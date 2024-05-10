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На Закарпатті чоловік із всіма дозволами на виїзд за кордон заплатив $1500, щоб переплисти Тису, - ДПСУ

Чоловік з документами на виїзд за кордон намагався перепливти через Тису

Прикордонники затримали на Закарпатті українця, який, маючи всі документи з правом на виїзд за кордон, намагався переплисти Тису. Переправнику заплатив немалу суму грошей.

Як передає Цензор.НЕТ, про цей випадок розповів офіцер Мукачівського прикордонного загону Олег Селезньов у репортажі виданню "Українська правда".

Що сталося

За його словами, прикордонники часто стикаються з дивними ситуаціями, пов'язаними з виїздом або втечею за кордон. Він привів один із таких випадків, коли українець, маючи всі необхідні документи, вирішив переплисти річку Тиса.

"З довідкою про виключення з обліку, з дійсними офіційними документами переходив річку (Тису - ред.). У нього дійсно право було перетину законним шляхом. Все одно пішов річкою, ще й заплатив 1500 доларів. Документи всі дійсні, ми перевіряли. Ми його оформили по статті 204-1 КУПаП", - повідомив прикордонник.

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Українець все ж виїхав за кордон

Після затримання чоловік все ж виїхав за кордон, однак на цей раз вже відповідно до закону, зазначив Селезньов.

"Він радився з "фахівцями", які хотіли заробити на ньому і сказали – тебе там скрутять, мобілізують тебе і папірці твої порвуть", - додав офіцер Мукачівського прикордонного загону.

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Автор: 

кордон (4754) чоловіки (157) Закарпатська область (2045)


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Топ коментарі
+40
А що це таке сталося, що людина з папірцями не довіряє державі.
Може питання не до людини, а до держави, навіщо вона зройнували довіру.
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10.05.2024 11:56
+31
Цій державі вже ніхто не довіряє адже Конституцію преЗедент пустив на туалетний папір.
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10.05.2024 11:58
+27
Так може дивність ситуації лише в тому що при всіх дозволах на пунктах пропуску його всеодно ніхто не випускав? В нас же це норма. Прав немає, одні обов'язки.
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10.05.2024 11:57
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А що це таке сталося, що людина з папірцями не довіряє державі.
Може питання не до людини, а до держави, навіщо вона зройнували довіру.
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10.05.2024 11:56 Відповісти
Цій державі вже ніхто не довіряє адже Конституцію преЗедент пустив на туалетний папір.
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10.05.2024 11:58 Відповісти
Цьому розповідачу навіть на думку не приходить, що може проблема у якості виконання роботи ним та його колегами.
Для нього всі винні.... той чоловік, ті хто переправляв....
До себе жодних питань та сумнівів...
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10.05.2024 12:02 Відповісти
Та в нас 73% віруючих у всілякі казочки, їм заходить все що завгодно. Існує дивовижна невиліковність тих, кого легко надурити.
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10.05.2024 12:03 Відповісти
один з папірців просто з дурки
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10.05.2024 12:12 Відповісти
У страху очі великі, до чого тут держава.
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10.05.2024 12:46 Відповісти
Так може дивність ситуації лише в тому що при всіх дозволах на пунктах пропуску його всеодно ніхто не випускав? В нас же це норма. Прав немає, одні обов'язки.
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10.05.2024 11:57 Відповісти
а на якому він пробував? більше схоже на ментальну хворобу.
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10.05.2024 12:13 Відповісти
Ну так - кілька днів тому водія з фирми дружини, у якого були всі папірці (він непридатний) не ввипустили за товаром у Польщу. Митники вимагали від нього йти добровольцем на фронт, де він вже був і звідки був списаний після поранення.
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10.05.2024 12:42 Відповісти
у дядьки грошей, як фантиків у дурника.
заплатить штраф і знову за своє.
наступного разу, в багажнику автобуса шукайте.
екстремал.
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10.05.2024 11:57 Відповісти
+++
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10.05.2024 12:22 Відповісти
він законно вже виїхав
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10.05.2024 12:23 Відповісти
Законно дал погранцам 3 штуки баксов, для надежности.)))
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10.05.2024 15:21 Відповісти
😁😂
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10.05.2024 16:55 Відповісти
Нехай офіцер Мукачівського прикордонного загону Олег Селезньов краще стежить за своїми підлеглими-хабарниками. І тоді може перестане дивуватися.
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10.05.2024 12:01 Відповісти
чому ні, якщо мужик ******** складності?!
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10.05.2024 12:04 Відповісти
Або перейти зі всіма дозволами було більшою складністю, ніж через тису
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10.05.2024 12:07 Відповісти
та 100 відсотків! в мене був свій бізнес і кожна владна падлюка створювала штучні перешкоди для подолання якихтреба було сплатити мзду!
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10.05.2024 12:08 Відповісти
Ему так ближе, у них в селе так все делают
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10.05.2024 12:23 Відповісти
А у вас в селі не так?
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10.05.2024 12:51 Відповісти
Через нашу проходную, пронесеш хоть мать родную.
Пока война была не настоящая с нашего села, через камыши в ДНР гулять было можно
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10.05.2024 16:47 Відповісти
Це поширено на постсовкових теренах. Люди, явні інваліди, все одно змушені платити за інвалідність.
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10.05.2024 12:05 Відповісти
Так МСЕК здоровье инвалида никогда не интересовало или по ихнему или никак,минимум каждый год будешь ходить на перекомиссию.
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10.05.2024 12:12 Відповісти
Звичка, то велика сила!

