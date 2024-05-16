На Київщині викрито ділків, які за $10 тис. продавали ухилянтам "консульські" посвідчення для втечі за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це інформує пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Затримання організаторів схеми

Як зазначається, у результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох ділків, які продавали ухилянтам фейкові посвідчення працівників "почесних консульств іноземних країн в Україні".

Фігуранти вписували персональні дані своїх клієнтів в "документи" і додавали їхні фотокартки. За зовнішнім виглядом підробка була високої якості й дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка.

"Придбавши фальшивку, ухилянти використовували її, щоб ввести в оману представників військкоматів та уникнути призову", - йдеться у повідомленні.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині дві групи порушників за вказівками з телеграм-каналів намагалися перетнути кордон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Крім того, організатори "схеми" надавали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів.

Вартість усього "пакету послуг" становила 10 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.

За даними слідства, фігуранти виготовляли підробки у підпільній типографії, яку організували на базі виробничих потужностей своїх знайомих.





Співробітники СБУ затримали трьох організаторів оборудки "на гарячому", коли вони отримували гроші за організацію втечі ухилянта за кордон.

Читайте також: У Рівненській області викрито правоохоронця, який організував схему уникнення мобілізації для призовників, - ДБР. ФОТО

Що загрожує ділкам?

Під час обшуків у помешканнях ділків та нелегальному цеху виявлено фальшиві посвідчення, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше обладнання, які використовували у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України).







Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми". Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також: Ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків у Словаччину, вартість "послуг" сягала $10,5 тис. - ДПСУ. ФОТО