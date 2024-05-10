На Закарпатті чоловік із всіма дозволами на виїзд за кордон заплатив $1500, щоб переплисти Тису, - ДПСУ

Прикордонники затримали на Закарпатті українця, який, маючи всі документи з правом на виїзд за кордон, намагався переплисти Тису. Переправнику заплатив немалу суму грошей.

Як передає Цензор.НЕТ, про цей випадок розповів офіцер Мукачівського прикордонного загону Олег Селезньов у репортажі виданню "Українська правда".

Що сталося

За його словами, прикордонники часто стикаються з дивними ситуаціями, пов'язаними з виїздом або втечею за кордон. Він привів один із таких випадків, коли українець, маючи всі необхідні документи, вирішив переплисти річку Тиса.

"З довідкою про виключення з обліку, з дійсними офіційними документами переходив річку (Тису - ред.). У нього дійсно право було перетину законним шляхом. Все одно пішов річкою, ще й заплатив 1500 доларів. Документи всі дійсні, ми перевіряли. Ми його оформили по статті 204-1 КУПаП", - повідомив прикордонник.

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Українець все ж виїхав за кордон

Після затримання чоловік все ж виїхав за кордон, однак на цей раз вже відповідно до закону, зазначив Селезньов.

"Він радився з "фахівцями", які хотіли заробити на ньому і сказали – тебе там скрутять, мобілізують тебе і папірці твої порвуть", - додав офіцер Мукачівського прикордонного загону.

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