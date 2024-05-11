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На Закарпатье задержаны 6 "верхолазов", которые через горы пытались бежать в Румынию, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники поймали еще шестерых мужчин, которые планировали покорить горные вершины и попасть в Румынию. За организацию "похода" заплатили от 4000 долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пятерых "туристов" остановили наряды от отделения "Богдан". Покорять горные вершины украинско-румынской границы на этом направлении собирались жители Харьковщины, Запорожья, Ривненщины и двое жителей Киевщины.

Еще одного "верхолаза" из Харьковщины на полпути в Румынию остановили пограничники отдела "Яблоновка".

Читайте также: По меньшей мере 28 мужчин, пытавшихся бежать из Украины, погибли в Тисе с начала войны, - ГПСУ

Других задержали уже в процессе перелезания и пришлось снимать с гор. За организацию своих "походов" мужчины должны были заплатить от 4 до 8 тысяч долларов каждый.

Шістьох верхолазів зняли з гір прикордонники на Закарпатті
Шістьох верхолазів зняли з гір прикордонники на Закарпатті
Шістьох верхолазів зняли з гір прикордонники на Закарпатті

Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.

Смотрите также: На Закарпатье задержали 7 горе-беглецов, которые хотели переплыть Тису одной лодкой на всех, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6425) уклонисты (831) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+19
Чуваки обрали у 2019-му році клоуна презідєнтом, а тепер тікають із країни. А шо такоє? Пріколи вже нє впєчатляют? Так поржитє, хужє нє будєт.
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11.05.2024 16:46
+18
От піввіку прожив, але не розумію. Ухилянти, поясніть будь-ласка ваші мотиви.

Ну от дивіться. 24.02.22р. підори вломилися до нас з конкретною цілью - вбити нас усіх. Вбити нас, наших батьків, жінок, дітей. Я теж з передмістя Києва. бачив ті усі трупи цивільних у Бучі.

Нормальна реакція кожного нормального чоловіка - дати відсіч. От ми вийшли і дали.

Далі пішло-поїхало. У кожного своя особиста історія. В мене Вірнопілля під Ізюмом, потім Терни Донецької.

Вважаю, що це головне, що я зробив в цьому житті.

А ви? От що ви відповісте своїм дітям та онукам, коли ті спитають, що їх дід робив цей час? Що ви вигадаєте?
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11.05.2024 16:53
+10
Я с Мариуполя. Военкомат сбежал к обеду первого дня войны. Власть бросила город на второй день войны. Свет и вода пропала на 3 день. Газ исчез на 4 день. Первый раз меня чудом неубило на 6 день войны когда я зашел в магазин а град начал рватся у входа. Город с полмилиона населения остался без воды. Когда покидал город на обочинах трупы, горящие дома. Фильтрация где меня жёстко избили и обворовали.
Могу сказать что власть больше боится собственнй народ чем окупантов. Поэтому готовы были отдать оружие окупантам чем раздать людям для защиты.
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11.05.2024 17:14
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Я сильно хотел бы знать - а сколько не поймали?
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11.05.2024 16:44 Ответить
Це ти про тих, хто із власної дурості втопилися у тисі чи замерзли у горах? Десь були цифри. Погугли
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11.05.2024 16:47 Ответить
десь я зустрічав румунські цифри, здається біля одинадцяти тисяч.
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11.05.2024 16:49 Ответить
А скільки піймали?
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11.05.2024 17:28 Ответить
румуни не ловлять. А скільки наші прикордонники загалом затримали тих, хто не встиг втопитись та замерзнути - про те історія замовчує.
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11.05.2024 17:54 Ответить
Я мав на увазі наші прикордонники. Скільки піймали за 2.5 років. Там також десятку тисяч легко можна нарахувати
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11.05.2024 19:01 Ответить
думаю - так. Як би не ловили, то було би ще пару тисяч замерзлих та потопельників.
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11.05.2024 19:08 Ответить
естественный отбор
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11.05.2024 20:46 Ответить
А хто тобі таке скаже ? 0,1%. від усіх втікачів
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11.05.2024 16:50 Ответить
11 тысяч.
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11.05.2024 16:56 Ответить
Якщо взяти до уваги, що кожен день останні два роки у новинах ловлять по десятку ухилянтів, то ті 11 тисяч, на фоні десятків тисяч пійманих, не така вже і впєчатляюча цифра
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11.05.2024 17:20 Ответить
десятки тысяч не поймали- иногда погранцам нужно отчитаться
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11.05.2024 17:24 Ответить
Декілька сотен щотижня казали румунські погранці.
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11.05.2024 18:55 Ответить
ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

і це всьо !!!!!!

