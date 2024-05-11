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На Закарпатті затримано 6 "верхолазів", які через гори намагалися втекти у Румунію, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники впіймали ще шістьох чоловіків, які планували підкорити гірські вершини та потрапити у Румунію. За організацію "походу" заплатили від 4000 доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, п’ятьох "туристів" зупинили наряди від відділення "Богдан". Підкорювати гірські вершини українсько-румунського кордону на цьому напрямку збиралися жителі Харківщини, Запоріжжя, Рівненщини та двоє жителів Київщини.

Ще одного "верхолаза" з Харківщини на півдорозі до Румунії зупинили прикордонники відділу "Яблунівка".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 28 чоловіків, які намагалися втекти з України, загинули в Тисі з початку війни, - ДПСУ

Інших затримали вже в процесі перелізання та довелося знімати з гір. За організацію своїх "походів" чоловіки мали заплатити від 4 до 8 тисяч доларів кожен.

Шістьох верхолазів зняли з гір прикордонники на Закарпатті
Шістьох верхолазів зняли з гір прикордонники на Закарпатті
Шістьох верхолазів зняли з гір прикордонники на Закарпатті

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до протиправної діяльності.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" справу скеровано до суду.

Читайте також: На Закарпатті чоловік із всіма дозволами на виїзд за кордон заплатив $1500, щоб переплисти Тису, - ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) ухилянти (900) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+19
Чуваки обрали у 2019-му році клоуна презідєнтом, а тепер тікають із країни. А шо такоє? Пріколи вже нє впєчатляют? Так поржитє, хужє нє будєт.
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11.05.2024 16:46
+18
От піввіку прожив, але не розумію. Ухилянти, поясніть будь-ласка ваші мотиви.

Ну от дивіться. 24.02.22р. підори вломилися до нас з конкретною цілью - вбити нас усіх. Вбити нас, наших батьків, жінок, дітей. Я теж з передмістя Києва. бачив ті усі трупи цивільних у Бучі.

Нормальна реакція кожного нормального чоловіка - дати відсіч. От ми вийшли і дали.

Далі пішло-поїхало. У кожного своя особиста історія. В мене Вірнопілля під Ізюмом, потім Терни Донецької.

Вважаю, що це головне, що я зробив в цьому житті.

А ви? От що ви відповісте своїм дітям та онукам, коли ті спитають, що їх дід робив цей час? Що ви вигадаєте?
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11.05.2024 16:53
+10
Я с Мариуполя. Военкомат сбежал к обеду первого дня войны. Власть бросила город на второй день войны. Свет и вода пропала на 3 день. Газ исчез на 4 день. Первый раз меня чудом неубило на 6 день войны когда я зашел в магазин а град начал рватся у входа. Город с полмилиона населения остался без воды. Когда покидал город на обочинах трупы, горящие дома. Фильтрация где меня жёстко избили и обворовали.
Могу сказать что власть больше боится собственнй народ чем окупантов. Поэтому готовы были отдать оружие окупантам чем раздать людям для защиты.
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11.05.2024 17:14
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Я сильно хотел бы знать - а сколько не поймали?
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11.05.2024 16:44 Відповісти
Це ти про тих, хто із власної дурості втопилися у тисі чи замерзли у горах? Десь були цифри. Погугли
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11.05.2024 16:47 Відповісти
десь я зустрічав румунські цифри, здається біля одинадцяти тисяч.
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11.05.2024 16:49 Відповісти
А скільки піймали?
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11.05.2024 17:28 Відповісти
румуни не ловлять. А скільки наші прикордонники загалом затримали тих, хто не встиг втопитись та замерзнути - про те історія замовчує.
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11.05.2024 17:54 Відповісти
Я мав на увазі наші прикордонники. Скільки піймали за 2.5 років. Там також десятку тисяч легко можна нарахувати
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11.05.2024 19:01 Відповісти
думаю - так. Як би не ловили, то було би ще пару тисяч замерзлих та потопельників.
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11.05.2024 19:08 Відповісти
естественный отбор
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11.05.2024 20:46 Відповісти
А хто тобі таке скаже ? 0,1%. від усіх втікачів
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11.05.2024 16:50 Відповісти
11 тысяч.
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11.05.2024 16:56 Відповісти
Якщо взяти до уваги, що кожен день останні два роки у новинах ловлять по десятку ухилянтів, то ті 11 тисяч, на фоні десятків тисяч пійманих, не така вже і впєчатляюча цифра
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11.05.2024 17:20 Відповісти
десятки тысяч не поймали- иногда погранцам нужно отчитаться
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11.05.2024 17:24 Відповісти
Декілька сотен щотижня казали румунські погранці.
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11.05.2024 18:55 Відповісти
ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

і це всьо !!!!!!

