На Буковине задержана группа мужчин, пешком пытавшихся попасть в Румынию, - ГПСУ. ФОТО
Государственная пограничная служба Украины задержала группу из четырех мужчин, планировавших пешком пройти в Румынию, минуя пункты пропуска.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Пограничники обнаружили движение группы в сторону госграницы на участке отдела Порубное, в Черновицкой области. Отмечается, что до приграничья мужчины добрались на такси, а дальше планировали пешком перейти в Румынию, минуя пункты пропуска.
"Во время задержания четверо мужчин даже не сразу поняли, что их догнали пограничники. В ходе общения с задержанными стало известно, что они - жители Днепропетровской и Харьковской областей", - говорится в сообщении ГПСУ.
На задержанных составили админпротоколы.
Ранее сообщалось, что пограничники поймали шестерых мужчин, планировавших покорить горные вершины и попасть в Румынию. За организацию "похода" они заплатили от 4000 долларов.
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Я тобі ще накидаю синонімів до прізвища порошенко: соєвий, барига, шоколаднік, кондітєр, жмурукуобнімаю, убілбрата. Так що у наступному своєму коментарі, можеш зразу 7 раз написати про порошенка.
Треба було ще раз написати, свиняче твоє рило. Тим більше, що ти ж не знаєш де сини Порошенка.
італійський дебіл, у співробітників ТЦК не має своєї форми.
а рф - населення не рахують..
в червні вже зброю дадуть, Ф-16..
а ще навчитись літати потрібно..
Що я вам скажу - перш ніж мобілізувати на війну, ви зелені клоуни вилікуйте оцих дрищів, відгодуйте і доведіть їх тренуванням до спортивних кондицій. Аби вони вигляділи не гірше від прикордонників, які їх затримали.