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11.05.2024 19:08 Ответить
Чуваки обрали у 2019-му році клоуна презідєнтом, а тепер тікають із країни. А шо такоє? Пріколи вже нє впєчатляют? Так поржитє, хужє нє будєт.
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11.05.2024 16:46 Ответить
А ті, хто НЕ обирав - їм як..?
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11.05.2024 18:57 Ответить
їм не треба захищати свій вибір...
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11.05.2024 20:07 Ответить
На фронті . Серед моїх друзів , хто обирав Порошенка , жоден не втік , або на фронті , або готується в ЗСУ .
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11.05.2024 20:09 Ответить
Верхолази, водолази, втеча з країни перетворилась на національний вид спорту.
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11.05.2024 16:49 Ответить
тріатлон по пєрєсєчонкє.
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11.05.2024 16:52 Ответить
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11.05.2024 16:53 Ответить
От піввіку прожив, але не розумію. Ухилянти, поясніть будь-ласка ваші мотиви.

Ну от дивіться. 24.02.22р. підори вломилися до нас з конкретною цілью - вбити нас усіх. Вбити нас, наших батьків, жінок, дітей. Я теж з передмістя Києва. бачив ті усі трупи цивільних у Бучі.

Нормальна реакція кожного нормального чоловіка - дати відсіч. От ми вийшли і дали.

Далі пішло-поїхало. У кожного своя особиста історія. В мене Вірнопілля під Ізюмом, потім Терни Донецької.

Вважаю, що це головне, що я зробив в цьому житті.

А ви? От що ви відповісте своїм дітям та онукам, коли ті спитають, що їх дід робив цей час? Що ви вигадаєте?
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11.05.2024 16:53 Ответить
Я с Мариуполя. Военкомат сбежал к обеду первого дня войны. Власть бросила город на второй день войны. Свет и вода пропала на 3 день. Газ исчез на 4 день. Первый раз меня чудом неубило на 6 день войны когда я зашел в магазин а град начал рватся у входа. Город с полмилиона населения остался без воды. Когда покидал город на обочинах трупы, горящие дома. Фильтрация где меня жёстко избили и обворовали.
Могу сказать что власть больше боится собственнй народ чем окупантов. Поэтому готовы были отдать оружие окупантам чем раздать людям для защиты.
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11.05.2024 17:14 Ответить
Я би подивився на це з іншого боку. На останніх виборах преза, парламенту, місцевих, в твоєму Маріку, 95% громадян обирали прорашистьких персонажєй: пєтушарій, бойки, зєлєнскі, мертвдчуки, мураєви і тд. Тобто роздавати зброю потенційним колаборантам - це дурість. Інша справа, яким чином калаші вам би допомогли збивати літаки, чи підбивати броню.
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11.05.2024 17:26 Ответить
Так в колаборантів вона і так була. А роздати можна було ветеранам АТО. Ну, їх перелік точно у влади та ригів був - бо русня ходила адресно по їх домівках після окупації...
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11.05.2024 18:59 Ответить
а в крыму первыми сдались сбу
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11.05.2024 17:28 Ответить
а зеленський ціною власного життя не дав би ворогу захопити крим...та не він був у 14 році тим, хто таке зробив би..
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11.05.2024 20:11 Ответить
Первыми сдались правительство и парламент Крыма, а уж потом сбу менты и часть моряков и пехоты. В этом и есть пагубность бывшего призыва в ВСУ - «служу там где живу».
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11.05.2024 20:17 Ответить
Духовный, ну конечно военкомат виноват в том что фашисты взяли Марик, в том что газ и свет пропал и что жрать нечего было! Военкомат также виноват что вам на Донбасе при Украине жилось плохо! Но я очень надеюсь, что ты сейчас конечно на фронте, мстишь рашистам за разрушенный город, за погибших жителей, за свет, за газ, за разрушенную жизнь в составе мирной Украины? Да я прав? Тогда удачи тебе воин славных ВСУ,убей пожалуйста побольше путлеровских фашистов!
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11.05.2024 20:15 Ответить
Повага пану Андрію.