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11.05.2024 19:08 Відповісти
Чуваки обрали у 2019-му році клоуна презідєнтом, а тепер тікають із країни. А шо такоє? Пріколи вже нє впєчатляют? Так поржитє, хужє нє будєт.
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11.05.2024 16:46 Відповісти
А ті, хто НЕ обирав - їм як..?
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11.05.2024 18:57 Відповісти
їм не треба захищати свій вибір...
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11.05.2024 20:07 Відповісти
На фронті . Серед моїх друзів , хто обирав Порошенка , жоден не втік , або на фронті , або готується в ЗСУ .
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11.05.2024 20:09 Відповісти
Верхолази, водолази, втеча з країни перетворилась на національний вид спорту.
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11.05.2024 16:49 Відповісти
тріатлон по пєрєсєчонкє.
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11.05.2024 16:52 Відповісти
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11.05.2024 16:53 Відповісти
От піввіку прожив, але не розумію. Ухилянти, поясніть будь-ласка ваші мотиви.

Ну от дивіться. 24.02.22р. підори вломилися до нас з конкретною цілью - вбити нас усіх. Вбити нас, наших батьків, жінок, дітей. Я теж з передмістя Києва. бачив ті усі трупи цивільних у Бучі.

Нормальна реакція кожного нормального чоловіка - дати відсіч. От ми вийшли і дали.

Далі пішло-поїхало. У кожного своя особиста історія. В мене Вірнопілля під Ізюмом, потім Терни Донецької.

Вважаю, що це головне, що я зробив в цьому житті.

А ви? От що ви відповісте своїм дітям та онукам, коли ті спитають, що їх дід робив цей час? Що ви вигадаєте?
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11.05.2024 16:53 Відповісти
Я с Мариуполя. Военкомат сбежал к обеду первого дня войны. Власть бросила город на второй день войны. Свет и вода пропала на 3 день. Газ исчез на 4 день. Первый раз меня чудом неубило на 6 день войны когда я зашел в магазин а град начал рватся у входа. Город с полмилиона населения остался без воды. Когда покидал город на обочинах трупы, горящие дома. Фильтрация где меня жёстко избили и обворовали.
Могу сказать что власть больше боится собственнй народ чем окупантов. Поэтому готовы были отдать оружие окупантам чем раздать людям для защиты.
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11.05.2024 17:14 Відповісти
Я би подивився на це з іншого боку. На останніх виборах преза, парламенту, місцевих, в твоєму Маріку, 95% громадян обирали прорашистьких персонажєй: пєтушарій, бойки, зєлєнскі, мертвдчуки, мураєви і тд. Тобто роздавати зброю потенційним колаборантам - це дурість. Інша справа, яким чином калаші вам би допомогли збивати літаки, чи підбивати броню.
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11.05.2024 17:26 Відповісти
Так в колаборантів вона і так була. А роздати можна було ветеранам АТО. Ну, їх перелік точно у влади та ригів був - бо русня ходила адресно по їх домівках після окупації...
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11.05.2024 18:59 Відповісти
а в крыму первыми сдались сбу
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11.05.2024 17:28 Відповісти
а зеленський ціною власного життя не дав би ворогу захопити крим...та не він був у 14 році тим, хто таке зробив би..
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11.05.2024 20:11 Відповісти
Первыми сдались правительство и парламент Крыма, а уж потом сбу менты и часть моряков и пехоты. В этом и есть пагубность бывшего призыва в ВСУ - «служу там где живу».
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11.05.2024 20:17 Відповісти
Духовный, ну конечно военкомат виноват в том что фашисты взяли Марик, в том что газ и свет пропал и что жрать нечего было! Военкомат также виноват что вам на Донбасе при Украине жилось плохо! Но я очень надеюсь, что ты сейчас конечно на фронте, мстишь рашистам за разрушенный город, за погибших жителей, за свет, за газ, за разрушенную жизнь в составе мирной Украины? Да я прав? Тогда удачи тебе воин славных ВСУ,убей пожалуйста побольше путлеровских фашистов!
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11.05.2024 20:15 Відповісти
Повага пану Андрію.

