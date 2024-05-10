На Закарпатье мужчина со всеми разрешениями на выезд за границу заплатил $1500, чтобы переплыть Тису, - ГПСУ

Пограничники задержали на Закарпатье украинца, который, имея все документы с правом на выезд за границу, пытался переплыть Тису. Переправщику заплатил немалую сумму денег.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом случае рассказал офицер Мукачевского пограничного отряда Олег Селезнев в репортаже изданию"Украинская правда".

Что случилось

По его словам, пограничники часто сталкиваются со странными ситуациями, связанными с выездом или бегством за границу. Он привел один из таких случаев, когда украинец, имея все необходимые документы, решил переплыть реку Тиса.

"Со справкой об исключении с учета, с действительными официальными документами переходил реку (Тису - ред.). У него действительно было право пересечения законным путем. Все равно пошел по реке, еще и заплатил 1500 долларов. Документы все действительны, мы проверяли. Мы его оформили по статье 204-1 КУоАП", - сообщил пограничник.

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Украинец все же выехал за границу

После задержания мужчина все же выехал за границу, однако на этот раз уже в соответствии с законом, отметил Селезнев.

"Он советовался со "специалистами", которые хотели заработать на нем и сказали - тебя там скрутят, мобилизуют тебя и бумажки твои порвут", - добавил офицер Мукачевского пограничного отряда.

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