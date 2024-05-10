На Закарпатье мужчина со всеми разрешениями на выезд за границу заплатил $1500, чтобы переплыть Тису, - ГПСУ
Пограничники задержали на Закарпатье украинца, который, имея все документы с правом на выезд за границу, пытался переплыть Тису. Переправщику заплатил немалую сумму денег.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом случае рассказал офицер Мукачевского пограничного отряда Олег Селезнев в репортаже изданию"Украинская правда".
Что случилось
По его словам, пограничники часто сталкиваются со странными ситуациями, связанными с выездом или бегством за границу. Он привел один из таких случаев, когда украинец, имея все необходимые документы, решил переплыть реку Тиса.
"Со справкой об исключении с учета, с действительными официальными документами переходил реку (Тису - ред.). У него действительно было право пересечения законным путем. Все равно пошел по реке, еще и заплатил 1500 долларов. Документы все действительны, мы проверяли. Мы его оформили по статье 204-1 КУоАП", - сообщил пограничник.
Украинец все же выехал за границу
После задержания мужчина все же выехал за границу, однако на этот раз уже в соответствии с законом, отметил Селезнев.
"Он советовался со "специалистами", которые хотели заработать на нем и сказали - тебя там скрутят, мобилизуют тебя и бумажки твои порвут", - добавил офицер Мукачевского пограничного отряда.
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Може питання не до людини, а до держави, навіщо вона зройнували довіру.
Для нього всі винні.... той чоловік, ті хто переправляв....
До себе жодних питань та сумнівів...
заплатить штраф і знову за своє.
наступного разу, в багажнику автобуса шукайте.
екстремал.
Пока война была не настоящая с нашего села, через камыши в ДНР гулять было можно
Пам'ятаєте Шуру Балаганова? Того самого із «Золотого теляти», і останню його появу в романі? Остап Бендер запитав: «Скільки вам треба грошей для щастя?» - і дав 50 тис.
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- Що ж це таке? Я ж машинально…»
Неодноразово бачив посили від прихильників По під польскими та німецькими прапорами, щось накшталт "ви обрали Зе - от і воюйте самі за Зе"
Ну тобто - ти такий самий врехун і маніпулятор, як і твій Боневтік, вірно?
"Для користі своєї і вашої"
Немає ніякої користі у брехливих маніпуляціях.
Хлопчик в автобус заходить, пробив один квиток, потім дістає з кишені другий і теж пробиває. І сідає собі, книжку читає
Поруч жінка не витримує і питає.
- Хлопчику, а навіщо ти два квитки пробив?
- На той випадок, якщо я перший загублю
Та з усмішкою
- Ну а на випадок якщо другий загубиш, що будеш робити?
- На той випадок? А на той випадок у мене проїзний