помирать. Ось у мене тіки стара хата, добра ше канєшно, але я не хочу за неї здоровля ложить. Була б машина мерседес, то я б воював. А в мене тільки конячка своя частна є, мерин Мішка. І всьо. Та мене ніхто й не призива. А мені 34 года і яше нежонатий. А будуть призивать то сховаюсь шо мене й не найдуть. Вони ж нашого села не знають де тут можна спрятаця. І того буса, який кажуть по Україні їздить та туди людей простих всередину пхають в нас нема. Бо дорогу вже багато годів ніхто не ремонтірує. А так страшно канєшно. Там же дихать нима чим у тому автобусі. Бо дуже вже людей в нього напхали. Це все презідєнт наш. Був би інший, то може вже й не так плотно пхали б непочєловєчєскому. То людям хоть не душно було б.
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12.05.2024 19:50 Відповісти
Ізя,ну ти придурок!
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12.05.2024 20:06 Відповісти
Кацап Бояри (глоду) перепив. Плущіт єго не по дєццкі🤣🤣🤣
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12.05.2024 20:31 Відповісти
Інтірєсно, ви самі тут на новостях два-три тижні тому казали що втікли з України на самольоті, з білєтом, як положено. В то время як інші, хто хотів спастися від арміі, топилися в молдавські річці. Тиса чи як там її вже забув. Ну, там де все время топляться прості люди. Може у вас тоже трьохкомнатна квартира у городі є, а ви всіравно втікли. А я значить, должен захищать ваше імущиство. То я й буду ховаця тут. Ви заграницьою. А в мене такіх грошій немає. Але не буду за вашу квартіру свою молоду жизнь тірять.
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12.05.2024 20:47 Відповісти
Схожє, ти і без нас десь мізки потєрял.
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12.05.2024 20:50 Відповісти
Я не потєрял. Я помню як цей дядько з кимось лаявся, та казав що через річку на границі лізуть тільки ніщі. А він культурно з білєтом виїхав з України.
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12.05.2024 21:08 Відповісти
Чого це я Ізя? Це сестра на свій спеціальний пароль мене зарегістрірувала. А шо там написано мені всіравно. Я німецький в школі погано вчив, бо й вчителя практічеськи в нас не було. А печатать на машинці я ще після школи навчився добре. Бо більше року в дядька в сільраді секретарьом був. На Ятрань печатав. А зараз пользуюсь ноутбуком. В мене їх вже два. Сестра з чоловіком старі віддають але ще цілі. Кіна разні дивлюся, Ютуб тоже. Ось новості читаю. На цензорі нравиться. А ше чого я придурок. Шо в армію йти не хочу? Так на цьому сайті, я так понімаю, тільки такі і собираются. Я тоже хочу серед них крутиться. Але вас я помню. Ви всігда були протів нас. Хоч нас тут і дуже багато. А зі мною буде ше більше. Зараз зламав руку, бо впав з воза, то робити не можу. Буду тут печатать свої новості.
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12.05.2024 21:02 Відповісти
Василь, коли я довго тут тільки читав новості, то поняв шо я такий самий як і другі коментірующі. Тобто ми одінакові по развітію. Ти, канєшно, нє. Ще є такі, як ти. Тата Парасолька, Дужик-Тужик.Ше якісь, забув. Вам з нами не по путі. Так шо не треба обзиваться.
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12.05.2024 22:44 Відповісти
Помятаєш фільм Ліквідація там був Фіма- полужид, а ти я так розумію Ізя - полужид. Чи Ізя-кацап? Ти звідки чудо? Тебе в універі українську мову хто викладав? Га «нежонатий» мерін Мішка? Багато годів кажеш дорогу неремонтірують? Ти як в своєму ольгіно українську вивчиш тоді приходь сюди, спілкуватися будемо. А поки ти спецпропагандіст як з гівна куля!!! Зрозумів кацапчик?
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12.05.2024 20:38 Відповісти
Це кіно помню. Але не треба мені казати шо я полужид. Полужид чоловік моєї сестри. Вони у Дніпропетровському живуть. Зара це Дніпро називаїться. Я до чого тут? Я за нього заміж не виходив. В університетах не вчився. Але кончив 10 класів, а не вісім як в основному люди. Та й ви ж також, мабуть. А село наше Комишувата зветься, а ніяке не Ольгіно. Не треба міні брехать.
