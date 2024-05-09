Україна співпрацює з прикордонниками з суміжних країн задля затримання порушників, - Держприкордонслужба
Українські прикордонники співпрацюють з колегами суміжних країн щодо затримання осіб, які незаконно перетинають кордон.
Про це сказав у коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
"Аби вчасно викривати такі спроби й затримувати порушників, прикордонники України, [співробітники ДПСУ] в тому числі тісно співпрацюють з прикордонниками суміжних країн", – зазначив він.
За словами Демченка, між відомствами відбувається обмін необхідною інформацією, зокрема й у разі наявності даних про підготовку до спроб незаконно перетнути кордон.
Це робиться, аби порушників затримувати по обидва боки кордону, підсумував речник ДПСУ.
Топ коментарі
+15 Михайло Иляш
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+14 gr1959
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+14 Igor Rudy
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Бабло беруть прям на кодорні налом))
Читай СМИ "граничаших стран" и они НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ украинскую информацию!!!
Нехай сусіди працюють, якщо є домовленості.
Погранців на лінію оборони с рашкой та бульбашками.
А це 25 тис точно, та ще патруль в 5 км зоні це ще + 10 тис. Ось і маєш
Непогане підкріплення.
відправляти людей впозаштат
кидати інвалідів війни на пизволяще
зробити все щоб люди не йшли в ЗСУ
відмазати всю писдоту та силовиків
а потім пустити сотні тисяч на те щоб ловили сотні тисяч.
а нормально коли мусар з жезлом коло Умані, отримує стількиж коштів як воєнний в бліндажі в якійсь посадці за 300-700-1000 км від дому???
Ні, хлопці. Таке ІПСО не діє.
Карацупа з Джульбарсом бдить