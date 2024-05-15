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Ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків у Словаччину, вартість "послуг" сягала $10,5 тис. - ДПСУ. ФОТО

Ліквідовано канал незаконного переправлення осіб призовного віку з України до Словаччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, цей канал виявили та ліквідували співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чопського прикордонного загону.

Хто організував канал?

За даними прикордонників, організував протиправну схему громадянин України, який наразі перебуває у Словаччині. Він підшуковував охочих втекти з України та керував їхніми діями з-за кордону.

"Припинити незаконну діяльність чоловіка вдалося завдяки співпраці прикордонних оперативників з Національним підрозділом протидії нелегальній міграції Бюро Прикордонної поліції та Поліції у справах іноземців Президії Поліцейського корпусу Словацької Республіки", - йдеться у повідомленні.

У рамках кримінального провадження за ч.3 ст.332 ККУ, прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції затримали в районі населеного пункту Гута Ужгородського району двох жителів Донеччини, які лісом пробиралися до Словаччини. Вони орієнтувалися за онлайн картами та рухалися за маршрутом, який їм вказав організатор переправлення.

Також читайте: На Буковині затримали правоохоронця, який налагодив схему переправи ухилянтів за кордон, вартість "послуги" становила 6,5 тис доларів, - ДБР. ФОТО

Вартість "послуг"

У цей же час перед пунктом "Малий Березний" було затримано пособника правопорушення - громадянина Словаччини, який мав перевезти через кордон та передати організаторові грошові кошти за оборудку. Донеччанам вона коштувала 10500 доларів США.

Також зазначається, що пособника затримали у порядку ст.208 КПК України. У ході проведення огляду місця події правоохоронці вилучили в іноземця транспортний засіб, грошові кошти у розмірі 10500 доларів США та мобільний телефон.

Переправлення ухилянтів за кордон

Вирішується питання щодо заочного повідомлення про підозру організаторові схеми. Тривають слідчі дії.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в Івано-Франківській області судили сержанта поліції, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам перетинати кордон. Свої "послуги" правоохоронець оцінив у 6,5 тисяч доларів США. Також повідомлялося, що легковик із 9 пасажирами зупинено поблизу кордону з Румунією.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) Словаччина (1102) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+4
Хто такі "колхознікі"?
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15.05.2024 10:54
+4
Ох і понесло, зкацапленим, щамі кислими та лаптями ликовими…
Фсбшники, гадять таким лайном по мережах… Смердить від них …
Сруськай міф… мішєбратія … АтінРот …
Смерть московітам в Україні! Свято наближається !!! Кока-КОЛА!
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15.05.2024 11:04
+1
Мабуть, агенти з московії, таким чином гадили🤑 в Україні, бо самі УКРАЇНЦІ, на таке, НІКОЛИ не підуть! Бо їх, мордувала СОВДЕПІЯ, по усій території … А перевертні та сраколизи зкацаплені, «заробітчани», ті прилаштувалися, «чєво ізволітє»….
А ви кажете, в Україні діє Особливий Період та Воєнний стан….Він, тільки на папері та в ТЦК і ШПИТАЛЯХ🤬🤬🤬😡😡‼️‼️‼️
Карати треба, цих перевертнів зкацаплених!
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15.05.2024 11:00
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Хто такі "колхознікі"?
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15.05.2024 10:54 Відповісти
Ох і понесло, зкацапленим, щамі кислими та лаптями ликовими…
Фсбшники, гадять таким лайном по мережах… Смердить від них …
Сруськай міф… мішєбратія … АтінРот …
Смерть московітам в Україні! Свято наближається !!! Кока-КОЛА!
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15.05.2024 11:04 Відповісти
Скоро в Украине буду жить одни иностранцы. Бывшие украинцы, с паспортами других стран.
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15.05.2024 10:53 Відповісти
Мабуть, агенти з московії, таким чином гадили🤑 в Україні, бо самі УКРАЇНЦІ, на таке, НІКОЛИ не підуть! Бо їх, мордувала СОВДЕПІЯ, по усій території … А перевертні та сраколизи зкацаплені, «заробітчани», ті прилаштувалися, «чєво ізволітє»….
А ви кажете, в Україні діє Особливий Період та Воєнний стан….Він, тільки на папері та в ТЦК і ШПИТАЛЯХ🤬🤬🤬😡😡‼️‼️‼️
Карати треба, цих перевертнів зкацаплених!
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15.05.2024 11:00 Відповісти
Ти на себе подивись перш ніж когось обгадити і не патякай того чого не знаєш, або в той час ще соплі під носом носив..
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15.05.2024 11:53 Відповісти
Так вас, розцінки не влаштовують чи самі заробітчани?
Ви про що, шановний борець?? Невже зірвати мобілізацію хочете, щоб орки прийшли, аж до вашої хати і жінки!!??
Ви визначтеся….
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15.05.2024 12:02 Відповісти
за що платили? не зрозуміло з тексту
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15.05.2024 11:19 Відповісти
За потяг до природи Карпат та піший еротичний туризм:
лісом пробиралися... Вони орієнтувалися за онлайн картами та рухалися за маршрутом, Джерело:
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15.05.2024 12:12 Відповісти
Будьте обережні. В коментарях біснуються москалі, які хочуть зробити все, щоб зірвати мобілізацію. В нас і своїх корисних ідіотів вистачає, але не ведіться на інформацію від . Не відповідайте йому -- просто зразу в спам!
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15.05.2024 12:46 Відповісти
Генофонд нации всё бежит и бежит...
Не дожидаясь 25 лет.
Давно надо было мобилизацию от 18 стартовать и резервы готовить и молодежь обучать, хотя бы и держать на белорусском направлении.
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15.05.2024 13:02 Відповісти
 
 