На Буковине задержана группа мужчин, пешком пытавшихся попасть в Румынию, - ГПСУ. ФОТО

Государственная пограничная служба Украины задержала группу из четырех мужчин, планировавших пешком пройти в Румынию, минуя пункты пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Пограничники обнаружили движение группы в сторону госграницы на участке отдела Порубное, в Черновицкой области. Отмечается, что до приграничья мужчины добрались на такси, а дальше планировали пешком перейти в Румынию, минуя пункты пропуска.

"Во время задержания четверо мужчин даже не сразу поняли, что их догнали пограничники. В ходе общения с задержанными стало известно, что они - жители Днепропетровской и Харьковской областей", - говорится в сообщении ГПСУ.

На задержанных составили админпротоколы.

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Ранее сообщалось, что пограничники поймали шестерых мужчин, планировавших покорить горные вершины и попасть в Румынию. За организацию "похода" они заплатили от 4000 долларов.