На Буковине задержали правоохранителя, наладившего схему переправы уклонистов за границу, стоимость "услуги" составила 6,5 тыс. долларов, - ГБР. ФОТО
На Буковине Государственное бюро расследований ликвидировало еще один канал переправки военнообязанных мужчин за границу. За налаживанием этой схемы стоял правоохранитель.
Об этом сообщает теруправление ГБР в Хмельницком, информирует Цензор.НЕТ.
По информации ГБР, милиционер предлагал мужчинам перевезти их мимо блокпостов к границе на собственном автомобиле. Далее он объяснял мужчинам, как пешком пересечь границу с Румынией, избегая пограничников. Отмечается, что правоохранитель имел информацию дежурства и маршруты движения пограничных нарядов.
За свои "услуги" мужчина брал по 6,5 тысяч долларов США с человека.
Задержали мужчину в воскресенье, 12 мая, "на горячем" после получения средств от очередного желающего нелегально покинуть страну. Фигуранту дела объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области судили сержанта полиции, который помогал военнообязанным мужчинам пересекать границу. Свои "услуги" правоохранитель оценил в 6,5 тысяч долларов США.
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Не всі, але деякі хто до війни мав дурну славу стали військовими, які були на фронті, воювали і коли повернулусь в рідні краї, починають пити та поводити себе один в один як кацапи.
Вдарити чиюсь жінку, чиюсь дитину, чіплятися до неповнолітніх дівчат і на всі зауваження посилають та погрожують. Про це стараються не писати, мовчать але такий факт існує. Тож питання - кого вважати агрессором, а кого захисником?
Влада робить велику помилку коли одних клеймить героями, а других ухилянтами тому що деякі починають рахувати ухилянтами всіх без розбора, неважно - жінки то чи діти
За налагодженням цієї схеми стояв правоохоронець. Джерело: