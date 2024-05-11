На Закарпатті затримано 6 "верхолазів", які через гори намагалися втекти у Румунію, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники впіймали ще шістьох чоловіків, які планували підкорити гірські вершини та потрапити у Румунію. За організацію "походу" заплатили від 4000 доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, п’ятьох "туристів" зупинили наряди від відділення "Богдан". Підкорювати гірські вершини українсько-румунського кордону на цьому напрямку збиралися жителі Харківщини, Запоріжжя, Рівненщини та двоє жителів Київщини.
Ще одного "верхолаза" з Харківщини на півдорозі до Румунії зупинили прикордонники відділу "Яблунівка".
Інших затримали вже в процесі перелізання та довелося знімати з гір. За організацію своїх "походів" чоловіки мали заплатити від 4 до 8 тисяч доларів кожен.
Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до протиправної діяльності.
Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" справу скеровано до суду.
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і це всьо !!!!!!
Ну от дивіться. 24.02.22р. підори вломилися до нас з конкретною цілью - вбити нас усіх. Вбити нас, наших батьків, жінок, дітей. Я теж з передмістя Києва. бачив ті усі трупи цивільних у Бучі.
Нормальна реакція кожного нормального чоловіка - дати відсіч. От ми вийшли і дали.
Далі пішло-поїхало. У кожного своя особиста історія. В мене Вірнопілля під Ізюмом, потім Терни Донецької.
Вважаю, що це головне, що я зробив в цьому житті.
А ви? От що ви відповісте своїм дітям та онукам, коли ті спитають, що їх дід робив цей час? Що ви вигадаєте?
Могу сказать что власть больше боится собственнй народ чем окупантов. Поэтому готовы были отдать оружие окупантам чем раздать людям для защиты.
Вони будуть розповідати, як матюками посилали жінок на Цензорі, коли ті називали їх ухилянтами. Є тут такий екземпляр і він не один, нажаль. Такі чоловіки - це наш сором та ганьба.
а направо от этого поворота тисы будет часть закарпатско-румынской границы, а еще правее по карте будет не черновицкая область, а ивано-франковско - румынская граница...
перед выдвижением хорошо изучи карту...это половина успеха миссии...успехов...
теперь понятно, почему так плохо у тебя с географией и записал черновицкую область в соседи закарпаттю...тачев, это на всю жизнь
о ивано-франковской для тебя помянул неспроста...там не придется форсировать, там очень даже через горы...
,,в черновицкой области так же какая то река препятствует(так что через горы ну никак!!в любом случае надо водную преграду форсировать,,
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учи географию...тячевское происхождение не освобождает от ее изучения