Пам'ятаєте Шуру Балаганова? Того самого із «Золотого теляти», і останню його появу в романі? Остап Бендер запитав: «Скільки вам треба грошей для щастя?» - і дав 50 тис.

«Раптом, перекриваючи звичайну трамвайну лайку, з боку, де гойдався Балаганов, долинув жіночий зойк:

- Вкрали! Держіть! Та ось же він стоїть!

Всі повернули голови. До місця події, аж захлинаючись від цікавості, поспішали любителі таких справ. Остап побачив збентежене обличчя Балаганова. Бортмеханік ще й сам не розумів, що трапилося, як його вже схопили за руку, в якій була міцно затиснута копійчана жіноча сумочка з тоненьким бронзовим ланцюжком.

- Бандит! - кричала жінка. - Тільки одвернулася, а він…

Володар п'ятдесяти тисяч викрав сумочку, в якій була черепахова пудрениця, профспілчанський квиток і один карбованець сімдесят копійок грошей. Вагон спинився. Любителі потягли Балаганова до виходу. Проходячи повз Остапа, Шура тужно прошепотів:

- Що ж це таке? Я ж машинально…»
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10.05.2024 12:06 Відповісти
А на этот случай у меня проездной.
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10.05.2024 12:15 Відповісти
Ризикну. Всіх ухилянтів я відношу до категорії. "Ми голосували за Зе, щоб не було По!" Чого ? Бо прихильники По вже на фронті, воюють, гинуть, отримують важкі поранення. А всі, що були за Зе! шукають знову ... спосіб отримати ВСЕ Й ОДРАЗУ ! Як не в Україні, так десь .... зеленСКИЙ має їх захищати. Це ж його електорат ! Я намагався їх "захистити" у спосіб відкупитись від мобілізації заплативши в бюджет офіційно за легальне існування в Україні. Писав, вимагав дозволити по закону платіж у баксах, але менший вдвічі чи втричі, щоб не плавати у Тисі. Умиваю руки !
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10.05.2024 12:21 Відповісти
Брехня і маніпуляція. На фронті воюють як ті, так і інші. Серед втікачів так само багато як тих, так і інших.
Неодноразово бачив посили від прихильників По під польскими та німецькими прапорами, щось накшталт "ви обрали Зе - от і воюйте самі за Зе"
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10.05.2024 12:40 Відповісти
ЗАПЕРЕЧУЮ ! Щодо маніпуляції. Правда, що воюють всі, але більшість втікачів ті, хто чекав завтра "кінець бідності!" І раптом війна замість багатства на автобанах в Альфа-Ромео. Я скористався мультиплікатором. Тобто збільшив проблему в рази. Проте це не моя фішка. Це фішка нашого Боневтіка. Завтра 2000 баксів вчителям і ....
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10.05.2024 12:59 Відповісти
"Проте це не моя фішка. Це фішка нашого Боневтіка"
Ну тобто - ти такий самий врехун і маніпулятор, як і твій Боневтік, вірно?
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10.05.2024 13:30 Відповісти
Я написав ... СКОРИСТАВСЯ. Мультиплікатором. Я - не пропаганда з телеящику. Я звичайний українець, і користаюсь тим, що створило людство. Для користі своєї і вашої.
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10.05.2024 13:52 Відповісти
Тобто ти "скористувався" тим, що вважаєш неприйнятним, тим, що тобі не подобається? Тобто різниця між тобою і пропагандою лише у тому, що ти не з телеящику, бо ж ти явно маніпулюєш і брешеш, вірно?
"Для користі своєї і вашої"
Немає ніякої користі у брехливих маніпуляціях.
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10.05.2024 18:29 Відповісти
Замість купи непотрібних запитань треба було запитати хто і скільки йому заплатив за пропаганду у якій він сам за власною ініціативою зізнався
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11.05.2024 21:29 Відповісти
А що це ви вчителів ображаєте? Обіцяно було 4к, а не 2.
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10.05.2024 14:13 Відповісти
2 к- на шторы дерьмаку.
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10.05.2024 15:29 Відповісти
При чому тут втікачі? Людина не була втікачом. Бо була виключена з віськового обліку. Наприклад, в мене є друзі, як отримали білого квитка ще в школі. Ага, вони знали ще у 80-х, 90-х. Що у 2022 буде велика війна. Тому навмісно собі зіпсували здоров'я, щоб отримати квитка 30 років тому. Так і було. По-друге, це знущання держави вже тянеться десятками років, задового до Пороха і Зелі. "Я начальник -ти дурак", "без бумажки -ты какашка" і подібне. Це вже спокон віку. В школі- плати. В лікарні плати, немає грошей- вмирай. Скрізь. Все по блату і по кумовству -немає поважних знайомих з зв'язками, до побачення. По-третє, я знаю випадки, що не випускали і батьків 4-х дітей, і тих, хто має право на відстрочку по інвалидності. Ця хвороба, держава загниває, багато совку.
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10.05.2024 14:58 Відповісти
По-перше, не треба згадувати про Пороха у контексті сьогодення. Він робить свою справу гарно, і в ВР, і на фронті, і за кордоном. По-друге, совок можна зробити будь-де, навіть в США, якщо ходити до виборчої урни, як в туалет. "без бумажки -ты какашка" тут не катить. Їм давали бюлетень не для того, щоб підтерти ср.... В-третє, в житті за все треба платити. Включаючи. За навчання, за лікування. В демократичних країнах це вирішують без какашек та приниження або кумів системою пільг та соціального захисту. Є інтернет, то погугли, щоб дізнатись. І наостанок. Загниває влада, бо обрали владу, яка була вже хвора, маніакально хвора. До речі, я не писав про конкретну особу. Якщо ти уважно читав. Писав я саме про хворобу влади і пропонував пігулки.
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10.05.2024 15:33 Відповісти
Вони ще розглядають два законопроєкти про економічне бронювання. Але воно має негативний наголос, що тоді буде віійна для бідних. Я ж про це і саме каже, що Україні ще дуже далеко до цівілізованих країн. Я голосував за Пороха до речі. Тому, тобі просто хочеться себе поставити вище за всіх, але ніт, ти така сама людина, яка живе в цій країні. Де краще втопитися, але немає довіри державі. В мене теж є право на відстрочку, але я боюся йти в ТЦК... І і ніт, це неправда, що в розвинених країнах ти за все платиш. Дивлячись в яких. В Німеччині вся освіта і вища у тому числі безкоштовна. В багатох європейськиї країнах освіта безкоштовна. Тільки садики часто платні. у Європі медична допомога безкоштовна, бо у всіх є обов'язкова державна страховка, яку вони сплачують. В Канаді і Британії, Норвегії тощо взагалі медицина безкоштовна. А в Україні так і не спромоглися зробити державне медичне страхування, навіть на росії воно є.
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10.05.2024 15:54 Відповісти
Згадався Єралаш старий.
Хлопчик в автобус заходить, пробив один квиток, потім дістає з кишені другий і теж пробиває. І сідає собі, книжку читає

