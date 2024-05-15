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Ликвидирован канал незаконной переправки мужчин в Словакию, стоимость "услуг" достигала $10,5 тыс. - ГПСУ. ФОТО

Ликвидирован канал незаконной переправки лиц призывного возраста из Украины в Словакию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, этот канал обнаружили и ликвидировали сотрудники оперативно-розыскного подразделения Чопского пограничного отряда.

Кто организовал канал?

По данным пограничников, организовал противоправную схему гражданин Украины, который сейчас находится в Словакии. Он подыскивал желающих сбежать из Украины и руководил их действиями из-за границы.

"Остановить незаконную деятельность мужчины удалось благодаря сотрудничеству пограничных оперативников с Национальным подразделением противодействия нелегальной миграции Бюро Пограничной полиции и Полиции по делам иностранцев Президиума Полицейского корпуса Словацкой Республики", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.332 УК, пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции задержали в районе населенного пункта Гута Ужгородского района двух жителей Донецкой области, которые лесом пробирались в Словакию. Они ориентировались по онлайн картам и двигались по маршруту, который им указал организатор переправки.

Смотрите также: На Буковине задержали правоохранителя, наладившего схему переправы уклонистов за границу, стоимость "услуги" составила 6,5 тыс. долларов, - ГБР. ФОТО

Стоимость "услуг"

В это же время перед пунктом "Малый Березный" был задержан пособник правонарушения - гражданин Словакии, который должен был перевезти через границу и передать организатору денежные средства за сделку. Дончанам она стоила 10500 долларов США.

Также отмечается, что пособника задержали в порядке ст.208 УПК Украины. В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители изъяли у иностранца транспортное средство, денежные средства в размере 10500 долларов США и мобильный телефон.

Переправлення ухилянтів за кордон

Решается вопрос о заочном сообщение о подозрении организатору схемы. Продолжаются следственные действия.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Ивано-Франковской области судили сержанта полиции, который помогал военнообязанным мужчинам пересекать границу. Свои "услуги" правоохранитель оценил в 6,5 тысяч долларов США. Также сообщалось, что легковушка с 9 пассажирами остановлена вблизи границы с Румынией.

Автор: 

Госпогранслужба (6420) Словакия (981) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+4
Хто такі "колхознікі"?
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15.05.2024 10:54
+4
Ох і понесло, зкацапленим, щамі кислими та лаптями ликовими…
Фсбшники, гадять таким лайном по мережах… Смердить від них …
Сруськай міф… мішєбратія … АтінРот …
Смерть московітам в Україні! Свято наближається !!! Кока-КОЛА!
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15.05.2024 11:04
+1
Мабуть, агенти з московії, таким чином гадили🤑 в Україні, бо самі УКРАЇНЦІ, на таке, НІКОЛИ не підуть! Бо їх, мордувала СОВДЕПІЯ, по усій території … А перевертні та сраколизи зкацаплені, «заробітчани», ті прилаштувалися, «чєво ізволітє»….
А ви кажете, в Україні діє Особливий Період та Воєнний стан….Він, тільки на папері та в ТЦК і ШПИТАЛЯХ🤬🤬🤬😡😡‼️‼️‼️
Карати треба, цих перевертнів зкацаплених!
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15.05.2024 11:00
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Правила форума Совет форумчан
Хто такі "колхознікі"?
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15.05.2024 10:54 Ответить
Ох і понесло, зкацапленим, щамі кислими та лаптями ликовими…
Фсбшники, гадять таким лайном по мережах… Смердить від них …
Сруськай міф… мішєбратія … АтінРот …
Смерть московітам в Україні! Свято наближається !!! Кока-КОЛА!
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15.05.2024 11:04 Ответить
Скоро в Украине буду жить одни иностранцы. Бывшие украинцы, с паспортами других стран.
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15.05.2024 10:53 Ответить
Мабуть, агенти з московії, таким чином гадили🤑 в Україні, бо самі УКРАЇНЦІ, на таке, НІКОЛИ не підуть! Бо їх, мордувала СОВДЕПІЯ, по усій території … А перевертні та сраколизи зкацаплені, «заробітчани», ті прилаштувалися, «чєво ізволітє»….
А ви кажете, в Україні діє Особливий Період та Воєнний стан….Він, тільки на папері та в ТЦК і ШПИТАЛЯХ🤬🤬🤬😡😡‼️‼️‼️
Карати треба, цих перевертнів зкацаплених!
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15.05.2024 11:00 Ответить
Ти на себе подивись перш ніж когось обгадити і не патякай того чого не знаєш, або в той час ще соплі під носом носив..
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15.05.2024 11:53 Ответить
Так вас, розцінки не влаштовують чи самі заробітчани?
Ви про що, шановний борець?? Невже зірвати мобілізацію хочете, щоб орки прийшли, аж до вашої хати і жінки!!??
Ви визначтеся….
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15.05.2024 12:02 Ответить
за що платили? не зрозуміло з тексту
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15.05.2024 11:19 Ответить
За потяг до природи Карпат та піший еротичний туризм:
лісом пробиралися... Вони орієнтувалися за онлайн картами та рухалися за маршрутом, Джерело:
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15.05.2024 12:12 Ответить
Будьте обережні. В коментарях біснуються москалі, які хочуть зробити все, щоб зірвати мобілізацію. В нас і своїх корисних ідіотів вистачає, але не ведіться на інформацію від . Не відповідайте йому -- просто зразу в спам!
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15.05.2024 12:46 Ответить
Генофонд нации всё бежит и бежит...
Не дожидаясь 25 лет.
Давно надо было мобилизацию от 18 стартовать и резервы готовить и молодежь обучать, хотя бы и держать на белорусском направлении.
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15.05.2024 13:02 Ответить
 
 