Ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків у Словаччину, вартість "послуг" сягала $10,5 тис. - ДПСУ. ФОТО
Ліквідовано канал незаконного переправлення осіб призовного віку з України до Словаччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, цей канал виявили та ліквідували співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чопського прикордонного загону.
Хто організував канал?
За даними прикордонників, організував протиправну схему громадянин України, який наразі перебуває у Словаччині. Він підшуковував охочих втекти з України та керував їхніми діями з-за кордону.
"Припинити незаконну діяльність чоловіка вдалося завдяки співпраці прикордонних оперативників з Національним підрозділом протидії нелегальній міграції Бюро Прикордонної поліції та Поліції у справах іноземців Президії Поліцейського корпусу Словацької Республіки", - йдеться у повідомленні.
У рамках кримінального провадження за ч.3 ст.332 ККУ, прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції затримали в районі населеного пункту Гута Ужгородського району двох жителів Донеччини, які лісом пробиралися до Словаччини. Вони орієнтувалися за онлайн картами та рухалися за маршрутом, який їм вказав організатор переправлення.
Вартість "послуг"
У цей же час перед пунктом "Малий Березний" було затримано пособника правопорушення - громадянина Словаччини, який мав перевезти через кордон та передати організаторові грошові кошти за оборудку. Донеччанам вона коштувала 10500 доларів США.
Також зазначається, що пособника затримали у порядку ст.208 КПК України. У ході проведення огляду місця події правоохоронці вилучили в іноземця транспортний засіб, грошові кошти у розмірі 10500 доларів США та мобільний телефон.
Вирішується питання щодо заочного повідомлення про підозру організаторові схеми. Тривають слідчі дії.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в Івано-Франківській області судили сержанта поліції, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам перетинати кордон. Свої "послуги" правоохоронець оцінив у 6,5 тисяч доларів США. Також повідомлялося, що легковик із 9 пасажирами зупинено поблизу кордону з Румунією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фсбшники, гадять таким лайном по мережах… Смердить від них …
Сруськай міф… мішєбратія … АтінРот …
Смерть московітам в Україні! Свято наближається !!! Кока-КОЛА!
А ви кажете, в Україні діє Особливий Період та Воєнний стан….Він, тільки на папері та в ТЦК і ШПИТАЛЯХ🤬🤬🤬😡😡‼️‼️‼️
Карати треба, цих перевертнів зкацаплених!
Ви про що, шановний борець?? Невже зірвати мобілізацію хочете, щоб орки прийшли, аж до вашої хати і жінки!!??
Ви визначтеся….
лісом пробиралися... Вони орієнтувалися за онлайн картами та рухалися за маршрутом, Джерело:
Не дожидаясь 25 лет.
Давно надо было мобилизацию от 18 стартовать и резервы готовить и молодежь обучать, хотя бы и держать на белорусском направлении.