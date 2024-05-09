Україна співпрацює з прикордонниками з суміжних країн задля затримання порушників, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники співпрацюють з колегами суміжних країн щодо затримання осіб, які незаконно перетинають кордон.

Про це сказав у коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Аби вчасно викривати такі спроби й затримувати порушників, прикордонники України, [співробітники ДПСУ] в тому числі тісно співпрацюють з прикордонниками суміжних країн", – зазначив він.

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За словами Демченка, між відомствами відбувається обмін необхідною інформацією, зокрема й у разі наявності даних про підготовку до спроб незаконно перетнути кордон.

Це робиться, аби порушників затримувати по обидва боки кордону, підсумував речник ДПСУ.