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На Буковине задержали правоохранителя, наладившего схему переправы уклонистов за границу, стоимость "услуги" составила 6,5 тыс. долларов, - ГБР. ФОТО

На Буковине Государственное бюро расследований ликвидировало еще один канал переправки военнообязанных мужчин за границу. За налаживанием этой схемы стоял правоохранитель.

Об этом сообщает теруправление ГБР в Хмельницком, информирует Цензор.НЕТ.

По информации ГБР, милиционер предлагал мужчинам перевезти их мимо блокпостов к границе на собственном автомобиле. Далее он объяснял мужчинам, как пешком пересечь границу с Румынией, избегая пограничников. Отмечается, что правоохранитель имел информацию дежурства и маршруты движения пограничных нарядов.

ДБР затримало правоохоронця, який переправляв ухилянтів за кордон

За свои "услуги" мужчина брал по 6,5 тысяч долларов США с человека.

ДБР затримало правоохоронця, який переправляв ухилянтів за кордон

Задержали мужчину в воскресенье, 12 мая, "на горячем" после получения средств от очередного желающего нелегально покинуть страну. Фигуранту дела объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

ДБР затримало правоохоронця, який переправляв ухилянтів за кордон

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

ДБР затримало правоохоронця, який переправляв ухилянтів за кордон

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области судили сержанта полиции, который помогал военнообязанным мужчинам пересекать границу. Свои "услуги" правоохранитель оценил в 6,5 тысяч долларов США.

Смотрите также: На Буковине задержана группа мужчин, пешком пытавшихся попасть в Румынию, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Буковина (895) ГБР (2988) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+5
Демпінгував очевидно, гад...
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13.05.2024 21:31
+5
У мене є питання до влади - як в сьогоденній реальності відрізнити агресора від захисника? ТЦК проявляють агресію до громадян як і кацапи.

Не всі, але деякі хто до війни мав дурну славу стали військовими, які були на фронті, воювали і коли повернулусь в рідні краї, починають пити та поводити себе один в один як кацапи.

Вдарити чиюсь жінку, чиюсь дитину, чіплятися до неповнолітніх дівчат і на всі зауваження посилають та погрожують. Про це стараються не писати, мовчать але такий факт існує. Тож питання - кого вважати агрессором, а кого захисником?

Влада робить велику помилку коли одних клеймить героями, а других ухилянтами тому що деякі починають рахувати ухилянтами всіх без розбора, неважно - жінки то чи діти
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13.05.2024 21:47
+3
Черговий правохоронитель або правопохоронець...
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13.05.2024 21:34
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Демпінгував очевидно, гад...
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13.05.2024 21:31 Ответить
Не ділився з тими ким треба.
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13.05.2024 21:59 Ответить
Черговий правохоронитель або правопохоронець...
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13.05.2024 21:34 Ответить
такий стартап поламався..
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13.05.2024 21:35 Ответить
Тепер співає - мєня засосала опасная трясіна
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13.05.2024 21:37 Ответить
Жадность фраера сгубила.
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13.05.2024 21:43 Ответить
У мене є питання до влади - як в сьогоденній реальності відрізнити агресора від захисника? ТЦК проявляють агресію до громадян як і кацапи.

Не всі, але деякі хто до війни мав дурну славу стали військовими, які були на фронті, воювали і коли повернулусь в рідні краї, починають пити та поводити себе один в один як кацапи.

Вдарити чиюсь жінку, чиюсь дитину, чіплятися до неповнолітніх дівчат і на всі зауваження посилають та погрожують. Про це стараються не писати, мовчать але такий факт існує. Тож питання - кого вважати агрессором, а кого захисником?

Влада робить велику помилку коли одних клеймить героями, а других ухилянтами тому що деякі починають рахувати ухилянтами всіх без розбора, неважно - жінки то чи діти
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13.05.2024 21:47 Ответить
Думайте...
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13.05.2024 21:49 Ответить
Не поділився з начальством або конкуренти злили. Оскал капіталізму, він такий
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13.05.2024 21:55 Ответить
Ще й напевне броню має
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13.05.2024 21:58 Ответить
То не ухилянти, то бійці підрозділу Юзік.
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13.05.2024 22:06 Ответить
Деліца нада.............
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13.05.2024 22:13 Ответить
Щось не так у нашій країні з правоохоронцями. А вони дійсно правоохоронці, чи члени ОПГ з такою назвою?
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13.05.2024 22:22 Ответить
"Адин, адин, савсем адин..."
За налагодженням цієї схеми стояв правоохоронець. Джерело:
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14.05.2024 00:30 Ответить
Ці "міліціонери" з Буковини, мабуть всі там таким займаються, бо їм всім завжди мало.
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14.05.2024 06:14 Ответить
Це пацюк, він з начальством не ділився тому на суді прийдеться відкупатися і всі «збереження» розвіються як туман над річкою….
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14.05.2024 13:44 Ответить
Дуже переконліве обгрунтування броні для "правоохоронців"! Або правозлочинців?
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14.05.2024 20:00 Ответить
надеюсь что такие оборотни сидеть будут в общих зонах . И суд над слугами закона должен быть показательным с трансляцией по ТВ.
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17.05.2024 10:02 Ответить
 
 