УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11449 відвідувачів онлайн
Новини
2 802 28

Україна співпрацює з прикордонниками з суміжних країн задля затримання порушників, - Держприкордонслужба

Держкордон

Українські прикордонники співпрацюють з колегами суміжних країн щодо затримання осіб, які незаконно перетинають кордон.

Про це сказав у коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Аби вчасно викривати такі спроби й затримувати порушників, прикордонники України, [співробітники ДПСУ] в тому числі тісно співпрацюють з прикордонниками суміжних країн", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словацькі прикордонники фіксують зростання незаконних перетинів чоловіками з України. За тиждень травня – в 11 разів

За словами Демченка, між відомствами відбувається обмін необхідною інформацією, зокрема й у разі наявності даних про підготовку до спроб незаконно перетнути кордон.

Це робиться, аби порушників затримувати по обидва боки кордону, підсумував речник ДПСУ.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5941) кордон (4754) Демченко Андрій (342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Ніхто не втече з КНДР, СССР і України - ото компашка рабовласників
показати весь коментар
09.05.2024 22:51
+14
Яка ж в Україні ГНИЛА влада !!! Борються зі своїми громадянами замість того, щоб цих громадян залучати до оборони: війська, до роботи у військово-промисловому комплексі, до робот з ліквідації наслідків ракетних ударів ! Одне слово - зеленщіна ! Це - вирок на все життя! зеленщіна ... як гидко звучить!
показати весь коментар
09.05.2024 22:40
+14
Скоро вже в іншу область потрібно буде віза)
показати весь коментар
09.05.2024 23:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка ж в Україні ГНИЛА влада !!! Борються зі своїми громадянами замість того, щоб цих громадян залучати до оборони: війська, до роботи у військово-промисловому комплексі, до робот з ліквідації наслідків ракетних ударів ! Одне слово - зеленщіна ! Це - вирок на все життя! зеленщіна ... як гидко звучить!
показати весь коментар
09.05.2024 22:40 Відповісти
Але ж сафарі на своїх громадян влаштовують саме ті хто служить тій владі а не народу
показати весь коментар
10.05.2024 07:54 Відповісти
Це складне питання. Прикордонники виконують свої обов'язки. Як всі ми на своїй роботі. Гадаю, що наша поліція теж буде захищати владу, яка стає 21 травня "владою вуличних наперсників без повноважень від народу". Боюсь, що гумовими палицями. Але й прикордонники, й поліція - наші діти ? ! А ми, українці, чиї ? І ми маємо обов'язки чи ні ? Перед країною, перед батьками ?
показати весь коментар
10.05.2024 08:49 Відповісти
згоден що треба виконувати але не глумитися та принижувати тих хто втікає від цієї влади
показати весь коментар
10.05.2024 12:50 Відповісти
Ви не вловили мій перший ком. Влада не тільки сама глумиться, а й ще ПРИМУШУЄ інших українців глумитись над українцями. М.Міхновський "10 заповіді для націоналіста" ...9. Допомагай своєму землякові поперед усіх, держись купи. Ми це у минулому пережили, коли Ястребки здавали воїнів УПА, коли активісти - комсомольці розкуркулювали свої родичів по селам. Без совісті й серця. ВИННА ВЛАДА. Особисто зеленСКИЙ. Він - керманич. Всього.
показати весь коментар
10.05.2024 13:07 Відповісти
Ніхто не втече з КНДР, СССР і України - ото компашка рабовласників
показати весь коментар
09.05.2024 22:51 Відповісти
"Прі нєвозможності задєржать нарушітєлєй - прімєніть оружіє, прєждє чєм оні успєют пєрєйті на тєріторію капіталістічєскаво государства".