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12.05.2024 21:33 Відповісти
Ізя, будь осторожний і фільтруй базар, а то ти вже случайно випалив назву свого села, то приїдуть за тобою тцк-шники і піймають тебе. А ти нужен тут. на Цензорі різні новості печатать.
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13.05.2024 16:51 Відповісти
Він з також Камишуватого як я з міста Тяньцзінь в Китаї. Віриш цьому пропагандону кацапському? Це означає що сам себе не поважаєш!!! До речі, а ти, Крокодил, сам як, до ТЦК з 18 травня збираєшся? Чи ти теж з Камишуватого?
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14.05.2024 13:20 Відповісти
Звідки це ти виліз?
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15.05.2024 14:24 Відповісти
Я з Одеси , а ти? Невже дійсно з Камишуватого?
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15.05.2024 16:25 Відповісти
Ну зПодільська, і шо?
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16.05.2024 11:56 Відповісти
Та хлопці йшли за бетоном - а тут засада.
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12.05.2024 19:51 Відповісти
Щось я не вірю, от військові РФ можуть заблукати в України, а грибники - не можуть.
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12.05.2024 19:58 Відповісти
ну і куди втікали?
в червні вже зброю дадуть, Ф-16..
а ще навчитись літати потрібно..
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12.05.2024 20:01 Відповісти
В піжами та на Харківщину - рити окопи! Зброю цим дрищам не видавати!
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12.05.2024 20:03 Відповісти
А чому не запропонувати лопати тим, хто ще в грудні розповідав про завершення побудови укріплень на 98%, ще й отримав за це гроші?
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12.05.2024 20:18 Відповісти
І їм лопати, і тим, що в Києві будував безглузді мости, перекладав бордюри та круги робив замість фортифікації у Харківській та інших областях!
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12.05.2024 20:53 Відповісти
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12.05.2024 20:54 Відповісти
Шо, ухилянтику, дрищеш під себе?
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12.05.2024 20:56 Відповісти
Братела, давай ше й обсеремось. Всім їм назло. І знову заховаїмся.
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12.05.2024 22:06 Відповісти
Судячі зі статури прикордоника що їх впіймав, він один може замінити всіх чотирьох на фронті, може він поплутав західний та східний кордон
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12.05.2024 20:08 Відповісти
поруч з нім прикордонниця, він за неї відробляє
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12.05.2024 20:31 Відповісти
дякую, я зразу й не помітив. але вона теж доволі міцна фігурою і плечі ширші ніж в декого з ухилянтів.
Що я вам скажу - перш ніж мобілізувати на війну, ви зелені клоуни вилікуйте оцих дрищів, відгодуйте і доведіть їх тренуванням до спортивних кондицій. Аби вони вигляділи не гірше від прикордонників, які їх затримали.
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12.05.2024 21:57 Відповісти
На таксисті вони прокололися. Скоріш за все, то своя людина ля прикордонників. Він їх і здав. Чим скоріш за все, врятував хлопцям життя. Тому що лізти в гори, коли ти все життя мандрував з дивану до офісу і назад, це самогубство
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12.05.2024 20:34 Відповісти
У 2019-му, ці чотири чувачки сходили на вибори по-приколу. Так тепер хай поржуть. Хужє нє будєт.
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12.05.2024 20:43 Відповісти
******* влада ! ******** Боневтік.
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12.05.2024 21:25 Відповісти
Почитав ваше обсирання тут одне одного.... Ну що сказати ? Не поспієте і оком моргнути, як фронт вас "помирить". І навіть скажу вам по секрету, що ситуація може скластися так, що воювати будуть і ті, котрим за 60, і навіть каліки.
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12.05.2024 22:06 Відповісти
Мій дядько якому вже під 70, місяць тому ходив до ТЦК прохав АК чи АКМ і набої до них, орків вбивати тавласну домівку і сусідів захищати, якщо фашисти прийдуть. Послали там мого дядьку на йух, незважаючи що він офіцер ЗСУ у відставці. Так що ти там про тих кому за 60 писав???
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14.05.2024 13:29 Відповісти
Мені теж за 60. І я теж ходив , і мене послали, як твого дядька. Я про те, що може статися так, що прийдуть і скажуть, що ти нам тепер потрібен, збирайся...
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14.05.2024 15:44 Відповісти
 
 