Поруч жінка не витримує і питає.
- Хлопчику, а навіщо ти два квитки пробив?
- На той випадок, якщо я перший загублю

Та з усмішкою
- Ну а на випадок якщо другий загубиш, що будеш робити?
- На той випадок? А на той випадок у мене проїзний
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10.05.2024 12:39 Відповісти
Я його розумію бо в державі нема закону. Все залежить від того з якої ноги встав конкретний чиновник
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10.05.2024 12:55 Відповісти
Для українців право на виїзд не гарантує виїзду. Складається враження, що це знають усі, окрім офіціалів. Що роблять вигляд, що не в курсі.
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10.05.2024 13:09 Відповісти
А все просто: одна влада в Києві, а на КПП свої закони. І якщо там захочуть попити з тебе кров і обілєтіть, то робиться просто. і нічого їм за то не буде. Така країна. "Демоктатична".
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10.05.2024 13:11 Відповісти
Мій племіник який має і вдстрочку так як є аспірантом, і має бронь як вчитель школи намагався маючи на руках документи про стан здоров'я виїхати в Норвегію щоб попрощатися з уже на жаль померлим батьком, то його завернули на кордоні. А Ви кажете що люди не довіряють.
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10.05.2024 13:39 Відповісти
В мене теж є всі дозволи на виїзд, але нікуди не збираюсь, тим паче в Тисі плавати)))
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10.05.2024 14:27 Відповісти
То ти просто не екстремал)
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10.05.2024 15:55 Відповісти
У меня тоже все документы в порядке, имею право на выезд. В марте 2023 года выехал без проблем, а в феврале 2024 года получил два отказа в связи с тем, что... "не предоставил документов". На вопрос, каких именно, говорят, что нужна еще и официальная отсрочка от мобилизации. Говорю, что в правилах пересечения нет таких требований. Отвечают, что в правилах нет, а у них есть. В отказе этого не пишут, т.к. знают, что незаконно. Обжаловал отказ письменно в погранотряд, уже третий месяу пошел, как я жду овтет. Наверное, со всеми документами тоже Тису придется переплывать.
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10.05.2024 14:45 Відповісти
Недавно писали был случай целую партию водителей далнебойщиков которые ездили в Европу на границе схватили и отправили на фронт.
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10.05.2024 18:09 Відповісти
 
 