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Украина сотрудничает с пограничниками из сопредельных стран для задержания нарушителей, - Госпогранслужба

Держкордон

Украинские пограничники сотрудничают с коллегами сопредельных стран относительно задержания лиц, незаконно пересекающих границу.

Об этом сказал в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы вовремя разоблачать такие попытки и задерживать нарушителей, пограничники Украины, [сотрудники ГПСУ] в том числе тесно сотрудничают с пограничниками сопредельных стран", - отметил он.

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По словам Демченко, между ведомствами происходит обмен необходимой информацией, в том числе и при наличии данных о подготовке к попыткам незаконно пересечь границу.

Это делается, чтобы нарушителей задерживать по обе стороны границы, подытожил спикер ГПСУ.

Автор: 

Госпогранслужба (6388) граница (5260) Демченко Андрей (279)


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Топ комментарии
+15
Ніхто не втече з КНДР, СССР і України - ото компашка рабовласників
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09.05.2024 22:51
+14
Яка ж в Україні ГНИЛА влада !!! Борються зі своїми громадянами замість того, щоб цих громадян залучати до оборони: війська, до роботи у військово-промисловому комплексі, до робот з ліквідації наслідків ракетних ударів ! Одне слово - зеленщіна ! Це - вирок на все життя! зеленщіна ... як гидко звучить!
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09.05.2024 22:40
+14
Скоро вже в іншу область потрібно буде віза)
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09.05.2024 23:05
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка ж в Україні ГНИЛА влада !!! Борються зі своїми громадянами замість того, щоб цих громадян залучати до оборони: війська, до роботи у військово-промисловому комплексі, до робот з ліквідації наслідків ракетних ударів ! Одне слово - зеленщіна ! Це - вирок на все життя! зеленщіна ... як гидко звучить!
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09.05.2024 22:40 Ответить
Але ж сафарі на своїх громадян влаштовують саме ті хто служить тій владі а не народу
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10.05.2024 07:54 Ответить
Це складне питання. Прикордонники виконують свої обов'язки. Як всі ми на своїй роботі. Гадаю, що наша поліція теж буде захищати владу, яка стає 21 травня "владою вуличних наперсників без повноважень від народу". Боюсь, що гумовими палицями. Але й прикордонники, й поліція - наші діти ? ! А ми, українці, чиї ? І ми маємо обов'язки чи ні ? Перед країною, перед батьками ?
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10.05.2024 08:49 Ответить
згоден що треба виконувати але не глумитися та принижувати тих хто втікає від цієї влади
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10.05.2024 12:50 Ответить
Ви не вловили мій перший ком. Влада не тільки сама глумиться, а й ще ПРИМУШУЄ інших українців глумитись над українцями. М.Міхновський "10 заповіді для націоналіста" ...9. Допомагай своєму землякові поперед усіх, держись купи. Ми це у минулому пережили, коли Ястребки здавали воїнів УПА, коли активісти - комсомольці розкуркулювали свої родичів по селам. Без совісті й серця. ВИННА ВЛАДА. Особисто зеленСКИЙ. Він - керманич. Всього.
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10.05.2024 13:07 Ответить
Ніхто не втече з КНДР, СССР і України - ото компашка рабовласників
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09.05.2024 22:51 Ответить
"Прі нєвозможності задєржать нарушітєлєй - прімєніть оружіє, прєждє чєм оні успєют пєрєйті на тєріторію капіталістічєскаво государства".

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10.05.2024 00:04 Ответить
Пам'ятаю, як зебіли волали: "На куя нам той безвіз?" ...
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09.05.2024 23:04 Ответить
Скоро вже в іншу область потрібно буде віза)
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09.05.2024 23:05 Ответить
Так вже таке є . Кум їздив в Одеську обл в Болградський р-н , так на б/п зупинили "де ваше запрошення ?"
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10.05.2024 05:28 Ответить
Як?Співпрацює, венгри за 50 євро з носа пропускають через свій кордон.
Бабло беруть прям на кодорні налом))
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09.05.2024 23:04 Ответить
Венгри і словаки пропускають, всі інші ні
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09.05.2024 23:23 Ответить
ВСЕ ПРОПУСКАЮТ- не нужно читать украинское ИПСО !
Читай СМИ "граничаших стран" и они НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ украинскую информацию!!!
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09.05.2024 23:53 Ответить
хто тобі це сказав?) типу румуни, молдавани і поляки відмовляються від кешу?) Їм наша заворуха вбільшості побарабану (окоім молдаван можливо!!!), тож не вірте в цей брєд, бо якщо б так повертали не набирали б прикордонників наприклад (є така річ як взаємозв'язок між причиною і наслідком)....
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10.05.2024 00:29 Ответить
Пора берлінську стіну будувати
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09.05.2024 23:20 Ответить
Якщо так, то накляпа там наші штанці просиджують.
Нехай сусіди працюють, якщо є домовленості.
Погранців на лінію оборони с рашкой та бульбашками.
А це 25 тис точно, та ще патруль в 5 км зоні це ще + 10 тис. Ось і маєш
Непогане підкріплення.
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09.05.2024 23:26 Ответить
Там взагалі то люди чималі гроші заплатили, щоб героїчно боронити фортецю Ужгород. А пан їх на фронт пропонує кинути - там же і вбити можуть.
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09.05.2024 23:32 Ответить
Треба західний кордон укріплювать,як східний не виходить,бо розбіжяться не раби і візи треба в цнапах видавать як хто хоче зїздить до тещі в сусідє село з регістрацією в оберегу і відвідуванням тцк.
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09.05.2024 23:42 Ответить
зпочатку настрочити хузна яких законів,
відправляти людей впозаштат
кидати інвалідів війни на пизволяще
зробити все щоб люди не йшли в ЗСУ
відмазати всю писдоту та силовиків
а потім пустити сотні тисяч на те щоб ловили сотні тисяч.

а нормально коли мусар з жезлом коло Умані, отримує стількиж коштів як воєнний в бліндажі в якійсь посадці за 300-700-1000 км від дому???
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09.05.2024 23:44 Ответить
Смішні люди. Будують з країни концтабір і пропонують людям за це помирати.
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09.05.2024 23:44 Ответить
саме смішне, що радикально настроєні "псевдопатріоти" досі не бачать що відбувається і бравим голосом скачуть і гучні кричалочки горланять що так треба!!!
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10.05.2024 00:31 Ответить
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09.05.2024 23:46 Ответить
Окружение людей при власти, полицейские, прокуратура, те же пограничники, которые не воюют - это не уклонисты, вы что.
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09.05.2024 23:59 Ответить
це люди які працюють на благо держави ви чого!!!
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10.05.2024 00:32 Ответить
Це просто зневіру сіють, типу, тікати марно, здавайтесь ТЦК добровільно.
Ні, хлопці. Таке ІПСО не діє.
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10.05.2024 01:03 Ответить
Не даремно набирає ще тисячі в прикордонники .
Карацупа з Джульбарсом бдить
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10.05.2024 05:33 Ответить
В Карацупи песика звали Індус. Але пізніше, коли совєти налагодили стосунки з Індією, то в книжках і газетних статтях собачку вже стали називати "Інгус". Щоб індійські "партньори", бува, не образилися. В совку, виявляється, теж була своєрідна толєрантність і мультікультуралізЬм.
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10.05.2024 15:07 Ответить
Тоді б Індіра Ганді не цілувалася би з Леонідом Іллічом😂😂😂
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10.05.2024 15:23 Ответить
 
 