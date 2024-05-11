На Закарпатье задержаны 6 "верхолазов", которые через горы пытались бежать в Румынию, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники поймали еще шестерых мужчин, которые планировали покорить горные вершины и попасть в Румынию. За организацию "похода" заплатили от 4000 долларов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Пятерых "туристов" остановили наряды от отделения "Богдан". Покорять горные вершины украинско-румынской границы на этом направлении собирались жители Харьковщины, Запорожья, Ривненщины и двое жителей Киевщины.
Еще одного "верхолаза" из Харьковщины на полпути в Румынию остановили пограничники отдела "Яблоновка".
Других задержали уже в процессе перелезания и пришлось снимать с гор. За организацию своих "походов" мужчины должны были заплатить от 4 до 8 тысяч долларов каждый.
Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
і це всьо !!!!!!
Ну от дивіться. 24.02.22р. підори вломилися до нас з конкретною цілью - вбити нас усіх. Вбити нас, наших батьків, жінок, дітей. Я теж з передмістя Києва. бачив ті усі трупи цивільних у Бучі.
Нормальна реакція кожного нормального чоловіка - дати відсіч. От ми вийшли і дали.
Далі пішло-поїхало. У кожного своя особиста історія. В мене Вірнопілля під Ізюмом, потім Терни Донецької.
Вважаю, що це головне, що я зробив в цьому житті.
А ви? От що ви відповісте своїм дітям та онукам, коли ті спитають, що їх дід робив цей час? Що ви вигадаєте?
Могу сказать что власть больше боится собственнй народ чем окупантов. Поэтому готовы были отдать оружие окупантам чем раздать людям для защиты.
Вони будуть розповідати, як матюками посилали жінок на Цензорі, коли ті називали їх ухилянтами. Є тут такий екземпляр і він не один, нажаль. Такі чоловіки - це наш сором та ганьба.
а направо от этого поворота тисы будет часть закарпатско-румынской границы, а еще правее по карте будет не черновицкая область, а ивано-франковско - румынская граница...
перед выдвижением хорошо изучи карту...это половина успеха миссии...успехов...
теперь понятно, почему так плохо у тебя с географией и записал черновицкую область в соседи закарпаттю...тачев, это на всю жизнь
о ивано-франковской для тебя помянул неспроста...там не придется форсировать, там очень даже через горы...
,,в черновицкой области так же какая то река препятствует(так что через горы ну никак!!в любом случае надо водную преграду форсировать,,
--
учи географию...тячевское происхождение не освобождает от ее изучения