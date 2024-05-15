Ликвидирован канал незаконной переправки мужчин в Словакию, стоимость "услуг" достигала $10,5 тыс. - ГПСУ. ФОТО
Ликвидирован канал незаконной переправки лиц призывного возраста из Украины в Словакию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, этот канал обнаружили и ликвидировали сотрудники оперативно-розыскного подразделения Чопского пограничного отряда.
Кто организовал канал?
По данным пограничников, организовал противоправную схему гражданин Украины, который сейчас находится в Словакии. Он подыскивал желающих сбежать из Украины и руководил их действиями из-за границы.
"Остановить незаконную деятельность мужчины удалось благодаря сотрудничеству пограничных оперативников с Национальным подразделением противодействия нелегальной миграции Бюро Пограничной полиции и Полиции по делам иностранцев Президиума Полицейского корпуса Словацкой Республики", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства по ч.3 ст.332 УК, пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции задержали в районе населенного пункта Гута Ужгородского района двух жителей Донецкой области, которые лесом пробирались в Словакию. Они ориентировались по онлайн картам и двигались по маршруту, который им указал организатор переправки.
Стоимость "услуг"
В это же время перед пунктом "Малый Березный" был задержан пособник правонарушения - гражданин Словакии, который должен был перевезти через границу и передать организатору денежные средства за сделку. Дончанам она стоила 10500 долларов США.
Также отмечается, что пособника задержали в порядке ст.208 УПК Украины. В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители изъяли у иностранца транспортное средство, денежные средства в размере 10500 долларов США и мобильный телефон.
Решается вопрос о заочном сообщение о подозрении организатору схемы. Продолжаются следственные действия.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Ивано-Франковской области судили сержанта полиции, который помогал военнообязанным мужчинам пересекать границу. Свои "услуги" правоохранитель оценил в 6,5 тысяч долларов США. Также сообщалось, что легковушка с 9 пассажирами остановлена вблизи границы с Румынией.
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Фсбшники, гадять таким лайном по мережах… Смердить від них …
Сруськай міф… мішєбратія … АтінРот …
Смерть московітам в Україні! Свято наближається !!! Кока-КОЛА!
А ви кажете, в Україні діє Особливий Період та Воєнний стан….Він, тільки на папері та в ТЦК і ШПИТАЛЯХ🤬🤬🤬😡😡‼️‼️‼️
Карати треба, цих перевертнів зкацаплених!
Ви про що, шановний борець?? Невже зірвати мобілізацію хочете, щоб орки прийшли, аж до вашої хати і жінки!!??
Ви визначтеся….
лісом пробиралися... Вони орієнтувалися за онлайн картами та рухалися за маршрутом, Джерело:
Не дожидаясь 25 лет.
Давно надо было мобилизацию от 18 стартовать и резервы готовить и молодежь обучать, хотя бы и держать на белорусском направлении.