Вони будуть розповідати, як матюками посилали жінок на Цензорі, коли ті називали їх ухилянтами. Є тут такий екземпляр і він не один, нажаль. Такі чоловіки - це наш сором та ганьба.
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11.05.2024 17:45 Ответить
а бути гендерно рівнішою вже не на часі?
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11.05.2024 20:13 Ответить
Мы врага бы на рога, да только шкура дорога, и рога нынче тоже не дешевы
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11.05.2024 18:02 Ответить
Есть уже батальон Монако, рота Тиса, теперь будет взвод Карпаты.
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11.05.2024 17:08 Ответить
Тисовці, вже на дні 😆
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11.05.2024 17:16 Ответить
Zeбіли тікають із країни, бо не хочуть відповідати за свій вибір 2019.
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11.05.2024 17:14 Ответить
так кошевой сказал, что он не умеет воевать и его убьют в первом бою и поэтому он лучше по гастролям
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11.05.2024 17:29 Ответить
Не можешь научим, не хочешь заставим. Правило никто не отменял. Можно подумать что сейчас в окопах профессиональные вояки сидят.
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11.05.2024 20:20 Ответить
мосійчук недавно писала, що вона ненароджувала свого сина для війни. Тому вивезла його з країни. Так само і її чоловік не спішить у тцк.
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11.05.2024 17:29 Ответить
хм?? из закарпатья?и в румынию? и через горы??а тису куда дели??(без неё ну никак) в румынию не попадёш
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11.05.2024 17:49 Ответить
попадешь...тиса течет вниз и налево...а они налево не ходят
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11.05.2024 20:14 Ответить
ты не прав,она какраз течёт сверху и вправо (по отношению к западу)в черновицкой области так же какая то река препятствует(так что через горы ну никак!!в любом случае надо водную преграду форсировать)
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11.05.2024 23:54 Ответить
ты же не сплавляешься на байдарке вниз по течению, потому ориентировал тебя по карте...тиса вниз и налево...
а направо от этого поворота тисы будет часть закарпатско-румынской границы, а еще правее по карте будет не черновицкая область, а ивано-франковско - румынская граница...
перед выдвижением хорошо изучи карту...это половина успеха миссии...успехов...
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12.05.2024 09:14 Ответить
щитай что тебе удалось!(меня позабавить)если что то я с Тячева(точнее очень долго там проживал)
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13.05.2024 00:45 Ответить
а, так ты с тячева...стыдишься своего происхождения...с кем не бывает...
теперь понятно, почему так плохо у тебя с географией и записал черновицкую область в соседи закарпаттю...тачев, это на всю жизнь
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13.05.2024 08:26 Ответить
интересно (девки пляшут) с чего такие выводы что я чего либо стыжусь?? кроме того нигде не писал о своём,,происхождении" я научился писать ты/вы будь любезен научись читать,в скобках написано ,,долго проживал"а никак не то что оттуда ,,произошел" касаемо черновицкой области так она таки соседняя (если не считать что франковская разделяет мог бы различать граничащую и соседнюю)словом с тобой всё понятно и отвянь(спасибо и с ответом не напрягай себя всего наилучшего)
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13.05.2024 11:48 Ответить
не нервничай так по поводу своего происхождения...ну, так с тобой приключилось, бывает..
о ивано-франковской для тебя помянул неспроста...там не придется форсировать, там очень даже через горы...
,,в черновицкой области так же какая то река препятствует(так что через горы ну никак!!в любом случае надо водную преграду форсировать,,
--
учи географию...тячевское происхождение не освобождает от ее изучения
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13.05.2024 18:47 Ответить
,,приключилось" с тобой но никак не со мной тебе написали что ответа не требуется! о каком изучении географии ты зудиш??если тебе элементарные бытовые просьбы не доходят??словом отвянь и не тошни больше.
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15.05.2024 01:22 Ответить
не ной...
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15.05.2024 10:21 Ответить
Колись так німці з ГДР через берлінську стіну тікали у ФРН
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11.05.2024 18:28 Ответить
Але є нюанс: тоді німці не по своїй волі жили в окупації. В 2019-му мудрий нарід на демократичних виборах обрав собі таке життя яке він має зараз. Хоть паржи, тепер
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11.05.2024 19:05 Ответить
Їх мабуть здав провідник)
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11.05.2024 18:42 Ответить
Тоді це напівпровідник. Такий собі Сусанін - лише у один бік
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11.05.2024 19:00 Ответить
Нажаль не повезло, хлопцям . При совку так кордони охороняли А шо в Харьковской області так слабо
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11.05.2024 20:19 Ответить
Ці казли-ухилянти всі Карпати нам витопчуть!
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11.05.2024 21:20 Ответить
Ті хто пішов в Румунію через гори і поплив через Тису і Дністер вже без ВЛК цілком придатні хоч у розвідку, хоч у ССО...
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11.05.2024 22:48 Ответить
Вони "придатні" бути лайном і тільки...
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12.05.2024 06:12 Ответить
 
 