Ликвидирован канал незаконной переправки мужчин в Словакию, стоимость "услуг" достигала $10,5 тыс. - ГПСУ. ФОТО

Ликвидирован канал незаконной переправки лиц призывного возраста из Украины в Словакию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, этот канал обнаружили и ликвидировали сотрудники оперативно-розыскного подразделения Чопского пограничного отряда.

Кто организовал канал?

По данным пограничников, организовал противоправную схему гражданин Украины, который сейчас находится в Словакии. Он подыскивал желающих сбежать из Украины и руководил их действиями из-за границы.

"Остановить незаконную деятельность мужчины удалось благодаря сотрудничеству пограничных оперативников с Национальным подразделением противодействия нелегальной миграции Бюро Пограничной полиции и Полиции по делам иностранцев Президиума Полицейского корпуса Словацкой Республики", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.332 УК, пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции задержали в районе населенного пункта Гута Ужгородского района двух жителей Донецкой области, которые лесом пробирались в Словакию. Они ориентировались по онлайн картам и двигались по маршруту, который им указал организатор переправки.

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Стоимость "услуг"

В это же время перед пунктом "Малый Березный" был задержан пособник правонарушения - гражданин Словакии, который должен был перевезти через границу и передать организатору денежные средства за сделку. Дончанам она стоила 10500 долларов США.

Также отмечается, что пособника задержали в порядке ст.208 УПК Украины. В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители изъяли у иностранца транспортное средство, денежные средства в размере 10500 долларов США и мобильный телефон.

Решается вопрос о заочном сообщение о подозрении организатору схемы. Продолжаются следственные действия.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Ивано-Франковской области судили сержанта полиции, который помогал военнообязанным мужчинам пересекать границу. Свои "услуги" правоохранитель оценил в 6,5 тысяч долларов США. Также сообщалось, что легковушка с 9 пассажирами остановлена вблизи границы с Румынией.