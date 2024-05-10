На Закарпатті чоловік із всіма дозволами на виїзд за кордон заплатив $1500, щоб переплисти Тису, - ДПСУ
Прикордонники затримали на Закарпатті українця, який, маючи всі документи з правом на виїзд за кордон, намагався переплисти Тису. Переправнику заплатив немалу суму грошей.
Як передає Цензор.НЕТ, про цей випадок розповів офіцер Мукачівського прикордонного загону Олег Селезньов у репортажі виданню "Українська правда".
Що сталося
За його словами, прикордонники часто стикаються з дивними ситуаціями, пов'язаними з виїздом або втечею за кордон. Він привів один із таких випадків, коли українець, маючи всі необхідні документи, вирішив переплисти річку Тиса.
"З довідкою про виключення з обліку, з дійсними офіційними документами переходив річку (Тису - ред.). У нього дійсно право було перетину законним шляхом. Все одно пішов річкою, ще й заплатив 1500 доларів. Документи всі дійсні, ми перевіряли. Ми його оформили по статті 204-1 КУПаП", - повідомив прикордонник.
Українець все ж виїхав за кордон
Після затримання чоловік все ж виїхав за кордон, однак на цей раз вже відповідно до закону, зазначив Селезньов.
"Він радився з "фахівцями", які хотіли заробити на ньому і сказали – тебе там скрутять, мобілізують тебе і папірці твої порвуть", - додав офіцер Мукачівського прикордонного загону.
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Може питання не до людини, а до держави, навіщо вона зройнували довіру.
Для нього всі винні.... той чоловік, ті хто переправляв....
До себе жодних питань та сумнівів...
заплатить штраф і знову за своє.
наступного разу, в багажнику автобуса шукайте.
екстремал.
Пока война была не настоящая с нашего села, через камыши в ДНР гулять было можно
Пам'ятаєте Шуру Балаганова? Того самого із «Золотого теляти», і останню його появу в романі? Остап Бендер запитав: «Скільки вам треба грошей для щастя?» - і дав 50 тис.
«Раптом, перекриваючи звичайну трамвайну лайку, з боку, де гойдався Балаганов, долинув жіночий зойк:
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Всі повернули голови. До місця події, аж захлинаючись від цікавості, поспішали любителі таких справ. Остап побачив збентежене обличчя Балаганова. Бортмеханік ще й сам не розумів, що трапилося, як його вже схопили за руку, в якій була міцно затиснута копійчана жіноча сумочка з тоненьким бронзовим ланцюжком.
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Володар п'ятдесяти тисяч викрав сумочку, в якій була черепахова пудрениця, профспілчанський квиток і один карбованець сімдесят копійок грошей. Вагон спинився. Любителі потягли Балаганова до виходу. Проходячи повз Остапа, Шура тужно прошепотів:
- Що ж це таке? Я ж машинально…»
Неодноразово бачив посили від прихильників По під польскими та німецькими прапорами, щось накшталт "ви обрали Зе - от і воюйте самі за Зе"
Ну тобто - ти такий самий врехун і маніпулятор, як і твій Боневтік, вірно?
"Для користі своєї і вашої"
Немає ніякої користі у брехливих маніпуляціях.
Хлопчик в автобус заходить, пробив один квиток, потім дістає з кишені другий і теж пробиває. І сідає собі, книжку читає
Поруч жінка не витримує і питає.
- Хлопчику, а навіщо ти два квитки пробив?
- На той випадок, якщо я перший загублю
Та з усмішкою
- Ну а на випадок якщо другий загубиш, що будеш робити?
- На той випадок? А на той випадок у мене проїзний