показати весь коментар
10.05.2024 00:04 Відповісти
Пам'ятаю, як зебіли волали: "На куя нам той безвіз?" ...
показати весь коментар
09.05.2024 23:04 Відповісти
Скоро вже в іншу область потрібно буде віза)
показати весь коментар
09.05.2024 23:05 Відповісти
Так вже таке є . Кум їздив в Одеську обл в Болградський р-н , так на б/п зупинили "де ваше запрошення ?"
показати весь коментар
10.05.2024 05:28 Відповісти
Як?Співпрацює, венгри за 50 євро з носа пропускають через свій кордон.
Бабло беруть прям на кодорні налом))
показати весь коментар
09.05.2024 23:04 Відповісти
Венгри і словаки пропускають, всі інші ні
показати весь коментар
09.05.2024 23:23 Відповісти
ВСЕ ПРОПУСКАЮТ- не нужно читать украинское ИПСО !
Читай СМИ "граничаших стран" и они НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ украинскую информацию!!!
показати весь коментар
09.05.2024 23:53 Відповісти
хто тобі це сказав?) типу румуни, молдавани і поляки відмовляються від кешу?) Їм наша заворуха вбільшості побарабану (окоім молдаван можливо!!!), тож не вірте в цей брєд, бо якщо б так повертали не набирали б прикордонників наприклад (є така річ як взаємозв'язок між причиною і наслідком)....
показати весь коментар
10.05.2024 00:29 Відповісти
Пора берлінську стіну будувати
показати весь коментар
09.05.2024 23:20 Відповісти
Якщо так, то накляпа там наші штанці просиджують.
Нехай сусіди працюють, якщо є домовленості.
Погранців на лінію оборони с рашкой та бульбашками.
А це 25 тис точно, та ще патруль в 5 км зоні це ще + 10 тис. Ось і маєш
Непогане підкріплення.
показати весь коментар
09.05.2024 23:26 Відповісти
Там взагалі то люди чималі гроші заплатили, щоб героїчно боронити фортецю Ужгород. А пан їх на фронт пропонує кинути - там же і вбити можуть.
показати весь коментар
09.05.2024 23:32 Відповісти
Треба західний кордон укріплювать,як східний не виходить,бо розбіжяться не раби і візи треба в цнапах видавать як хто хоче зїздить до тещі в сусідє село з регістрацією в оберегу і відвідуванням тцк.
показати весь коментар
09.05.2024 23:42 Відповісти
зпочатку настрочити хузна яких законів,
відправляти людей впозаштат
кидати інвалідів війни на пизволяще
зробити все щоб люди не йшли в ЗСУ
відмазати всю писдоту та силовиків
а потім пустити сотні тисяч на те щоб ловили сотні тисяч.

а нормально коли мусар з жезлом коло Умані, отримує стількиж коштів як воєнний в бліндажі в якійсь посадці за 300-700-1000 км від дому???
показати весь коментар
09.05.2024 23:44 Відповісти
Смішні люди. Будують з країни концтабір і пропонують людям за це помирати.
показати весь коментар
09.05.2024 23:44 Відповісти
саме смішне, що радикально настроєні "псевдопатріоти" досі не бачать що відбувається і бравим голосом скачуть і гучні кричалочки горланять що так треба!!!
показати весь коментар
10.05.2024 00:31 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2024 23:46 Відповісти
Окружение людей при власти, полицейские, прокуратура, те же пограничники, которые не воюют - это не уклонисты, вы что.
показати весь коментар
09.05.2024 23:59 Відповісти
це люди які працюють на благо держави ви чого!!!
показати весь коментар
10.05.2024 00:32 Відповісти
Це просто зневіру сіють, типу, тікати марно, здавайтесь ТЦК добровільно.
Ні, хлопці. Таке ІПСО не діє.
показати весь коментар
10.05.2024 01:03 Відповісти
Не даремно набирає ще тисячі в прикордонники .
Карацупа з Джульбарсом бдить
показати весь коментар
10.05.2024 05:33 Відповісти
В Карацупи песика звали Індус. Але пізніше, коли совєти налагодили стосунки з Індією, то в книжках і газетних статтях собачку вже стали називати "Інгус". Щоб індійські "партньори", бува, не образилися. В совку, виявляється, теж була своєрідна толєрантність і мультікультуралізЬм.
показати весь коментар
10.05.2024 15:07 Відповісти
Тоді б Індіра Ганді не цілувалася би з Леонідом Іллічом😂😂😂
показати весь коментар
10.05.2024 15:23 Відповісти
 
 