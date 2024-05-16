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На Київщині викрито ділків, які за $10 тис. продавали ухилянтам "консульські" посвідчення для втечі за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це інформує пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Затримання організаторів схеми

Як зазначається, у результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох ділків, які продавали ухилянтам фейкові посвідчення працівників "почесних консульств іноземних країн в Україні".

Фігуранти вписували персональні дані своїх клієнтів в "документи" і додавали їхні фотокартки. За зовнішнім виглядом підробка була високої якості й дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка.

"Придбавши фальшивку, ухилянти використовували її, щоб ввести в оману представників військкоматів та уникнути призову", - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення
СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині дві групи порушників за вказівками з телеграм-каналів намагалися перетнути кордон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Крім того, організатори "схеми" надавали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів.

Вартість усього "пакету послуг" становила 10 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.

За даними слідства, фігуранти виготовляли підробки у підпільній типографії, яку організували на базі виробничих потужностей своїх знайомих.

СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення
СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення

Співробітники СБУ затримали трьох організаторів оборудки "на гарячому", коли вони отримували гроші за організацію втечі ухилянта за кордон.

Читайте також: У Рівненській області викрито правоохоронця, який організував схему уникнення мобілізації для призовників, - ДБР. ФОТО

Що загрожує ділкам?

Під час обшуків у помешканнях ділків та нелегальному цеху виявлено фальшиві посвідчення, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше обладнання, які використовували у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення
СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення
СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам фіктивні консульські посвідчення

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми". Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також: Ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків у Словаччину, вартість "послуг" сягала $10,5 тис. - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Київська область (4018) підробка (437) СБУ (12809) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+3
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16.05.2024 13:30
+2
Як лисий?
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16.05.2024 13:27
+2
Цікаво, а скільки з такими ксивами виїхали? Воно ж працювало, судячи з усього. Поки не прикрили...
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16.05.2024 13:29
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І що, багато лохів на це купувалося?

Ну я б ще зрозумів, якби вони воєнніки старі з позначкою про непридатність та виключення з обліку підробляли (і то це мутна затєя), а тут така фігня за 10 000...
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16.05.2024 13:23 Відповісти
Лохі звичайні , простіше до цірку працевлаштуватися а потім гастролі🥳🤮
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16.05.2024 13:25 Відповісти
Як лисий?
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16.05.2024 13:27 Відповісти
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16.05.2024 13:30 Відповісти
Цікаво, а скільки з такими ксивами виїхали? Воно ж працювало, судячи з усього. Поки не прикрили...
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16.05.2024 13:29 Відповісти
Як можна бути таким наївним, аби вірити, що будь-який бажаючий може придбати собі консульські документи?
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16.05.2024 13:30 Відповісти
А самими ділками ТЦК не цікавилося? Чи може вони заброньовані були як стратегічно важливі клоуни?
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16.05.2024 13:31 Відповісти
Це ті виборці, у 2019 році, що, ну хоть паржом… або зробимо їх ще раз…!! Ось вони, і ріжуть, і роблять впродовж 11 років війни, вони ж не ЛОХИ??.
Черговий приклад із серіалу від Зеленського, розмінований Південь України та вагнергейт …
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438

Думати треба Українцям, власним розумом, а не марафонами відосиками та заявами Оманських телепнів!
Слава Україні!
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16.05.2024 13:31 Відповісти
прибулі піаністи з Кривого Рогу на гастролях...
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16.05.2024 13:37 Відповісти
В Україні ніколи лох не переведеться, як і аферисти.
Це наша національна «гордість».
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16.05.2024 13:41 Відповісти
Дали бы с самого начала возможность легальной отсрочки за 12000 долларов в год и на эти деньги покупали бы оружие.
Но нет - и людей потеряли в итоге, и бабки ушли в карманы аферистов.
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16.05.2024 14:27 Відповісти
Закрийте кордон жінки і діти особи ч статі з17 і старше на облік і за кордоном нема чого сидіти коли війна
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01.07.2024 16:05 Відповісти
 
 