На Київщині викрито ділків, які за $10 тис. продавали ухилянтам "консульські" посвідчення для втечі за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
Про це інформує пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Затримання організаторів схеми
Як зазначається, у результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох ділків, які продавали ухилянтам фейкові посвідчення працівників "почесних консульств іноземних країн в Україні".
Фігуранти вписували персональні дані своїх клієнтів в "документи" і додавали їхні фотокартки. За зовнішнім виглядом підробка була високої якості й дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка.
"Придбавши фальшивку, ухилянти використовували її, щоб ввести в оману представників військкоматів та уникнути призову", - йдеться у повідомленні.
Крім того, організатори "схеми" надавали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів.
Вартість усього "пакету послуг" становила 10 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.
За даними слідства, фігуранти виготовляли підробки у підпільній типографії, яку організували на базі виробничих потужностей своїх знайомих.
Співробітники СБУ затримали трьох організаторів оборудки "на гарячому", коли вони отримували гроші за організацію втечі ухилянта за кордон.
Що загрожує ділкам?
Під час обшуків у помешканнях ділків та нелегальному цеху виявлено фальшиві посвідчення, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше обладнання, які використовували у злочинній діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми". Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну я б ще зрозумів, якби вони воєнніки старі з позначкою про непридатність та виключення з обліку підробляли (і то це мутна затєя), а тут така фігня за 10 000...
Черговий приклад із серіалу від Зеленського, розмінований Південь України та вагнергейт …
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438
Думати треба Українцям, власним розумом, а не марафонами відосиками та заявами Оманських телепнів!
Слава Україні!
Це наша національна «гордість».
Но нет - и людей потеряли в итоге, и бабки ушли в карманы аферистов.