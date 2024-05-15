Ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків у Словаччину, вартість "послуг" сягала $10,5 тис. - ДПСУ. ФОТО

Ліквідовано канал незаконного переправлення осіб призовного віку з України до Словаччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, цей канал виявили та ліквідували співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чопського прикордонного загону.

Хто організував канал?

За даними прикордонників, організував протиправну схему громадянин України, який наразі перебуває у Словаччині. Він підшуковував охочих втекти з України та керував їхніми діями з-за кордону.

"Припинити незаконну діяльність чоловіка вдалося завдяки співпраці прикордонних оперативників з Національним підрозділом протидії нелегальній міграції Бюро Прикордонної поліції та Поліції у справах іноземців Президії Поліцейського корпусу Словацької Республіки", - йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження за ч.3 ст.332 ККУ, прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції затримали в районі населеного пункту Гута Ужгородського району двох жителів Донеччини, які лісом пробиралися до Словаччини. Вони орієнтувалися за онлайн картами та рухалися за маршрутом, який їм вказав організатор переправлення.

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Вартість "послуг"

У цей же час перед пунктом "Малий Березний" було затримано пособника правопорушення - громадянина Словаччини, який мав перевезти через кордон та передати організаторові грошові кошти за оборудку. Донеччанам вона коштувала 10500 доларів США.

Також зазначається, що пособника затримали у порядку ст.208 КПК України. У ході проведення огляду місця події правоохоронці вилучили в іноземця транспортний засіб, грошові кошти у розмірі 10500 доларів США та мобільний телефон.

Вирішується питання щодо заочного повідомлення про підозру організаторові схеми. Тривають слідчі дії.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в Івано-Франківській області судили сержанта поліції, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам перетинати кордон. Свої "послуги" правоохоронець оцінив у 6,5 тисяч доларів США. Також повідомлялося, що легковик із 9 пасажирами зупинено поблизу кордону з Румунією.