Украина сотрудничает с пограничниками из сопредельных стран для задержания нарушителей, - Госпогранслужба

Украинские пограничники сотрудничают с коллегами сопредельных стран относительно задержания лиц, незаконно пересекающих границу.

Об этом сказал в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы вовремя разоблачать такие попытки и задерживать нарушителей, пограничники Украины, [сотрудники ГПСУ] в том числе тесно сотрудничают с пограничниками сопредельных стран", - отметил он.

Смотрите также: Мужчина выдавал себя за вдовца и пытался выехать за границу с 16-летней дочерью, - Госпогранслужба. ФОТО

По словам Демченко, между ведомствами происходит обмен необходимой информацией, в том числе и при наличии данных о подготовке к попыткам незаконно пересечь границу.

Это делается, чтобы нарушителей задерживать по обе стороны границы, подытожил спикер ГПСУ.