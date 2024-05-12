На Буковині затримано групу чоловіків, які пішки намагалися потрапити до Румунії,- ДПСУ. ФОТО
Державна прикордонна служба України затримала групу із чотирьох чоловіків, які планували пішки пройти до Румунії, минаючи пункти пропуску.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Прикордонники виявили рух групи у бік держкордону на ділянці відділу Порубне, що у Чернівецькій області. Зазначається, що до прикордоння чоловіки дісталися на таксі, а далі планували пішки перейти до Румунії, минаючи пункти пропуску.
"Під час затримання четверо чоловіків навіть не одразу зрозуміли, що їх наздогнали прикордонники. В ході спілкування із затриманими стало відомо, що вони мешканці Дніпропетровської та Харківської областей", - йдеться у повідомленні ДПСУ.
На затриманих склали адмінпротоколи.
Раніше повідомлялося, що прикордонники впіймали шістьох чоловіків, які планували підкорити гірські вершини та потрапити у Румунію. За організацію "походу" заплатили від 4000 доларів.
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Я тобі ще накидаю синонімів до прізвища порошенко: соєвий, барига, шоколаднік, кондітєр, жмурукуобнімаю, убілбрата. Так що у наступному своєму коментарі, можеш зразу 7 раз написати про порошенка.
Треба було ще раз написати, свиняче твоє рило. Тим більше, що ти ж не знаєш де сини Порошенка.
італійський дебіл, у співробітників ТЦК не має своєї форми.
а рф - населення не рахують..
в червні вже зброю дадуть, Ф-16..
а ще навчитись літати потрібно..
Що я вам скажу - перш ніж мобілізувати на війну, ви зелені клоуни вилікуйте оцих дрищів, відгодуйте і доведіть їх тренуванням до спортивних кондицій. Аби вони вигляділи не гірше від прикордонників, які їх затримали.