Вони будуть розповідати, як матюками посилали жінок на Цензорі, коли ті називали їх ухилянтами. Є тут такий екземпляр і він не один, нажаль. Такі чоловіки - це наш сором та ганьба.
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11.05.2024 17:45 Відповісти
а бути гендерно рівнішою вже не на часі?
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11.05.2024 20:13 Відповісти
Мы врага бы на рога, да только шкура дорога, и рога нынче тоже не дешевы
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11.05.2024 18:02 Відповісти
Есть уже батальон Монако, рота Тиса, теперь будет взвод Карпаты.
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11.05.2024 17:08 Відповісти
Тисовці, вже на дні 😆
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11.05.2024 17:16 Відповісти
Zeбіли тікають із країни, бо не хочуть відповідати за свій вибір 2019.
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11.05.2024 17:14 Відповісти
так кошевой сказал, что он не умеет воевать и его убьют в первом бою и поэтому он лучше по гастролям
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11.05.2024 17:29 Відповісти
Не можешь научим, не хочешь заставим. Правило никто не отменял. Можно подумать что сейчас в окопах профессиональные вояки сидят.
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11.05.2024 20:20 Відповісти
мосійчук недавно писала, що вона ненароджувала свого сина для війни. Тому вивезла його з країни. Так само і її чоловік не спішить у тцк.
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11.05.2024 17:29 Відповісти
хм?? из закарпатья?и в румынию? и через горы??а тису куда дели??(без неё ну никак) в румынию не попадёш
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11.05.2024 17:49 Відповісти
попадешь...тиса течет вниз и налево...а они налево не ходят
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11.05.2024 20:14 Відповісти
ты не прав,она какраз течёт сверху и вправо (по отношению к западу)в черновицкой области так же какая то река препятствует(так что через горы ну никак!!в любом случае надо водную преграду форсировать)
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11.05.2024 23:54 Відповісти
ты же не сплавляешься на байдарке вниз по течению, потому ориентировал тебя по карте...тиса вниз и налево...
а направо от этого поворота тисы будет часть закарпатско-румынской границы, а еще правее по карте будет не черновицкая область, а ивано-франковско - румынская граница...
перед выдвижением хорошо изучи карту...это половина успеха миссии...успехов...
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12.05.2024 09:14 Відповісти
щитай что тебе удалось!(меня позабавить)если что то я с Тячева(точнее очень долго там проживал)
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13.05.2024 00:45 Відповісти
а, так ты с тячева...стыдишься своего происхождения...с кем не бывает...
теперь понятно, почему так плохо у тебя с географией и записал черновицкую область в соседи закарпаттю...тачев, это на всю жизнь
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13.05.2024 08:26 Відповісти
интересно (девки пляшут) с чего такие выводы что я чего либо стыжусь?? кроме того нигде не писал о своём,,происхождении" я научился писать ты/вы будь любезен научись читать,в скобках написано ,,долго проживал"а никак не то что оттуда ,,произошел" касаемо черновицкой области так она таки соседняя (если не считать что франковская разделяет мог бы различать граничащую и соседнюю)словом с тобой всё понятно и отвянь(спасибо и с ответом не напрягай себя всего наилучшего)
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13.05.2024 11:48 Відповісти
не нервничай так по поводу своего происхождения...ну, так с тобой приключилось, бывает..
о ивано-франковской для тебя помянул неспроста...там не придется форсировать, там очень даже через горы...
,,в черновицкой области так же какая то река препятствует(так что через горы ну никак!!в любом случае надо водную преграду форсировать,,
--
учи географию...тячевское происхождение не освобождает от ее изучения
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13.05.2024 18:47 Відповісти
,,приключилось" с тобой но никак не со мной тебе написали что ответа не требуется! о каком изучении географии ты зудиш??если тебе элементарные бытовые просьбы не доходят??словом отвянь и не тошни больше.
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15.05.2024 01:22 Відповісти
не ной...
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15.05.2024 10:21 Відповісти
Колись так німці з ГДР через берлінську стіну тікали у ФРН
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11.05.2024 18:28 Відповісти
Але є нюанс: тоді німці не по своїй волі жили в окупації. В 2019-му мудрий нарід на демократичних виборах обрав собі таке життя яке він має зараз. Хоть паржи, тепер
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11.05.2024 19:05 Відповісти
Їх мабуть здав провідник)
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11.05.2024 18:42 Відповісти
Тоді це напівпровідник. Такий собі Сусанін - лише у один бік
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11.05.2024 19:00 Відповісти
Нажаль не повезло, хлопцям . При совку так кордони охороняли А шо в Харьковской області так слабо
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11.05.2024 20:19 Відповісти
Ці казли-ухилянти всі Карпати нам витопчуть!
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11.05.2024 21:20 Відповісти
Ті хто пішов в Румунію через гори і поплив через Тису і Дністер вже без ВЛК цілком придатні хоч у розвідку, хоч у ССО...
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11.05.2024 22:48 Відповісти
Вони "придатні" бути лайном і тільки...
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12.05.2024 06:12 Відповісти
 
 