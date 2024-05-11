На Закарпатті затримано 6 "верхолазів", які через гори намагалися втекти у Румунію, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники впіймали ще шістьох чоловіків, які планували підкорити гірські вершини та потрапити у Румунію. За організацію "походу" заплатили від 4000 доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, п’ятьох "туристів" зупинили наряди від відділення "Богдан". Підкорювати гірські вершини українсько-румунського кордону на цьому напрямку збиралися жителі Харківщини, Запоріжжя, Рівненщини та двоє жителів Київщини.

Ще одного "верхолаза" з Харківщини на півдорозі до Румунії зупинили прикордонники відділу "Яблунівка".

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Інших затримали вже в процесі перелізання та довелося знімати з гір. За організацію своїх "походів" чоловіки мали заплатити від 4 до 8 тисяч доларів кожен.







Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до протиправної діяльності.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" справу скеровано до суду.

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