На Закарпатье задержаны 6 "верхолазов", которые через горы пытались бежать в Румынию, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники поймали еще шестерых мужчин, которые планировали покорить горные вершины и попасть в Румынию. За организацию "похода" заплатили от 4000 долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пятерых "туристов" остановили наряды от отделения "Богдан". Покорять горные вершины украинско-румынской границы на этом направлении собирались жители Харьковщины, Запорожья, Ривненщины и двое жителей Киевщины.

Еще одного "верхолаза" из Харьковщины на полпути в Румынию остановили пограничники отдела "Яблоновка".

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Других задержали уже в процессе перелезания и пришлось снимать с гор. За организацию своих "походов" мужчины должны были заплатить от 4 до 8 тысяч долларов каждый.







Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.

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