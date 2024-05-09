Украина сотрудничает с пограничниками из сопредельных стран для задержания нарушителей, - Госпогранслужба
Украинские пограничники сотрудничают с коллегами сопредельных стран относительно задержания лиц, незаконно пересекающих границу.
Об этом сказал в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы вовремя разоблачать такие попытки и задерживать нарушителей, пограничники Украины, [сотрудники ГПСУ] в том числе тесно сотрудничают с пограничниками сопредельных стран", - отметил он.
По словам Демченко, между ведомствами происходит обмен необходимой информацией, в том числе и при наличии данных о подготовке к попыткам незаконно пересечь границу.
Это делается, чтобы нарушителей задерживать по обе стороны границы, подытожил спикер ГПСУ.
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Бабло беруть прям на кодорні налом))
Читай СМИ "граничаших стран" и они НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ украинскую информацию!!!
Нехай сусіди працюють, якщо є домовленості.
Погранців на лінію оборони с рашкой та бульбашками.
А це 25 тис точно, та ще патруль в 5 км зоні це ще + 10 тис. Ось і маєш
Непогане підкріплення.
відправляти людей впозаштат
кидати інвалідів війни на пизволяще
зробити все щоб люди не йшли в ЗСУ
відмазати всю писдоту та силовиків
а потім пустити сотні тисяч на те щоб ловили сотні тисяч.
а нормально коли мусар з жезлом коло Умані, отримує стількиж коштів як воєнний в бліндажі в якійсь посадці за 300-700-1000 км від дому???
Ні, хлопці. Таке ІПСО не діє.
Карацупа з Джульбарсом бдить