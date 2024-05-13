На Буковине задержали правоохранителя, наладившего схему переправы уклонистов за границу, стоимость "услуги" составила 6,5 тыс. долларов, - ГБР. ФОТО

На Буковине Государственное бюро расследований ликвидировало еще один канал переправки военнообязанных мужчин за границу. За налаживанием этой схемы стоял правоохранитель.

Об этом сообщает теруправление ГБР в Хмельницком, информирует Цензор.НЕТ.

По информации ГБР, милиционер предлагал мужчинам перевезти их мимо блокпостов к границе на собственном автомобиле. Далее он объяснял мужчинам, как пешком пересечь границу с Румынией, избегая пограничников. Отмечается, что правоохранитель имел информацию дежурства и маршруты движения пограничных нарядов.

За свои "услуги" мужчина брал по 6,5 тысяч долларов США с человека.

Задержали мужчину в воскресенье, 12 мая, "на горячем" после получения средств от очередного желающего нелегально покинуть страну. Фигуранту дела объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области судили сержанта полиции, который помогал военнообязанным мужчинам пересекать границу. Свои "услуги" правоохранитель оценил в 6,5 тысяч долларов США.

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